Nach „Groß-Israel“ plädiert Netanjahu für ein „Super-Sparta“ und dafür, „die Arbeit in Gaza zu Ende zu bringen“

Thierry Meyssan

Benjamin Netanjahus Drift von einem verantworteten Konservatismus hin zum Nationalsozialismus wird immer deutlicher. Nachdem er die „historische und spirituelle“ Mission „Groß-Israel“ aufzubauen, beansprucht hat, d.h. die Gebiete seiner sieben Nachbarn zu erobern, hat er gerade die Umwandlung Israels in ein „Super-Sparta“ gefordert, d.h. die Militarisierung des Staates und die Einstellung jeglichen Handels mit seinen Verbündeten. Wenn Worte eine Bedeutung haben, gibt er uns immer wieder zu verstehen, dass seine Referenzen die Faschisten Wladimir Jabotinsky und Leo Strauss sind. Von einem Fehltritt zum nächsten hat er sich vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen schamlos in Lügen verwickelt, indem er seinen Gegnern dunkle Gedanken unterstellte und das Recht beanspruchte, weiter zu massakrieren.

Letzte Woche warnte ich unsere Leser, insbesondere die israelischen, vor Benjamin Netanjahus rasantem faschistischem – und vielleicht nazistischem – Abdriften, wie Ben-Gurion es über Wladimir Jabotinsky sagte [1]. Ich hatte in der Tat die öffentliche Bekehrung des Ministerpräsidenten zur Doktrin des „Großisraels“ zur Kenntnis genommen. Man erinnere sich, dass mit diesem Ausdruck nicht nur die Annexion der Palästinensischen Gebiete in ihrer Gesamtheit an den Staat Israel gerechtfertigt werden soll, sondern auch die Annexion des Ostens Ägyptens, eines Teils von Jordaniens und Saudi-Arabiens, des gesamten Libanon, des größten Teils Syriens