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Neue Videos am Mittwoch

Die Schlagzeilen rauschen vorbei – wir liefern Orientierung mit Substanz

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Ist das der Notfallplan von Merz? // GEGENPOL

Eilt: Ceuta! DAS steckt wirklich dahinter! Geheimdienst-Operation! Mocro-Mafia beteiligt! Politik-Eklat

Gedächtnisverlust oder Meineid? Exklusives Filmmaterial von dem ANDEREN Mann auf dem Dach – Ep.370

JF-Reporter berichtet aus Ceuta: »Massenhaft junge Männer aus Westafrika«

US-Zinsen explodieren: Droht jetzt der nächste große Crash?

Guérot bricht Schweigen: Was mir Höcke über die AfD anvertraut hat

Prof. Mearsheimer: Die Ursprünge des Ukrainekriegs | Folge 1

„Kurz vorm Schlag!“ General Vad warnt Deutschland

Ceuta im Ausnahmezustand | Robert Stein im Gespräch mit Borris Brandt

David Icke über Elon Musk und Technokratie

Link zum Video

Präsidentschafts-Favorit 2028: Iran-Krieg war nur ABLENKUNG von den Epstein-Akten!

Baron Coleman: Die Beweise gegen Tyler Robinson (Redacted News – Deutsch)

„Cholesterin-Pillen erhöhen Demenz-Risiko“ – Punkt.PRERADOVIC mit Dr. Michael Spitzbart

Deutschland verlassen? Uli Mies über Auswanderung, Kontrollstaat und gesellschaftliche Entfremdung

KI-Videos werden ZU ECHT: Chinas Seedance 2.5 überschreitet die Grenze! + weitere KI Use Cases

Podiumsdiskussion: Die Lüge von der Schutzfunktion von Sky-Shield… (Wien, 23.06.2026)