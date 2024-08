Niemand weiß, warum sich der Atlantik im Rekordtempo abkühlt

Der Atlantik kühlt sich exponentiell ab und niemand weiß warum. Seit mehr als einem Jahr verzeichnen wir weltweit Rekordtemperaturen der Ozeane und stehen sogar kurz vor dem Zusammenbruch der AMOC. Trotz all dieser Probleme passiert im Atlantik etwas Erstaunliches: Die Temperaturen kühlen ab, und die Wissenschaftler rätseln, was da vor sich geht.

Normalerweise ändert sich die Temperatur des Ozeans im Laufe des Jahres. In diesem Jahr jedoch, so die Wissenschaftler, ist die sich abzeichnende “Atlantische Niña” viel schneller eingetreten als in der Vergangenheit. Das neue Muster scheint auch den erwarteten Übergang zu einer wesentlich kühleren La Niña im Pazifik vorwegzunehmen. Während kühlere Temperaturen sehr willkommen sind, können sie auch andere Wettereffekte auf der ganzen Welt haben.

Der Wechsel in der Abkühlungsrate des Atlantiks beendet eine 15-monatige Serie von Rekordtemperaturen. Mit dem Ende von El Niño im Mai und dem Beginn und der Entwicklung von La Niña zwischen September und November wird das kältere Wasser durch stärkere Winde vom Äquator nach oben getrieben.

Es ist das Potenzial von zwei La Niñas, das die Wissenschaftler neugierig macht, wie sich das Klima und die Meerestemperaturen für den Rest des Jahres entwickeln werden, zumal die Rekordtemperaturen schon so lange anhalten. Auch hier gibt es viele Unwägbarkeiten, die die Wissenschaftler verunsichern. Ein La Niña im Atlantik kommt zwar nicht völlig unerwartet, aber in diesem Jahr scheinen die Wissenschaftler nicht damit gerechnet zu haben.

Da sich die Abkühlung des Atlantiks bereits beschleunigt hat und die Abkühlung des Pazifiks in den nächsten Monaten einsetzen wird, wird es wahrscheinlich zu einer Art “Tauziehen” zwischen den beiden Ozeanen kommen, da sie um ihre Abkühlung kämpfen, so die Wissenschaftler.