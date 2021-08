NY Times eröffnet Hetzjagd die von Biden angekündigt wurde und betitelt Dr. Mercola als „Einflussreicher Superspreader“

mercola.com

Laut der New York Times bin ich die Nummer 1 bei der Verbreitung von Coronavirus-Fehlinformationen im Internet, doch mein Name taucht bei einer Crowdtangle-Suche nach Facebook-Posts nicht einmal unter den ersten 15 auf

Die Reporterin, Sheera Frenkel, behauptete, die Food and Drug Administration habe Geldstrafen in Millionenhöhe gegen mich verhängt. Das ist eine völlige Erfindung, denn die FDA hat nie Geldstrafen gegen mich verhängt.

Frenkel unterstellte mir auch, dass ich mich fälschlicherweise als Autor einer Veröffentlichung über Vitamin D für COVID-19 ausgab, indem sie behauptete, sie könne meine Behauptung nicht überprüfen, obwohl sie einen direkten Link zu der Veröffentlichung erhalten hatte. Meine Arbeit kann auch in Sekundenschnelle auf PubMed.gov gefunden werden, wenn man meinen Namen sucht

Am 24. Juli 2021 hat die New York Times die Hexenjagd auf kritische Denker durch die Veröffentlichung eines Artikels, in dem es heißt, ich sei „der einflussreichste Verbreiter von Coronavirus-Fehlinformationen im Internet“, noch einmal gesteigert. Der Artikel wurde auch in vielen anderen Medien wiederveröffentlicht; er lautet auszugsweise:

„Forscher und Aufsichtsbehörden sagen, dass Joseph Mercola, ein osteopathischer Arzt, irreführende Behauptungen über Covid-19-Impfstoffe aufstellt und davon profitiert … Mercola ist der Pionier der Anti-Impf-Bewegung“, sagte Kolina Koltai, eine Forscherin an der Universität von Washington, die Online-Verschwörungstheorien untersucht. Er ist ein Meister darin, Zeiten der Unsicherheit wie die Pandemie zu nutzen, um seine Bewegung wachsen zu lassen“ …

Präsident Biden hat online verbreitete Unwahrheiten dafür verantwortlich gemacht, dass die Menschen sich nicht impfen lassen wollen. Doch während Biden die Unternehmen der sozialen Medien aufforderte, „etwas gegen die Fehlinformationen zu unternehmen“, zeigt Dr. Mercola, wie schwierig diese Aufgabe ist … Und anstatt direkt online zu behaupten, dass Impfstoffe nicht funktionieren, stellt Dr. Mercola in seinen Beiträgen oft gezielte Fragen zu deren Sicherheit und diskutiert Studien, die andere Ärzte widerlegt haben. Facebook und Twitter haben es zugelassen, dass einige seiner Beiträge mit Warnhinweisen versehen bleiben, und die Unternehmen haben sich schwergetan, Regeln aufzustellen, um Beiträge zu löschen, die Nuancen enthalten …

Dr. Mercola scheint zugänglicher zu sein, weil er weniger radikale Positionen vertritt als seine Kollegen, sagte Frau Koltai. Er räumt mit der Vorstellung auf, dass ein Anti-Impf-Aktivist eine Randfigur ist“, sagte sie.

Für wen sind gezielte Fragen gefährlich?

Der vielleicht aufschlussreichste Teil dieses verleumderischen Artikels ist der vorletzte Absatz: „[R]ather than directly stating online that vaccines don’t work, Dr. Mercola’s posts often ask pointed questions about their safety and discuss studies …(Anstatt direkt online zu sagen, dass Impfstoffe nicht wirken, stellen Dr. Mercolas Beiträge oft gezielte Fragen zu ihrer Sicherheit und diskutieren über Studien …)“ Was für ein trauriger Kommentar zur progressiven Zensur, die einfach alles verbietet, was der CDC und der WHO widerspricht.

Als Antwort auf die Anschuldigung, ich sei die Nummer eins bei der Verbreitung von Fehlinformationen über Impfstoffe, sagte ich der Autorin, Sheera Frenkel, dass es mir schwer fällt zu verstehen, wie ich Bidens milliardenschwere Impfkampagne untergraben könnte, wenn viele meiner Facebook-Posts nur ein paar hundert Likes oder Shares erhalten. Und obwohl wir 1,7 Millionen Follower haben, hat FB unsere Reichweite auf weniger als 1 % von ihnen gedrosselt, und 99 % sehen sie nie.

Jeder Reporter kann meine Social-Media-Konten leicht überprüfen und die bescheidenen Interaktionen sowie die Richtigkeit aller Beiträge sehen, die mich irgendwie als „Superverbreiter von Fehlinformationen“ einordnen.

Ich habe ihr auch gesagt, dass ich als Hauptautor einer von Fachleuten geprüften Veröffentlichung über Vitamin D und das Risiko von COVID-19 jedes Recht habe, die Öffentlichkeit über meine medizinische Forschung zu informieren. Als zugelassene Medizinerin habe ich auch das Recht, auf andere Studien aufmerksam zu machen, die von den Mainstream-Medien ignoriert, falsch dargestellt oder völlig zensiert werden.

Frenkel behauptete weiter, sie sei nicht in der Lage zu überprüfen“, ob ich die besagte Arbeit tatsächlich veröffentlicht habe, obwohl ich ihr den direkten Link zu der Arbeit zur Verfügung gestellt habe. Die Überprüfung meiner Behauptung kann auch in Sekundenschnelle erfolgen, indem man einfach zu PubMed.gov geht und „Mercola“ eingibt. Meine von Fachleuten geprüfte Studie erscheint als erstes Ergebnis. Sie wurde in der Zeitschrift Nutrients veröffentlicht, aber das muss man nicht wissen, um sie zu finden.

Erst diffamieren, dann korrigieren

Die NYT wendet die Strategie an, zuerst diskreditierende, auf dreisten Lügen basierende Berichte zu veröffentlichen, um dann später Korrekturen herauszugeben, die begraben werden und die praktisch niemand je zu Gesicht bekommt. Ein typisches Beispiel: Kürzlich wurde ein Artikel von Jeremy W. Peters korrigiert, in dem er die Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson verleumdete und falsche Behauptungen aufstellte, aber die Korrektur erfolgte erst, nachdem sie eine Anwaltskanzlei beauftragt hatte, rechtliche Schritte einzuleiten.

Frenkel behauptete, die Food and Drug Administration habe Geldstrafen in Höhe von mehreren Millionen Dollar gegen mich verhängt. Das ist eine Lüge, denn die FDA hat mir nie eine Geldstrafe auferlegt. Frenkel unterstellte mir auch, dass ich mich fälschlicherweise als veröffentlichte Autorin eines Papiers über Vitamin D für COVID-19 darstelle, indem sie behauptete, sie könne meine Behauptung nicht überprüfen, obwohl sie einen direkten Link zu dem Papier erhalten hatte.

Laut Attkisson hat Peters „ein Zitat irreführend verändert und erfundene und falsche Informationen und Implikationen eingefügt. Er hat auch gegen die Politik der New York Times verstoßen, indem er es versäumt hat, mich vor der Veröffentlichung um einen Kommentar zu bitten.“

Am 26. Juli 2021 schickte ich Frenkel von der NYT eine juristische Mitteilung, in der ich sie aufforderte, ihren Artikel wegen der darin enthaltenen Unwahrheiten zurückzuziehen. Frenkel behauptete zum Beispiel, die Food and Drug Administration habe Geldstrafen in Höhe von mehreren Millionen Dollar gegen mich verhängt. Das ist eine völlige Erfindung, denn die FDA hat mir nie eine Geldstrafe auferlegt.

Wie soeben erörtert, unterstellte Frenkel auch, dass ich mich fälschlicherweise als Autor einer Veröffentlichung über Vitamin D für COVID-19 ausgab, indem sie behauptete, sie könne meine Behauptung nicht überprüfen“, obwohl sie einen direkten Link zu der Veröffentlichung erhalten hatte.

Wo sind die Beweise dafür, dass ich die Nummer 1 der Fehlinformanten bin?

Frenkel behauptet dreist, ich sei die Nr. 1 bei der Verbreitung von Fehlinformationen im Internet, aber sie präzisiert nicht, was „Fehlinformationen“ eigentlich sind. Wie kann man das quantifizieren, wenn man nicht genau weiß, wonach man sucht?

Sie liefert auch keinen Beweis dafür, dass ich tatsächlich die größte Reichweite von allen Persönlichkeiten habe, die über COVID-Injektionen berichten. Im Folgenden finden Sie eine Crowdtangle-Suche nach Facebook-Beiträgen in den USA, in denen „Impfstoff“, „Impfstoffe“ oder „geimpft“ von Mitte Juni bis Mitte Juli 2021 im FWIW-Newsletter erwähnt werden.

Ich habe es nicht einmal auf diese Liste geschafft. Wie kommt es also, dass ich als „Nummer 1“ der Verbreiter von Impfstoff-Fehlinformationen im Internet bezeichnet werde? An zweiter Stelle der Liste steht der Mainstream-Nachrichtensender ABC World News Tonight. Fox News-Moderator Tucker Carlson – dessen Online-Publikum weitaus größer ist als meines – steht ebenfalls auf der Liste auf Platz 13.

Die meisten anderen Personen, die von unserem amtierenden Präsidenten genannt werden, haben eine geringe bis gar keine Reichweite – ich wage zu behaupten, dass die große Mehrheit der Menschen noch nie von ihnen gehört hat. Doch nur 12 Personen verbreiten zwei Drittel aller „Impfstoff-Fehlinformationen“, ohne von den hochsensiblen Medienkontrolleuren bei Twitter und Facebook bestraft zu werden?

Das Center for Countering Digital Hate (CCDH) – eine „ausländische Schwarzgeldgruppe“, um den Senator von Missouri, Josh Hawley, zu zitieren – tauchte aus dem Nichts auf, um Listen von Personen zu erstellen, die deplatformed und zensiert werden sollen, damit sie in Vergessenheit geraten. Aber warum fragt kein Reporter nach der Finanzierung des Zentrums, des zitierten Partners in dieser Gruppe, auf die ich später in diesem Artikel näher eingehen werde – AntiVaxWatch.org?

Im Bericht selbst heißt es, dass die Liste der Personen im Voraus festgelegt wurde. Unten aufgeführt die 12 Personen die angeblich Fehlinformationen verbreiten.

Hawley zufolge hat diese Ein-Mann-Organisation, bevor die CCDH Einzelpersonen angriff, weil sie sich über die Gefahren von COVID-Jabs äußerten, versucht, eine Reihe konservativer Websites und Nachrichtenorganisationen zu verbieten und zu deplattieren.

„Wer finanziert diese Schwarzgeldgruppe aus dem Ausland – Big Tech? Milliardär-Aktivisten? Ausländische Regierungen? Wir haben keine Ahnung“, sagte Hawley in einem Tweet vom 20. Juli 2021, und fügte hinzu: „Die Amerikaner verdienen es zu wissen, welche ausländischen Interessen versuchen, die amerikanische Demokratie zu beeinflussen.“

Wenn Sie mich fragen, ist das „Dutzend Fehlinformationen“ erst der Anfang. Es ist viel einfacher, Einzelpersonen mit relativ wenig Macht ins Visier zu nehmen und auszuschalten als ganze Nachrichtensender. Aber irgendwann werden auch Fox und alle anderen CDC- und Impfstoffgegner ins Fadenkreuz geraten. An diesem Punkt werden wir herausfinden, wie weit die Biden-Administration bereit ist, mit dieser totalitären Unterdrückung von Informationen zu gehen.

Ein politischer Auftragsmord

Für mich besteht kein Zweifel daran, dass die CCDH zum Zweck politischer Auftragsmorde gegründet wurde. Ihr Vorsitzender, Simon Clark, ist ein Senior Fellow des Center for American Progress, das durch Schwarzgeld eines liberalen Schweizer Milliardärs namens Hansjörg Wyss finanziert wird. Wyss ist auch ein Vorstandsmitglied des Center for American Progress. Wie von Capital Research berichtet:

„[Wyss hat] sich geweigert, selbst der New York Times zu sagen, ob er die US-Staatsbürgerschaft besitzt, und noch 2014 erklärte er, dass er keine Green Card besitzt, die ihm einen dauerhaften Aufenthalt gewährt. Im Jahr 2016 geriet er in Schwierigkeiten, als bekannt wurde, dass Wyss 41.000 Dollar an politische Aktionskomitees (PACs) der Demokraten gespendet hatte und damit gegen das strenge Verbot der Bundesregierung verstieß, dass ausländische Staatsangehörige an politische Kampagnen in den USA spenden.

Dieser ausländische Staatsangehörige hat außerdem seit 2018 über seine Stiftung mindestens 1 Million Dollar an States Newsroom gespendet, ein Bündel parteiischer Angriffsseiten, die sich als unparteiische Nachrichtenagenturen ausgeben und von der Washingtoner Beratungsfirma Arabella Advisors ins Leben gerufen wurden.

Laut Capital Research hat Wyss durch seine Finanzierung von Arabella den Demokraten geholfen, „Wahlen zu gewinnen und Politik zu machen“. InfluenceWatch beschreibt die Verbindungen zwischen Wyss und Arabella wie folgt:

Arabella und ihr gemeinnütziges Netzwerk wurden als „Schwarzgeld“-Geldgeber kritisiert, weil sie Hunderte von Millionen Dollar an linke Organisationen leiteten und Hunderte von „Pop-up-Gruppen“ beherbergten – Websites, die wie eigenständige gemeinnützige Organisationen aussehen sollen, in Wirklichkeit aber Projekte einer von Arabella betriebenen gemeinnützigen Organisation sind. Im April 2021 kritisierte die New York Times Arabellas „System der politischen Finanzierung, bei dem die Identität der Spender oft verschleiert wird“, als „Schwarzgeld“ und bezeichnete das Netzwerk als „ein führendes Vehikel dafür in der Linken“.

Im Mai 2021 kritisierte die New York Times Arabellas New Venture Fund und seine 501(c)(4) ‚Schwester‘, den Sixteen Thirty Fund, für ihre engen Verbindungen zur und die Finanzierung durch die aus dem Ausland finanzierte Wyss Foundation und bezeichnete den Sixteen Thirty Fund als einen der ‚führenden Spender von Schwarzgeld auf der Linken‘, der für die Verteilung von mehr als 63 Millionen Dollar an Super-PAC-Spenden verantwortlich war, die den Republikanern schadeten und den Demokraten bei den Wahlen 2020 halfen …

Arabella Advisors – Das dunkelste aller ‚dunklen Gelder‘

Arabella wurde von Eric Kessler gegründet, der während der Clinton-Regierung für den Innenminister Bruce Babbit arbeitete. In dieser Zeit arbeitete auch Molly McUsic, die heutige Präsidentin der Wyss Foundation, für Babbit. Mindestens ein ehemaliger Mitarbeiter der Wyss Foundation arbeitet heute ebenfalls für Arabella.

Der Reporter Hayden Lidwig hat auch das Innenleben von Arabella Advisors und den Einfluss des „dunklen Geldes“, das dort fließt, beschrieben:

„Meine Kollegen und ich vom Capital Research Center haben das Arabella-Netzwerk über zwei Jahre lang untersucht. Es funktioniert folgendermaßen.

Arabellas Non-Profit-Organisationen fungieren als die wichtigsten Durchleitungsfinanzierer der Linken für professionelle Aktivisten. Große Stiftungen – darunter die Gates-, Buffett- und Ford-Stiftungen – haben über dieses Netzwerk Milliarden von Dollar gewaschen und ihre Identität von den Geldern getrennt, mit denen sie radikale politische Maßnahmen in Amerika fördern. Aber die wahre Macht dieser gemeinnützigen Organisationen liegt in der riesigen Anzahl von „Pop-up-Gruppen“, die sie betreiben – so genannt, weil sie fast nur aus raffinierten Websites bestehen, die an einem Tag auftauchen und am nächsten wieder verschwinden, normalerweise, wenn die Kampagne vorbei ist. Wir haben über 350 solcher Frontgruppen gezählt, die sich für alles Mögliche einsetzen, von der staatlichen Finanzierung der Abtreibung über die Überarbeitung von Obamacare bis hin zur Besetzung des Obersten Gerichtshofs. Arabella ist so düster, wie „dunkles Geld“ nur sein kann. Sie ist auch das Paradebeispiel für die liberale Heuchelei in Bezug auf anonyme politische Ausgaben, die von den Mainstream-Medien, liberalen Falken des dunklen Geldes wie Senator Sheldon Whitehouse (D-RI) oder sogar der konservativen Bewegung von 2005 bis 2019, als das Capital Research Center sie ins Rampenlicht rückte, fast völlig im Verborgenen operierten.

Je mehr von diesem riesigen Netz von Gruppen – das seit seiner Gründung fast 2,5 Milliarden Dollar in die Kassen gespült hat – ins Blickfeld gerät, desto klarer wird eines: Wenn ein Spender mit besonderen Interessen zu Arabella geht, erwartet er eine politische Gegenleistung.

Das Gerede über Pop-up-Gruppen lässt mich an die Gruppe denken, die ich bereits erwähnt habe, AntivaxWatch.org,18 die kein öffentliches Gesicht und keinerlei Informationen über ihre Gründung oder Finanzierung hat. Es handelt sich lediglich um eine anonym gegründete Organisation, die behauptet, „eine Allianz besorgter Einzelpersonen zu sein, die die amerikanische Öffentlichkeit über die Gefahren der Impfgegner-Industrie aufklären wollen“, und die auf Artikel und Berichte von Organisationen wie dem CCDH und anderen extremistischen Impfgegnern verweist.

Ist AntivaxWatch eine Kreation von Arabella? Wird die CCDH vielleicht auch von Arabella finanziert? Ich weiß es nicht, aber beide passen in das Muster der Art von Einrichtungen, die von Arabellas „Schwarzgeld“ geschaffen und unterstützt werden. Hoffentlich werden wir mit der Zeit herausfinden können, was die Wahrheit ist.

