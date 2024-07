Net Zero wird Sie, Ihre Familie und alles, was Sie lieben, zerstören

Von Rhoda Wilson

Von Dr. Vernon Coleman

Das Bestreben, den Netto-Nullpunkt zu erreichen, wird durch den Mythos des Klimawandels genährt und basiert auf einem fein austarierten Bündel pseudowissenschaftlicher Beweise und gefälschter Nachrichten, die von professionellen Propagandisten und geschickten Verschwörern verwendet werden, um die Vorstellung aufrechtzuerhalten, dass fossile Brennstoffe unsere Welt und unsere Existenz bedrohen.



Der von ihnen geschaffene Mythos wird mit absurder Begeisterung von kleinen, aber lautstarken Gruppen willfähriger und leicht zu führender Enthusiasten verbreitet, von denen die meisten mit ziemlicher Sicherheit glauben, dass die ihnen erzählten Lügen die Wahrheit sind und dass wir keine Zukunft haben, wenn wir unsere Lebensweise nicht grundlegend ändern. Man hat ihnen beigebracht, dass die Meere kochen und ansteigen werden, um das Land zu verschlingen, dass das Leben, wie wir es bisher kannten, unmöglich wird und dass die menschliche Rasse dem Untergang geweiht sein wird.



Aufgrund dieses unsinnigen Glaubens (der wissenschaftlich nicht besser begründet ist als die ebenso absurden, aber weitaus weniger gefährlichen und schädlichen Theorien, dass die Erde flach ist, dass es keine Keime gibt und dass die Schwerkraft nicht existiert) argumentieren Regierungen auf der ganzen Welt nun, dass sie keine andere Wahl haben, als drastische Maßnahmen zu ergreifen, um uns vor dem Untergang zu retten. Unterstützt von leichtgläubigen, tugendhaften Führern von Wohltätigkeitsorganisationen, Lobbygruppen, Bankern und Investmentgruppen werden daher Maßnahmen ergriffen, um die Nutzung aller fossilen Brennstoffe zu stoppen und jeden Aspekt unserer Lebensweise zu ändern.



Der Oberste Gerichtshof im Vereinigten Königreich hat entschieden, dass ein Gemeinderat die Auswirkungen der Ölverbrennung auf das Klima hätte berücksichtigen müssen, bevor er neue Bohrungen genehmigte. Dies wird alle künftigen Öl- und Gasprojekte sowohl im Vereinigten Königreich als auch in der EU in Frage stellen. Eine Schweizerin hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einen Sieg errungen, um die Schweiz zu zwingen, mehr gegen den Mythos des Klimawandels zu unternehmen. Das ist alles Irrsinn.



Der bisher beste Witz des Jahrhunderts ist, dass China Solarpaneele und Elektrofahrzeuge an den Westen verkauft und Kohle verbrennt, um den Strom dafür zu erzeugen.



Und während wir im Westen von den Verrückten dazu angehalten werden, fossile Brennstoffe zu verdammen, darf niemand erwähnen, dass 84 % der weltweiten Energie aus fossilen Brennstoffen stammt. (Das sind übrigens nur 2 % weniger als 1973.) Ohne Öl und Gas müssten wir mit 16 % der Energie auskommen, die wir heute verbrauchen. Oh, und mit Solarenergie oder hässlichen, vogelquetschenden Windmühlen kann man weder Dünger herstellen noch Flugzeuge fliegen.



Es ist absurd, dass man uns vorschlägt, auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Das würde bedeuten, dass wir bereit wären, jeden Aspekt unseres Lebens zu verändern. Ohne fossile Brennstoffe werden wir sehr wenig zu essen haben, keine Schulen, keine Krankenhäuser, sehr wenig Transportmittel (außer Pferden und Fahrrädern), keine Computer, kein Fernsehen, keine Zeitschriften oder Zeitungen, keine Klimaanlagen, keine Mobiltelefone, wenig oder kein Licht, wenig oder keine Heizung und wenig oder kein Kochen. Ob wir wollen oder nicht, wir werden (bis 2030, wenn es nach den Fanatikern geht) ins 19. Jahrhundert zurückversetzt. Sonnenkollektoren und Windmühlen werden dies nicht verhindern. Ich frage mich, wie viele der Befürworter von Net Zero wissen, was passieren wird.



Alles Schlechte, das unserer Welt widerfährt, geschieht also, weil eine Handvoll Lügner, Betrüger und Verschwörer eine kleine, aber laute und mächtige Clique davon überzeugt haben, eine Politik voranzutreiben, die darauf ausgerichtet ist, Sie, Ihre Familie und alles, was Sie lieben, zu zerstören. Wie bei der gefälschten Covid-Pandemie (und dem giftigen und nutzlosen Covid-19-Impfstoff) wurden die Medien eingesetzt, um den Mythos zu fördern und Verwirrung und Fehlinformationen zu stiften. Als sich also ein britischer Urlauber darüber beschwerte, dass die Temperatur in seinem Urlaubsort 30 Grad betrug, berichtete die Presse darüber, als sei dies eine wichtige Nachricht. Hätten sie sich die Mühe gemacht, ein wenig nachzuprüfen, hätten sie gesehen, dass dies so ziemlich die Durchschnittstemperatur im Juni in diesem Urlaubsort war.



Tatsache ist, dass die Sterblichkeitsrate in Großbritannien drastisch sinken würde, wenn die globale Erwärmung real wäre. Derzeit sterben jeden Winter zwischen 50.000 und 100.000 Menschen an den Folgen der Kälte. Wir sollten uns alle wünschen, dass die globale Erwärmung real wäre. (Die Zahl derjenigen, die an der Hitze sterben würden, wäre verschwindend gering. Und die meisten von ihnen wären einfach nur dumm.)



Und, wie bei Covid, gibt es nie eine Debatte. Der Klimawandel ist zu einem Heiligen Krieg geworden, und es ist genauso inakzeptabel, die gefälschte Wissenschaft, auf der der Mythos beruht, in Frage zu stellen wie den Holocaust. Den Verfechtern des Mythos Klimawandel ist keine Übertreibung zu wild. Die Panikmache ist offiziell geworden. Und natürlich werden diejenigen, die die Wahrheit sagen, verspottet, geschmäht und unterdrückt.



Nichts in der Geschichte war so gefährlich wie der übereilte und absurde Plan, die Nutzung fossiler Brennstoffe einzustellen. Der Mythos des Klimawandels wird als Vorwand benutzt, um unsere Lebensweise zu ändern, die Gesundheitsfürsorge zu stoppen, uns in kleine, begrenzte städtische Siedlungen (die so genannten Zwanzig-Minuten-Städte) zu treiben und eine Gesellschaft zu schaffen, die von der Welt, die George Orwell in seinem Roman “1984″ schuf, nicht mehr zu unterscheiden sein wird. Das Ergebnis dieses Plans wird sein, dass alles, was wir schätzen, verschwinden wird und Milliarden Menschen sterben werden.



Das sind die Fakten.



Und wenn Sie immer noch Zweifel haben, fragen Sie sich, warum niemand, der an den Klimawandel und Net Zero glaubt, es wagt, diese Themen zu diskutieren.



Und fragen Sie sich, warum ich von allen Mainstream-Medien (in denen ich die meiste Zeit meines Lebens meinen Lebensunterhalt verdient habe) verbannt wurde, warum ich nicht einmal Zugang zu YouTube habe (geschweige denn Videos hochladen darf) und warum ich von allen Social-Media-Seiten verbannt wurde.



Warum haben sie solche Angst vor der Wahrheit?



Anmerkungen:

Bitte lesen Sie Zina Cohens ausgezeichnetes kleines Buch mit dem Titel “Gretas Hausaufgaben“. Es zerstört den Mythos des Klimawandels. Sie können es auf Amazon finden.



Bitte lesen Sie mein Buch ‘A Bigger Problem than Climate Change: Das Ende des Öls“, das erklärt, wie das Öl unsere Welt verändert hat und wie wir ohne es zurechtkommen würden. Sie können ein Exemplar über den Buchladen unter http://www.vernoncoleman.com kaufen.



Und mein Buch `Endgame‘ bietet eine Zusammenfassung dessen, was gerade passiert. Es ist über den Buchladen unter www.vernoncoleman.com erhältlich.