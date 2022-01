Neue Videos, die man gesehen haben sollte

Die Pandemie in den Rohdaten – Korrektur

In diesem Video geht es um Korrekturen der Fehler im Vortrag „Pandemie in den Rohdaten“. Ich untersuche die Sterbefallzahlen in Deutschland, die Belegung der Intensivbetten und die Zahl der Infizierten in Deutschland.

Impfungen und Übersterblichkeit

Impfungen und Übersterblichkeit (Video, 9 Minuten) Als würde jeden Tag in Deutschland ein Jumbo abstürzen, hatte Markus Söder die Dramatik der Covid-Sterbefälle im November 2020 beschrieben. Wenn sich die Analysen des bayrischen Wissenschaftlers Christof Kuhbandner bestätigen, dann gilt dasselbe allerdings auch für die Folgen der Covid-Impfungen. Kuhbandner zeigt, dass die Zahl der pro Tag verstorbenen Menschen in Deutschland eng mit der Anzahl der verabreichten Impfungen korreliert. Vorübergehende Liefer-Engpässe in der Impfstoff-Versorgung haben binnen kurzem von einem Abfall der Sterbekurve zur Folge. Besondere Impf-Anstrengungen führen im Gegenzug in die Übersterblichkeit. Kuhbandner ist sich natürlich bewusst, dass Korrelation allein keine Kausalität bedeutet. Doch dutzende Zusatz-Analysen, die er zusammen mit einem immer größer werdenden Team von internationalen Wissenschaftlern durchführt, zeigen überall denselben Effekt. Wenn sich die Zusammenhänge bestätigen, ergibt sich daraus wohl der größte Skandal der Medizingeschichte.

INSIDE CORONA – Die wahren Ziele hinter Covid-19 (Thomas Röper)

Ab Minute 24 sehr interessante Fakten über die Geldflüsse von Bill Gates.

Im Stich gelassen – die Covid-Impfopfer

Eine Reportage von ServusTV: Im Stich gelassen – die Covid-Impfopfer

„Die Impfung ist gut verträglich“ – für zahlreiche Menschen hat sich dieses Versprechen seitens der Politik als unrichtig erwiesen. Teilweise leiden Betroffene unter massiven Nebenwirkungen, mit denen sie häufig im Stich gelassen werden.

Die Anwältin Mag. Andrea Steindl in Grieskirchen sammelte bisher hunderte Beschwerden von „Impfgeschädigten“, die über physische und psychische Nebenwirkungen nach ihrer Covid-Impfung klagen. Aber wer haftet für Impfschäden?

Eine klare Antwort darauf gibt weder die Ärztekammer noch die Bundesregierung.

Martin Haditsch – Pandemie: Strategie und Impfpflicht

Dieses Video illustriert ausschließlich meine private Meinung. Großer Dank gilt Prof. Ehud Qimron für die Erlaubnis, seinen Brief hier zu veröffentlichen. Und natürlich der Firma Moviemedia, namentlich Hr. Wolfgang und Marco Sendlhofer, die mich freundlicherweise kurzfristig bei der Erstellung dieses Videoclips unterstützt haben.

RIP – Wir gedenken

Bye Bye Corona | Das 3. Jahrtausend #73

Die Stimmung kippt: Inzwischen spazieren jeden Montag in Deutschland hunderttausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen, weil Demonstrieren verboten ist. Und spätestens mit Omikron fällt das Narrativ vom Killervirus in sich zusammen. Wie geht das weiter? Außerdem: Russland, die Ukraine und Kasachstan rücken ins Zentrum der geopolitischen Auseinandersetzungen – und Deutschland landet wieder mitten im Kalten Krieg. Und was gibt’s eigentlich Neues von Julian Assange? Über all das und mehr berichten Robert Fleischer, Dirk Pohlmann und Mathias Bröckers in Ausgabe #73 des 3. Jahrtausends.