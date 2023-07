Nein, eine BRICS-Währung wird den US-Dollar nicht verdrängen

Jordan Schachtel

Seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren, haben die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) die Idee, eine neue globale Reservewährung zu schaffen, von der einige behaupten, sie werde den US-Dollar ablösen.

In Anbetracht der gegenwärtigen weltweiten wirtschaftlichen Turbulenzen und eines Amerikas, das vom Status einer einsamen Hypermacht in ein zunehmend multipolares geopolitisches Umfeld übergeht, hat die Idee einer gemeinsamen Währung der BRICS-Staaten in den Unternehmensmedien und über die Kommunikationskanäle der Regierungen zu neuem Interesse geführt.

Südafrika wird Ende August Gastgeber des XV. BRICS-Gipfels in Johannesburg sein, bei dem die Frage einer gemeinsamen BRICS-Währung sicherlich diskutiert werden wird. Über die Struktur einer solchen Währung gibt es nach wie vor nur vage Angaben, aber es sind viele Gerüchte über diesen „Dollarkiller“ aufgetaucht, der mit Rohstoffen wie Gold und Öl unterlegt sein soll.

Ist Amerika also dem Untergang geweiht? Werden wir von einer BRICS-Währungsmafia versklavt, die die Kaufkraft des Dollars brechen wird, sodass wir alle nichts mehr besitzen und „glücklich“ darüber sind?

Auf keinen Fall.

Hier sind ein paar Gründe, ohne zu tief ins wirtschaftliche Unkraut zu steigen, warum diese BRICS-Währung den Dollar nicht in nächster Zeit stürzen wird, und wahrscheinlich nie.

1: Der Dollar ist frei schwankend und der vertrauenswürdige First Mover

Der US-Dollar ist die derzeitige Weltreservewährung, nicht nur, weil er mit dem wirtschaftlichen und militärischen Motor der Vereinigten Staaten verbunden ist, sondern auch, weil der Dollar eine frei schwankende Währung ist und es der großen Mehrheit der Länder ermöglicht, täglich Billionen von Dollar zu bewegen, ohne dass Washington D.C. groß eingreifen muss.

Weiterhin bietet der Dollar derzeit ein enormes Volumen für Organisationen und Regierungen, die viele Beträge bewegen wollen. Das Vertrauen in ein neues, hypothetisches BRICS-System kann nicht über Nacht erworben werden.

Nun, diese Politik könnte sich sehr wohl ändern, wenn die Clown-Welt weiter in den Abgrund stürzt. Dennoch gibt es noch viele Hindernisse, die die BRICS-Staaten überwinden müssten, um überhaupt die Voraussetzungen dafür zu schaffen, den Dollar zu überholen.

2: Die BRICS-Staaten sind alle Zentralplaner auf Steroiden

Alle Mitglieder der BRICS-Koalition kontrollieren ihre nationalen Währungen streng. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Führer dieses Netzwerks an etwas anderes glauben als an eine wirtschaftliche Zentralplanung von oben nach unten. Sie werden nicht alle plötzlich ihr ideologisches Bekenntnis zum Autoritarismus aufgeben, um ein rohstoffgestütztes Währungsnetzwerk für die Welt zu öffnen.

Das beweist das Engagement der BRICS-Staaten für digitale Zentralbankwährungen (CBDC). Alle fünf BRICS-Mitglieder haben bereits zumindest ein Pilotprogramm für CBDCs eingeführt.

Russlands digitaler Rubel steht kurz vor der Markteinführung.

Brasilien wird seine CBDC voraussichtlich Anfang 2024 einführen.

Indien bastelt an einem Programm für eine digitale Rupie.

China unternimmt aggressive Schritte zur Einführung eines digitalen Yuan in sein breiter angelegtes Social Credit Score-System.

Und Südafrika testet derzeit sein eigenes CBDC.

Wenn die Idee einer gemeinsamen Währung der BRICS-Staaten wie ein weit entfernter Wunschtraum erscheint, dann deshalb, weil es keine Anzeichen dafür gibt, dass diese Länder auch nur die ersten Komponenten eines solchen Systems entwickelt haben.

Die Idee einer BRICS-Gemeinschaftswährung hat vielleicht gar nicht viel mit einer Währung zu tun, sondern ist eher ein Werbegag, der zu neuen Wahrnehmungen über die sich neu formierende multipolare geopolitische Realität, in der wir uns befinden, einladen soll.

Trotz aller Probleme, mit denen die Vereinigten Staaten konfrontiert sind, haben die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten selbst eine Menge Probleme. Die Realität, mit der Milliarden im Jahr 2023 konfrontiert sind, ist, dass niemand die Regierung bekommt, die er verdient. Keine zentral geplante Fiat-Währung, auch wenn sie behauptet, durch etwas anderes als Vertrauen „gedeckt“ zu sein, wird die Entfaltung des menschlichen Wohlstands ermöglichen.

Letztlich sollten sowohl der Dollar als auch die BRICS-Währung von einem Geld abgelöst werden, das nicht vom Staat kontrolliert wird. Regierungen müssen vollständig aus dem Geldgeschäft entfernt werden, was der eigentliche Grund für Innovationen wie Bitcoin war, ein wahrhaft freies Währungssystem, das sich auf Mathematik und nicht auf Herrscher stützt.