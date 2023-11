Nicht die mRNAs haben COVID beendet, sondern Omicron

Manchmal muss man die Antwort nur farblich kennzeichnen.

Alex Berenson

Jahrelang haben die Befürworter der mRNAs versucht, den Impfstoffen das Verdienst zuzuschreiben, die Pandemie beendet zu haben, obwohl es massive Beweise dafür gibt, dass sie innerhalb weniger Monate versagten und die Beobachtungsdaten, die eine geringere Zahl von Todesfällen unter den Geimpften zeigen, hoffnungslos verzerrt sind.

Doch Anfang dieses Monats veröffentlichte die Society of Actuaries einen aktualisierten Bericht über die Todesfälle während der Pandemie, aus dem hervorgeht, was Covidin wirklich getötet hat.

Spoiler-Alarm: Es war nicht Pfizer oder Moderna.

Die Society of Actuaries (eigentlicher Slogan: Empower Your Actuarial Journey) ist eine 30.000 Mitglieder zählende Gruppe von, Sie ahnen es, Aktuaren – den Leuten, die Versicherungsunternehmen bei der Risikobewertung helfen. Alle paar Monate veröffentlicht sie Berichte über die Entwicklung der Todesfälle in den USA während des Covid.

Diese Berichte konzentrieren sich in der Regel auf die Zahl der Versicherten, die gestorben sind, und nicht auf die Gesamtbevölkerung. Die Aktuare haben jedoch Zugang zu genügend großen Versicherern, sodass die Daten ein angemessener Ersatz für vollständige nationale Daten sind – und sie präsentieren sie viel schneller und in einer nützlicheren Weise.

Ihr jüngster Bericht, der Anfang November veröffentlicht wurde, deckt den Zeitraum bis zum zweiten Quartal 2023 ab, das am 30. Juni endet. Neben anderen interessanten Daten enthält er Darstellungen von Covid- und Nicht-Covid-Todesfällen, geschichtet nach Quartal und Alter.

Die Trends bei den Nicht-Covid-Todesfällen sind verwirrend, insbesondere bei den unter 50-Jährigen, da die Zahl der Überdosierungen seit 2020 sprunghaft angestiegen ist. (Es gibt einige Hinweise darauf, dass die Einführung der bivalenten Auffrischungsimpfung im Herbst 2022 zu einem Anstieg der Nicht-Covid-Todesfälle bei älteren Menschen geführt hat, aber dies ist alles andere als eindeutig).

–

Aber die Trends bei den Covid-Todesfällen könnten nicht klarer sein.

Unten sehen Sie das gleiche Diagramm zweimal – einmal verkleinert, das zweite Mal in voller Größe. Das Diagramm zeigt die Todesfälle im Zeitverlauf, geschichtet nach Alter: Die oberste Linie steht für die 0- bis 24-Jährigen, jeder Bereich darunter entspricht einem weiteren Jahrzehnt, der unterste Bereich umfasst die über 85-Jährigen.

Wie man sehen kann, waren die Covid-Todesfälle im Frühjahr 2021 relativ niedrig – das glückliche Tal des Impfstoffs, die kurze Zeit, in der die mRNAs wie vorhergesagt funktionierten.

Im Sommer, d. h. im dritten Quartal 2021, stiegen sie dann sprunghaft an. Bemerkenswert ist, dass sie in ALLEN Altersgruppen sprunghaft anstiegen, auch bei den hoch Geimpften (die drei niedrigsten Gruppen, d.h. die 65- bis 74-Jährigen, die 75- bis 84-Jährigen und die über 85-Jährigen).

Auch wenn die Covid-Todesfälle bei den Jüngeren im Herbst und Winter zurückgingen, stiegen sie bei den Älteren, die dem höchsten Covid-Risiko ausgesetzt sind, seit ihrem Tiefststand im Frühjahr 2021 weiter an. Infolgedessen stieg auch die Gesamtzahl der durch Covid verursachten Todesfälle – sie verdreifachte sich zwischen Frühjahr und Herbst 2021, trotz aller Auffrischungsimpfungen und Verordnungen.

Dies kann nicht genug betont werden: Die steigenden Todesfälle bei älteren Menschen traten auf, obwohl fast alle Senioren in den USA geimpft waren.

Dann, im Frühjahr 2022… endete Covid. Alle Zellen wurden grün, alle auf einmal! Covid endete für ältere Menschen, für Menschen mittleren Alters und für junge Menschen. Es endete und kam nicht wieder (außer ein bisschen bei den älteren Menschen, was nicht für die Impfung spricht).

Sehen Sie selbst.

–

Ein Diagramm für alle Fälle. Ausgeschnitten:

Was war der Grund für das wundersame Ende der größten Epidemie?

Nicht die Impfstoffe.

Sie wurden Anfang 2021 verabreicht, ein Jahr bevor die Seuche ausbrach, und selbst ihre Befürworter geben zu, dass sie nicht gut gegen Omikron wirken.

Nein, was passierte, war Omikron selbst. Es fegte im Winter 2022 über die USA hinweg, über geimpfte und ungeimpfte Menschen gleichermaßen. Die Sterblichkeitsrate war insgesamt viel niedriger als bei den früheren Varianten – wahrscheinlich im Bereich von 0,05-0,1 % -, obwohl die Übertragbarkeit bedeutete, dass es im Winter 2022 immer noch viele Todesfälle gab (insbesondere bei älteren Menschen, unabhängig davon, ob sie geimpft waren oder nicht).

Seitdem sind verschiedene, nicht sehr tödliche Omikron-Stämme in einer Bevölkerung mit echter (d.h. natürlicher) Immunität zirkuliert und haben zu ihrer weiteren Bedeutungslosigkeit beigetragen.

Letztendlich waren die Impfstoffe nur ein Nebenschauplatz. SARS-Cov-2 suchte und fand einen Waffenstillstand mit seinen menschlichen Wirten (vorausgesetzt, der IgG4-Klassenwechsel kommt nicht zurück, um die mRNA-geimpften Menschen heimzusuchen).

Virus gegen Virus.

Und Natur gegen Natur.