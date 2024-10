Offizielles Ultimatum des Iran an die USA über die UN: „Wir werden euch angreifen, wenn ihr Israel helft.“

Die Lage spitzt sich zu: Sowohl Russland als auch China haben dem Iran versichert, dass sie ihn im Falle eines Angriffs unterstützen werden.

Der Iran hat soeben eine Erklärung an die UNO übermittelt, in der deutlich gewarnt wird, dass alle Länder – insbesondere die USA –, die bei einem Angriff auf den Iran helfen, als „legitime Ziele des iranischen Staates“ betrachtet werden.

In der Erklärung der iranischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York heißt es:

„Wenn ein Land den Aggressor unterstützt, wird es als Komplize angesehen und als legitimes Ziel betrachtet. Wir raten allen Ländern, sich aus dem Konflikt zwischen dem israelischen Regime und dem Iran herauszuhalten und Abstand zu diesem Konflikt zu wahren.“

Der Iran betonte außerdem, dass jegliche Kommunikation mit den „Angreifern“ ausschließlich über Schweizer Diplomaten erfolgen wird – das Land, das für die Übermittlung iranischer Nachrichten an die USA zuständig ist.

Was könnte der Iran tun? Eine ganze Menge sollte er sich für einen totalen Krieg entscheiden. Dazu könnten sogar Angriffe auf US-Flugzeugträger gehören, indem die Raketenabwehrsysteme überlastet werden – was jedoch das Risiko eines Dritten Weltkriegs heraufbeschwören würde.

Der Iran hat bereits eine Warnung an die amerikanischen Stützpunkte im östlichen Mittelmeer, einschließlich Souda, ausgesprochen.

Es scheint, als habe der Iran die Unterstützung sowohl Russlands als auch Chinas zugesichert bekommen, falls er angegriffen wird.

Eine iranische Quelle teilte Al Jazeera mit, dass Teheran den USA eine klare Botschaft übermittelt habe:

„Die Zeit der einseitigen Zurückhaltung ist vorbei. Wir wollen keinen umfassenden regionalen Krieg, aber jeder israelische Angriff wird eine unkonventionelle Antwort nach sich ziehen, bei der sowohl die israelische Infrastruktur als auch jeder Unterstützer Israels getroffen wird.“

Der iranische Präsident hat über Katar eine Botschaft an die USA gesandt. „Der Iran hat seine strategische Geduld und einseitige Selbstbeherrschung aufgegeben und wird auf jede israelische Vergeltung hart reagieren.“

