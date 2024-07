Nicaragua verurteilt Israel und sagt, die USA sollten verschwinden, wenn Palästina keinen Staat bekommen kann

Von Ben Norton

Nicaraguas Präsident Daniel Ortega kritisierte die westliche Unterstützung Israels im Krieg gegen den Gazastreifen und fragte, warum die Vereinigten Staaten selbst ein Existenzrecht haben, wenn das palästinensische Volk keinen Staat haben darf.

Ortega beschuldigte Israel, in Gaza einen Völkermord zu begehen, und wies darauf hin, dass die westlichen Regierungen, die Tel Aviv mit Waffen versorgen, an dessen Verbrechen beteiligt sind.

Der nicaraguanische Präsident machte diese Bemerkungen auf einer Veranstaltung in Managua zu Ehren des 45. Jahrestages der sandinistischen Revolution am 19. Juli. Jahrestag der sandinistischen Revolution. Neben ihm sprach auch die palästinensische Revolutionärin Leila Khaled, die Imperialismus und Neokolonialismus anprangerte.

Israels rechtsextremer Premierminister Benjamin Netanjahu hat sich damit gebrüstet, dass sein Land die Gründung eines palästinensischen Staates seit Jahrzehnten verhindert hat. Er hat geschworen, dass es einen solchen Staat nie geben wird.

Der Historiker Rashid Khalidi von der Columbia University hat aufgezeigt, dass die Vereinigten Staaten in ihrem hartnäckigen Widerstand gegen die Gründung eines palästinensischen Staates sogar noch extremer waren als das israelische Regime.

Im April nutzten die USA ihr Vetorecht im Sicherheitsrat, um die Aufnahme Palästinas als vollwertiges UN-Mitglied zu verhindern.

Nicaraguas Präsident Ortega verurteilte den Westen für seine Unterdrückung der Palästinenser und erklärte in seiner Rede am 19. Juli (Hervorhebung hinzugefügt):

„Wir sehen, wie grausam die Imperialisten mit einem Volk umgehen, das gemäß den Vereinbarungen in den internationalen Organisationen, in den Vereinten Nationen, das Recht auf einen Staat hat: den palästinensischen Staat. … [Die Palästinenser sind] ein Volk, das einem Völkermord ausgesetzt ist, bei dem jeden Tag Kinder und junge Menschen getötet werden. Und die europäischen Regierungen und die US-Regierung, die sich in der NATO treffen, beschließen jeden Tag, [Israel] mehr und mehr Waffen zu geben, damit sie das palästinensische Volk weiter bombardieren. Und die Politiker, die den Staat Israel regieren, sagen deutlich, dass sie wollen, dass der palästinensische Staat verschwindet. Sie sagen das ohne jede Scham. Das Gesetz verlangt es. Die Vereinten Nationen haben eine Vereinbarung getroffen, die von allen Ländern der Welt unterzeichnet wurde, dass es zwei Staaten geben muss: Israel und Palästina. Und was sagen die israelischen Behörden? Dass der palästinensische Staat nicht existieren darf, dass er verschwinden muss, weil er eine Bedrohung für Israel darstellt. Wenn wir dieser Philosophie folgen, müssten wir das Verschwinden des Staates der Vereinigten Staaten fordern. Der erste, der verschwinden sollte, ist dieser Staat, der der größte Verbrecher der Menschheit ist. Und das nicht nur, weil er umherzieht, um Völker zu töten und Länder zu besetzen, wie es in Nicaragua geschehen ist. Nicaragua [wurde] von den Yankees überfallen.

Die Sandinistische Nationale Befreiungsfront Nicaraguas (FSLN) hat stets eine enge Freundschaft mit dem palästinensischen Kampf gegen den vom Westen unterstützten israelischen Kolonialismus gepflegt.

In den 1960er und 70er Jahren kämpfte die FSLN-Guerilla für die Befreiung ihres Landes von einer brutalen rechten Militärdiktatur, die von der Somoza-Dynastie geführt und von der US-Regierung unterstützt wurde.

Während dieser Zeit des bewaffneten Kampfes trainierten die Sandinisten mit palästinensischen Revolutionären, die ihr eigenes Land von einem von den USA unterstützten Kolonialregime und einer militärischen Besatzung befreien wollten.

Diese gemeinsamen Solidaritätsbande haben sich bis ins 21. Die sandinistische Regierung Nicaraguas hat Palästina nachdrücklich unterstützt.

Sowohl Nicaragua als auch Palästina sind Mitglieder der Gruppe der Freunde zur Verteidigung der Charta der Vereinten Nationen.

Nicaragua hat sich offiziell der laufenden Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) angeschlossen, in der Israel des Völkermordes in Gaza beschuldigt wird.

Vor dem IGH hat die sandinistische Regierung Deutschland ebenfalls beschuldigt, am israelischen Völkermord mitschuldig zu sein, da Berlin 29,7 % der Waffenlieferungen an Tel Aviv getätigt hat.

In den 1980er Jahren verklagte Nicaragua die USA vor dem IGH wegen der Unterstützung der rechtsextremen Contra-Todesschwadronen durch die CIA, die die nicaraguanische Zivilbevölkerung terrorisierten. Der Haager Gerichtshof entschied 1986 zu Gunsten Nicaraguas und stellte fest, dass Washington wiederholt gegen das Völkerrecht verstoßen hatte. Bis heute haben sich die USA jedoch geweigert, die vom Gerichtshof angeordneten Reparationszahlungen zu leisten.

Anlässlich des 19. Juli, dem Jahrestag der sandinistischen Revolution, sagte die palästinensische Revolutionärin Leila Khaled, sie sei „stolz darauf, dass ihr alle [Nicaraguaner] eine Führung gewählt habt, die den Imperialismus und den Kolonialismus bekämpft hat, die gesiegt hat und die heute auf dem Weg zur Entwicklung triumphiert“.

„Ich bin stolz auf diese Führung“, sagte Khaled, ‚die die Mörder von Kindern und Säuglingen vor dem Internationalen Gerichtshof angezeigt hat, zusammen mit Deutschland, das die Mörder von Kindern und Säuglingen unterstützt‘.

Khaled hob „die Revolution und den Widerstand, die wir gemeinsam haben“ zwischen dem palästinensischen und dem nicaraguanischen Volk hervor.

Khaled ist ein historischer Führer der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP), einer revolutionären sozialistischen Gruppe, die seit Jahrzehnten gegen die illegale Besetzung und den Kolonialismus Israels kämpft.

In einer Erklärung gratulierte die PFLP Nicaragua zum 45. Jahrestag der sandinistischen Revolution und betonte ihre „gemeinsamen Ziele gegen den Imperialismus, den Feind der Völker und der Menschheit“.

„Die USA und ihre imperialistische Politik sind in vielen Ländern gescheitert“, sagte die PFLP und betonte, dass das US-Imperium aufgrund des Widerstands fortschrittlicher Kräfte ‚nicht in der Lage war, sein kolonialistisches Projekt‘ in Westasien und Lateinamerika durchzusetzen.

In Nicaragua gibt es zwei Parks, die Palästina gewidmet sind. Im Jahr 2016 wurde der Park des Staates Palästina eingerichtet. Im Jahr 2024 benannte Nicaragua eine Hauptstraße in Managua nach Gaza um und eröffnete einen Palästina-Park im Zentrum der Hauptstadt.