Nazi-Gesundheitswesen wiederbelebt über „the Five Eyes“ (Fünf Augen): Töten nutzlose Esser und Bidens COVID COVID-Hilfsgesetz

strategic-culture.org: Die Person, die am meisten für die Wiederbelebung von Obamacare und dem zugehörigen „Independent Payment Advisory Board“ von Kostenwirksamkeits-„Experten“ unter Joe Biden verantwortlich ist, ist dieselbe Figur, die den ursprünglichen Affordable Care Act im Jahr 2009 entworfen hat.

„Die falsch verstandene ‚Nächstenliebe‘ muss verschwinden, besonders in Bezug auf minderwertige oder asoziale Kreaturen. Es ist die oberste Pflicht eines Nationalstaates, nur dem gesunden und erbgesunden Teil des Volkes Leben und Lebensunterhalt zu gewähren, um die Erhaltung eines erbgesunden und rassisch reinen Volkes für alle Ewigkeit zu sichern…“

Dr. Arthur Guett, Nazi-Direktor für Volksgesundheit, 1935

Die Worte, die Dr. Guett vor 85 Jahren sprach, sollten jedem einen Schauer über den Rücken jagen, der die radikalen Veränderungen in der Gesundheitspolitik verfolgt, die jetzt im Einflussbereich der Five Eyes im Gange sind.

„Wie viele Menschen jetzt wissen, ist in das 1,9 Billionen Dollar schwere COVID-Hilfspaket ein 40-Milliarden-Dollar-Programm eingebettet, das die Leiche der Einschreibungsprotokolle von Obama Care und die schlimmsten Aspekte der staatlich gelenkten Zuweisung medizinischer Ressourcen für die Schwächsten (und finanziell Belasteten) der Gesellschaft wiederbeleben und erweitern soll. Während nur wenige Details enthüllt wurden, die über eine massenhafte Ausweitung der Einschreibung in den Plan auf einem wiederbelebten healthcare.gov hinausgehen, wurden mehrere rote Alarme ausgelöst, die mit der Ernennung des Obama-Care-Architekten Ezekiel Emmanuel zu Bidens COVID-Taskforce im letzten Jahr und dem Wiederaufstieg von Bienenstöcken von Kostensenkungs-Verhaltensforschern in Machtpositionen begannen.“

Bevor ich fortfahre, ist eine kleine Warnung angebracht.

Nur weil ich im Begriff bin, Biden/Obama-care und die beschleunigte Ausbreitung der Euthanasie in den Five-Eyes-Nationen bösartig zu kritisieren, bedeutet das NICHT, dass ich die marktwirtschaftlichen „Gier-ist-gut“-HMOs unterstütze, die 1973 von Nixon ins Netz gestellt wurden.

Wie ich in meiner kürzlich erschienenen Trilogie geschrieben habe, in der ich die konstruierten Debatten zwischen dem „etatistischen“ Malthusianer John Maynard Keynes und dem „individualistischen“ Malthusianer Friedrich von Hayek entlarvt habe, ist das Schisma von „top down“ gegen „bottom up“ ökonomisches Denken, das mehrere Generationen von Amerikanern einer Gehirnwäsche unterzogen hat, eine Schimäre ohne Bezug zur Realität. Echte Ökonomie, die dem menschlichen Leben und der menschlichen Würde gerecht wird, hat immer die gesamte Gesellschaft verteidigt und gleichzeitig die unveräußerlichen Rechte und die Freiheit jedes Einzelnen innerhalb der Gesellschaft geschützt.

Wenn Sie als Technokrat von Ihrem mathematischen Elfenbeinturm aus auf die Welt herabblicken und die drohenden Krisen der Zivilisation betrachten, wird Ihnen eines mit Sicherheit ins Gesicht schlagen: Die westliche Bevölkerung, die sich in den transatlantischen Nationen konzentriert, steht vor einer demografischen Zeitbombe, wie sie in der Geschichte noch nie gesehen wurde.

Schon bevor COVID-19 einen Großteil der Weltwirtschaft vernichtete, wurde die demografische Zeitbombe der Babyboomer von Think Tanks und politischen Entscheidungsträgern weit und breit diskutiert. In den letzten 25 Jahren haben junge Menschen das Kinderkriegen zunehmend aufgeschoben (mit einem Einbruch der Geburtenraten um 4,4 % im COVID-Jahr 2019-Dez 2020). Während dieser Zeit sah sich die Generation der Babyboomer, die zwischen 1945-1960 geboren wurde, zunehmend mit grauen Haaren und einem erhöhten Bedarf an medizinischer Versorgung im Alter konfrontiert. Während der technologische Fortschritt die durchschnittliche Lebenserwartung von 61 Jahren (im Jahr 1935) auf heute 81 Jahre erhöht hat, bedeutet das demografische Ungleichgewicht von Jung : Alt, dass die Gesellschaft bei der derzeitigen Dynamik im Grunde nicht in der Lage sein wird, sich selbst zu versorgen.

Ein Beispiel:

Bis 2030 wird sich nach aktuellen Schätzungen die Zahl der über 85-Jährigen verdreifachen, während sich die Zahl der Senioren zwischen 65 und 85 Jahren verdoppeln wird. Die finanziellen Kosten für die Aufrechterhaltung dieser Bevölkerungsgruppe werden in die Höhe schießen, da sich die Kosten für die Gesundheitsversorgung von derzeit 1,4 Billionen US-Dollar/Jahr bis 2050 (in den USA) auf 3 Billionen US-Dollar/Jahr verdoppeln werden.

Wenn Kosteneffizienz-Experten auf diesen düsteren Trend schauen, sehen sie nur ein kaltes Zahlenspiel. Diese Experten neigen nicht dazu, Menschen mit kognitiven Kräften und Seelen zu sehen, und sie erkennen ganz sicher nicht die Existenz solcher immateriellen Begriffe wie das „Heilige“ an, die das Ausmerzen von Leben verhindern könnten, um monetären Zwängen zu genügen.

Sie erkennen gewiss nicht die Ungerechtigkeit eines Systems, das es erlaubt, Billionen von Dollar für Rettungsaktionen an der Wall Street und Kriege im Nahen Osten auszugeben, das aber nicht die medizinischen Ressourcen bereitstellt, um seine eigene Bevölkerung gerecht zu versorgen. Die Experten, von denen ich spreche, die einst unter Barack Obama Amerika regierten und unter Biden wieder an die Macht gekommen sind, sehen nur die kalte Tatsache, dass 80 % oder mehr der Gesundheitskosten, die im Laufe eines Lebens verschlungen werden, nach dem Alter von 65 Jahren anfallen. Diese Experten können nur in Begriffen der Anpassung an Knappheit und vermeintlich „feste Grenzen“ denken, aber niemals die Knappheit durch systemische Veränderungen beseitigen, die menschliches Leben und kreatives Denken auf eine höhere Priorität als bloßes Geld setzen.

Da immer weniger junge Menschen ins Berufsleben eintreten (und das Finanzsystem selbst unter der Hyperinflation zusammenbrechen wird), bieten sich zwei Optionen an:

Erkennen, dass das System kaputt ist und es so umgestalten, dass die nationalen Ausgabenprioritäten auf den groß angelegten, langfristigen Aufbau von Infrastruktur und die Zusammenarbeit mit anderen Nationen innerhalb der multipolaren Allianz umgelenkt werden

ODER

Arbeiten Sie innerhalb der Regeln des kaputten Systems und schröpfen Sie die menschliche Herde, um die Kosten im Zusammenhang mit „knappen medizinischen Ressourcen“ zu verringern.

Der völkermordende Geist von Dr. Ezekiel Emmanuel

So wie es aussieht, ist die Person, die am meisten für die Wiederbelebung von Obamacare und dem dazugehörigen „Independent Payment Advisory Board“ (IPAB) aus Kostenwirksamkeits-„Experten“ unter Joe Biden verantwortlich ist, dieselbe Figur, die den ursprünglichen Affordable Care Act (auch bekannt als: Obamacare) im Jahr 2009 entworfen hat. Während er als Obamas Gesundheitsberater von 2009-2011 fungierte, schrieb Ezekiel Emmanuel eine abschreckende Studie mit dem Titel „Principles for allocation of scarce medical interventions“ im Lancet. In diesem aufschlussreichen Dokument wurde Ezekiels Vision für eine neue Ethik des Gesundheitsmanagements mit dem „Complete Lives System“ verkündet, das verwendet werden würde, um zu rechtfertigen, wer unter den Bedürftigen der Gesellschaft, die um Reste des schrumpfenden Kuchens konkurrieren, Versorgung erhalten wird (d.h.: teure Krebsuntersuchungen, Behandlungen, Medikamente), und wer dem Tod überlassen wird, wie er schrieb:

„Bei der Umsetzung des gesamten Lebenssystems ergibt sich eine Prioritätskurve, auf der Personen im Alter von etwa 15 bis 40 Jahren die größten Chancen erhalten, während die jüngsten und ältesten Personen nur abgeschwächte Chancen erhalten.“

Indem er das gesamte Gebäude der jüdisch-christlichen Werte umwirft, die das menschliche Leben als heilig definiert haben, sowie den lästigen hippokratischen Eid, der Ärzte daran hindert, ihren Patienten vorsätzlich Schaden zuzufügen, beschreibt Emmanuel genau das, was er mit seiner „Prioritätskurve“ und den „abgeschwächten Chancen“ für Jung und Alt sagen will:

„Die strikte Zuteilung lenkt knappe Ressourcen vorwiegend auf Kleinkinder. Dieser Ansatz scheint falsch. Der Tod einer 20-jährigen Frau ist intuitiv schlimmer als der eines 2 Monate alten Mädchens, obwohl das Baby weniger Leben hatte. Der 20-Jährige hat eine viel stärker entwickelte Persönlichkeit als das Kind und hat auf die Investition anderer zurückgegriffen, um als noch unerfüllte Projekte zu beginnen. Jugendliche haben eine umfassende Ausbildung und elterliche Fürsorge erhalten, eine Investition, die ohne ein vollständiges Leben verschwendet wird: Säuglinge Im Gegensatz dazu haben sie diese Investitionen noch nicht erhalten. Es ist schrecklich, wenn ein Kind stirbt, aber schlimmer, denken die meisten Menschen, wenn ein dreijähriges Kind stirbt, und noch schlimmer, wenn ein Jugendlicher stirbt. “

Das ist richtig: Emmanuels „kosteneffektive“ Kurve behauptet, dass das Leben eines 20-Jährigen lebenswerter ist als das eines 3-Jährigen oder eines 75-Jährigen. In den beiden letztgenannten Fällen hat die Gesellschaft entweder zu wenig investiert, um dieses junge Leben lebenswert zu machen, oder sie hat bereits zu viel investiert (im Verhältnis zum finanziellen Wert des älteren Menschen mit niedrigem QALY).

In einem neueren, 2014 im Atlantic veröffentlichten Artikel mit dem Titel „Why I Hope to Die at 75“ (Warum ich hoffe, mit 75 zu sterben) erklärte Emmanuel seine Überzeugung, dass jeder, der versucht, sein Leben über 75 hinaus zu verlängern, wahnhaft, egoistisch und erbärmlich ist, indem er erklärte: „Ich denke, diese manische Verzweiflung, das Leben endlos zu verlängern, ist fehlgeleitet und potenziell destruktiv. Aus vielen Gründen ist 75 ein ziemlich gutes Alter, um das Ziel zu erreichen, aufzuhören.“

Als Obama 2008 an die Macht kam, waren viele verwirrt über seine Entscheidung, alle tatsächlichen Vorschläge für eine universelle Gesundheitsversorgung zu zerstören, für die er offensichtlich Wahlkampf gemacht hatte (wie z.B. Rep. John Conyers Single-Payer Bill H.R. 676). Anstatt Conyers Gesetzentwurf zu unterstützen, verstärkten Obama und sein Bienenstock von ökonomischen Behavioristen nur die Macht der privaten HMOs, indem sie die Bürger zwangen, Versicherungsschutz zu kaufen, während sie Milliarden von Steuergeldern in die privaten Versicherer steckten.

Der Grund dafür war einfach: Conyers‘ Gesetzentwurf sah keine Kürzungen der Ausgaben für das Gesundheitswesen vor, sondern verstärkte die Ausgaben für Gesundheitsleistungen, während er allen Amerikanern die Gesundheitsversorgung ohne Bedingungen zur Verfügung stellte. Obamas Kontrolleure hatten andere Vorstellungen, wie der ehemalige Präsident 2010 erklärte:

„Wir glauben, dass die Reformen, die wir vorgeschlagen haben, um Medicare und Medicaid zu stärken, es uns ermöglichen werden, diese Verpflichtungen gegenüber unseren Bürgern einzuhalten und gleichzeitig 500 Milliarden Dollar bis 2023 einzusparen, und eine weitere Billion Dollar im Jahrzehnt danach.“

Es ergibt sich ein Paradoxon: Wie wollte Obama die medizinische Versorgung auf die 27 Millionen Unversicherten ausweiten und gleichzeitig die Gesundheitsausgaben um 1 Billion Dollar über ein Jahrzehnt senken?

Qualitätsbereinigte Lebensjahre und Todesfalltafeln

Ezekiel Emmanuel wies in seinem Bericht von 2009 darauf hin, dass der Schlüssel zur Kostensenkung im Gesundheitswesen in der Anwendung von qualitätsbereinigten Lebensjahren (Quality Adjusted Life Years, QALYs) unter der Kontrolle unabhängiger Expertengremien zu finden sei. Das QALY-System selbst wurde unter dem britischen National Institute of Clinical Excellence (NICE) und dem Liverpool Care Pathway System entwickelt, die von 1999 bis heute die treibenden Kräfte hinter der Korruption des britischen Nationalen Gesundheitssystems (NHS) waren. Der ehemalige Leiter des NICE (Sir Michael Rawlins) definierte QALYs in einem Interview mit dem Time Magazine im März 2009 wie folgt:

„Es basiert auf den Kosten einer Maßnahme, die ‚qualitätsbereinigtes Lebensjahr‘ genannt wird. Ein QALY bewertet Ihre Gesundheit auf einer Skala von null bis eins: null, wenn Sie tot sind, und eins, wenn Sie bei perfekter Gesundheit sind. Sie finden als Ergebnis einer Behandlung heraus, wo ein Patient auf der Skala nach oben rutschen würde. Wenn Sie eine Hüftprothese einsetzen, könnte der Patient bei 0,5 beginnen und auf 0,7 steigen, was eine Verbesserung um 0,2 bedeutet. Sie können davon ausgehen, dass Patienten nach einer Hüftprothese durchschnittlich 15 Jahre leben. Und 0,2 mal 15 ist gleich drei qualitätsbereinigte Lebensjahre. Wenn die Hüftprothese 10.000 Pfund kostet, sind das 10.000 geteilt durch drei, was 3.333 Pfund ergibt. Diese Zahl sind die Kosten pro QALY.“

Ein weiterer Mitarchitekt von Obamacare neben Emmanuel war ein Kollege namens Sir Donald Berwick (2005 zum Ritter geschlagen), der offen erklärte: „Die Entscheidung ist nicht, ob wir die Pflege rationieren werden oder nicht – die Entscheidung ist, ob wir mit offenen Augen rationieren werden.“

Ein weiterer wichtiger Verhaltensforscher, der mit der Schaffung von Obamacare beauftragt wurde, war der MIT-Professor Jonathan Gruber, der einen Skandal auslöste, als er vor laufender Kamera zugab, obskurantistische Sprache und Geheimhaltung zu verwenden, als er sagte: „Mangelnde Transparenz ist ein großer politischer Vorteil. Und im Grunde, nennen Sie es die Dummheit des amerikanischen Wählers oder was auch immer, aber im Grunde war das wirklich, wirklich kritisch für die Sache zu passieren“.

Ein weiterer führender Verhaltensforscher aus der Obama-Ära, der auch unter Biden wieder an die Macht gekommen ist, ist Cass Sunstein (Obamas Regulierungszar), der schrieb: „Wenn wir erst einmal wissen, dass Menschen menschlich sind und ein bisschen Homer Simpson in sich haben, dann kann man eine Menge tun, um sie zu manipulieren.“

Der Liverpool Care Pathway (LCP), der nach Berwicks Wunsch die US-Gesundheitsreform leiten sollte, gibt uns einen weiteren Einblick in die völkermörderische Natur dieses utilitaristischen Ansatzes für die Gesundheitsversorgung. Laut Professor Pullicino wurden über 130.000 Todesfälle/Jahr durch den LCP verursacht, der zwischen 1995 und 2013 Einfluss auf Krankenhäuser, Hospize und Pflegeheime in Großbritannien gewonnen hatte. Die LCP hatte im Wesentlichen Hunderte von Gesundheitsdienstleistern unter Druck gesetzt, Millionen kranker und älterer (und teurer) Patienten ohne deren Zustimmung auf „End of Life“-Listen zu setzen, was zu erzwungener Dehydrierung und Morphiumtropfen führte, um den Tod zu beschleunigen, obwohl lebensrettende Behandlungen noch verfügbar waren. Der durch diese Enthüllungen ausgelöste Skandal führte 2014 zur Auflösung des LCP, obwohl der Daily Telegraph darauf hinwies, dass das Programm lediglich umbenannt wurde und bis heute fortbesteht.

Gemeinsam sorgten Berwick, Gruber und Emmanuel dafür, dass Krankenhäuser für die Überbehandlung von Patienten bestraft wurden, und strichen die Medicaid-Deckung für Schwaden von Krebsmedikamenten und Vorsorgeuntersuchungen für Patienten, deren Bedarf höher war als ihre QALYs. Diese Logik mag funktionieren, wenn es darum geht, ein altes Auto zu verschrotten, führt aber zu schweren moralischen Dilemmata, wenn sie auf die Oma angewandt wird.

Sie könnten nun fragen: Aber warum müssen sich Ärzte an die Forderungen eines unabhängigen Gremiums von Kostensenkungsexperten halten? Warum lehnen Ärzte nicht einfach die Forderungen ab, die ihre hippokratischen Eide und ihr Gewissen außer Kraft setzen?

Mit 2/3 aller Ärzte, die anderen größeren Arbeitgebern verpflichtet sind (im Vergleich zu den 85% der US-Mediziner, die 1963 selbständig waren), ist der Druck, sich den Regeln der Knappheit und den von Technokraten auferlegten Kosteneffizienz-Mandaten zu unterwerfen, immens gewachsen. Da Operationen, Krebsvorsorgeuntersuchungen und ambulante Dienste unter den COVID-Protokollen drastisch gekürzt wurden, haben die Krankenhäuser, die auf staatliche Finanzierung angewiesen sind, finanziell gelitten und machen laut Rick Pollack (Präsident der American Hospital Association), der kürzlich erklärte: „Ich denke, man kann sagen, dass die Krankenhäuser vor der vielleicht größten Herausforderung stehen, die sie je in ihrer Geschichte erlebt haben.“

Euthanasie in Nordamerika

Nach jahrzehntelanger Lobbyarbeit, die zu einem großen Teil von George Soros‘ Open Society Foundations weltweit finanziert wurde, gibt es derzeit fünf Nationen, die Sterbehilfe vollständig legalisiert haben (Kanada, Belgien, die Niederlande, Deutschland und Kolumbien), während neun Staaten in den USA dem Beispiel gefolgt sind.

In Kanada wurden Euthanasiegesetze erst 2016 verabschiedet, mit ziemlich strengen Einschränkungen, die verlangen, dass die Patienten unheilbar krank sind mit einer Prognose von sechs Monaten oder weniger, während sie auch geistig gesund sind, direkt bevor der Tod eingeleitet wird.

Doch kurz nach den US-Wahlen im Jahr 2020 und unter dem Nebel von COVID verabschiedete das kanadische Unterhaus den Medical Assistance in Dying Act (Bill C7), der alle Sicherheitsvorkehrungen vollständig aufhebt, einschließlich der Anforderungen eines „vernünftigerweise vorhersehbaren“ Todes, langer Wartezeiten und Anforderungen an die geistige Kompetenz unmittelbar vor dem Tod.

Sollte der Senat das Gesetz noch in diesem Monat verabschieden, wie es derzeit erwartet wird, kann jeder, der an Depressionen leidet (die unter älteren und entmündigten Menschen, die unter monatelangem COVID-Lockdown in Isolation von ihren Freunden und Angehörigen eingesperrt sind, radikal angestiegen sind), nun um 9 Uhr morgens den Tod beantragen und bis Mittag getötet werden. Die typischen langen Wartezeiten, die depressiven Menschen eine Chance zur Selbstreflexion gaben, sind nun längst vorbei.

Ähnliche Euthanasie-Protokolle sind in ganz Australien aufgetaucht, da in mehreren Bundesstaaten und Territorien Protokolle zum assistierten Suizid unter COVID-19 eingeführt wurden. Darunter hat Tasmanien angekündigt, dass Euthanasie am 5. März 2021 legalisiert wird, und Queensland wird den „Service“ bis Mai 2021 einführen. Victoria hat als erster Staat im Juni 2019 die Euthanasie eingeführt und Westaustraliens Euthanasiegesetze werden Mitte 2021 in Kraft treten.

Anstatt sich in den Abgrund der bioethischen Gedankenspiele rund um den medizinisch assistierten Suizid ziehen zu lassen, ist es sinnvoller, sich folgende Fragen vor Augen zu halten:

WARUM sind die medizinischen Ressourcen in den am weitesten entwickelten Sektoren der Welt angeblich so knapp?

Warum haben die Nationen jenseits des Atlantiks einen solchen Mangel an Krankenhäusern, Ärzten und Vorsorgeuntersuchungen?

Warum müssen Krankenhäuser ständig ihre Türen schließen, während die Zahl der Pro-Kopf-Betten mit jedem Jahr abnimmt? (1)

Warum tolerieren die Bürger Billionen von Dollar, die für nicht enden wollende Regimewechsel-Kriege im Ausland und Rettungsaktionen für Spekulanten an der Wall Street ausgegeben werden, während sie gleichzeitig akzeptieren, dass das Geld für das Gesundheitswesen von Natur aus begrenzt ist?

Hitlers T4-Gesundheitsreformen neu beleuchten

Nachdem bei den Nürnberger Anhörungen der 23 Nazi-Ärzte (einschließlich Dr. Guett) wegen ihrer Rolle bei Hitlers Gesundheitsreformen im Tiergarten Fier zum Tode verurteilt wurden, schrieb der Nürnberger Anwalt Dr. Leo Alexander im Jahr 1949:

„Welche Ausmaße diese Verbrechen schließlich auch immer annahmen, es wurde allen, die sie untersuchten, klar, dass sie aus kleinen Anfängen entstanden waren. Die Anfänge waren zunächst nur eine subtile Akzentverschiebung in der Grundhaltung, die der Euthanasie-Bewegung zugrunde liegt, dass es so etwas wie ein Leben gibt, das es nicht wert ist, gelebt zu werden. Diese Haltung bezog sich in ihren Anfängen lediglich auf die schwer und chronisch Kranken. Allmählich wurde der Kreis derer, die in diese Kategorie einzubeziehen waren, auf die sozial Unproduktiven, die ideologisch Unerwünschten, die rassisch Unerwünschten und schließlich auf alle Nicht-Deutschen ausgeweitet. Aber es ist wichtig zu erkennen, dass der unendlich kleine eingekeilte Hebel, von dem diese ganze Geistesströmung ihren Anstoß erhielt, die Einstellung zu den nicht rehabilitierbaren Kranken war“

In seinem Essay beschrieb Dr. Alexander das Wachstum der Euthanasiegesetze im faschistischen Deutschland, als der Begriff „lebensunwertes Leben“ erstmals in die Gesundheitspolitik eingeführt wurde. Unter der Leitung von „Expertengremien“ wurden die T4-Gesundheitsgesetze bald zu einer treibenden Kraft der Eugenik, die 270.000 nicht-jüdische Deutsche tötete, beginnend mit behinderten Kindern und älteren Menschen, bevor die Politik auf Juden, Zigeuner und andere „untaugliche“ Zielgruppen ausgeweitet wurde.

Wie investigative Journalistin Nancy Spannaus schrieb 2013:

„Die Folgerung war klar. Allerdings gab Hitler seinen allgemeinen Befehl zur Tötung der Geisteskranken (und anderer) erst zu Beginn des Krieges, als die Ressourcen noch knapper wurden. Der Befehl wurde von Hitler im Oktober 1939 handschriftlich verfasst – und von ihm auf den ersten Tag des Krieges, im September, zurückdatiert. Bei der Vorbereitung hatte er erklärt, dass er es für richtig halte, „das, lebensunwerte Leben‘ von schwer geisteskranken Menschen durch todbringende Handlungen zu beseitigen.“ Auf diese Weise könne „eine gewisse Einsparung an Krankenhäusern, Ärzten und Pflegepersonal herbeigeführt werden.“ Der Titel des Hitler-Befehls lautete „Die Vernichtung lebensunwerten Lebens“, und die Norm war, wie es in dem Befehl hieß, dass den Patienten, „die nach dem besten verfügbaren menschlichen Urteil über ihren Gesundheitszustand als unheilbar gelten, ein Gnadentod gewährt werden sollte.“

Die Tatsache, dass die Organisationen, die den Aufstieg dieser Eugenik-Politik in Nazi-Deutschland und Nordamerika förderten, solche Machtzentren wie die Rockefeller Foundation, den Wellcome Trust und die Human Sterilization League for Human Betterment (heute umbenannt in „Engender Health") umfassten, die alle in den letzten Jahrzehnten führende Rollen in der Weltgesundheitsorganisation eingenommen haben, ist mehr als nur ein wenig beunruhigend. Die Tatsache, dass diese Eugenik-Organisationen sich nach dem Zweiten Weltkrieg einfach umbenannt haben und nun neben dem Galton-Institut (ehemals British Eugenics Association), Oxfords AstraZeneca, Pfizer und der Bill and Melinda Gates Foundation in die Entwicklung moderner RNA-Impfstoffe verwickelt sind, sollte jeden ernsthaften Denker innehalten lassen, wenn wir darüber nachdenken, welche Muster der Geschichte wir bereit sind zu tolerieren, dass sie sich in unserer gegenwärtig prekären Zeit wiederholen.