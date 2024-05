Neueste Rasmussen-Umfrage zeigt, dass die “Heilung” fast so tödlich war wie die Krankheit

Von Steve Kirsch

Die jüngste Rasmussen-Umfrage unter Amerikanern zeigt, dass wir die Zahl der Todesfälle durch das COVID-Virus mit dem Impfstoff fast verdoppelt haben. Es war überhaupt nicht “sicher”. Nicht einmal annähernd. Und das bezieht sich nur auf die MORTALITÄT.

Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage mit einigen Kreuztabellen.

Kurzfassung

Rasmussen Reports, das einzige Marktforschungsunternehmen in Amerika, das bereit ist, der amerikanischen Bevölkerung harte Fragen zu stellen, hat gerade einen Querschnitt amerikanischer Erwachsener befragt, ob sie jemanden persönlich kennen, der an COVID gestorben ist, und separat, ob sie jemanden kennen, der an dem Impfstoff gestorben ist.

Das Endergebnis der Umfrage ist, dass die Todesfälle durch das “Heilmittel” und die “Krankheit” innerhalb eines Faktors von zwei lagen.

Das ist niederschmetternd. Es bedeutet, dass wir die Zahl der Todesfälle durch das COVID-Virus wahrscheinlich um 50 % oder mehr erhöht haben, indem wir einen tödlichen Impfstoff in aller Eile auf den Markt gebracht und die Amerikaner davon überzeugt haben, dass die Impfstoffe sicher seien.

Sie sollten sich schämen.

Aber keine andere Einrichtung in den USA wird wahrscheinlich versuchen, diese Studie zu wiederholen. Weil sie es einfach nicht wissen wollen.

Über Rasmussen

Ihr Slogan lautet: “WENN ES IN DEN NACHRICHTEN IST, IST ES IN UNSEREN UMFRAGEN. MEINUNGSUMFRAGEN SEIT 2003“.

Rasmussen wurde in der Vergangenheit für seine hohe Genauigkeit anerkannt, die objektiv gemessen werden kann (z. B. bei Umfragen zur Stimmung der Wähler vor einer Wahl, bei denen das Unternehmen in der Rangliste am nächsten an der Vorhersage des tatsächlichen Ergebnisses lag).

Was die Umfrage aussagt

Amerika ist überwiegend blauäugig. Die Umfrage ergab, dass 67 % eine Impfung erhalten haben und 76 % von ihnen eine Auffrischungsimpfung. Das bedeutet, dass 51 % der Amerikaner nach wie vor nicht wissen, wie gefährlich diese Impfstoffe sind.

Dies waren die wichtigsten Kreuztabellen. Wenn Sie die Impfungen ablehnten, glaubten Sie, dass es mehr Todesfälle gab als Menschen, die die Impfstoffe für sicher hielten. Das macht absolut Sinn. Das ist genau das, was wir erwarten würden.

Wie sicher die Impfungen im Vergleich zum Virus sind, hängt davon ab, wer Sie sind. Je gebildeter Sie sind, desto eher werden Sie den “Experten” glauben.

Schulabbrecher: 51/37=1,38 Hochgebildet (mit Hochschulabschluss): 51/10 = 5.1 Geringes Einkommen: 32/20=1.6 Hohes Einkommen: 48/14=3.4 Starke blaue Pille (nahm die Booster): 48/13=3.7 Mäßig blaue Pille (hat die Spritzen genommen, aber nicht die Booster): 34/18 = 1.9 Rote Pille (beides abgelehnt): 41/29=1.4

Mit anderen Worten: Die Menschen, die am ehesten einen Impfschaden erkennen, sind Menschen, die den Impfstoff abgelehnt haben, Menschen mit niedrigem Einkommen und/oder Bildungsstand. Die Menschen, die am ehesten glauben, dass die Impfstoffe sicher sind, sind diejenigen, die hochgebildet und wohlhabend sind und alle Impfungen erhalten haben.

Offensichtlich gibt es hier nur eine richtige Antwort. Aber selbst wenn die hochgebildeten Leute völlig richtig liegen würden, würde die CDC immer noch verlieren. Wenn es 1 Million COVID-Todesfälle gab, wie sie behaupteten, dann gab es selbst im besten Fall mindestens 200.000 Impftote.

Lassen Sie das auf sich wirken.

DAS IST KEIN SICHERER IMPFSTOFF. NICHT EINMAL ANNÄHERND

Wenn eine Babynahrungsfabrik ein Kind tötet, wird die Fabrik geschlossen. Wenn ein von der Regierung geförderter Impfstoff mehr als 200.000 Menschen tötet, schreiben sie ihn vor.

Und sie können die Tötung von 200.000 Menschen nicht damit rechtfertigen, dass es keine Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle gab, wie ich bereits anhand offizieller Daten der US-Regierung erläutert habe. Sollte meine Analyse fehlerhaft sein, würde ich gerne wissen, wie man diese Daten, die alle offenkundig sind, “richtig” interpretiert.

Die Umfragedaten

Interpretation der Rasmussen-Daten

Mehrere Faktoren sind zu beachten:

In dieser Erhebung wurde nur die Mortalität untersucht. Sie befasste sich nicht mit der Morbidität, die bei dem Impfstoff weitaus höher ist als die Mortalität. Der Zeitrahmen wurde nicht auf die letzten Jahre beschränkt. Wäre dies der Fall gewesen, wäre die Zahl der Todesfälle durch den Impfstoff relativ hoch gewesen. Die Todesfälle durch Impfung nehmen zu, weil weiterhin geimpft wird, während die COVID-Todesfälle zurückgehen. In Kalifornien zum Beispiel haben die Behörden gerade einen Tag ohne COVID-Todesfälle bekannt gegeben. Gab es schon einmal einen Tag ohne einen COVID-Todesfall? Ganz sicher nicht, aber aus irgendeinem Grund wird das einfach nicht erfasst. Die Umfrage berücksichtigt nicht die Anzahl der verlorenen Lebensjahre. Das COVID-Virus hat vor allem alte Menschen getötet. Der Impfstoff tötete Menschen jeden Alters. In der Umfrage wird nicht unterschieden zwischen den COVID-Todesfällen aufgrund der Krankenhausprotokolle (etwa 80 % der Todesfälle) und der zugrunde liegenden Krankheit selbst (20 %). Die Umfrage berücksichtigt nicht, was passiert wäre, wenn die Regierung frühe Behandlungsprotokolle (wie das von Fareed und Tyson verwendete, bei dem über 20 000 Menschen ohne Todesfälle behandelt wurden) gefördert hätte.

Aufgrund dieser Faktoren besteht absolut kein Zweifel daran, dass das “Heilmittel” VIEL tödlicher war als die Krankheit.

Aber selbst wenn man all das außer Acht lässt und sich nur die Ergebnisse dieser Umfrage ansieht, ist der Einsatz der COVID-Impfstoffe nicht zu rechtfertigen.

Frühere Umfragen

Die anderen Rasmussen-Umfragen haben ähnliche Ergebnisse gezeigt: Die COVID-Impfstoffe sind nicht sicher. Zum Beispiel:

Wenn diese Umfrage ungenau ist, warum hat uns dann kein anderes Meinungsforschungsinstitut in den USA seine Daten vorgelegt?

Zusammenfassung

All diese unabhängigen Daten bestätigen, was wir schon kurz nach der Einführung der Impfungen gesagt haben: Die Impfungen sind unsicher und sollten eingestellt werden.

Die Regierung muss Millionen von Menschen für ihre Schäden entschädigen, die sich nach meiner Schätzung auf Billionen von Dollar belaufen. Es war schon schlimm genug, Fauci die GoF-Forschung zu gestatten, aber die Verdoppelung mit einem tödlichen Impfstoff war noch schlimmer. Idealerweise sollten die Pharmakonzerne mit Billionen von Dollar bestraft werden, aber die US-Regierung schützt sie vor finanziellem Schaden (vermutlich, weil es dem Willen des Volkes entspricht, dass die Kosten von den Opfern und nicht von den Tätern getragen werden).

Die Mainstream-Presse und die “Faktenchecker” werden die Umfrage ignorieren und sich weigern, sie zu wiederholen. Denn so ist es nun einmal.