Niemand benutzt CBDCs. Indien testet es trotzdem.

Die langsame Akzeptanz von CBDCs in Afrika und der Karibik verheißt nichts Gutes für Indiens neue digitale Währung.

CBDCs sind auf dem Vormarsch. Von China bis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Bahamas und Nigeria haben Länder auf der ganzen Welt damit begonnen, digitale Zentralbankwährungen zu testen, um ihre nationalen Fiat-Währungen in ein digitales Tauschmittel umzuwandeln. Eine der Triebfedern für diese staatlich gestützten digitalen Währungen ist der dramatische Rückgang der Verwendung von physischem Bargeld, der laut McKinsey in Europa zwischen 2014 und 2021 um etwa ein Drittel zurückgegangen ist. Die Autorität digitaler Zahlungen ist so stark, weil sie im Extremfall durch das von den Zentralbanken ausgegebene öffentliche Bargeld eingelöst werden können. Wenn die Popularität des physischen Geldes jedoch abnimmt, könnte diese Verbindung zusammenbrechen. Da diese Zahlungssysteme immer globaler werden, sind die Zentralbanken daher bestrebt, CBDCs einzuführen, um ihre Rolle als Anker des Kapitals wieder zu stärken.

Deswegen hat die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) letzte Woche offiziell mit dem Pilotprojekt ihrer eigenen Zentralbankgeldanlage, der e-Rupie, begonnen. In einem Konzeptpapier, das im Oktober veröffentlicht wurde, erklärte die Zentralbank, dass das Projekt „die digitale Wirtschaft Indiens stärken, die finanzielle Inklusion fördern und das Geld- und Zahlungssystem effizienter machen“ würde. Unterstützt von der State Bank of India, der ICICI Bank, der Yes Bank und der IDC First Bank wird das Pilotprojekt an ausgewählten Orten und Gruppen im ganzen Land über eine von diesen Instituten angebotene digitale Brieftasche durchgeführt. Es gibt nur ein Problem: Die tatsächliche Popularität von CBDCs in anderen Demokratien ist unglaublich gering.

Das Interesse an CBDCs war bisher gering

Beispiel Nigeria. Das Land führte im Oktober 2021 sein eigenes CBDC, den e-Naira, ein. Seitdem ist die Akzeptanz eher gering.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Karibik, wo es den bahamaischen Sand Dollar, Jamaikas JAM-DEX und DCash gibt, das auf acht Inseln im östlichen Küstengebiet der Region eingesetzt wird. Während in Nigeria die nationale Debatte über die Einführung von CBDCs von der ablehnenden Haltung der Regierung gegenüber Kryptowährungen dominiert wurde, drehte sich die Diskussion in diesen Inselstaaten darum, wie sie die finanzielle Eingliederung verbessern könnten: Schätzungsweise 17% der Jamaikaner und 18% der Bahamaer haben beispielsweise keine Bankverbindung. Trotzdem haben nur 3,4 % der Bürgerinnen und Bürger Jamaikas die Lynk-App heruntergeladen, während die Zahl der Downloads von DCash und Sand Dollar noch geringer ist.

Der einzige Fall, in dem ein CBDC die Erwartungen übertroffen hat, war der digitale Yuan. Auch bekannt als e-CNY, begann die People’s Bank of China im September 2021 mit der Erprobung der digitalen Währung. Seitdem wurden mit dem CBDC mehr als 13,9 Mrd. USD umgesetzt, ein Erfolg, den einige auf die Einführung der Währung in einer Wirtschaft zurückführen, in der digitale Zahlungen die Bargeldzahlungen fast in den Schatten gestellt haben und Kryptowährungen stark unterdrückt werden. Die aktive Förderung durch die Zentralregierung hat auch nicht geschadet – eine Kampagne, die nach außen hin auf die Rolle des digitalen Yuan bei der Verringerung des systemischen Risikos im nationalen Zahlungsverkehrssystem abzielt, aber auch auf die Tatsache, dass er dem Staat eine weitere Möglichkeit bietet, Einblick in private Transaktionen zu nehmen.