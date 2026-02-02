Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos

Neue Videos am Montag

Euer Wissen, euer Vorteil – in wenigen Minuten!

In unseren Videos findet ihr fundierte Erklärungen und prägnante Zusammenfassungen zu aktuellen Themen. Ob Politik, Wirtschaft oder gesellschaftliche Entwicklungen – wir bieten euch einen klaren Überblick und fundierte Perspektiven. Perfekt, um schnell informiert zu sein oder komplexe Themen besser zu verstehen. Jetzt anschauen und immer einen Schritt voraus sein!

Schweiz ausser Kontrolle

Pepe Escobar Warum der Iran im Fadenkreuz von Trump steht! | Judging Freedom Deutsch

Scott Ritter: Europa hat so viel Potential – Aber wofür steht ihr eigentlich?

Kanadas Organraub wurde gerade aufgedeckt, und es ist satanisch | Redacted News Deutsch

Jetzt amtlich: Regierung manipuliert das Wetter!

Massiver Wintersturm wurde durch Geoengineering verursacht, das Pentagon ist dafür verantwortlich

Die Impf-Mafia – Enthüllungen eines Pfizer-Insiders | Ein Toxikologe spricht Klartext

Alex Krainer: Aufstieg der Oligarchie & Gefahr eines Bürgerkriegs

Operation Paperclip und ihre Folgen – in 5 Minuten erklärt (Really Graceful 2017 – Deutsch)

Tacheles # 190

„So wird der Mittelstand krisenfest“ – Punkt.PRERADOVIC mit Dr. Ulrich Gausmann

„Die wahre Enteignung ist NICHT euer Geld!“ (Florian Homm)

JEFFREY EPSTEIN LETZTES INTERVIEW AUS SEINEM HAUS aus den Epstein-Akten (autom. deutsche Untertitel)

Lawrow antwortet Selenski auf sein Geschwätz über Sicherheitsgarantien

Sechs Jahre später: Die Corona-Lügen fliegen auf

Der TikTok-Verkauf – Zensur für Israel