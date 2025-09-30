Netanyahu trifft sich mit „pro-israelischen Influencern“ in New York und bezeichnet soziale Medien als „Waffe“ für Israel

Im Treffen sagte Netanyahu, der Plan, TikTok unter die Kontrolle von US-Unternehmen zu stellen, sei für Israel sehr wichtig.

Dave DeCamp

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu traf sich nach seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am Freitag in New York mit „pro-israelischen Influencern“, teilte sein Büro am Sonntag in einer Erklärung mit.

Das Büro Netanyahus sagte, dass er mit den Influencern „über die Herausforderungen im neuen Zeitalter, die Bemühungen der öffentlichen Diplomatie und den Einfluss der sozialen Netzwerke auf den Diskurs für und gegen Israel“ gesprochen habe.

Während des Treffens wurde Netanyahu gefragt, was im Hinblick darauf getan werden sollte, dass Israel möglicherweise die Unterstützung von evangelikalen Christen in den USA verliert, und er verwies auf soziale Medien, die er als ein „Kampfwerkzeug“ bezeichnete, und nannte einen Plan, TikTok unter die Kontrolle von US-Unternehmen zu stellen.

„Was wir tun müssen, ist, diesen Teil unserer Unterstützungsbasis in den Vereinigten Staaten abzusichern, die systematisch infrage gestellt wird … Wie wehren wir uns? Unsere Influencer – ich denke, ihr solltet auch mit ihnen sprechen, wenn ihr die Gelegenheit habt“, sagte Netanyahu. „Und zweitens, wir werden die Kampfwerkzeuge einsetzen müssen. Die Waffen ändern sich mit der Zeit … wir müssen mit den Waffen kämpfen, die auf das Schlachtfeld passen, auf dem wir uns befinden, und die wichtigsten sind in den sozialen Medien.“

Der israelische Regierungschef beschrieb den TikTok-Plan als den „wichtigsten Erwerb, der im Gange ist“. Nach dem von Präsident Trump genehmigten Plan wird eines der Unternehmen, das einen großen Anteil an TikTok halten und die Kontrolle über den Algorithmus haben wird, Oracle sein, das Larry Ellison gehört, einem extrem pro-israelischen Milliardär und einem bedeutenden privaten Geldgeber des israelischen Militärs.

„TikTok, TikTok, und ich hoffe, es kommt durch, weil es äußerst folgenschwer sein könnte“, sagte Netanyahu und fügte hinzu, dass die andere große Social-Media-Plattform, die ihm Sorgen bereite, X sei, ehemals Twitter. Der israelische Regierungschef bezeichnete Elon Musk, den Besitzer von X, als einen „Freund“.

„Wir müssen mit Elon reden. Er ist kein Feind, er ist ein Freund. Ihr solltet mit ihm reden. Nun, wenn wir diese beiden Dinge bekommen, können wir viel erreichen, und ich könnte noch über anderes sprechen, aber darum geht es jetzt nicht. Wir müssen den Kampf führen. Den jüdischen Menschen Richtung geben und unseren nicht-jüdischen Freunden oder denen, die unsere Freunde sein könnten, Richtung geben“, fügte Netanyahu hinzu.