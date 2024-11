Neun Dinge über Impfstoffe, die Sie wissen sollten, Ihnen aber niemand sagt

Das Prinzip der Impfung ist oberflächlich betrachtet überzeugend. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so einfach. Und es ist eine rücksichtslose und eigennützige Lüge zu behaupten, Impfstoffe hätten viele Krankheiten ausgerottet und wesentlich zu der gestiegenen Lebenserwartung beigetragen, die wir heute genießen.

Der folgende Auszug stammt aus Vernon Colemans langjährigem Bestseller Nr. 1 „Jeder, der Ihnen sagt, Impfstoffe seien sicher und wirksam, lügt: Hier ist der Beweis“. Dr. Coleman ist seit Jahrzehnten der weltweit führende medizinisch qualifizierte Kritiker von Impfprogrammen.

1) Das Prinzip der Impfung ist oberflächlich betrachtet überzeugend. Die Theorie besagt, dass eine Person, der ein Impfstoff verabreicht wird – der aus einer abgeschwächten oder toten Version der Krankheit besteht, gegen die sie geschützt werden soll – ihren Körper dazu bringt, Antikörper gegen die Krankheit zu entwickeln, und zwar genau so, wie der Körper Antikörper entwickelt, wenn er der Krankheit selbst ausgesetzt ist.

In der Realität sind die Dinge jedoch nicht so einfach. Wie lange halten die Antikörper? Funktionieren sie immer? Was ist mit Menschen, die überhaupt keine Antikörper bilden? Impfen ist, wie so vieles in der Medizin, eine viel ungenauere Wissenschaft, als Ärzte (und Pharmafirmen) uns glauben machen wollen.

In Wahrheit ist es eine rücksichtslose und eigennützige Lüge zu behaupten, Impfstoffe hätten viele Krankheiten ausgerottet und wesentlich zu der höheren Lebenserwartung beigetragen, die wir heute genießen. Die Beweise zeigen, dass die Krankheiten, die angeblich durch Impfstoffe ausgerottet wurden, schon lange vor der Einführung von Impfstoffen verschwunden waren. Und das Argument, dass wir länger leben, ist ein statistischer Mythos, der auf der Tatsache beruht, dass die Kindersterblichkeit in der Vergangenheit viel höher war als heute (aufgrund von verunreinigtem Trinkwasser und anderen Gesundheitsproblemen). Wenn die Kindersterblichkeit hoch ist, ist die durchschnittliche Lebenserwartung niedrig. Sinkt die Kindersterblichkeit, steigt die durchschnittliche Lebenserwartung. (Wenn eine Person im Alter von 1 Jahr stirbt und eine andere im Alter von 99 Jahren, haben sie eine durchschnittliche Lebenserwartung von 50 Jahren. Wenn die Person, die früher stirbt, länger lebt, ist die durchschnittliche Lebenserwartung viel höher).

2) Die Ärzte müssen nur notieren, wie viele Kinder, die einen Impfstoff erhalten, eine Krankheit entwickeln, und diese Ergebnisse mit der Anzahl der Kinder vergleichen, die die Krankheit entwickeln, ohne geimpft worden zu sein. Auf diese Weise erhält man Informationen darüber, ob der Impfstoff wirksam ist (oder nicht).

Und man könnte die Zahl der geimpften Kinder, die nach der Impfung schwere Gesundheitsprobleme entwickeln, notieren und diese Zahl mit der Häufigkeit schwerer Gesundheitsprobleme bei ungeimpften Kindern vergleichen. Was könnte einfacher sein?

Diese Studien wären einfach und kostengünstig durchzuführen. Man müsste nur einige grundlegende Informationen sammeln. Und man müsste die Kinder mindestens 20 Jahre lang beobachten, um aussagekräftige Informationen zu erhalten. Eine Studie mit 100.000 Kindern wäre ausreichend.

Aber ich kenne niemanden, der diese einfache Forschung durchgeführt hat oder durchführt. Könnte es sein, dass niemand solche grundlegenden Untersuchungen durchführt, weil die Ergebnisse für diejenigen, die Impfstoffe verkaufen wollen, peinlich sein könnten?

3) Wie bei Keuchhusten, Wundstarrkrampf und anderen Krankheiten waren die Häufigkeit und die Zahl der Todesfälle durch Diphtherie schon lange vor der Einführung des Impfstoffes rückläufig.

4) Als der Impfstoff gegen die Schweinegrippe eingeführt wurde, hieß es, er würde die Krankheit verhindern. Dann hieß es, er würde die Krankheitsdauer verkürzen. Es hieß, dass in Mexiko 159 Menschen an der Grippe gestorben seien, was später auf nur sieben Todesfälle korrigiert wurde. Unabhängige Ärzte warnten davor, dass bei Kindern die Nebenwirkungen des Medikaments den Nutzen bei weitem überwiegen würden und dass jedes zwanzigste Kind an Übelkeit oder Erbrechen (so stark, dass es zu Dehydrierung kommen kann) und Albträumen leiden würde. Die Krankheit wurde über das NHS-Telefon diagnostiziert (das als Ersatz für den verschwindenden hausärztlichen Dienst angeboten wurde), und zwar von Telefonisten, die wahrscheinlich davon überzeugt waren, dass sie aufgrund ihrer diagnostischen Fähigkeiten in der Lage seien, zwischen einer Grippe und frühen Anzeichen anderer, tödlicherer Krankheiten wie Meningitis zu unterscheiden. (Diagnosen am Telefon zu stellen, ist selbst für einen Arzt gefährlich.)

Führende Politiker in Europa nannten H1N1 daraufhin eine vorgetäuschte Pandemie und beschuldigten die Pharmaunternehmen (und ihre Lakaien), falsche Ängste zu schüren. Begrenzte Gesundheitsressourcen seien für den Kauf von Millionen von Impfdosen verschwendet worden. Und Millionen gesunder Menschen wurden unnötigerweise den unbekannten Nebenwirkungen von Impfstoffen ausgesetzt, die meiner Meinung nach nicht ausreichend getestet worden waren.

Wie immer wurden Kinder und ältere Menschen, die immunologisch am anfälligsten und am leichtesten durch Impfstoffe zu schädigen sind, mit der größten Begeisterung geimpft.

5) Der erste Durchbruch bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Poliomyelitis wurde 1949 mit einer menschlichen Gewebekultur erzielt, aber als in den 1950er Jahren der erste praktische Impfstoff hergestellt wurde, verwendete man Nierengewebe von Affen, weil dies die übliche Laborpraxis war. Die Forscher wussten nicht, dass eines der Viren, das in Affennierenzellen häufig vorkommt, beim Menschen Krebs auslösen kann.

Hätte man für die Herstellung des Impfstoffs menschliche Zellen verwendet (wie man es hätte tun können und sollen und wie man es jetzt tut), wäre der ursprüngliche Impfstoff gegen Kinderlähmung viel sicherer gewesen.

(Nebenbei bemerkt ist dies ein weiteres Beispiel dafür, wie unsinnig es ist, tierisches Gewebe zur Behandlung menschlicher Patienten zu verwenden. Die Beliebtheit von Transplantaten tierischen Ursprungs zeigt, dass Ärzte und Wissenschaftler aus diesem Fehler nichts gelernt haben. Manchmal verzweifle ich an denen, die behaupten, in der Medizin tätig zu sein. Die meisten Mitglieder des medizinischen Establishments haben nicht den Verstand, den man für eine Karriere in der Straßenreinigung braucht).

Knochen-, Gehirn-, Leber- und Lungenkrebs wurden alle mit dem Affennierenvirus SV40 in Verbindung gebracht, und etwa 17 Millionen Menschen, die in den 50er und 60er Jahren gegen Polio geimpft wurden, sind jetzt wahrscheinlich gefährdet (mich eingeschlossen). Darüber hinaus gibt es inzwischen Hinweise darauf, dass das Virus an die Kinder derer weitergegeben werden kann, die den kontaminierten Impfstoff erhalten haben. Das aus dem Polio-Impfstoff stammende SV40-Virus wurde bereits in Krebserkrankungen gefunden, die sowohl bei Personen, die den Impfstoff gegen Kinderlähmung erhalten haben, als auch bei deren Kindern aufgetreten sind. Es erscheint unvorstellbar, dass das Virus anders als durch die Polio-Impfung in die Tumoren gelangt sein könnte.

Die amerikanische Regierung war bereits 1956 vor dieser Gefahr gewarnt worden, aber die Ärztin, die diese Entdeckung gemacht hatte, wurde ignoriert und ihr Labor geschlossen. Überraschung, Überraschung. Erst fünf Jahre nach der Entdeckung begannen die Arzneimittelhersteller, das Virus herauszufiltern. Und selbst dann hatte Großbritannien noch Millionen Dosen des verunreinigten Polio-Impfstoffs auf Lager. Es gibt keine Beweise dafür, dass die Regierung den Impfstoff zurückgezogen hat, und es ist fast sicher, dass er so lange verwendet wurde, bis er aufgebraucht war. Niemand kann sicher sein, denn in Großbritannien wurden die offiziellen Aufzeichnungen, aus denen hervorgeht, wer den kontaminierten Impfstoff erhalten hat, 1987 vom Gesundheitsministerium vernichtet. Seltsamerweise bedeutet die Vernichtung dieser Unterlagen, dass niemand, der an Krebs erkrankt, weil er den Impfstoff erhalten hat (der seinen Eltern von der Regierung empfohlen wurde), die Regierung verklagen kann. Donnerwetter. Die Welt steckt voller Überraschungen. Die einzige Frage, die mir bleibt, ist eine einfache: Wie können diese Bastarde nachts schlafen?

6) Eine der größten Prahlereien der Ärzteschaft ist es, die Pocken durch eine Impfung ausgerottet zu haben. Ich selbst habe diese Behauptung viele Jahre geglaubt. Aber sie stimmt nicht.

Eine der schlimmsten Pockenepidemien aller Zeiten ereignete sich in England zwischen 1870 und 1872 – fast zwei Jahrzehnte nach Einführung der Impfpflicht. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass die Pockenimpfung nicht funktionierte, weigerten sich die Einwohner von Leicester in den englischen Midlands, sich weiter impfen zu lassen. Als Anfang der 1890er Jahre die nächste Pockenepidemie ausbrach, verließen sich die Einwohner von Leicester auf gute Hygiene und ein Quarantänesystem. Während dieser Epidemie gab es in Leicester nur einen einzigen Todesfall durch Pocken. Im Gegensatz dazu starben die Bürger anderer Städte (die geimpft worden waren) in großer Zahl.

In Deutschland wurde durch staatliche Verordnungen eine Impfpflicht gegen Pocken eingeführt, aber diese Impfprogramme hatten keinen Einfluss auf das Auftreten der Krankheit. Im Gegenteil, die Pockenepidemie nahm weiter zu und 1870 erlebte Deutschland die schwerste Pockenepidemie seiner Geschichte. Zu diesem Zeitpunkt führte das neu gegründete Deutsche Reich ein neues nationales Gesetz ein, das die Pockenschutzimpfung noch strenger vorschrieb. Die Polizei erhielt die Befugnis, das neue Gesetz durchzusetzen.

Deutsche Ärzte (und Medizinstudenten) lernen, dass es das Reichsimpfgesetz war, das zu einem dramatischen Rückgang der Pockenfälle in Deutschland führte. Ein genauer Blick auf die Zahlen zeigt jedoch, dass die Pocken schon vor Inkrafttreten des Gesetzes zurückgegangen waren. Und das gesetzlich verordnete nationale Pockenimpfprogramm hat die Krankheit nicht ausgerottet.

Ärzte und Pharmakonzerne mögen es nicht gerne hören, aber die Wahrheit ist: Überwachung, Quarantäne und bessere Lebensbedingungen haben die Pocken ausgerottet – nicht die Pockenimpfung.

Als die internationale Kampagne zur Ausrottung der Pocken ihren Höhepunkt erreichte, stieg die Zahl der Pockenfälle jedes Mal an, wenn in gefährdeten Ländern groß angelegte (und teure) Massenimpfungen der Bevölkerung durchgeführt wurden. Daraufhin wurde die Strategie geändert. Massenimpfprogramme wurden aufgegeben und durch Überwachung, Isolierung und Quarantäne ersetzt.

Der Mythos, dass die Pocken durch ein Massenimpfprogramm ausgerottet wurden, ist genau das – ein Mythos. Die Pocken wurden durch die Identifizierung und Isolierung von Patienten mit der Krankheit ausgerottet.

7) Schon vor Jahrzehnten wurde festgestellt, dass in Lungenheilstätten, die auf die Behandlung von Tuberkulosepatienten spezialisiert waren, die Überlebensrate von Patienten, die durch eine BCG-Impfung gegen Tuberkulose „geschützt“ waren, sich nicht von der Überlebensrate der Patienten unterschied, die diesen „Schutz“ nicht erhalten hatten“.

8) Obwohl offizielle Sprecher das Gegenteil behaupten, glaube ich nicht, dass die Keuchhustenimpfung jemals einen signifikanten Einfluss auf die Zahl der an Keuchhusten sterbenden Kinder hatte. Der dramatische Rückgang der Todesfälle durch Keuchhusten fand lange vor der allgemeinen Verfügbarkeit des Impfstoffs statt und war, darin sind sich die Historiker einig, das Ergebnis verbesserter Maßnahmen im öffentlichen Gesundheitswesen und des Einsatzes von Antibiotika.

Erst 1957 wurde der Keuchhustenimpfstoff in Großbritannien landesweit eingeführt, obwohl er bereits Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre erprobt worden war. Die Häufigkeit von Keuchhusten und die Zahl der daran sterbenden Kinder waren jedoch schon lange vor 1957 deutlich zurückgegangen. So meldeten Ärzte 1950 noch 170.000 Fälle von Keuchhusten, 1955 waren es nur noch rund 80.000. Die Einführung der Impfung trug, wenn überhaupt, nur wenig zum Rückgang der Krankheit bei. Dreißig Jahre nach Einführung der Impfung gab es in Großbritannien immer noch etwa 1.000 Keuchhustenfälle pro Woche.

Auch auf die Zahl der Kinder, die an Keuchhusten starben, hatte die Einführung der Impfung keinen Einfluss. Die Sterblichkeit an Keuchhusten war seit Beginn des 20. Jahrhunderts deutlich und seit den 1930er und 1940er Jahren rapide zurückgegangen, besonders stark nach Einführung der Sulfonamide. Keuchhusten ist zweifellos eine sehr unangenehme Krankheit, aber seit vielen Jahren keine tödliche Gefahr mehr. Verschiedene Regierungen haben immer wieder neue Keuchhustenepidemien vorausgesagt, aber keine dieser Epidemien hatte die vorhergesagten verheerenden Folgen.

Zweitens ist der Keuchhustenimpfstoff weder sehr wirksam noch sicher. Die Wirksamkeit des Impfstoffs ist von zweitrangigem Interesse – obwohl Tausende von Kindern, die geimpft wurden, immer noch an der Krankheit leiden – weil die größte Kontroverse die Sicherheit des Impfstoffs ist. Das DHSS hat immer behauptet, dass schwerwiegende Nebenwirkungen des Keuchhustenimpfstoffs extrem selten sind, und die offizielle Aussage war, dass das Risiko, dass ein Kind durch den Impfstoff einen Hirnschaden erleidet, nicht höher ist als 1:100.000. Abgesehen davon, dass ich ein Risiko von 1:100.000 für inakzeptabel halte, ist es interessant, diese Zahl etwas genauer zu betrachten, denn nach ein wenig Forschung wird klar, dass die Zahl 1:100.000 eine Annahme ist.

Zahlreiche Forscher haben das Risiko von Hirnschäden nach einer Keuchhustenimpfung untersucht, und die Ergebnisse sind faszinierend zu lesen. So wurden zwischen 1960 und 1981 neun Berichte veröffentlicht, in denen das Risiko einer Hirnschädigung zwischen 1 zu 6.000 und 1 zu 100.000 lag. Der Durchschnitt lag bei 1:50.000. Aus diesen Zahlen geht klar hervor, dass die Regierung einfach die Zahl gewählt hat, die zeigte, dass die Keuchhustenimpfung das geringste Risiko darstellte. Außerdem war die Zahl 1 zu 100.000 selbst eine Schätzung – eine Vermutung.

Obwohl die britische Regierung immer wieder behauptet, dass Keuchhusten eine gefährliche Krankheit sei, zeigen die Zahlen, dass Keuchhusten nicht der wahllose Killer ist, als der er dargestellt wird. Keuchhusten verursacht in Großbritannien nur sehr wenige Todesfälle pro Jahr. Viel mehr Todesfälle sind auf Tuberkulose und Meningitis zurückzuführen.

Die Wahrheit über den Keuchhustenimpfstoff ist, dass er in der Vergangenheit eine Katastrophe war. In einigen Ländern wurde der Impfstoff zurückgezogen, weil es zu vielen Hirnschäden kam. In Japan, Schweden und Westdeutschland wurde der Impfstoff aus den regulären Impfplänen gestrichen. In Amerika haben vor einigen Jahren zwei von drei Keuchhustenimpfstoffherstellern die Produktion des Impfstoffes wegen der Kosten von Rechtsstreitigkeiten eingestellt. Am 6. Dezember 1985 veröffentlichte das Journal of the American Medical Association einen großen Bericht, in dem nachgewiesen wurde, dass die Keuchhustenimpfung zweifelsfrei mit der Entwicklung schwerer Hirnschäden in Verbindung steht.

Der letzte Nagel im Sarg ist die Tatsache, dass die britische Regierung stillschweigend Entschädigungen an die Eltern von Hunderten von Kindern zahlte, die durch die Keuchhustenimpfung Hirnschäden erlitten hatten. Einige Eltern, die in den ersten Jahren eine Entschädigung akzeptierten, erhielten sogar nur 10.000 Pfund.

Meine erschreckende Schlussfolgerung ist, dass der Keuchhustenimpfstoff seit vielen Jahren mehr Kinder tötet oder schwer verletzt als die Krankheit selbst. In den zehn Jahren seit 1979 haben etwa 800 Kinder (oder ihre Eltern) Geld von der Regierung als Entschädigung für durch den Impfstoff verursachte Hirnschäden erhalten. Im gleichen Zeitraum starben weniger als 100 Kinder an Keuchhusten. Ich denke, das macht die Impfung gefährlicher als die Krankheit. Und das ist sicherlich völlig inakzeptabel. Warum hat dann die britische Regierung die Ärzte weiterhin ermutigt, den Impfstoff zu verwenden?

9) Es ist allgemein bekannt, dass gesunde Menschen resistenter gegen Krankheiten sind. So ist es zum Beispiel am wenigsten wahrscheinlich, dass Infektionskrankheiten diejenigen befallen (und töten), die ein gesundes Immunsystem haben. Leider und bedauerlicherweise wissen wir immer noch nicht genau, wie Immunität funktioniert, und wenn wir nicht genau wissen, wie Immunität funktioniert, ist es schwer vorstellbar, wie wir genau wissen können, wie Impfstoffe funktionieren – und welchen Schaden sie anrichten können. Aber das ist ein potenziell peinliches und unangenehmes Problem, und deshalb wird es im medizinischen Establishment nicht diskutiert.

Was wir wissen, ist, dass Impfstoffe, da sie in der Regel durch Injektion verabreicht werden, die normalen Abwehrmechanismen des Körpers umgehen. Eine Impfung ist daher zwangsläufig ein extrem unnatürlicher Vorgang. (Die Worte „extrem unnatürlicher Vorgang“ sollten jeden beunruhigen, der sich Gedanken über die langfristigen Folgen macht).

Die gute Nachricht ist, dass wir unsere Immunität gegen Krankheiten verbessern können, indem wir uns vernünftig ernähren, nicht übergewichtig werden, uns regelmäßig leicht bewegen und den regelmäßigen Kontakt mit Giften und Karzinogenen (wie Tabakrauch und Karzinogene im Fleisch) vermeiden. Wenn Ärzte diese Ratschläge geben und erklären würden, was über das Immunsystem bekannt ist, könnten sie zweifellos viele Leben retten. Aber was haben sie davon, wenn sie solche einfachen Ratschläge geben? Pharmakonzerne können damit kein Geld verdienen. Und Ärzte auch nicht.

Das ist übrigens weder Zynismus noch Skepsis. Das ist die ungeschminkte Wahrheit.

Ich glaube nicht mehr, dass Impfstoffe irgendeine Rolle beim Schutz der Gemeinschaft oder des Einzelnen spielen. Impfstoffe mögen profitabel sein, aber ich glaube nicht, dass sie sicher oder wirksam sind. Ich vertraue lieber darauf, dass ich mein Immunsystem aufbauen kann.

