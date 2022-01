Neue Big-Data-Studie über 145 Länder zeigt, dass COVID-Impfstoffe die Situation verschlimmern (Fälle und Todesfälle)

Ich habe diese Studie übersehen. Aus irgendeinem Grund haben die Mainstream-Medien das auch getan. Aber diese Studie ist eine weitere unabhängige Analyse, die schwer zu widerlegen ist: Wir wurden von der CDC, der FDA und den NIH getäuscht.

Wenn Sie das nächste Mal den Gesundheitsbeauftragten Ihres Bezirks, Präsident Biden oder Boris Johnson sehen, fragen Sie sie doch, ob sie einen Fehler in dieser Studie von Kyle A. Beattie mit dem Titel Worldwide Bayesian Causal Impact Analysis of Vaccine Administration on Deaths and Cases Associated with COVID-19: A BigData Analysis of 145 Countries (die PDF-Version finden Sie hier).

Die Studie ergab, dass die COVID-Impfstoffe mehr COVID-Fälle pro Million (+38 % in den USA) und mehr Todesfälle pro Million im Zusammenhang mit COVID (+31 % in den USA) verursachen.

In der Zusammenfassung heißt es:

Die statistisch signifikanten und überwältigend positiven kausalen Auswirkungen nach dem Einsatz des Impfstoffs auf die abhängigen Variablen Gesamttodesfälle und Gesamtfälle pro Million sollten für die politischen Entscheidungsträger höchst beunruhigend sein. Sie deuten auf einen deutlichen Anstieg sowohl der COVID-19-Fälle als auch der Todesfälle hin, der direkt auf den Einsatz eines Impfstoffs zurückzuführen ist, der der Öffentlichkeit ursprünglich als „Schlüssel zur Wiedererlangung unserer Freiheiten“ verkauft wurde. Die Wirkung der Impfstoffe auf die Gesamtzahl der Fälle pro Million und die geringe positive Assoziation mit der Gesamtzahl der Impfungen pro Hundert deutet auf eine begrenzte Wirkung der Impfstoffe auf die Senkung der COVID-19-assoziierten Fälle hin. Diese Ergebnisse sollten lokale Entscheidungsträger dazu ermutigen, politische Entscheidungen auf der Grundlage von Daten und nicht von Erzählungen zu treffen und sich an den lokalen Gegebenheiten und nicht an globalen oder nationalen Vorgaben zu orientieren. Diese Ergebnisse sollten die politischen Entscheidungsträger auch dazu ermutigen, nach anderen Wegen aus der Pandemie zu suchen, die über Massenimpfkampagnen hinausgehen.

Mit anderen Worten: Wir wurden belogen.

Die Impfstoffe machen die Situation nicht besser, sondern schlimmer. Das ist der Grund, warum wir uns nicht aus dem Loch befreien können. Vorgeschriebene Impfungen verschlimmern die Situation

Dies ist kaum die erste Studie, die zu diesen Schlussfolgerungen kommt. Diese Studien, die alle unabhängig voneinander durchgeführt wurden, kamen zu demselben Ergebnis: Je mehr man impft, desto schlimmer wird es.

Die Reaktion der Gesundheitsbehörden auf diese neue Studie ist vorhersehbar

Ich glaube, ich habe das Muster herausgefunden und kann nun getrost vorhersagen, wie die Gesundheitsbehörden weltweit auf dieses verblüffende Ergebnis reagieren werden: Sie werden es ignorieren. Stattdessen werden sie so schnell wie möglich Impfungen für alle Menschen in jedem Alter vorschreiben. Liege ich richtig?