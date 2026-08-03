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Neue Videos am Montag

Mehr Durchblick in Minuten – Wissen, das euch weiterbringt!

Unsere Videos bieten euch präzise Erklärungen und kompakte Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen. Von politischen Ereignissen über wirtschaftliche Trends bis hin zu gesellschaftlichen Fragen – wir bereiten alles verständlich und fundiert für euch auf. Perfekt für alle, die effizient informiert bleiben und Zusammenhänge besser verstehen wollen. Gleich ansehen und immer gut informiert sein!

Der Iran greift die USA zum ersten Mal überhaupt ohne Provokation an! Was hat er vor? (Kim Iversen)

Russland gewinnt im Luftkrieg in der Ukraine. Selenski fleht bei Putin um Gnade

Live aus Teheran: Prof. Marandi enthüllt Irans Strategie gegen US-Kriegsdrohungen (Judge Napolitano)

Hitzetod – die neue Gefahr? | Prof. Homburg

Douglas Macgregor: Iran wurde zum Grab des US-Imperiums und Israels

Seyed M. Marandi: Irans Waffenstillstands-Falle – Wie die USA ausgetrickst wurden

Wer hetzt Ukraine auf Iran? // GEGENPOL

Migrantensturm vor Ceuta: Was Muslime und Rechte übersehen

Tacheles # 216

Patrik Baab: Wie der „Einschüchterungsstaat“ unsere Freiheit aushöhlt

SIE WOLLTEN NICHT DASS DU ES SIEHST Neues Filmmaterial ZERSTÖRT die Charlie Kirk Story KOMPLETT

EXKLUSIV: Ben Shapiros „Mittagessen“-Verabredung am 10. Sept. Weitere SMS v. Charlie Kirk. Ep.365

Er zeigte zu viel … Eine Entdeckung, zu gefährlich ist, um sie aufzudecken (Video Advice – Deutsch)

So lügt die Tagesschau, ohne etwas Falsches zu sagen

EXKLUSIV: Neue Aufnahmen vom Dach. Und: Polizeineuling, der die Waffe gefunden hat. | Folge 367

Bald bringen wir sie alle vor Gericht! | Dr. Walter Weber

Neuromorphe KI: „Wir haben noch GAR NICHTS gesehen!“ Die Ära der Memristoren (Prof. Rainer Waser)