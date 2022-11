Offizielle Regierungsberichte beweisen, dass die COVID-Impfung zu einer erschreckend hohen Entvölkerungsrate führt

Wenn wir glauben, dass der enorme Anstieg der Todesfälle im Jahr 2020 auf das Auftreten des angeblichen Covid-19-Virus zurückzuführen ist, dann würde man erwarten, dass der so genannte „lebensrettende“ Impfstoff, der weltweit eingeführt und Millionen von Menschen in die Arme gespritzt wurde, die Zahl der weltweit zu verzeichnenden Todesfälle drastisch reduziert hat.

Wie kommt es also, dass das Jahr 2022 offiziell ein Rekordjahr in Bezug auf die Zahl der Todesfälle in den europäischen Ländern war?

Offiziellen Statistiken zufolge, die von 28 Ländern des Kontinents veröffentlicht wurden, sind in Europa in diesem Jahr bisher mehr als 193.000 überzählige Todesfälle zu verzeichnen, als dies normalerweise vor dem angeblichen Auftreten von Covid-19 der Fall war.

Der Kontinent hat auch fast 30.000 Todesfälle mehr zu beklagen als im Jahr 2020 auf dem Höhepunkt der angeblichen Covid-19-Pandemie und fast 27.000 Todesfälle mehr als im Jahr 2021.

In den Statistiken ist die Ukraine nicht enthalten, so dass die gestiegene Zahl der Todesfälle nicht auf den Tod von Ukrainern im laufenden Krieg in diesem Land zurückgeführt werden kann.

Vielmehr scheint der rekordverdächtige Anstieg der Sterbefälle darauf zurückzuführen zu sein, dass neben einer anhaltenden Zunahme der Todesfälle in allen anderen Altersgruppen nun auch so viele Kinder und junge Erwachsene sterben.

Ist es nur ein Zufall, dass der Anstieg der Todesfälle bei Kindern einsetzte, sobald die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) die Covid-19-Injektion für 12- bis 15-Jährige zugelassen hatte?

Ist es nur ein Zufall, dass dieser Anstieg der Todesfälle bei Kindern kurz vor der Zulassung der Covid-19-Injektion für 5 bis 11-jährige Kinder durch die EMA abflachte und in den Wochen danach wieder in die Höhe schoss?

Die von der britischen Regierung veröffentlichten hilfreichen Statistiken über die Todesfälle nach dem Impfstatus von Covid-19 deuten stark darauf hin, dass es sich keineswegs um einen Zufall handelt, da jede einzelne Altersgruppe in England die niedrigsten Sterblichkeitsraten pro 100.000 Menschen unter den Ungeimpften aufweist.

Dies bedeutet, dass wir unbestreitbare Beweise dafür haben, dass die Covid-19-Impfung Menschen tötet, und mit über 193.000 zusätzlichen Todesfällen in ganz Europa in diesem Jahr werden wir möglicherweise Zeuge einer Entvölkerung aufgrund der Covid-19-Impfung, die sich vor unseren Augen abspielt.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Sterblichkeitsraten nach Impfstatus, die von der britischen Regierung in aller Stille veröffentlicht worden sind. Die Raten beziehen sich auf Menschen in England, aber es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass dieser Trend nicht auch weltweit zu beobachten ist.

Eine britische Regierungsbehörde, das Office for National Statistics (ONS), hat kürzlich neue Daten über Todesfälle in England nach Impfstatus veröffentlicht. Der Datensatz trägt den Titel „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“ (Todesfälle nach Impfstatus, England, 1. Januar 2021 bis 31. Mai 2022) und kann auf der ONS-Website hier aufgerufen und hier heruntergeladen werden.

Tabelle 6 des Datensatzes enthält Daten zu Todesfällen, an denen Covid-19 beteiligt war, zu Todesfällen, an denen Covid-19 nicht beteiligt war, und zu Todesfällen aller Ursachen nach Altersgruppen in England zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Mai 2022, sowie die Zahl der Todesfälle bei Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren nach Impfstatus und bei Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren nach Impfstatus.

Die folgenden beiden Diagramme zeigen die Sterblichkeitsraten nach Impfstatus pro 100.000 Personenjahre bei Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren in England für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Mai 2022, gemäß den vom ONS bereitgestellten Zahlen –

Was die Covid-19-Todesfälle betrifft, so zeigt das ONS, dass die Sterblichkeitsrate bei ungeimpften Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren 0,31 beträgt. Bei Kindern, die mit einer Dosis geimpft wurden, beträgt die Sterblichkeitsrate 3,24 pro 100.000 Personenjahre, und bei dreifach geimpften Kindern liegt sie bei schockierenden 41,29 pro 100.000 Personenjahre.

Diese Zahlen zeigen, dass ungeimpfte Kinder ein viel geringeres Risiko haben, an Covid-19 zu sterben, als Kinder, die die Covid-19-Injektion erhalten haben.

Bei den nicht an Covid-19 gestorbenen Kindern ist die Situation leider nicht viel besser. Hier noch einmal das Diagramm, das die Sterblichkeitsraten nach Impfstatus bei Kindern in England zeigt –

Die Gesamtsterblichkeitsrate liegt bei ungeimpften Kindern bei 6,39 pro 100.000 Personenjahre und bei teilweise geimpften Kindern mit 6,48 nur geringfügig höher.

Allerdings verschlechtert sich die Rate nach jeder Injektion weiter. Bei doppelt geimpften Kindern liegt die Gesamtsterblichkeitsrate bei 97,28 und bei dreifach geimpften Kindern bei schockierenden 289,02 pro 100.000 Personenjahren.

Das bedeutet, dass nach den offiziellen Daten der britischen Regierung doppelt geimpfte Kinder ein 1422 % / 15,22-fach höheres Risiko haben, an irgendeiner Ursache zu sterben als ungeimpfte Kinder. Bei dreifach geimpften Kindern ist das Sterberisiko um das 45,23-fache (4423 %) höher als bei ungeimpften Kindern.

Leider ist bei geimpften Teenagern das Gleiche zu beobachten.

Daraus geht hervor, dass dreifach geimpfte Teenager ein 136 % / 2,35-fach höheres Risiko haben, an Covid-19 zu sterben als ungeimpfte Teenager, und ein 38 % höheres Risiko, an einer Ursache zu sterben als ungeimpfte Teenager.

Die schlimmsten Zahlen in Bezug auf Todesfälle aller Art sind jedoch bei doppelt geimpften Teenagern zu verzeichnen. Offizielle Daten der britischen Regierung zeigen, dass doppelt geimpfte Teenager mit einer Sterblichkeitsrate von 36,17 pro 100 000 Personenjahre eine 149,3 % / 2,5 x höhere Wahrscheinlichkeit haben, an einer Ursache zu sterben als ungeimpfte Teenager mit einer Sterblichkeitsrate von 14,51 pro 100 000 Personenjahre.

Leider zeigt sich das gleiche Muster auch in allen anderen Altersgruppen.

Die folgenden beiden Diagramme zeigen die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus für nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022 für alle Altersgruppen über 18 Jahren –

Eine ausführliche Untersuchung, in der die Zahlen in der obigen Grafik aufgeschlüsselt werden, finden Sie hier. Kurz gesagt, zeigen diese Diagramme, dass die ungeimpfte Bevölkerung in England in jedem einzelnen Monat seit Anfang 2022 (und für einige Altersgruppen auch schon vorher) die geringste Wahrscheinlichkeit hat, an einer Ursache zu sterben, und zwar mit deutlichem Abstand.

Dies erklärt wahrscheinlich, warum England und Wales seit Mitte April 2022 fast 30.000 Todesfälle mehr als im Fünfjahresdurchschnitt (2016-2019+2021) zu verzeichnen haben.

Nach Angaben des ONS wurden seit der 16. Woche des Jahres 2022 in England und Wales 276 720 Todesfälle verzeichnet, von denen 13 278 auf Covid-19 zurückzuführen sind. Im gleichen Zeitraum des Fünfjahresdurchschnitts wurden in England und Wales 247.229 Todesfälle verzeichnet.

Dies bedeutet, dass England und Wales seit Mitte April 2022 29 491 überzählige Todesfälle zu verzeichnen hatten und in 24 der 26 Wochen dieses Zeitraums eine signifikante überzählige Zahl von Todesfällen zu verzeichnen war.

Der einzige Grund, warum die Zahl der Todesfälle in zwei dieser Wochen zurückgegangen ist, liegt darin, dass in der einen Woche ein verlängerter Feiertag anlässlich des Platinjubiläums der verstorbenen Königin stattfand und in der anderen Woche die Beerdigung der Königin und eine verlängerte Trauerzeit stattfand. Das bedeutet, dass sich die Meldung von Todesfällen verzögerte und daher in diesen beiden Wochen zu wenig gezählt wurde.

Damit kommen wir zu Europa.

EuroMOMO ist eine europäische Initiative zur Überwachung der Sterblichkeit. Nach Angaben der Organisation besteht ihr Ziel darin, „überzählige Todesfälle im Zusammenhang mit saisonaler Grippe, Pandemien und anderen Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit zu erkennen und zu messen“.

In der Woche, die am 30. Oktober 2022 endete, veröffentlichte EuroMOMO seinen neuesten Mortalitätsdatensatz mit Zahlen aus 28 teilnehmenden Ländern in ganz Europa.

Das folgende Diagramm wurde dem EuroMOMO-Datensatz entnommen und zeigt die Sterbefälle in allen Altersgruppen zwischen Woche 0 und Woche 42 in den letzten fünf Jahren, wobei das Jahr 2022 mit Abstand an der Spitze liegt.

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtzahl der Todesfälle zwischen Woche 0 und Woche 42 eines jeden Jahres –

Nach Angaben von EuroMOMO gab es in Europa bis zur 42. Woche des Jahres 2018 162.577 überzählige Todesfälle. Im folgenden Jahr sank die Zahl der überzähligen Todesfälle drastisch auf 90 094. Im Jahr 2020, dem ersten Jahr der angeblichen Covid-19-Pandemie, gab es in Europa bis Woche 42 254.561 überzählige Todesfälle.

Trotz der Einführung eines „wundersamen“ Covid-19-Impfstoffs stieg die Zahl der überzähligen Todesfälle in Europa bis zur 42. Woche des Jahres 2021 weiter an, so dass insgesamt 257.760 Todesfälle zu verzeichnen waren. Leider hat sich dieser „überraschende“ Trend auch in diesem Jahr fortgesetzt: In der 42. Woche des Jahres 2022 wurden in Europa 283.457 überzählige Todesfälle verzeichnet.

Das bedeutet, dass Europa im Jahr 2022 bisher 28.896 mehr überzählige Todesfälle zu beklagen hatte als im gleichen Zeitraum auf dem Höhepunkt der angeblichen Pandemie im Jahr 2020, was darauf hindeutet, dass die Covid-19-Injektion genau das Gegenteil von dem bewirkt hat, was sie angeblich bewirken sollte, wenn man davon ausgeht, dass Covid-19 wirklich für so viele Todesfälle im Jahr 2020 verantwortlich war.

Das bedeutet auch, dass Europa im Jahr 2022 bisher 120 880 mehr überzählige Todesfälle zu beklagen hat als im gleichen Zeitraum des Jahres 2018. Aber selbst diese Statistik zeigt möglicherweise nicht das wahre Ausmaß der Situation, denn 2018 war ein schlechtes Jahr für Todesfälle aufgrund einer angeblich schweren Wintergrippesaison 2017/2018.

Das bedeutet, dass das einzige normale Jahr, mit dem wir vergleichen können, 2019 ist, und wir können feststellen, dass Europa im Jahr 2022 bisher 193.363 mehr überzählige Todesfälle verzeichnet hat als im gleichen Zeitraum 2019.

Leider sind viele der in diesem Jahr verzeichneten zusätzlichen Todesfälle auf die Tatsache zurückzuführen, dass so viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sterben.

Die folgenden beiden Diagramme wurden dem EuroMOMO-Datensatz entnommen und zeigen die Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren sowie bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis 44 Jahren in den Jahren 2020, 2021 und 2022.

Wie Sie aus dem obigen Schaubild ersehen können, ist die Zahl der überzähligen Todesfälle in beiden Altersgruppen im Jahr 2022 weitaus höher gewesen. Interessant ist jedoch die Grafik für Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren, die mit einer Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zusammenfällt.

Die Todesfälle bei Kindern lagen im Jahr 2020 im Allgemeinen unter der erwarteten Zahl von Todesfällen. Dieser Trend setzte sich auch im Jahr 2021 fort. Allerdings nur bis zur 22. Woche, ab der bis zum Ende des Jahres Woche für Woche mehr Todesfälle verzeichnet wurden.

Interessant ist, dass dies mit der Woche zusammenfällt, in der die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) „eine Erweiterung der Indikation für den COVID-19-Impfstoff Comirnaty (Pfizer) auf die Verwendung bei Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren“ gewährte.



Auch der Zeitpunkt dieser Genehmigung ist interessant.

Denn genau zu dem Zeitpunkt, als die EMA die Covid-19-Injektion für Kinder ab 5 Jahren genehmigte, begann die Zahl der Todesfälle bei Kindern zu sinken. Die Entscheidung der EMA bedeutete jedoch, dass dieser Rückgang der überzähligen Todesfälle nur von kurzer Dauer war. Bereits eine Woche später begannen die überzähligen Todesfälle bei Kindern wieder anzusteigen, und zwar das ganze Jahr 2022 hindurch.

Wie wir in einer früheren Untersuchung dieser Daten nachgewiesen haben, war in der 33. Woche des Jahres 2022 ein schockierender Anstieg der überzähligen Todesfälle bei Kindern um 691 % zu verzeichnen, seit die EMA die Covid-19-Injektion für 12- bis 15-Jährige zugelassen hat, verglichen mit dem vorherigen Fünfjahresdurchschnitt.

Dies entspricht einem Anstieg von 1.599 % im Jahr 2021 und einem Anstieg von 381 % bis zur 33. Woche des Jahres 2022.

Da die britische Regierung bestätigt, dass die Sterblichkeitsraten unter den Ungeimpften in jeder einzelnen Altersgruppe in England am niedrigsten sind, und die offiziellen Sterblichkeitszahlen für 28 Länder in Europa belegen, dass das Jahr 2022 ein rekordverdächtiges Todesjahr war, mit über 193.000 mehr Todesfällen als in den Jahren vor der Pandemie und fast 30.000 mehr Todesfällen als auf dem Höhepunkt der Pandemie, ist es klar, dass wir die Entvölkerung aufgrund der Covid-19-Impfung vor unseren Augen erleben.