Neue Videos am Mittwoch

Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Die Welt dreht sich – wir liefern den Kontext.

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Die digitale Versklavung ist bereits beschlossene Sache! (Es wird ernst)

NEIN ZUR DIGITALEN ID! (ehemalige US-Ministerin)

Larry Johnson: Ende der Verhandlungen & Start von Oreshnik

Wenn DAS passiert, gehen in Europa die Lichter aus! (Iran Analyse)

Massive Eskalation! Moldau-Präsidentin Sandu will eigenes Land opfern für den Krieg gegen Russland

WOW! Sie haben gerade die Wahrheit über Impfstoffe für Kinder zugegeben | Redacted New Deutsch

Ernst Wolff warnt: Venezuela, Iran & die Bundeswehr – Steht Krieg bevor?

Wie planen die USA Venezuela zu kontrollieren? | Glenn Greenwald

Deutschland auf der Anklagebank – wegen politischer Corona-Verfolgung. Kennedy klagt an.

Bundesrat schwächt Einsprachen: 5G-Antennen bald ohne Bewilligung

Trump & Netanjahu signalisieren Eskalation ihres Genozids

Verbot von Gain-of-Function-Forschung: Die Menschheit läuft sehenden Auges ins Verderben!

Militäranalyst Jacques Baud sanktioniert – die EU im Absolutismus | #114 Wikihausen

Klimaschutz mit Kuh: Ist „Bovaer“ gefährlich? Klimaschau 243

Neue Roboter auf der CES 2026, ChatGPT Health App, NVIDIA in neuem Mercedes & weitere KI-News

Warum Selbstoptimierung dich nicht glücklicher macht | Psychologin Esther Bockwyt