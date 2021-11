Neue VAERS-Analyse deckt Hunderte von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen auf, über die uns die CDC und die FDA nie informiert haben

Sie haben Hunderte von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen übersehen, die häufiger sind als Myokarditis. Eine neue VAERS-Analyse von Albert Benavides widerlegt die Behauptung von der „sicheren und wirksamen“ Impfung.

Die CDC und die FDA haben erklärt, die Impfstoffe seien „sicher und wirksam“. Sie haben keine ernsthaften Probleme mit den COVID-Impfstoffen gefunden. Null. Null. Nada. Es war das Verteidigungsministerium, das Myokarditis festgestellt hat.

Die offensichtlichen Beweise zeigen, dass sie entweder lügen oder inkompetent sind. Oder beides. Aber natürlich wird die medizinische Gemeinschaft sie niemals darauf ansprechen.

Hier kommt also unser Team von Impfstoffsicherheitsexperten ins Spiel, um die Wahrheit über die tatsächlichen Vorgänge ans Licht zu bringen.

In einer brandneuen VAERS-Datenanalyse, die von unserem Freund Albert Benavides (auch bekannt als WelcomeTheEagle88) durchgeführt wurde, fanden wir Hunderte von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen, die von der CDC völlig übersehen wurden und die in der Einwilligungserklärung, die den Patienten ausgehändigt wird, hätten erwähnt werden müssen.

Und wir fanden über 200 Symptome, die mit einer höheren relativen Rate als Myokarditis auftreten (im Vergleich zu allen früheren Impfstoffen der letzten 5 Jahre). Insgesamt gab es über 4.000 VAERS-Codes für unerwünschte Ereignisse, die durch diese Impfstoffe um den Faktor 10 oder mehr gegenüber dem Ausgangswert erhöht waren und vor denen die CDC die Menschen hätte warnen müssen.

Mit Stand vom 1. November 2021 wurden für die COVID-Impfstoffe mehr unerwünschte Ereignisse gemeldet als für alle 70+ Impfstoffe zusammen, seit man vor 30 Jahren mit der Erfassung unerwünschter Ereignisse begonnen hat. Das ist eine atemberaubende Statistik, die niemand leugnen kann, die aber niemanden in der medizinischen Mainstream-Gemeinschaft (oder den Mainstream-Medien) zu interessieren scheint. Sie ist es nicht einmal wert, am Rande erwähnt zu werden. Wow!

Die Beweise sehen folgendermaßen aus:

Die COVID-Impfstoffe sind die gefährlichsten Impfstoffe in der Geschichte der Menschheit. Sie sind 800 Mal tödlicher als der Pockenimpfstoff, der bisher den Rekord hielt. Die Impfstoffe haben über 150.000 Amerikaner getötet und noch mehr dauerhaft behindert. Sie sind für niemanden in jedem Alter sinnvoll. Je jünger man ist, desto schlimmer wird es. Bei Kindern wird geschätzt, dass wir für jeden COVID-Tod, den wir verhindern, 117 Kinder töten.

Die 6-monatige Studie von Pfizer zeigte, dass das Medikament 1 Leben pro 22.000 Geimpfte retten kann. Aus der Studie ging auch hervor, dass das Medikament mehr Menschen tötete als es rettete (20 Todesfälle in der Behandlungsgruppe gegenüber 14 in der Placebogruppe nach Entblindung). Wir „retten“ also weniger als 10.000 Leben auf Kosten von über 150.000 Todesfällen. Kurz gesagt, wir töten 15 Menschen, um 1 zu retten. Das ist unglaublich dumm. Aber niemand in der Regierung Biden will sich mit unserem Team treffen. Sie wollen die Wahrheit einfach nicht hören. Stattdessen konzentrieren sie sich darauf, uns zu verunglimpfen und zu zensieren – Techniken, die wirksam sind, wenn die Daten nicht stimmen.

Sowohl die FDA als auch die CDC haben sich bei der Erkennung von Sicherheitssignalen als unfähig erwiesen. Sie sind nicht einmal in der Lage, den VAERS URF zu berechnen, eine Zahl, die für jede ernsthafte Risiko-Nutzen-Analyse erforderlich ist. Die Mitglieder der externen Ausschüsse von FDA und CDC genehmigen die Impfstoffe also alle im Blindflug. Selbst nachdem meine Wenigkeit in den öffentlichen Kommentaren (und in direkten E-Mails an die Ausschussmitglieder) auf diesen Mangel hingewiesen hat, ändert das nichts. Wir werden ignoriert. Die Sicherheitsüberwachung der CDC ist so schlecht, dass sie auf der letzten ACIP-Sitzung sogar zugab, dass es das Verteidigungsministerium war, das das Myokarditis-Signal entdeckte. Die FDA und die CDC haben also im Grunde nur 0,000 Punkte erreicht, wenn es darum geht, Sicherheitssignale zu erkennen, die die ganze Zeit über unbemerkt geblieben sind.

Sie können nicht zugeben, dass sie die Signale jetzt übersehen haben, weil das ein Eingeständnis wäre, dass sie sie vorher übersehen haben. Also werden sie versuchen, diesen Artikel mit Ad-hominem-Angriffen zu diskreditieren (dies ist eine Technik, die man anwendet, um ein Argument zu gewinnen, wenn man mit den Beweisen nicht gewinnen kann).

Die schwerwiegenden Ereignisse, die wir im Folgenden hervorheben, stimmen alle mit dem Wirkmechanismus überein, den Robert Malone und ich zuerst im Darkhorse-Podcast beschrieben haben. Nämlich, dass das Spike-Protein, das als Reaktion auf die Abgabe der mRNA produziert wird, zytotoxisch ist und zu Blutgerinnseln, Entzündungen und Narbenbildung im ganzen Körper führt, was wiederum ein breiteres Spektrum an schweren unerwünschten Ereignissen hervorruft als jeder andere Impfstoff in der Geschichte der Menschheit.

Die Ärzteschaft ist von der CDC darauf trainiert worden, die Impfstoffe für sicher zu halten, sodass sie alle unerwünschten Ereignisse als nicht impfstoffbedingt interpretieren. Aber wenn es nicht der Impfstoff war, der all diese Ereignisse verursacht hat, was war es dann? Noch schlimmer ist, dass sie ihren Patienten sagen: „Sie bilden sich das alles nur ein“ oder dass „Ihr Baby gestorben ist, weil Sie einen Gendefekt hatten“.

Im Allgemeinen glauben die Patienten ihren Ärzten und finden nie heraus, wo sie ein Zytokin-Panel erhalten können, um herauszufinden, dass sie durch Impfungen geschädigt sind (unter www.covidlonghaulers.com finden Sie das Zytokin-Panel und unter IncellDx den Spike-Protein-Assay). Die Menschen lernen also auch nie, wie sie ihren Körper von dem Spike-Protein befreien können (siehe meinen Artikel über die Impfstoffbehandlung und die Medikamente, die dazu verwendet werden), was der erste Schritt auf dem Weg zur Genesung ist.

Die hohen Raten an unerwünschten Ereignissen sind nicht auf eine „übermäßige Berichterstattung“ zurückzuführen. Sie sind auf eine Überzahl von Ereignissen zurückzuführen. Eine Neurologin zum Beispiel hatte in ihrer gesamten Laufbahn 0 Fälle von Impfstoff-Nebenwirkungen, aber in diesem Jahr hat sie 2.000. Ein anderer Arzt, den ich kenne, hatte in 29 Jahren 0 Zwischenfälle bei seinen 700 Patienten. Dieses Jahr muss er 25 Ereignisse melden. Bei den Ärzten selbst ist die Häufigkeit von reproduktiven, neurologischen und kardialen Ereignissen seit der Einführung der Impfstoffe im Jahr 2021 verblüffend gestiegen. Wir konnten keinen einzigen Kardiologen finden, bei dem nach der Einführung der Impfstoffe weniger Fälle von Myokarditis aufgetreten sind, wie von den Vertretern der FDA und der CDC behauptet.

Bei den schwerwiegenden Ereignissen geht es in erster Linie um Menstruation, Blutgerinnsel, Entzündungen und Narbenbildung, kardiovaskuläre Schäden und neurologische Schäden, genau wie wir in unserem Podcast im Juni 2021 vorhergesagt haben.

Es gibt Hunderte von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen, die durch diese Impfstoffe verursacht werden. Das ist natürlich schockierend für die Menschen, denn die CDC hat wiederholt gesagt, dass man den Daten in VAERS keine Kausalität zuschreiben kann. Das stimmt nicht. Die Analyse der VAERS-Daten (zeitliche Daten, die Dosisabhängigkeit und die erhöhten Melderaten im Vergleich zum Ausgangswert) liefern genügend Anhaltspunkte, um anhand der fünf Bradford-Hill-Kriterien, die für Impfstoffe gelten, die Kausalität all dieser Ereignisse nachzuweisen.

Nicki Minaj beklagte sich zu Recht über erhöhte Raten von Hodenschwellungen, Impotenz (erektile Dysfunktion) und Orchitis. Jede internationale Autorität, die sich zu diesem Thema geäußert hat, hat sie herabgewürdigt und gesagt, dass sie falsch liege, aber alle Symptome, über die sie gesprochen hat, sind stark erhöht, wie Sie aus den unten stehenden Daten ersehen können. Keiner dieser sogenannten Experten hat sich jemals mit den Daten befasst; sie argumentieren alle auf der Grundlage ihres Glaubenssystems und nicht auf der Grundlage wissenschaftlicher Beweise. Und selbst wenn diese Behörden mit den VAERS-Daten nicht einverstanden wären, wäre es unverantwortlich gewesen, die Menschen nicht auf die Rohdaten hinzuweisen und dann zu erklären, warum sie das erhöhte Signal in den VAERS-Daten völlig ignoriert haben. Heutzutage betreiben wir Wissenschaft auf der Grundlage unseres Glaubenssystems und nicht mehr auf die altmodische Art und Weise, die Daten zu prüfen, die sie tatsächlich aussagen. Unser Team ist altmodisch.

Es besteht eine ziemlich große Chance, dass die Impfstoffe überhaupt nicht funktionieren und es auch nie getan haben. Wir wissen, dass die Phase-3-Studien von Pfizer in vielerlei Hinsicht manipuliert wurden. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Impfstoffe die Anzahl der Antikörper erhöhen, aber es ist durchaus möglich, dass die Immunität, die sie verleihen, in Wirklichkeit das Ergebnis der Tötung (oder des Ausschlusses, wie im Fall der Studien) von Menschen mit schwächerem Immunsystem ist. Die verbleibenden Personen sind somit resistenter gegen das Virus. Mathew Crawford wird in Kürze eine Analyse veröffentlichen, die diese neuartige Hypothese überzeugend untermauert.

Es ist unwahrscheinlich, dass irgendjemand auf der Welt mit uns öffentlich über eine der obigen Behauptungen diskutieren möchte (oder über einen meiner Artikel oder einen von Mathews Artikeln), aber wenn Sie ein prominenter Befürworter des falschen Narrativs sind und eine öffentliche Debatte wünschen, sind wir für Sie da. Unser Team würde die Herausforderung gerne annehmen, denn wir haben keine Lust, Fehlinformationen zu verbreiten. Wenn wir uns geirrt haben, sind wir gerne bereit, unsere Fehler zu korrigieren, wenn Sie uns den Fehler, den wir gemacht haben, und die von Ihnen vorgeschlagene Korrektur (z. B. die „richtige“ Antwort) deutlich erklären können. Doch selbst mit millionenschweren Anreizen (die in diesem Artikel aufgeführt sind) scheint niemand daran interessiert zu sein, zu zeigen, wie wir uns geirrt haben. Alle reden davon, wie schlimm das Problem der Fehlinformation über Impfstoffe ist, aber niemand ist bereit, etwas zu tun, um zu zeigen, dass wir uns geirrt haben. Ich habe zum Beispiel jeden prominenten Wissenschaftler in Amerika, der meiner Analyse nicht zustimmt (die acht verschiedene Möglichkeiten aufzeigt, um zu bestätigen, dass über 150.000 Amerikaner durch die Impfstoffe getötet wurden), gebeten, mir ihre „richtige“ Analyse zu zeigen, die die „richtige“ Zahl zeigt, aber niemand will. Sie kommen nicht einmal zu einem aufgezeichneten Anruf, um uns zu zeigen, wie wir uns geirrt haben. Es ist verwirrend. Sie alle wollen es in Zeitlupe über Dokumente machen, weil es so einfacher ist, die Wahrheit zu verschleiern, und sie die Beantwortung von Fragen vermeiden können. Letzteres ist der Schlüssel.

Es ist wirklich einfach zu erkennen, wer hier die Wahrheit sagt. John Su ist der CDC-Experte für VAERS. Wenn er sich irrt, fällt die ganze Geschichte auseinander. Ich habe Dr. Su in einem viel gelesenen Artikel persönlich angegriffen und ihn der Korruption beschuldigt. Ich habe ihm angeboten, seine Antwort in dem Artikel zu veröffentlichen. Er sagte nichts. Ich bot ihm eine Diskussion an. Keine Chance. TrialSiteNews versuchte, ihn zu interviewen. Er weigerte sich zu antworten. Ernsthaft? Wenn die CDC uns 2 Stunden Zeit geben würde, John Su Fragen zu stellen, würden wir seine Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit der CDC zerstören. Das ist der Grund, warum er nicht redet, und das ist der Grund, warum die CDC ihn niemals mit jemandem aus unserem Team reden lassen wird. Denn wir stellen keine Softball-Fragen, wie sie John bei den ACIP-Treffen gestellt werden. Wir spielen mit harten Bandagen.

Was wir in der nachstehenden VAERS-Analyse gefunden haben, kann von jedermann nachgeprüft werden, da alle Daten öffentlich zugänglich sind. Albert hat nur ein paar Stunden für die Erstellung der Tabellen gebraucht. Die CDC sollte also in der Lage gewesen sein, die gleiche Arbeit wie Albert zu leisten.

Sie können jeden Eintrag leicht selbst durch manuelle Abfragen bei einer beliebigen VAERS-Schnittstelle überprüfen (mein Favorit ist MedAlerts, aber auch andere wie openvaers und die HHS-Website liefern dieselben Ergebnisse).

Bevor wir zu Alberts Analyse der VAERS-Daten kommen, sollten wir ein wenig Hintergrundwissen vermitteln.

Der Darkhorse-Podcast

Am 10. Juni 2021 traten mein Freund Robert Malone und ich in Bret Weinsteins Darkhorse Podcast auf, um der Welt mitzuteilen, was wir über die COVID-Impfstoffe erfahren hatten. Sie können sich die 3-stündige Version hier oder die gekürzte 1-stündige Version hier ansehen, falls Sie sie noch nicht gesehen haben. Ich kann das Ganze sehr empfehlen; ich kenne viele Leute, die es sich mehrmals angesehen haben und davon begeistert waren.

Im Wesentlichen sagten wir, dass die COVID-Impfstoffe supergefährlich sind, dass sie damals viele Menschen getötet haben, dass die Bioverteilungsdaten von Pfizer, die Dr. Byram Bridle von der japanischen Regierung durch eine FOIA-Anfrage erhalten hat, zeigen, dass die Lipid-Nanopartikel eine sehr beträchtliche Dosis mRNA an die weiblichen Eierstöcke abgeben, und dass das Spike-Protein, das anschließend produziert wird, Blutgerinnsel, Entzündungen und Narbenbildung verursacht, was zu einer großen Anzahl von kardiovaskulären und neurologischen Symptomen führt, von denen einige irreversibel sind. Robert wies insbesondere darauf hin, dass wir nichts über die Menge, Dosis und Dauer des gebildeten Spike-Proteins wüssten (und das wissen wir immer noch nicht), da diese Tests nie an Tieren durchgeführt wurden (sie untersuchten nur die Verteilung der Nanopartikel, was nicht dasselbe ist). Bret bezog sich auf einen sehr langen Artikel, den ich am 25. Mai 2021 für TrialSiteNews mit dem Titel „Sollten Sie sich impfen lassen?“ geschrieben hatte.

Als Referenz finden Sie hier das Diagramm zur Bioverteilung, das Bret in diesem Podcast gezeigt hat:

Sehen Sie einen Fehler? Beachten Sie, dass wir absichtlich Bereiche des Körpers ausgelassen haben, in denen sich der Impfstoff ansammeln sollte, um die Bereiche des Körpers hervorzuheben, in die der Impfstoff nicht gelangen sollte. Natürlich haben die Befürworter der gängigen Meinung, dass die Impfstoffe sicher und wirksam sind, alles daran gesetzt, die Episode zu unterdrücken und unsere Aussagen zu diskreditieren. Sie sagten, wir seien unehrlich, weil wir nicht alles in die Tabelle aufgenommen hätten. YouTube zensierte das Video nach fast 1 Million Aufrufen. Wikipedia beschuldigte uns beide, Fehlinformationen zu verbreiten, und sperrte mich, als ich versuchte, darauf hinzuweisen, dass die wissenschaftlichen Beweise meine Aussagen stützten. Wikipedia verlässt sich bei der Wissenschaft auf Faktenüberprüfungen.

Wir hatten mit allem, was wir im Podcast sagten, Recht, und dank der Arbeit von Albert ist es jetzt einfacher zu sehen, dass wir die Wahrheit sagten: Die am häufigsten erhöhten Ereignisse waren neurologisch, kardiovaskulär und betrafen das weibliche Fortpflanzungssystem, genau wie wir es gesagt hatten. Ich war verblüfft, wie viele Menstruationsereignisse ganz oben auf der Liste standen. Das war für mich eine Überraschung.

Openvaers weist seit Monaten auf die schädlichen Auswirkungen auf das männliche und weibliche Fortpflanzungssystem hin, und zwar mit einer Seite, die der reproduktiven Gesundheit gewidmet ist, aber die medizinische Gemeinschaft, der Kongress und die Mainstream-Presse haben dem überhaupt keine Beachtung geschenkt. Diese Zahlen sind nicht normal, aber das scheint niemanden wirklich zu interessieren. Präsident Biden kümmert sich nicht nur nicht darum, er will alle unsere Kinder dazu zwingen, sich mit dem gefährlichsten Impfstoff der Menschheitsgeschichte impfen zu lassen.

Mit der neuen Analyse sind die Zählungen viel einfacher zu interpretieren, da es sich nicht mehr um reine Zählungen handelt, sondern um Zahlen im Verhältnis zu einer Basisrate, so dass wir sofort sehen können, welche Symptome „abnormal“ sind, d. h. 10 Mal oder mehr höher als „erwartet“. Die Antwort: über 4.000 unerwünschte Ereignisse.

Die X-Faktor-Analyse (November 7, 2021)

Bevor ich Ihnen den Link zur Tabelle mit den VAERS-Symptomen, sortiert nach dem X-Faktor, gebe, müssen Sie ein paar Dinge wissen, um die Daten richtig zu interpretieren.

Zunächst wollen wir mit dem von der FDA verbreiteten Mythos aufräumen, dass in der VAERS-Datenbank „zu viel gemeldet“ wird. Wie wir bereits sagten, gibt es in diesem Jahr mehr Ereignisse als in den Vorjahren, weshalb die Zahl der Ereignisse gestiegen ist. Aber es könnte auch eine Komponente der Überberichterstattung geben, d. h., dass die Menschen in diesem Jahr mit größerer Wahrscheinlichkeit ein Ereignis melden als im letzten Jahr, da alle so „sensibilisiert“ für die Impfstoffe sind. Schöne Theorie. Keine Daten, die sie untermauern. Niemand, der dieses Argument vorbringt, hat jemals Daten vorgelegt, um seine Behauptung zu untermauern. Wir nennen das ein Argument, das mit der Hand geführt wird. Umfragen unter Ärzten, die wir durchgeführt haben, zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie in diesem Jahr einen unerwünschten Zwischenfall melden, aus verschiedenen Gründen geringer ist (Krankenhaus mißbilligt es, keine Zeit, immer noch zu frustrierend, zu viele Zwischenfälle zu melden). Eine andere Möglichkeit, dies festzustellen, besteht darin, die Raten von Ereignissen zu betrachten, die nicht zu den Komorbiditäten gehören oder kausal sind. Wir stellen fest, dass Ereignisse wie Muskel-Skelett-Schmerzen, Schreien, Kopfschlagen, lokale Reaktionen, Nahrungsverweigerung, infektiöse Kruppe, Hepatitis A, Augenlidödeme und mehr in diesem Jahr in etwa gleich häufig auftreten wie in den Vorjahren.

Kommen wir nun zu den Spalten:

Symptom

Dies ist die Bezeichnung des VAERS-Symptoms. Diese werden vom HHS nach Erhalt der Meldung auf der Grundlage des Inhalts der Meldung kodiert. Bei einigen dieser Symptome handelt es sich um Tests, die angeordnet wurden. Ein erhöhter Wert eines Tests ist ein gutes Zeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist. Andere Symptome sind nicht kausal, sondern sind Komorbiditäten. Es kann zum Beispiel sein, dass Diabetes häufiger vorkommt, nicht weil er den Diabetes verschlimmert, sondern weil Diabetiker eher über Symptome berichten. Bei diesen Symptomen müssen wir also bei der Analyse vorsichtig sein.

Aber bei vielen dieser Symptome wie Krebs, Herpes zoster (Gürtelrose), Diabetes und anderen werden sie durch den Impfstoff verschlimmert, wie wir aus direkten Gesprächen mit Ärzten wissen. Schließlich werden einige Symptome wie „Rippenbruch“ oder „Selbstmord“ verstärkt, weil sie durch den Impfstoff verursacht werden. Der Impfstoff kann zum Beispiel dazu führen, dass man das Bewusstsein verliert, stürzt und sich die Hüfte bricht. Der Impfstoff kann einen Tinnitus verursachen, der so schlimm ist, dass man sich umbringen möchte. Wir müssen also äußerst vorsichtig sein und jedes einzelne dieser Symptome genau untersuchen, denn in den meisten Fällen werden wir feststellen, dass sie tatsächlich durch den Impfstoff verursacht werden. Ich habe eine Reihe von Symptomen rot kodiert, die ich für ernst/interessant halte. Ich bin noch nicht fertig, daher habe ich die Rötung nur bei den ersten 100 Symptomen methodisch kodiert und danach nur noch sporadisch. Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich sie durchgehen und die Datei aktualisieren. Beachten Sie, dass sich Myokarditis in Zeile 274 befindet, also ganz unten.

Außerdem wird bei der Betrachtung von Todesfällen nie ein „Symptom“ des Todes betrachtet, da der Tod in einem separaten Feld kodiert wird. Daher ist die Zahl der Ereignisse für das Symptom „Tod“ (6 487) niedriger als die Zahl der über 8 000 Todesfälle im Inland.

Das Guillain-Barre-Syndrom ist im Vergleich zum Ausgangswert nur um den Faktor 6 erhöht, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass auch andere Impfstoffe das GBS erhöhen; dieser Impfstoff erhöht es noch mehr.

C19-Zahl

Dies ist die Rohzahl der VAERS-Ereignisse in den Jahren 2020 und 2021, die auf die COVID-Impfstoffe für dieses Symptom zurückzuführen sind. Entscheidend ist, dass diese Zahl mit 41 multipliziert werden sollte (bekannt als Unterberichterstattungsfaktor oder URF, um die absolute Zahl der aufgetretenen Ereignisse zu schätzen). Wie dieser berechnet wird, erfahren Sie in diesem Artikel.

Baseline-Zahl

Die Basisrate ist die Anzahl der Vorfälle, die in einem 5-Jahres-Zeitraum von 2015-2019 für alle in diesem Zeitraum verabreichten Impfstoffe aufgetreten sind.

X-Faktor

Der X-Faktor ist die (C19-Zahl*5/Basisrate). Der Grund dafür ist, dass die Basislinie 5 Jahre umfasst, so dass wir die COVID-Zahlen in einem Jahr mit der durchschnittlichen Zahl in einem typischen Jahr vergleichen. Ein X-Faktor von 10 oder mehr würde also bedeuten, dass das Symptom mit hoher Wahrscheinlichkeit durch den Impfstoff verursacht wird, da es stark von der „normalen“ Rate abweicht.

Kommen wir nun zu den Registerkarten. Es gibt zwei Registerkarten:

Registerkarte „Übereinstimmung

Auf der Registerkarte „Übereinstimmung“ befinden sich Symptome, bei denen der Ausgangswert !=0 ist.

Registerkarte „keine Übereinstimmung

Auf der Registerkarte „keine Übereinstimmung“ befinden sich Symptome, bei denen der Ausgangswert=0 ist. Diese sind also recht außergewöhnlich, da diese Symptome normalerweise nicht einmal in 5 Jahren auftreten. Hier ist also selbst ein kleiner Wert im Feld „Anzahl“ sehr signifikant, z. B. 2 oder mehr wäre vergleichbar mit einem 10-fachen oder mehr auf der Registerkarte „Übereinstimmung“.

Hier sind nun einige Screenshots der ersten Seite der beiden Registerkarten:

Und die Registerkarte „Keine Übereinstimmung“:

Was uns die Daten sagen

Hier sind einige kurze Beobachtungen aus dem vollständigen Datensatz (siehe nächster Abschnitt zum Herunterladen):

Weibliche Fortpflanzungsprobleme stehen ganz oben auf der Liste. Diese werden durch diese Impfstoffe stark verstärkt. Viele der häufigsten Symptome stehen im Zusammenhang mit dem Menstruationsprozess.

Es gibt eine enorme Anzahl von kardiovaskulären und neurologischen Ereignissen, die stark erhöht sind, viele von ihnen schwerwiegend.

Das erhöhte Fibrin-D-Dimer steht auf Platz 53 der Liste und ist um einen Faktor von über 400 gegenüber dem Ausgangswert erhöht. Charles Hoffe entdeckte, dass D-Dimer bei über 60 % der von ihm gemessenen Patienten erhöht war. Dies ist sehr ernst zu nehmen, da D-Dimer ein Spätindikator für Blutgerinnsel ist.

Der Troponinwert war um das 205-fache erhöht (Nr. 130). Troponin weist auf Herzschäden hin und ist extrem erhöht (das 10-fache eines Herzinfarkts oder mehr) und kann monatelang erhöht bleiben (bei einem Herzinfarkt kehren die Werte sofort nach dem Vorfall wieder auf den Normalwert zurück).

Tod als Symptom (was eine ziemlich ungewöhnliche Kodierung ist, da es sich nicht um ein Symptom handelt), ist #433 und um das 96-fache erhöht. Wohl kaum ein „sicherer“ Impfstoff.

Die Hirnhernie auf Platz 405 ist um den Faktor 100 gegenüber dem Ausgangswert erhöht. Bei der CDC wird dies jedoch nicht als große Sache angesehen (vielleicht weil viele Menschen dort ihr Gehirn nicht benutzen).

Herzstillstand bei #450 ist um das 93-fache erhöht. Dies bedeutet, dass Ihr Herz stehen bleibt. Dies ist ein relativ ernster Zustand, da man danach nicht mehr allzu lange überlebt. Es ist ein wenig überraschend, dass die CDC das übersehen hat. Vielleicht, weil sie kein Herz haben?

Lungenembolie #24 ist um das 954-fache des Normalwerts erhöht. Wie die CDC das übersehen kann, ist einfach erstaunlich! Dies war die Todesursache von 2 der 14 Kinder, die die CDC in ihrer Todesanalyse untersuchte. Die Mainstream-Presse wird ihnen nie die Frage stellen, warum die CDC hier keine Kausalität feststellen konnte. Sie schreiben: „Die CDC hat 14 Berichte über Todesfälle nach der Impfung untersucht. Unter den Verstorbenen waren vier im Alter von 12-15 Jahren und 10 im Alter von 16-17 Jahren. Alle Todesberichte wurden von CDC-Ärzten überprüft; die Eindrücke bezüglich der Todesursache waren Lungenembolie (zwei), …“ 954 mal normal ist schwer zu erklären, nicht wahr? Also keine Kausalität? Das ist schwer zu erklären, also haben sie es nicht getan. Sie haben einfach weitergemacht, als ob es nichts zu sehen gäbe.

Intrakranielle Hämorrhagie (ihre Schreibweise) steht auf Platz 604 und ist um den Faktor 79 erhöht. Zwei der 14 Kinder aus der CDC-Analyse starben daran. Wie kann das nicht kausal sein? Das haben sie nie erklärt.

Tinnitus auf Platz 362 ist um den Faktor 105 erhöht. Das kann so schlimm sein, dass sich Menschen allein dadurch umbringen können. Einer der Mitarbeiter der Vaccine Safety Research Foundation (VSRF) musste einem Freund den Selbstmord ausreden.

Es gibt noch viele, viele weitere Probleme, mit denen man sich befassen muss, aber ich wollte diese Liste schnell veröffentlichen, damit mehr Menschen darauf aufmerksam werden können.

Monatelang habe ich den externen Ausschüssen der FDA und der CDC sowie der CDC und der FDA selbst angeboten, unsere Daten und Analysen zu diskutieren, aber niemand wollte sie sehen. Die meisten drückten bei meinen E-Mails auf Löschen. Ein paar sagten mir, ich solle die öffentliche Stellungnahme abwarten und sie dann einreichen (was ich getan habe). Niemand hat nachgehakt.

Die Excel-Datei mit den vollständigen Ergebnissen

Ich versuche, die Zahl der zahlenden Abonnenten zu erhöhen, da dies die Substack-Gemeinschaft unterstützt. Alle Einnahmen fließen in die Gehälter der Mitarbeiter der Vaccine Safety Research Foundation (vacsafety.org) und in den Kauf von Anzeigen, damit wir die Botschaft verbreiten können.

Die vollständige Excel-Datei und Alberts Analyse finden Sie in diesem Artikel.