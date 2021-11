(New Normal) Der Winter kommt … und Sie wissen, was das bedeutet.

Von CJ Hopkins: Er ist ein preisgekrönter amerikanischer Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker, der in Berlin lebt. Seine Theaterstücke sind bei Bloomsbury Publishing und Broadway Play Publishing, Inc. erschienen. Sein dystopischer Roman, Zone 23, ist bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant erschienen. Die Bände I und II seiner Consent Factory Essays werden von Consent Factory Publishing veröffentlicht, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Amalgamated Content, Inc. Er kann unter cjhopkins.com oder consentfactory.org erreicht werden.

Richtig, es ist fast wieder an der Zeit für die global-kapitalistischen herrschenden Klassen, die New Normal-Massen in einen Zustand hirnloser Massenhysterie wegen eines imaginären apokalyptischen Virus zu versetzen. Derselbe imaginäre apokalyptische Virus, wegen dem sie die New Normal-Massen in den letzten zwei Jahren den ganzen Winter über in einen Zustand der Massenhysterie versetzt haben.

Diesmal haben sie die Qual der Wahl. Ernsthaft, wie viel mehr Massenhysterie könnten die New Normals an diesem Punkt noch bekommen?

Der größte Teil der westlichen Welt hat sich in eine pseudomedizinische Dystopie verwandelt, in der man seinen „Gesundheitspass“ vorzeigen muss, um ein Café zu betreten und eine Tasse Kaffee zu bekommen. Menschen, die sich weigern, sich versuchsweise gegen ein Virus „impfen“ zu lassen, das bei etwa 95 % der Infizierten leichte bis mittelschwere Symptome (oder oft überhaupt keine Symptome) hervorruft und dessen Gesamttodesrate bei etwa 0,1 % bis 0,5 % liegt, werden systematisch ausgegrenzt, ihrer Arbeitsplätze beraubt, medizinische Behandlung verweigert, als „Gefahr für die Gesellschaft“ verteufelt, zensiert, mit Geldstrafen belegt und anderweitig verfolgt.

Wenn Sie glauben, dass ich übertreibe, sehen Sie sich die Titelseite dieser australischen Zeitung an …

Der Feind No.1 der Gesellschaft – DER UNGEIMPFTE

Ja, die große Säuberungsaktion der Neuen Normalität ist im Gange. Die „Ungeimpften“ und andere Ungläubige und Ketzer werden von fanatischen, hasserfüllten Mobs gejagt, vor die Neue Normalität-Inquisition gezerrt und überall auf der Welt als Exempel hingestellt.

Hier im Neuen Normalen Deutschland wird der beliebte Fußballer Joshua Kimmich öffentlich gezeichnet und gevierteilt, weil er sich weigert, sich „impfen“ zu lassen und seinen Glauben an die Neue Normale Weltordnung zu bekennen. In den USA werden „die Ungeimpften“ beschuldigt, Colin Powell, einen 84-jährigen, krebskranken Kriegsverbrecher, ermordet zu haben. Australien plant, Menschen zu inhaftieren und mit einer Geldstrafe von 90.000 Dollar zu belegen, wenn sie keine medizinisch aussehende Maske tragen oder versuchen, in einer Synagoge zu beten, oder was auch immer. Ausgerechnet in Florida haben fanatische Schulangestellte einem Mädchen mit Downsyndrom, das nicht sprechen kann, eine medizinisch aussehende Maske mit einer Nylonschnur auf das Gesicht gebunden, Tag für Tag, über sechs Wochen lang, bis ihr Vater entdeckte, was sie taten. Ich könnte so weiter machen, aber ich glaube, das muss ich nicht. Das Internet ist voll von Beispielen für massenhysterisches und sadistisches Verhalten.

Ganz zu schweigen von der Massenhysterie, die unter den New Normals selbst grassiert … zum Beispiel die Eltern, die Schlange stehen, um ihre Kinder unnötigerweise „impfen“ zu lassen, und dann mit einer „völlig beherrschbaren Myokarditis“ in die Notaufnahme eilen.

Los last endlich eure Kinder impfen

Doch so massenhysterisch die Dinge auch sind, zählen Sie darauf, dass GloboCap in den nächsten fünf Monaten die Massenhysterie auf die Spitze treiben wird. Der kommende Winter ist die entscheidende Zeit, Leute. Sie müssen die neue Normalität zementieren, damit sie die „apokalyptische Pandemie“ eindämmen können. Wenn sie gezwungen sind, sie um ein weiteres Jahr zu verlängern … nun, nicht einmal die am meisten gehirngewaschenen New Normals würden das glauben.

Oder … na gut, sicher, die am meisten gehirngewaschenen würden es tun, aber sie stellen eine kleine Minderheit dar. Die meisten New Normals sind keine fanatischen Totalitaristen. Sie sind einfach Leute, die auf sich selbst aufpassen, Leute, die fast alles mitmachen, um nicht geächtet und bestraft zu werden. Aber, ob Sie es glauben oder nicht, es gibt eine Grenze für das Ausmaß an Absurdität, das sie zu akzeptieren bereit sind, und für das Ausmaß und die Dauer von unerbittlichem Stress und kognitiver Dissonanz, die sie zu akzeptieren bereit sind.

Die meisten von ihnen haben diese Grenze erreicht. Sie haben ihren Teil getan, Befehle befolgt, die Masken getragen, sich „impfen“ lassen und legen jedem, der sie sehen will, gerne ihre „Gehorsamspapiere“ vor. Jetzt wollen sie wieder zur „Normalität“ zurückkehren. Aber das können sie nicht, weil … nun ja, wegen uns.

GloboCap kann sie nicht zur „Normalität“ (d.h. zur neuen totalitären Version der „Normalität“) zurückkehren lassen, solange nicht jeder (d.h. jeder, der wichtig ist) sich „impfen“ lässt und mit einem scanbaren Zertifikat der ideologischen Konformität in seinem Smartphone herumläuft. Wahrscheinlich würden sie sogar auf die „Impfung“ verzichten, wenn wir nur auf die Knie gingen und dem WEF oder BlackRock oder Vanguard oder wem auch immer unsere Treue schwören und einen QR-Code mit uns herumtragen würden, der bestätigt, dass wir an die „Wissenschaft“, das „Covidianische Glaubensbekenntnis“ und jedes andere ökumenische korporatistische Dogma glauben.

Ernsthaft, der Sinn dieser ganzen Übung (oder zumindest dieser Phase dieser ganzen Übung) ist es, die Gesellschaft radikal und unwiderruflich in einen monolithischen Unternehmenscampus zu verwandeln, wo jeder an jeder Ecke eines endlosen Labyrinths von ständig überwachten, umweltfreundlichen, geschlechtslosen, ideologisch einheitlichen, nicht rauchenden, völlig fleischfreien „sicheren Räumen“, die GloboCap oder einem seiner Agenten, Tochtergesellschaften und Beauftragten gehören und von ihnen betrieben werden, seinen Ausweis scannen muss.

Die global-kapitalistische herrschende Klasse ist fest entschlossen, den Planeten in dieses faschistische Woke-Utopia zu verwandeln und eine unerschütterliche Konformität mit ihren wertlosen Werten zu erzwingen, koste es, was es wolle, und wir, „die Ungeimpften“, stehen ihnen im Weg.

Sie können uns nicht einfach zusammentreiben und erschießen – dies ist globaler Kapitalismus, nicht Nazismus oder Stalinismus. Sie müssen uns brechen, unseren Geist brechen, uns zwingen, mit Gas beschallen, schikanieren und verfolgen, bis wir unsere Autonomie freiwillig aufgeben. Und das müssen sie in den nächsten fünf Monaten tun.

Die Vorbereitungen dafür sind bereits im Gange.

In Großbritannien bereitet sich die Regierung trotz eines Rückgangs der „Fälle“ und der Tatsache (die die „Behörden“ zugeben mussten), dass die „Geimpften“ das Virus genauso verbreiten können wie die „Ungeimpften“, darauf vor, zu „Plan B“ überzugehen und das System der sozialen Segregation einzuführen, das der größte Teil Europas bereits übernommen hat. In Deutschland läuft der „Epidemische Notstand von nationaler Bedeutung“ (d.h. der rechtliche Vorwand für die Durchsetzung der „Corona-Beschränkungen“) Mitte November aus (es sei denn, sie können die „Fälle“ ernsthaft in die Höhe treiben, was zu diesem Zeitpunkt unwahrscheinlich erscheint), sodass die Behörden daran arbeiten, das „Infektionsschutzgesetz“ zu überarbeiten, um die Aufrechterhaltung der Beschränkungen auf unbestimmte Zeit zu rechtfertigen, obwohl keine „Epidemie“ oder ein „Notfall“ vorliegt.

Und so weiter. Ich denke, Sie verstehen das Bild. Dieser Winter wird wahrscheinlich ein bisschen verrückt werden … oder, OK, mehr als ein bisschen verrückt. In Bezug auf die künstlich erzeugte Massenhysterie wird er wahrscheinlich Russiagate, den Krieg gegen den Populismus, den globalen Krieg gegen den Terror, die Rote Angst und jede andere künstlich erzeugte Massenhysteriekampagne, die Sie sich vorstellen können, wie eine Amateurproduktion von Wagners Götterdämmerung aussehen lassen.

Mit anderen Worten: Verabschieden Sie sich von der Realität (oder von dem, was von der Realität noch übrig ist). Die Uhr tickt, und GloboCap weiß das. Wenn sie diesen Great Reset durchziehen wollen, müssen sie die New-Normal-Massen in einen Zustand anhaltender Panik und unkontrollierbaren Hasses auf „die Ungeimpften“ und jeden, der ihre Herrschaft herausfordert, versetzen. Eine Wiederholung des Winters 2020 und 2021 wird nicht ausreichen. Es wird mehr nötig sein als das inzwischen übliche Repertoire an gefälschten und manipulierten Statistiken, düsteren Prognosen, Fotos von „Todeslastwagen“, nicht überlaufenden Krankenhäusern und all den anderen bekannten Merkmalen des neugoebbelsischen Propaganda-Juggernauts, dem wir seit über 18 Monaten ausgesetzt sind.

Sie sind mit einer wachsenden Revolte der Arbeiterklasse konfrontiert. Millionen von Menschen in Ländern auf der ganzen Welt protestieren auf den Straßen, organisieren Streiks, Arbeitsniederlegungen, „sick-outs“ und andere Formen des Widerstands. Trotz der Orwell’schen Versuche der Konzernmedien, jegliche Berichterstattung darüber zu verdunkeln oder uns alle als „Rechtsextremisten“ zu verteufeln, sind sich die New Normals sehr wohl bewusst, dass dies geschieht. Und das offizielle Narrativ fällt endlich auseinander. Die tatsächlichen Fakten sind für jeden, der auch nur einen Funken Integrität besitzt, unbestreitbar, und zwar so sehr, dass selbst große GloboCap-Propagandamagazine wie The Guardian gezwungen sind, die Wahrheit zähneknirschend zuzugeben.

Nein, GloboCap hat an diesem Punkt keine andere Wahl, als mit jeder Waffe in seinem Arsenal loszulegen – abgesehen von der totalen Willkür, die es nicht einsetzen kann, ohne sich selbst zu zerstören – und zu hoffen, dass wir endlich zusammenbrechen, in die Knie gehen und um Gnade betteln.

Ich weiß nicht genau, was sie vorhaben, aber ich freue mich auf jeden Fall nicht darauf. Ich bin jetzt schon ziemlich erschöpft. So wie ich das sehe, geht es vielen von euch auch so. Wenn es dir hilft, dann sieh es doch mal so. Wir müssen den Kampf nicht mit ihnen aufnehmen. Alles, was wir tun müssen, ist, uns nicht zu ergeben, der kommenden Belagerung standzuhalten und es bis April zu schaffen.

Wenn die Streiks, die Arbeitsniederlegungen und das „schlechte Wetter“ anhalten, wird es vielleicht nicht einmal so lange dauern.