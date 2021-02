Nun dreht auch Lukaschenko den baltischen Ländern den Saft ab! Gemeinsam mit Putin

In Abstimmung und Zusammenarbeit mit Präsident Putin, dreht Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko nun ebenfalls den baltischen Staaten den Saft ab, in diesem Fall Litauen, Als Antwort auf die Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Belarus während der sogenannten „Proteste“ dort.

Ab März diesen Jahres werden mehrere Millionen Tonnen Benzin und Diesel, die Lukaschenko jedes Jahr nach Europa verkauft, nicht mehr über den Hafen Klaipeda in Litauen verladen, sondern über den Hafen Ust-Luga in Russland.