Der Empfang des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu durch eine gemeinsame Sitzung des US-Kongresses ist nicht nur eine Operation gegen Präsident Joe Biden, sondern auch eine Unterstützung der israelischen Parlamentsmehrheit für die Fortsetzung des Massakers in Gaza. Angesichts Netanjahus Bestreben, gegen die Hisbollah in den Krieg zu ziehen, den Iran einzubeziehen und die Vereinigten Staaten einzubeziehen, wird dies ein weiterer strategischer Schritt zum atomaren Angriff Persiens sein.

Nach dem Debakel von Joe Biden in seiner desaströsen Debatte gegen Donald Trump und in Erwartung der zweiten Runde der Wahlen im Iran, hat die umstrittene Anwesenheit von Premierminister Benjamin Netanjahu am 24. Juli im US-Kongress eine Welle intensiver Kommentare vor allem von Gruppen von Landsleuten innerhalb und außerhalb Israels ausgelöst, die auf den Vorzug des Premierministers zugunsten Trumps hinweisen, während Pro-Biden-/Demokraten-Gruppen seine unerwünschte Anwesenheit geißeln. Liegt also die US-Wahl in den Händen von Netanjahu und der AIPAC, der mächtigen US-Israel-Lobby?

Das Zionistisch-Amerikanische