Neue Studien zeigen, dass Herzentzündungen nach den COVID-Impfungen häufiger auftreten als von der CDC gemeldet werden

childrenshealthdefense.org: Eine neue, in JAMA veröffentlichte Studie zeigt, dass 1 von 100.000 Menschen eine impfstoffbedingte Myokarditis und 1,8 von 100.000 Menschen eine Perikarditis hatten – im Vergleich zu den Angaben der CDC, wonach 4,8 Menschen pro 1 Million nach einer COVID-Impfung an Myokarditis leiden.

Die US-Gesundheitsbehörden behaupten, dass Fälle von Myokarditis und Perikarditis nach einer COVID-Impfung selten sind – neue Forschungsergebnisse, die online im Journal of American Medical Association (JAMA) veröffentlicht wurden, zeigen jedoch, dass sie möglicherweise häufiger auftreten als angegeben.

Myokarditis und Perikarditis nach der Impfung scheinen zwei „unterschiedliche Syndrome“ zu sein, so Dr. George Diaz vom Providence Regional Medical Center Everett gegenüber Medscape Cardiology.

Diaz und Kollegen untersuchten 2.000.287 elektronische Krankenakten (EMR) von Personen, die mindestens eine COVID-Impfung erhalten hatten.

Die Aufzeichnungen aus 40 Krankenhäusern in Washington, Oregon, Montana und Kalifornien ergaben, dass 20 Personen eine impfbedingte Myokarditis (1,0 pro 100.000) und 37 eine Perikarditis (1,8 pro 100.000) hatten.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), der auf Daten des Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) beruht, deutet auf eine Myokarditis-Inzidenz von etwa 4,8 Fällen pro 1 Million Menschen hin, die einen mRNA-COVID-Impfstoff erhalten haben.

Das Durchschnittsalter der Kohorte des CDC-Berichts lag bei 57 Jahren, und 59 % waren Frauen. Nur 77 % erhielten mehr als eine Dosis. Dreiundfünfzig Prozent erhielten den Impfstoff von Pfizer, 44 Prozent von Moderna und 3 Prozent den COVID-Impfstoff von Johnson & Johnson (J&J).

Myokarditis ist eine Entzündung des Herzmuskels, die zu Herzrhythmusstörungen und Tod führen kann. Nach Angaben von Forschern der National Organization for Rare Disorders kann die Myokarditis durch Infektionen ausgelöst werden, aber „häufiger ist die Myokarditis eine Folge der Immunreaktion des Körpers auf die ursprüngliche Herzschädigung“.

Perikarditis wird häufig synonym mit Myokarditis verwendet und bezeichnet eine Entzündung des Herzbeutels, der das Herz umgibt.

Die neue JAMA-Studie zeigte ein „ähnliches Muster [wie die CDC-Studie], wenn auch mit einer höheren Inzidenz [von Myokarditis und Perikarditis] nach der Impfung, was darauf hindeutet, dass Impfstoff-Nebenwirkungen zu wenig gemeldet werden“.

In dem JAMA-Bericht heißt es weiter: „Darüber hinaus ist die Perikarditis bei älteren Patienten möglicherweise häufiger als die Myokarditis.“

„Unsere Studie ergab eine höhere Zahl von Fällen, wahrscheinlich weil wir die EMR durchsucht haben und [auch weil] VAERS von den Ärzten verlangt, Verdachtsfälle freiwillig zu melden“, sagte Diaz gegenüber Medscape. Außerdem wurden in den Statistiken der Regierungen Perikarditis und Myokarditis „in einen Topf geworfen“, so Diaz.

Nach Ansicht von Tracy Høeg, Ärztin, Epidemiologin und assoziierte Forscherin an der UC Davis, sind die Ergebnisse der JAMA-Studie aufschlussreich, da die jüngsten Raten mit der Impfung korrelieren.

„Eine wichtige Sache, die ich sagen würde, ist, dass COVID selbst nicht mit einem Anstieg korreliert zu sein scheint“, sagte Høeg in einem Tweet.

A telling figure looking at myocarditis rates at 40 hospitals in the Western US w/ recent ⬆️ rates correlated w/vaccination. An important thing I would say is COVID itself does not appear to be correlated with an uptick.



I'm NOT anti-vax & am vaccinated.https://t.co/BHlCG6FJtt pic.twitter.com/kjtSJCIBhO — Tracy Høeg, MD, PhD (@TracyBethHoeg) August 5, 2021

Die Forscher berechneten, dass die durchschnittliche monatliche Zahl der Fälle von Myokarditis oder Perikarditis im Zeitraum vor der Impfung (Januar 2019 bis Januar 2021) bei 16,9 lag, verglichen mit 27,3 im Zeitraum nach der Impfung (Februar bis Mai 2021).

Die durchschnittliche Zahl der Perikarditis-Fälle in denselben Zeiträumen betrug 49,1 und 78,8.

Die Autoren erklärten, dass zu den Einschränkungen ihrer Analyse mögliche verpasste Fälle außerhalb von Pflegeeinrichtungen und verpasste Diagnosen von Myokarditis oder Perikarditis gehören, was die Inzidenz unterschätzen würde, sowie ungenaue EMR-Impfinformationen.

„Eine zeitliche Assoziation beweist keine Kausalität, obwohl die kurze Zeitspanne zwischen der Impfung und dem Auftreten von Myokarditis und die erhöhte Inzidenz von Myokarditis und Perikarditis in den untersuchten Krankenhäusern für einen möglichen Zusammenhang sprechen“, schreiben die Autoren.

Myokarditis tritt häufiger bei Männern auf

Die 20 Myokarditis-Fälle traten im Median 3,5 Tage nach der Impfung auf. Elf Fälle traten nach der Impfung mit dem Moderna-Impfstoff auf, neun nach der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff. Fünfzehn Fälle betrafen Männer, und das Durchschnittsalter lag bei 36 Jahren.

Vier Personen entwickelten Myokarditis-Symptome nach der ersten Impfung (20 %) und 16 (80 %) nach der zweiten Dosis. Neunzehn Patienten (95 %) wurden ins Krankenhaus eingeliefert und im Median nach zwei Tagen wieder entlassen. Keiner der 20 Patienten starb.

Bei der letzten verfügbaren Nachuntersuchung (Median 23,5 Tage nach Auftreten der Symptome) waren die Myokarditis-Symptome bei 13 Patienten (65 %) abgeklungen und bei sieben (35 %) gebessert.

Perikarditis häufiger nach Impfung von Pfizer

Die 37 Perikarditis-Fälle traten im Median 20 Tage nach der letzten COVID-Impfung auf. Dreiundzwanzig Fälle (62 %) traten mit dem Impfstoff von Pfizer auf, 12 (32 %) mit Moderna und zwei (5 %) mit dem Impfstoff von J&J.

Fünfzehn Personen entwickelten nach der ersten Impfstoffdosis (41 %) und 22 (59 %) nach der zweiten Dosis eine Perikarditis. Siebenundzwanzig (73 %) der Fälle traten bei Männern mit einem Durchschnittsalter von 59 Jahren auf.

Dreizehn (35 %) Patienten wurden ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie im Median einen Tag blieben. Kein Patient starb.

Kinder und Myokarditis

In einer weiteren, kleinen Fallserie, die am 10. August online im JAMA veröffentlicht wurde, untersuchten Forscher 15 Kinder, die nach der Impfung mit dem Impfstoff von Pfizer mit Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Am häufigsten waren Jungen nach der zweiten Dosis betroffen.

Drei Patienten hatten eine ventrikuläre systolische Dysfunktion – eine häufige und schwerwiegende Komplikation des Myokardinfarkts, die das Risiko eines plötzlichen Todes und einer Herzinsuffizienz stark erhöht.

Zwölf Patienten hatten eine späte Gadoliniumanreicherung – eine Folge der Herzschädigung – in der Magnetresonanztomographie des Herzens.

Es gab keine Todesfälle, und mit einer Ausnahme hatten alle Patienten bei der Nachuntersuchung ein bis 13 Tage nach der Krankenhausentlassung normale Echokardiogrammergebnisse.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Patienten nur geringfügig betroffen waren. Die langfristigen Risiken einer Myokarditis nach der Impfung sind jedoch nach wie vor unbekannt, und es sind größere Studien mit längerer Nachbeobachtung erforderlich, um Empfehlungen für die COVID-Impfung bei Kindern auszusprechen.

Nach den neuesten Daten von VAERS wurden in den USA 2.018 Fälle von Myokarditis und Perikarditis nach COVID-Impfungen gemeldet, wobei 1.275 Fälle auf Pfizer, 667 Fälle auf Moderna und 71 Fälle auf den COVID-Impfstoff von J&J zurückgeführt wurden.

Bei den 12- bis 17-Jährigen wurden 406 Fälle von Myokarditis und Perikarditis gemeldet, wobei 402 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

Auf der VAERS-Website heißt es, dass die Untererfassung eine der größten Einschränkungen eines passiven Überwachungssystems wie VAERS ist. Auf der Website heißt es: Der Begriff „underreporting“ bezieht sich auf die Tatsache, dass VAERS nur für einen kleinen Teil der tatsächlichen unerwünschten Ereignisse Meldungen erhält“.

Laut Dr. Hooman Noorchasm, einem Herz-Thorax-Chirurgen und Verfechter der Patientensicherheit, ist das Myokarditis-Risiko der mRNA-Impfung bei jüngeren Jungen real.

„Deshalb ist es absolut wichtig, dass zumindest die medizinische Notwendigkeit durch einen COVID-19-Antikörpertest nachgewiesen wird, damit bereits immunisierte Kinder mit COVID-Impfung nicht unnötig geimpft werden müssen“, so Noorchasm. „Ich vermute auch, dass die Verteilung der Impfstoffdosen auf 6-8 Wochen die Häufigkeit dieser Komplikation verringern wird.

Noorchasm sagte, dass jedes Kind, das nach einer Impfung über Schmerzen in der Brust klagt, seine Troponinwerte bestimmen lassen sollte, um eine Herzmuskelschädigung auszuschließen – unabhängig davon, welche Impfdosis es erhalten hat.

Am 12. August berichtete The Defender über einen 14-jährigen Jungen, Aiden, der nach einer Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff eine Herzmuskelentzündung entwickelte. Aidens Mutter, Emily Jo, sagte, sie sei sich der möglichen Nebenwirkung einer Herzentzündung bewusst gewesen, aber die CDC habe gesagt, sie sei sehr selten und mild.

„Was sie nicht erklärt haben, ist, dass mild bedeutet, dass man ins Krankenhaus muss und auf unbestimmte Zeit nachbehandelt wird“, sagte Jo.

Das größte Problem sei jedoch, so Jo, dass die CDC nicht erkläre, was eine leichte Myokarditis bedeutet. „Aidens Kardiologe sagte uns, dass kein Fall von Myokarditis ‚mild‘ ist. Das ist so, als würde man sagen, ein Herzinfarkt sei mild“, sagte der Arzt ihres Sohnes.

Am 25. Juni fügte die US-Arzneimittelbehörde (FDA) den Informationsblättern für die Impfstoffe COVID von Pfizer und Moderna einen Warnhinweis für Patienten und Anbieter hinzu, der auf ein erhöhtes Risiko für Myokarditis und Perikarditis hinweist – insbesondere nach der zweiten Dosis und bei Auftreten der Symptome innerhalb weniger Tage nach der Impfung.

Die Aktualisierung der FDA erfolgte im Anschluss an eine Überprüfung von Informationen und eine Diskussion des Beratenden Ausschusses für Impfpraktiken (Advisory Committee on Immunization Practices – ACIP), eines Ausschusses innerhalb der CDC, der Ratschläge und Leitlinien für eine wirksame Kontrolle von durch Impfung vermeidbaren Krankheiten bereitstellt. Auf einer Sitzung am 23. Juni bestätigte der Ausschuss 1.200 Fälle von Herzentzündungen bei 16- bis 24-Jährigen und erklärte, dass mRNA-COVID-Impfstoffe mit einem Warnhinweis versehen werden sollten.

Dr. Elizabeth Mumper, eine Kinderärztin, die in ihrer Praxis viele Patienten mit Impfstoff-Nebenwirkungen erlebt hat, hörte sich die gesamte ACIP-Sitzung am 23. Juni an.

Mumper sagte:

„Ich war überrascht, dass ein Arbeitspapier vorgelegt wurde, in dem die ACIP dazu neigt, eine zweite COVID-Impfung bei Patienten zu empfehlen, bei denen nach der ersten Dosis eine Herzentzündung aufgetreten ist, sofern sich der Zustand des Patienten verbessert hat. Ich war auch überrascht, dass einige Mitglieder des ACIP-Ausschusses anscheinend davon ausgingen, dass die Fälle von Myokarditis und Perikarditis keine langfristigen Schäden verursachen würden. Wir haben einfach nicht genügend Beweise, um Entscheidungen über die COVID-Impfung auf der Grundlage dieser Annahme zu treffen“.

Mumper sagte, sie sei besorgt, dass es viel mehr Fälle von Herzentzündungen geben werde, wenn der Impfstoff an immer jüngere Kinder ausgegeben werde.

Nach Ansicht der Gesundheitsbehörden überwiegen die Vorteile einer COVID-Impfung nach wie vor alle Risiken. Ärzte und andere Teilnehmer an der Sitzung am 23. Juni warfen der CDC jedoch vor, das Risiko von COVID für junge Menschen zu übertreiben und das Risiko der Impfstoffe herunterzuspielen.

Pfizer und Moderna haben bei der FDA Anträge auf vollständige Zulassung ihrer COVID-Impfstoffe eingereicht.