Neues Audio Dr. Fuellmichs aus der Haft: „Gericht erfand neue Vorwürfe“

Dr. Fuellmich bekräftigt in seinem Bericht vom 10.5.2024 erneut seine Überzeugung, dass es sich um einen Schauprozess gegen ihn handle, der ihn zum Schweigen bringen solle. Man scheue vor rechts- und verfassungswidrigen Machenschaften nicht zurück. Nachdem die Anklagegründe praktisch zusammengebrochen seien, habe er sofort freigesprochen und freigelassen werden müssen. Stattdessen habe das Gericht neue Vorwürfe erfunden. Doch schon allein durch seine staatliche Entführung aus Mexiko (ohne internationalen Haftbefehl) habe die deutsche Justiz keinerlei Zuständigkeit mehr für ein Verfahren gegen ihn, sondern müsse ihn entschädigen und auf Staatskosten nach Mexiko zurückbringen. (hl)

„Liebe Freunde,

mit diesem schnellen Update (dieser aktuellen Stellungnahme) will ich mich zum einen für ihre wunderbaren Geburtstagsgrüße bedanken, und zum anderen will ich Ihnen erläutern, warum nach unserer Überzeugung nicht mehr der allergeringste Zweifel daran bestehen kann, dass das strafrechtliche Vorgehen gegen mich gleichzeitig ein Fake und ein Schauprozess ist, der in Wahrheit dazu dient, mich wegen meiner Arbeit, insbesondere natürlich in der Corona