Neues von Reiner Fuellmich aus dem Gefängnis in Deutschland

Die deutsche Justiz übt sich in “lawfare” gegen Reiner Fuellmich, aber als sein Fall zusammenbricht, erinnert er an die “aus der Luft gegriffenen” Angriffe des Tiefen Staates, um amerikanische Dissidenten in den vergangenen Jahren zu verleumden. Inzwischen schmachtet er in einem Hochsicherheitsgefängnis. Dies ist eine kürzlich veröffentlichte Mitteilung von Reiner.

Wie die meisten von Ihnen wissen, habe ich Anfang 2022 mit Reiner an der Crimes Against Humanity Tour teilgenommen, bei der wir in mehreren Städten in ganz Amerika gesprochen haben, um die kriminellen Aktivitäten während der “Großen Panik 2020” aufzudecken. Dort habe ich Reiner zum ersten Mal getroffen. Ich habe auch vor dem Corona-Untersuchungsausschuss und der anschließenden Grand Jury ausgesagt.

Hier ist Reiners Eröffnungsrede vor der Grand Jury, Court of Public Opinion. Hören Sie, warum man ihn von der Straße und aus dem Äther holen wollte.

Wir dürfen nicht schweigen.

– TN-Redakteur

*

Liebe Freunde, dies ist eine Botschaft der Hoffnung in mehrfacher Hinsicht.

Sie besteht aus drei Teilen. Es gibt eine weitere Erklärung, die ich vor einigen Tagen vor Gericht abgegeben habe und von der wir eine englische Übersetzung haben, die allen Interessierten zur Verfügung steht. Zusammen mit dem bereits berüchtigten Geheimdossier des Geheimdienstes und dessen englischer Übersetzung liefert sie sowohl die offiziellen Beweise als auch weitere unterstützende Fakten, die nun zweifelsfrei beweisen, dass das Strafverfahren gegen mich nichts anderes ist als ein – ich zitiere aus dem Dossier – “Konstrukt”, um mich zum Schweigen zu bringen und ohne jede rechtliche Grundlage hinter Gitter zu bringen.

Es geht also um Folgendes. Erster Teil

Wie ich Ihnen schon mehrmals gesagt habe, habe ich mich immer sehr, sehr gefreut, wenn ich Ihre Briefe und Postkarten erhalten habe, denn sie haben mir in dieser sehr frustrierenden Situation Mut gemacht und mir geholfen, den Kopf über Wasser zu halten. Aber was jetzt passiert, geht weit über diesen Rettungsbooteffekt hinaus. Ich bin fest davon überzeugt, dass der unglaubliche und doch spürbare Schub an positiver Energie, der mich plötzlich erreicht, von Ihren Briefen und Postkarten kommt, aber auch von den Mahnwachen vor dem Gefängnis, von den vielen von Ihnen, die mich unterstützen, indem sie zu den Verhandlungen in den Gerichtssaal kommen, und von den vielen anderen Aktionen, die Sie zu meiner Unterstützung durchführen. Bis vor ein paar Jahren hätte ich als vernünftiger Anwalt wahrscheinlich gedacht, dass ich mir das alles nur einbilde.

Aber das halte ich nicht mehr für möglich. Ich war noch nie in meinem Leben einem so enormen Druck ausgesetzt. Sechs Monate Untersuchungshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis, das sich nach Aussagen anderer erfahrener Häftlinge dadurch auszeichnet, dass sie alles tun, um einen zu brechen, damit man sich vollkommen hilflos und ohnmächtig fühlt.

Die beabsichtigte Folge dieser Inhaftierung ist, dass meine Fähigkeit, mich selbst zu verteidigen, auf vielleicht fünf Prozent reduziert ist. Ich habe keinen Zugang zu meinen Akten, ich habe keinen Zugang zu meinem Computer und ich kann nicht mit den Zeugen sprechen, die wir hören wollen. Aber wie Sie wissen, brechen manche unter Druck zusammen, wir nicht. Und ich sage nicht ohne Grund “wir”. Trotz dieses Dilemmas bin ich immer hellwach und konzentriert, wenn sie mich in den Gerichtssaal führen. Und ob Sie es glauben oder nicht, es fühlt sich an, als wäre ich geschützt und in eine undurchdringliche Energierüstung gekleidet, als würde ich ein unzerstörbares und unbesiegbares Energieschwert tragen.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass es Ihre positive Energie ist, die das bewirkt. Und ich glaube nicht, dass sie falsch ist. Kein Geld der Welt könnte sie mir kaufen, so wie kein Geld der Welt mir die Liebe meiner Frau kaufen kann, auf die ich unendlich stolz bin. Genug von diesen seltsamen emotionalen und spirituellen Ausschweifungen eines ansonsten rationalen Anwalts.

Aber ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Gefühlen auch Grund zur Hoffnung und zum Optimismus gebe. Ich bin mir dessen sicher, denn ich weiß, zu wem ich spreche.

Zweiter Teil

Vergangene Woche habe ich Ihnen berichtet, dass der hervorragende deutsche Journalist Paul Schreyer einen großen Sieg vor Gericht nach dem deutschen Informationsfreiheitsgesetz errungen hat. Sein Sieg vor Gericht zwang das deutsche Pendant der CDC, geheime Dokumente herauszugeben, die bewiesen, dass die sogenannte Pandemie in Wirklichkeit eine Plandemie war. Wenn man bedenkt, dass dasselbe überall auf der Welt zur gleichen Zeit geschah, ist es sehr wahrscheinlich – ich meine, es war eine Sache des Gleichschritts -, dass dieser Sieg massive Auswirkungen und Verzweigungen auf der ganzen Welt haben wird.

Aber noch wichtiger ist dies. Diese sehr, sehr wichtige Nachricht, dieser Sieg ist nicht nur in den alternativen Medien hängen geblieben. Vielmehr war es für die Mainstream-Medien unmöglich, sie zu ignorieren, weil jetzt viele Menschen, viele von ihnen persönlich von den sogenannten Maßnahmen betroffen, die Wahrheit über Corona wissen wollen. Und sie werden mehr wissen wollen. Und jetzt wird es hier in Deutschland eine offizielle Untersuchung geben.

Genau das habe ich drei Jahre lang getan. Zuerst im Corona-Komitee und dann im ICIC.

Dritter Teil

Diese Entwicklung ist mich besonders hilfreich für meine Verteidigung in diesem inszenierten Strafverfahren. Denn plötzlich und aus heiterem Himmel landete ein geheimes Dossier des deutschen Geheimdienstes unter der Leitung der deutschen Version des FBI, dessen jetziger Chef ironischerweise von meinem Vater ausgebildet wurde, in unserem Schoß.

Dieses Dossier erklärt alles und beweist, dass das Strafverfahren gegen mich ein inszeniertes Konstrukt ist. Tatsächlich hat ein sehr bekannter und natürlich hochgeschätzter deutscher Rechtsprofessor, der im Moment anonym bleiben möchte, die Fakten und die Anklage geprüft und uns eine kurze juristische Analyse geliefert. Er kommt zu dem Schluss, dass es selbstverständlich keine Treuepflichtverletzung darstellt, wenn wir die Kredite aufgenommen haben, um einen Teil des Geldes vorübergehend vor einer drohenden Beschlagnahme durch die Behörden zu schützen. Dieselben Behörden übrigens, die für das Dossier zuständig waren.

Solange wir beide bereit und in der Lage seien, den Kredit zurückzuzahlen, sei das kein Problem. Und in allen Lehrbüchern, in allen Fallbüchern steht genau dasselbe. Nebenbei bemerkt, und ich möchte mich hier nicht selbst loben, möchte ich hinzufügen, dass es ohne meine Arbeit wahrscheinlich keine Spenden gegeben hätte. Eine weitere, sehr wichtige Information, die ich Ihnen, glaube ich, bereits gegeben habe, lässt das ganze Dossier und alle an seiner Ausführung Beteiligten noch mehr wie eine kriminelle Verschwörung aussehen.

Das Ganze sieht in der Tat aus wie ein Fall für die Rückrufaktion, das berühmte Gesetz über korrupte Organisationen unter dem Einfluss von Erpressern, das zur Verfolgung von Mafia-Verbrechen gedacht ist. Und hier liegt das Problem. Vor weniger als zwei Jahren wurden alle Fakten, die jetzt relevant sind, einschließlich der Kredite, der Oberstaatsanwältin zur Kenntnis gebracht, einer erfahrenen Oberstaatsanwältin, Staatsanwältin in Göttingen. Sie hat die Beweise geprüft und entschieden, dass es keine Grundlage für ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren, geschweige denn für eine Anklage gibt, und hat die Einstellung des Verfahrens verfügt.

Wie kann es dann sein, dass mich keine zwei Jahre später ein anderer Staatsanwalt, dieses Mal ein sehr junger und unerfahrener stellvertretender Staatsanwalt, auf der Grundlage einer Strafanzeige, die echte Juristen für offensichtlich unsinnig und absurd halten, nach Mexiko entführen lässt, damit ich am Frankfurter Flughafen verhaftet werden kann? Wie kann es sein, dass diese stellvertretende Staatsanwältin nicht einmal versucht hat, die offensichtlich unsinnigen Vorwürfe in dieser Strafanzeige zu überprüfen?

Zum Beispiel, dass ich die Verfasser der Anzeige mit einem Winchester-Gewehr bedroht hätte. Wie kann es sein, dass der stellvertretende Staatsanwalt sich geweigert hat, meine Seite der Geschichte anzuhören, obwohl er ständig mit meinen Anklägern kommuniziert hat? Und warum hat er diese vielen Gespräche mit meinen Anklägern geheim gehalten, was einen schweren Verstoß gegen seine Pflicht als Staatsanwalt darstellt, alle Beweise, einschließlich solcher Telefongespräche, in die Akte aufzunehmen und der Verteidigung zugänglich zu machen? Hat dieser Mann überhaupt eine Vorstellung davon, was ein fairer Prozess ist?

Nun, das Dossier gibt uns alle Antworten. Es beginnt eigentlich sehr positiv, indem es erklärt, wie ich mir einen Namen als internationaler Anwalt gemacht habe, der sowohl vor Gericht als auch in öffentlichen Interviews und Reden sowie in zahlreichen Publikationen für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit und den Schutz dieser Werte vor Angriffen oder Übergriffen durch private Unternehmen und Organisationen kämpft. Und sie betont, dass meine internationalen Verbindungen und Freunde es mir ermöglicht haben, mit einer internationalen Gemeinschaft in Kontakt zu treten.

Dennoch kommen sie zu dem Schluss, dass ich eine Gefahr für die Demokratie darstelle, weil einigen Leuten nicht gefällt, was ich tue. Es gibt keine Erklärung dafür, wer diese Leute sind und auf welcher Grundlage sie glauben, dass ich eine Gefahr für die Demokratie darstelle. Um mich zu stoppen und insbesondere meine Kandidatur für ein öffentliches Amt unmöglich zu machen, wird in dem Dossier empfohlen, meinen unmittelbaren Bekanntenkreis, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, durch einen Informanten zu infiltrieren.

Wir wissen, dass es sich dabei um einen ehemaligen Politiker handelt, der mit den drei Berliner Anwälten befreundet war, von denen ich den Fehler gemacht hatte, zwei mit mir im Corona-Komitee arbeiten zu lassen. Die Idee hinter dieser Infiltration war, so viele Informationen wie möglich über mich zu sammeln und dann einen anderen Agenten, einen Staatsanwalt, anzuheuern, um ein Strafverfahren gegen mich einzuleiten.

Der verdeckte Ermittler, der sich mit den drei Anwälten angefreundet hatte, brachte sie mit falschen Informationen über mich dazu, die oben erwähnte, offensichtlich idiotische und, wie wir jetzt wissen, vollkommen falsche Beschwerde zu schreiben.

Dass die juristische Qualität des Strafantrags jenseits des Erträglichen lag, spielte keine Rolle, denn nach Aktenlage sollte ein weiterer verdeckter Ermittler, dieses Mal der stellvertretende Staatsanwalt, dafür sorgen, dass keiner der wirklich erfahrenen Staatsanwälte in Göttingen den Fall noch einmal so aussitzen würde, wie es der erfahrene Oberstaatsanwalt vor knapp zwei Jahren in gleicher Sache getan hatte. Zu diesem Zweck ließ er sich von Hannover nach Göttingen versetzen, fing die idiotische Strafanzeige ab und nahm sich der Sache an.

Er führte eine rechts- und verfassungswidrige verdeckte Ermittlung durch, die sich darauf beschränkte, alles, was in der Anzeige stand, für wahr zu halten, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, die Vorwürfe oder die Glaubwürdigkeit der drei Rechtsanwälte, die die Anzeige erstattet hatten, zu überprüfen. Nach mehr als einem Jahr dieser sogenannten Untersuchung sorgte er dafür, dass keines seiner ständigen Telefongespräche mit meinen Anklägern in der Akte auftauchte, und ließ mich nach Mexiko entführen. Dann verfasste er eine Anklageschrift, die der Unfähigkeit der drei Berliner Witzbolde in nichts nachstand.

Hätte er eine wirkliche Untersuchung durchgeführt, mich über die Anschuldigungen informiert und mir ermöglicht, dazu Stellung zu nehmen, wäre sein Fall auf der Stelle wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Auch wenn er die nun völlig zerstörte Glaubwürdigkeit meiner Ankläger zumindest infrage gestellt hätte, hätte er sofort gewusst, dass es keinen Fall gab, sondern nur falsche Anschuldigungen.

Warum sage ich das? Weil am 2. und 3. April, als das Gericht, meine Anwälte und ich das taten, was die stellvertretende Staatsanwältin, die übrigens nie eine einzige Frage gestellt hatte, nicht getan hatte, nämlich als wir eine der drei Anwältinnen, die die Klage eingereicht hatten, befragten, sie zugab, dass die beiden zentralen Säulen dieser vollkommen falschen Anklage, auf denen sie beruht, nicht existieren.

Die erste Säule ist, dass ich, im Gegensatz zu der falschen zentralen Annahme der Anklageschrift, als Direktor des Unternehmens, das das Corona-Komitee leitete, die Befugnis hatte, vollkommen unabhängig von den anderen zu handeln, und ich für nichts ihre Zustimmung benötigte. Das ist natürlich in einer Notsituation, wie wir sie damals hatten, besonders wichtig. Und es ist besonders wichtig, wenn zwei der vier Direktoren in nichts involviert sind und, wie die Akten jetzt zeigen, und mein ehemaliger Co-Moderator hat das sogar bestätigt, auf nichts reagieren.

Auf die Frage, warum sie den stellvertretenden Staatsanwalt falsch informiert hätten, antwortete der Zeuge achselzuckend: “Tja, da haben wir wohl einen Fehler gemacht”.

Die zweite Säule, auf die sich die Anklage stützt, ist die falsche Annahme, dass ich nie die Absicht hatte, das Darlehen zurückzuzahlen, obwohl es transparent in den Büchern der Firma aufgeführt war und obwohl ich das internationale Gesicht des Corona-Komitees war und mich auf die finanzielle Sicherheit des Corona-Komitees verließ, um seine Arbeit fortzusetzen und die von ihm produzierten Beweise in internationalen Gerichtsverfahren zu verwenden. Selbst die Gerichte geben jetzt zu, dass dies nicht der Fall ist. Das bedeutet, dass ich bereit und in der Lage war, das Darlehen zurückzuzahlen. Auf die Frage, ob die Staatsanwaltschaft Beweise für diese falsche Behauptung habe, gab sie zu, dass sie keine habe, außer den ebenso falschen Vermutungen meiner ehemaligen Co-Moderatorin, die auf nichts als dünner Luft beruhten.

Angesichts des Dossiers glauben wir nun, dass auch sie nur eine weitere Marionette des Dossiers war. Jetzt, da die beiden Säulen der Anklageschrift zusammengebrochen sind, ist klar, dass die juristische Analyse des berühmten Rechtsprofessors natürlich richtig ist. Unter den gegebenen Umständen war das Darlehen keine Verletzung einer treuhänderischen Pflicht zum Schutz der Spenden – au contraire, wie meine französischen Freunde sagen würden, ganz im Gegenteil. Dieses Dossier hat auch deutlich gemacht, warum der stellvertretende Staatsanwalt so völlig inkompetent und schamlos illegal gehandelt hat und warum er, obwohl es klare und überzeugende Beweise dafür gab, dass die drei Witzbolde mein Geld, das Geld meines Mandanten, gestohlen hatten, nichts unternommen hat, nicht einmal das Bankkonto, auf dem sich das Geld befand, beschlagnahmt hat, um das zu sichern, was davon noch übrig ist, wenn überhaupt noch etwas übrig ist.

Die Anwältin, die wir in den vergangenen Tagen befragt haben, hat wörtlich zugegeben, dass die drei Anwälte den Käufer meines Hauses bedroht und ihn gezwungen haben, weit über eine Million Euro meines Kaufpreises auf ihr Konto zu überweisen.

Nach all dem ist es fast unmöglich, sich der Schlussfolgerung zu entziehen, dass der Deal zwischen den drei Witzbolden und dem stellvertretenden Staatsanwalt darin bestand, dass sie ihm halfen, mich zu entführen und hinter Gitter zu bringen, und dass er ihnen im Gegenzug erlaubte, das gestohlene Geld zu behalten und ihnen dabei zu helfen, alle anderen Vermögenswerte des Corona-Komitees, nämlich das Gold, zu bekommen.

Und es ist ebenso schwer, sich der Schlussfolgerung zu entziehen, dass dem stellvertretenden Staatsanwalt, dessen Ungeschicklichkeit ihn im wirklichen Leben an einer wirklichen Karriere gehindert hätte, genau das versprochen wurde, eine wirkliche Karriere, die auf dem heldenhaften Einfallsreichtum beruhte, der zu meiner Inhaftierung führte.

Es gäbe noch viele weitere Beispiele für den offensichtlichen Wahnsinn der Akteure in dieser sich entwickelnden Krimi- und Spionageserie, aber das spare ich mir für einen anderen Tag auf. Eines ist jedoch sicher: Die böse Seite, d.h. die nicht sehr intelligenten Nachrichtendienste, die mich mithilfe ihrer Undercover-Trottel hereingelegt haben, hätten niemals erwartet, dass meine Arbeit im Corona-Komitee und dann im ICIC durch die oben erwähnten jüngsten Entwicklungen gerechtfertigt werden würde.

Es wird eine offizielle Untersuchung der Pandemie geben.

Abschließend möchte ich noch einmal auf die Winchester-Vorwürfe zurückkommen. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht an die Fernsehserie “The Rifleman” mit Chuck Connors. Als ich ein Kind war und mein Vater mir den Schießstand der Polizeiakademie zeigte, war das meine Lieblingsserie. Schauen Sie sich den Vorspann auf YouTube an und Sie werden sehen, wie Chuck Connors sein Gewehr abfeuert, um für Gerechtigkeit zu sorgen. So habe ich als kleiner Junge meinen Vater gesehen. Jetzt bin ich natürlich ein erwachsener Mann und Anwalt, und als Anwalt sorge ich dafür, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Aber ich liebe die Serie immer noch, und mein Vater natürlich auch. Bis später.