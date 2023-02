Objektiver Journalismus? Kann weg!

Wir haben bereits über die Bewegung an den Journalistenschulen gesprochen, die die Grundsätze der Objektivität im Journalismus abschaffen will. Lobby-Journalismus ist der neue Prüfstein in den Medien, auch wenn Umfragen zeigen, dass das Vertrauen in die Medien immer weiter sinkt. Nun haben der ehemalige Chefredakteur der Washington Post, Leonard Downie Jr., und der ehemalige Präsident von CBS News, Andrew Heyward, die Ergebnisse ihrer Befragungen von über 75 führenden Medienvertretern veröffentlicht und sind zu dem Schluss gekommen, dass Objektivität heute als reaktionär und sogar schädlich angesehen wird. Emilio Garcia-Ruiz, Chefredakteur des San Francisco Chronicle, hat es klar und deutlich gesagt: „Die Objektivität muss verschwinden.“

Während Bob Woodward und andere endlich zugegeben haben, dass es der Berichterstattung über russische Absprachen an Objektivität mangelte und sie zu Falschmeldungen führte, setzen sich Medienvertreter noch stärker gegen Objektivität als Kernwert des Journalismus ein.

Wir haben über den Aufstieg des Lobbyjournalismus und die Ablehnung von Objektivität in Journalistenschulen diskutiert. Schriftsteller, Redakteure, Kommentatoren und Akademiker haben sich die zunehmenden Forderungen nach Zensur und Sprachkontrolle zu eigen gemacht, darunter auch der designierte Präsident Joe Biden und seine wichtigsten Berater. Zu dieser Bewegung gehören auch Akademiker, die das Konzept der Objektivität im Journalismus zugunsten einer offenen Lobbyarbeit ablehnen.

Steve Coll, Dekan der Journalistenfakultät der Columbia-Universität und Autor des New Yorker, beklagte, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung, das im Ersten Verfassungszusatz verankert ist, zum Schutz vor Desinformation „in eine Waffe verwandelt“ wird. In einem Interview mit The Stanford Daily betonte der Stanford-Journalismusprofessor Ted Glasser, dass sich der Journalismus „von dieser Vorstellung von Objektivität befreien muss, um einen Sinn für soziale Gerechtigkeit zu entwickeln“. Er wies die Vorstellung zurück, dass Journalismus auf Objektivität basiert und sagte, dass er „Journalisten als Aktivisten sieht, weil es im besten Fall im Journalismus – und in der Tat in der Geschichte – um Moral geht“. Daher müssen Journalisten offen und ehrlich für soziale Gerechtigkeit eintreten, und das ist unter dem Zwang der Objektivität schwer zu erreichen.

Lauren Wolfe, die entlassene freie Redakteurin der New York Times, hat sich nicht nur öffentlich für ihren Pro-Biden-Tweet eingesetzt, sondern auch einen Artikel mit dem Titel „I’m a Biased Journalist and I’m Okay With That“ veröffentlicht.

Die ehemalige New York Times-Autorin (und jetzige Journalismus-Professorin an der Howard University) Nikole Hannah-Jones ist eine führende Stimme des Lobby-Journalismus.

In der Tat hat Hannah-Jones erklärt, dass „jeder Journalismus Aktivismus ist“. Ihr 1619-Projekt wurde als zutiefst fehlerhaft angezweifelt, und sie kann auf eine lange Geschichte als Journalistin zurückblicken, die von Intoleranz, kontroversen Positionen zu Ausschreitungen und der Förderung von Verschwörungstheorien geprägt ist. Später half Hannah-Jones bei den Bemühungen der Times, einen Redakteur loszuwerden und sich für die Veröffentlichung einer Kolumne von Senator Tom Cotton zu entschuldigen, die sie als ungenau und hetzerisch bezeichnete.

Umfragen zeigen, dass das Vertrauen in die Medien einen historischen Tiefstand erreicht hat: Weniger als 20 Prozent der Bürger vertrauen dem Fernsehen oder den Printmedien. Dennoch machen Reporter und Akademiker weiter, die Grundprinzipien des Journalismus und letztlich die Rolle einer freien Presse in unserer Gesellschaft zu zerstören. Vor allem Autoren, die wiederholt wegen falscher oder irreführender Kolumnen angeklagt wurden, gehören zu den größten Befürwortern der Abschaffung der Objektivität im Journalismus.

Jetzt schließen sich die Chefs der Medienunternehmen dieser selbstzerstörerischen Bewegung an. Sie sprechen nicht von Kolumnisten oder Kabelmoderatoren, die routinemäßig ihre Meinung kundtun. Sie sprechen von echten Journalisten, jenen Menschen, auf die man sich bei der Berichterstattung verlassen kann.

Zu sagen, dass „Objektivität verschwinden muss“, ist natürlich befreiend. Man kann sich von den Geboten der Neutralität und Ausgewogenheit verabschieden. Man kann seiner „Basis“ wie Kolumnisten und Meinungsautoren bedienen. Die gegenteilige Meinung zu vertreten, wird jetzt als „Einseitigkeit“ abgetan. Das war’s. Es besteht keine Notwendigkeit, gegenteiligen Ansichten Glauben zu schenken. Das ist eine vertraute Realität für diejenigen von uns, die im Hochschulbereich tätig sind, der zunehmend intolerant gegenüber gegenteiligen oder abweichenden Ansichten ist.

Downie berichtet, wie Nachrichtenleiter heute…

„glauben, dass das Streben nach Objektivität bei der Berichterstattung über Rassenfragen, die Behandlung von Frauen, LGBTQ+-Rechte, Einkommensungleichheit, Klimawandel und viele andere Themen zu falscher Ausgewogenheit oder irreführendem „wir stehen auf jeder Seite“ führen kann. Und in den heutigen diversifizierten Redaktionen haben sie das Gefühl, dass dies viele ihrer eigenen Identitäten, Lebenserfahrungen und kulturellen Kontexte negiert und sie davon abhält, in ihrer Arbeit nach der Wahrheit zu suchen.“

Es gab eine Zeit, in der alle Journalisten eine gemeinsame „Identität“ als Fachleute hatten, die in der Lage waren, ihre eigenen Vorurteile und Werte von der Berichterstattung zu trennen.

Heute ist Objektivität praktisch ein Synonym für Vorurteile. Kathleen Carroll, ehemalige leitende Redakteurin bei Associated Press, erklärte: „Nach wessen Maßstäben ist es objektiv? … Dieser Standard scheint weiß, gebildet und ziemlich wohlhabend zu sein.“

Sender wie NPR sind dabei, die Grenzen zwischen Journalisten und Befürwortern zu verwischen. NPR kündigte an, dass Reporter an Aktivitäten teilnehmen können, die sich für die „Freiheit und Würde des Menschen“ in sozialen Medien und im wirklichen Leben einsetzen.

Downie schließt sich solchen Ansichten an und erklärt: „Was wir herausgefunden haben, hat uns davon überzeugt, dass wahrheitssuchende Nachrichtenmedien über das hinausgehen müssen, was ‚Objektivität‘ einst bedeutete, um vertrauenswürdigere Nachrichten zu produzieren.“

Wirklich? Weniger objektiv zu sein, macht die Nachrichten vertrauenswürdiger? Das scheint jahrelang nicht funktioniert zu haben, aber Downie und andere verdoppeln ihren Einsatz wie schlechte Spieler in Vegas.

In der Tat ist der ganze „Let’s Go Brandon“-Sprechgesang ebenso eine Kritik an den Medien wie an Präsident Biden.

Wenn es kaum einen Unterschied zwischen den Mainstream-Medien und den alternativen Medien gibt, wird die Öffentlichkeit den Trend weg von den ersteren fortsetzen. Die MSM haben von dieser Bewegung am meisten zu verlieren, aber als einzelne Redakteure bleibt es beliebt, den Befürwortern in ihren Reihen nachzugeben. Genau das hat die New York Times getan, als sie ihre eigenen Redakteure vor den Bus warf, um den Mob zu befriedigen.

Während die Medien um ihr Überleben kämpfen, sägen diese Medienführer fieberhaft an dem Ast, auf dem sie sitzen.