Nach Millionen Injektionen und bei nachlassender Nachfrage gibt die FDA endlich eine Warnung für mRNA COVID-19-Spritzen gegen Herzinsuffizienz ab

Nachdem die Amerikaner seit dem 13. Dezember 2020 über 300 Millionen Dosen einer der mRNA COVID-19-Biowaffen-Spritzen erhalten haben, hat die FDA endlich zugestimmt, Moderna und Pfizer zu zwingen, Warnhinweise auf ihren Spritzen anzubringen wegen eines „wahrscheinlichen Zusammenhangs“ zwischen den Injektionen und Herzproblemen, von denen sie behaupten, sie seien „selten“.

Laut dem neuesten Bericht der CDC, der gestern, am 23. Juni 2021, veröffentlicht wurde, wurden vom 14. Dezember 2020 bis zum 21. Juni 2021 „318 Millionen Dosen COVID-19-Impfstoff in den Vereinigten Staaten verabreicht“, wobei nur 12 Millionen dieser Dosen der „J&J/Janssen COVID-19-Impfstoff“ waren.

Wie wir während der Einführung dieser nicht von der FDA zugelassenen Injektionen berichtet haben, wurden Hunderte von Fällen von Menschen mit Herzproblemen, einschließlich TOD, an VAERS gemeldet, die Regierungsdatenbank, die unerwünschte Reaktionen auf „Impfstoffe“ aufzeichnet.

Die pharmazeutische Fachzeitschrift FiercePharma, die Impfstoffe aus einem rein geschäftlichen Investitionsstandpunkt betrachtet, berichtet:

Zahlreiche COVID-19-Impfstoffe haben mit Entwicklungsverzögerungen und Sicherheits- und Lieferproblemen zu kämpfen, aber die mRNA-Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna haben einen relativ ungehinderten Ritt an die Spitze der Klasse genossen.

Nun hat die Nachricht vom Mittwoch, dass US-Experten zu dem Schluss gekommen sind, dass es einen „wahrscheinlichen Zusammenhang“ zwischen seltenen Fällen von Herzentzündungen und mRNA-Impfstoffen gibt, den Impfstoffen von Pfizer-BioNTech und Moderna endlich eine Dosis von Ungemach beschert. Die FDA sagte, dass sie druck machen wird, um von den Firmen zu verlangen, eine Warnung auf dem Etikett hinzuzufügen, dass junge Erwachsene und Jugendliche anfällig für diese Nebenwirkung sind.

Während die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zu dem Schluss kamen, dass die Vorteile des Impfstoffs die Risiken eindeutig überwiegen, könnte das Urteil diejenigen, die Bedenken haben, dazu zwingen, Impfstoffe vom Typ Adenovirus zu bevorzugen, die von Johnson & Johnson und AstraZeneca angeboten werden.

Diese Impfstoffe waren Anfang des Jahres mit Sicherheitsbedenken konfrontiert, weil es in seltenen, aber schweren Fällen zu Blutgerinnseln gekommen war, die zu Todesfällen führten. Nach einer Untersuchung trägt der Impfstoff von J&J nun eine Warnung in den USA.

Die jüngste Entscheidung kommt als Reaktion auf Berichte über junge Menschen, meist Männer, die eine Myokarditis – eine Entzündung des Herzens – oder eine Perikarditis – eine Entzündung der Herzmembran – entwickelten, meist nach einer zweiten Dosis eines der beiden mRNA-Impfstoffe. (Quelle.)

Wie üblich hat die CDC ihre Daten so ausgewählt, dass sie nur eine bestimmte Altersgruppe einschließen, die Fälle bei den über 39-Jährigen ausschließt, und nur für „Myokarditis“, so dass sie die Zahlen kontrollieren können, um es „selten“ aussehen zu lassen.

Unter Verwendung der eigenen Statistiken der CDC in der VAERS-Datenbank, die jetzt fast 6000 Todesfälle nach COVID-Spritzen auflistet, haben wir nach unerwünschten Ereignissen gesucht, bei denen die Symptome mit Herzproblemen zusammenhingen, und 172 Fälle gefunden, wobei über 37% der Betroffenen unter 44 Jahre alt waren. (Quelle.)

Mit den gleichen Suchparametern für Todesfälle fanden wir 39 Todesfälle, darunter einen unter 44 Jahren. (Quelle.)

Erweitert man die Suche auf alle Fälle, in denen in der Beschreibung einer Nebenwirkung das Wort „Herz“ vorkommt, erhält man ein Ergebnis von 1608 Fällen (Quelle), und mit den gleichen Suchparametern findet man 50 Fälle, in denen der Patient nach einer COVID-19-Injektion gestorben ist. (Quelle.)

Ich zögere, die Zahlen der CDC für COVID-19-Nebenwirkungen heutzutage überhaupt zu verwenden, da sich gezeigt hat, dass sie viele Daten zurückhalten und sogar Datensätze ändern und ersetzen. CDC-Whistleblower behaupten angeblich, dass die Gesamtzahl der Todesfälle, die der CDC nach COVID-19-Injektionen gemeldet wurden, jetzt näher an 50’000 liegt. (Quelle.)

Die Geschichte der FDA zum Schutz der Profite von Pfizer

Dies wäre sicherlich nicht das erste Mal, dass die FDA im Interesse von Big Pharma und speziell Pfizer handelt und die Sicherheit der Patienten missachtet, bis die Firma ihre vollen Profite einstreichen kann, bevor sie Warnungen über die Nebenwirkungen ihrer Produkte herausgibt.

Vor dem Blockbuster COVID-19 Injektionsprodukte war der Cholesterinsenker Lipitor von Pfizer das meistverkaufte Medikament aller Zeiten.

Lipitor profitierte von der Änderung der Marketinggesetze im Jahr 1997, die es Pharmaunternehmen in den USA erlaubte, ihre Produkte direkt beim Verbraucher zu bewerben. Pfizer überzeugte eine ganze Generation von Amerikanern davon, dass sie eine Pille zur Senkung ihres Cholesterinspiegels brauchten, um Herzkrankheiten vorzubeugen, was als eines der brillantesten und unethischsten Marketingschemata aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird (zumindest bis zur großen Plandemie im Jahr 2020).

Während die Nebenwirkungen eine ernsthafte Sorge waren, gibt es auch Bedenken, dass Statin-Medikamente auch keinen therapeutischen Wert haben. Studien haben nie schlüssig bewiesen, dass eine medikamentöse Senkung des Cholesterinspiegels die Lebenserwartung erhöht.

Tatsächlich gibt es Beweise für das Gegenteil, nämlich dass höhere Cholesterinwerte mit einer längeren Lebenserwartung verbunden sind (siehe: Statin-Betrug: Menschen mit höherem Cholesterinspiegel leben länger als Menschen mit niedrigem Cholesterinspiegel.)

Eine andere Studie, die 2015 veröffentlicht wurde, zeigte sogar, dass Statin-Medikamente einen Anstieg der koronaren Kalziumwerte verursachen, was zu einer Zunahme von Herzerkrankungen führen kann, genau das, was Statin-Medikamente angeblich verhindern sollen! (Siehe: Studie: Cholesterinsenkende Statin-Medikamente verschlechtern koronare Kalziumwerte).

Nachdem das Patent von Lipitor Ende 2011 auslief, nachdem es einen Umsatz von über 140 Milliarden Dollar erzielt hatte, gab die FDA ihre ersten Warnungen vor Statin-Medikamenten heraus, die unter anderem Leberschäden, Gedächtnisverlust, Diabetes und Muskelschäden beinhalteten. Kurz nach der Herausgabe dieser Warnungen begannen die Klagen einzutrudeln.

Aber es wird keine Klagen für Verletzungen und Todesfälle im Zusammenhang mit Herzproblemen von Pfizers mRNA-Spritzen geben, weil es noch nicht einmal von der FDA zugelassen ist, und unter den Bestimmungen einer „pandemischen“ Gesundheitskrise und ihrer Notverwendungsgenehmigung kann man Pfizer oder Moderna oder J&J nicht wegen Todesfällen und Verletzungen, die durch diese Biowaffen-Spritzen verursacht wurden, verklagen.

Wenn Sie sich entscheiden, eine dieser Injektionen zu nehmen, übernehmen Sie die gesamte Haftung und werden Teil ihrer langfristigen Pläne zur Bevölkerungsreduktion.

Und wie wir oben berichtet haben, haben diejenigen, die diese Spritzen freiwillig nehmen wollten, dies größtenteils getan.

Sind Sie bereit für das, was als Nächstes kommt?