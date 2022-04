Neue Daten zeigen, dass Covid-Impfstoffe weder die Übertragung noch schwere Erkrankungen verhindern

childrenshealthdefense.org: Wir müssen uns nur hochwertige epidemiologische Daten ansehen, um die Wahrheit zu erfahren: COVID-19-Impfstoffe verhindern weder COVID noch seine Übertragung, und sie verhindern auch keine schweren Erkrankungen oder Todesfälle.

„Unsere Impfstoffe funktionieren außergewöhnlich gut“, sagte Dr. Rochelle Walensky gegenüber Wolf Blitzer von CNN. „Sie funktionieren weiterhin gut für Delta, was schwere Erkrankungen und Todesfälle angeht – sie verhindern sie. Aber was sie nicht mehr können, ist die Übertragung zu verhindern“.

So sprach der Direktor der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Walensky, in einem Interview mit Wolf Blitzer von CNN am 5. August 2021.

Walensky mag geglaubt haben, dass die Impfstoffe damals schwere Krankheiten und Todesfälle verhinderten – aber das kann sie jetzt unmöglich glauben.

Das war vor acht Monaten. Die Impfstoffe waren acht Monate zuvor gerade erst auf den Markt gebracht worden.

Jetzt haben wir fast 16 Monate Beobachtung hinter uns, und was haben wir herausgefunden? Was hat Walenskys CDC herausgefunden, das ihrem oberflächlichen Geschwätz widerspricht?

Es gibt zwar Tausende von Artikeln über COVID-19-Impfstoffe, aber ich stimme mit Professor Tom Jefferson überein, dass wir, um die Wahrheit herauszufinden, nur epidemiologische Daten von sehr hoher Qualität betrachten müssen.

Mit anderen Worten:

Wir wollen rohe, amtliche Daten, bevor sie durch Anpassungen oder Algorithmen „geglättet“ wurden.

Wir wollen große Populationen.

Wir wollen die solidesten Endpunkte, wie Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle.

In den letzten Tagen habe ich solche Studien in meinem Blog (hier und hier) und auf Substack identifiziert und analysiert. Die Daten stammen aus offiziellen Quellen, die von der US-amerikanischen CDC und dem britischen Office of National Statistics veröffentlicht wurden.

Anhand der Daten von 30 Millionen Erwachsenen in Kalifornien und New York, von denen drei Viertel geimpft waren, wurden die COVID-Krankenhausaufenthalts- und Fallraten bei geimpften Personen, die noch nie an COVID erkrankt waren, mit denen von Erwachsenen verglichen, die nie geimpft waren, sich aber von COVID erholt hatten und vermutlich über eine natürliche Immunität verfügten.

Die Daten wurden von Juni bis November 2021 erhoben, also vor dem Auftreten der Omikron-Fälle.

Der Defender hat vor zwei Monaten über diese Daten berichtet:

Geimpfte Kalifornier und New Yorker hatten ein dreimal höheres Risiko, an COVID zu erkranken, als diejenigen, die eine frühere Immunität hatten und nicht geimpft waren.

Geimpfte Kalifornier hatten eine höhere Rate an Krankenhausaufenthalten (schwere Erkrankungen) als Ungeimpfte mit vorheriger Immunität. (New York hat keine Daten über Krankenhausaufenthalte vorgelegt.)

Die Impfversäumnisse in dieser umfangreichen Studie können nicht Omikron angelastet werden, da die Daten während der Delta-Phase erhoben wurden.

Die Daten des britischen Office of National Statistics, die am 16. März veröffentlicht wurden, reichen vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Januar und umfassen sowohl die Delta- als auch die Omikron-Fälle.

Die Daten wurden altersstandardisiert. Die Datenbank umfasst 86 % aller Todesfälle in England (mit einer Bevölkerung von 56 Millionen) während der beschriebenen 13 Monate.

Die Diagramme zeigen, dass die Doppelimpfung die Engländer während des größten Teils des Jahres 2021 vor dem Tod geschützt hat.

Im vergangenen Dezember und Januar (entsprechend der Omikron-Fälle) waren die COVID-Todesraten bei den doppelt Geimpften, die nicht geimpft waren, jedoch höher als bei denen, die nie geimpft worden waren. Dies galt auch für die Gesamtbevölkerung.

Schlüsselt man die Todesfälle nach Altersgruppen auf, so war die überwiegende Mehrheit der COVID-Todesfälle in der über 70-jährigen Bevölkerung zu verzeichnen.

Während die COVID-Todesfälle bei jüngeren Menschen mit zunehmender Zeit seit der Impfung stiegen, überstiegen sie bis zum 31. Januar 2022 nicht die COVID-Todesfälle bei ungeimpften Menschen.

Auffrischungsimpfungen scheinen die COVID-Immunität für eine gewisse Zeit in allen Altersgruppen aufzufüllen und die Todesraten zu senken. Es stellt sich jedoch die Frage, wie lange es dauern wird, bis diese Wirkung nachlässt.

Was ist die Quintessenz?

Qualitativ hochwertige, offizielle Daten von mehr als 30 Millionen amerikanischen Erwachsenen und 48 Millionen Einwohnern Englands belegen dies unwiderlegbar: