OKTEMBER „WAHLFREIHEIT…“

Von DR. HARRY PHIL. KUDLEK | Philosoph, Berater und Autor.

WahlFreiheit ist Natürlich auch die Freiheit NICHT zu Wählen anstatt sich immer bloß zwischen Pest und Cholera zu entScheiden.

Die große Illusion unserer SCHEINdemokratie gilt’s zu DurchSchauen und dann mal Echte KonSequenzen zu ziehen.

UnterStütz diesen Illusionären AffenZirkus einfach mal NICHT und du wirst feststellen, dass deine PolitMarionetten alias ReGIERung eh NICHT vom Volk gewählt sondern EinGesetzt, sprich InSTALLiert sind.

Ein Blick übern Großen Teich zeigt doch diese Lug und TrugVeranstalltungen auf, doch Wir hier, ausm ExLand der Denker und Dichter haben uns selbst zum SchuldVolk degradieren lassen, eine Dumme Masse von SchwachKöpfen sind Wir geworden. Pfui!

Es ist Krieg und Keiner geht hin – es sind Wahlen und Keiner wählt – was würde denn da passieren? Was wenn das PolitEstablishMent mal so richtig BoykotTiert werden würde und zwar von den Eigenen, SelbstDenkenden Menschen, genauso wie’s das Wort DemoKratie es AusSagt? Wir die Menschen brauchen die PolitDarsteller nämlich in Keinster Weise, aber diese brauchen Uns, Unsere €’s.

Der ganze, erbärmliche PolitApparat stinkt seit langem schon zum Himmel, doch Otto Normalo stellt keine Fragen mehr, gibt sich glücklich und zufrieden als Braver SteuerSklave und wird BeLogen wie BeTrogen, auf Teufel komm raus, ist aber mittlerWeile zu Blöde geworden die Illusion zu DurchSchauen.

Erzogen durch Angst und StrafAnDrohungen, gehalten als moder(nd)es Personal von welchen man nur das Beste will, nämlich seinen hart VerDientes Geld.

Eine Minderheit von HyperKorrupten Staats –und KirchenFürsten einschließlich dem LobbyistenPack, unterjochen ihr Land, nutzen dies SchamLos aus und machen aus der Deutschen Kultur nen MultiKultiScheißenDreck.

Armes Deutschland, ein Volk im StockholmSymdrom, Zombies wohin die Gedanken reichen. Die AllTagsGehirnVerDreckung unserer MassenMedien alias LügenPresse, StaatsFunk, Internet(Zensur) usw. usf. ist voll und ganz in den Händen der Manipulierenden Politiker, ja sogar die Gerichte spielen mit.

Und Ja, es ist ein ArmutsZeugnis dass Wir Uns NICHT DaGegen Wehren.

Deutsches Heldentum, muTiert zur SesselFurzerei.

Wir befinden Uns mittlerweile in so etwas wie nem 4ten Reich des LinksFaschismus, einer Art von WW3 mit GenderWahn, ÖkoDiktatur, KlimaLüge, C02-Bullshit u.v.m., Nicht zu VergESSEn unsere WAHRE HerKunft, NICHT das Evolvierte MenschenAffenMärchen und wenn Wir schon mal dabei sind, die Gesamte LügenGeschichte eben dieser vermeintlichen Spezies.

Oh, darf ich Das ALLes NICHT Schreiben? Es gibt doch so was wie MeinungsFreiheit – Jain, Du darfst wohl deine Meinung haben, aber um GottesWillen bloß Nix Äußern. Was würden denn schließlich die Anderen über EINen Selbst Denken? Nun, ganz ehrlich, die Denken genau Das was DU Sie in Deinem Kopf Denken lässt!

Kennst du Humor? Das ist die Kunst auch über Sich Selbst Lächeln zu Können.

Also nimm diesen Text mit reichlich Humor, aber vor allen Dingen deine dir bis Dato einGeTrichterte Angst, Vor Was Auch Immer.

Politik wie Religion ist das Schmutzigste Geschäft der Welt, der neue Gott ist Geld und Macht oder anders, Es lebe der Materialismus der KonsumZombies.

Übrigens, die Georgia GuideStones lassen Grüßen und wenn du Keine Ahnung hast, dann Mach Dich Schlau. Dito gilt für die derZeitige Plandemi, das Impfen, die GesellschftaSpaltung, das moderne Denunziantentum u.v.m.

Eine HandVoll PsychoPathen konTrollieren (Be-Steuern, Lenken, Regeln) dich samt deinen Lieben.

Seiner Keiner Hier mit diesem Schrieb, kann dich Leider NICHT WachRütteln, bloß quasi in den Arsch (mit Ohren) treten.

EntZieht Man(n Frau auch) einem System Energie in dem man es NICHT unterStützt, Kollabiert’s. Genau das wäre nötig mit dem sgenannten BRD-PolitSystem – Deswegen diese WahlFreiheit NICHT zu Wählen.

Ob Du Gebrauch davon machst ist an dir, sei dir halt nur der KonSequenzen bewusst, die können durchaus ein Positives Ausmaß EinNehmen.

Schaust du MainstreamNachrichten, achte mal auf die PysioGnomie dieser Politiker. Wirken diese wirklich VerTrauensWürdig?

Vor ca. 90 Jahren hatten wir schon mal angeblich sehr Ähnliche Szenarien und wenn die Leute danach gefragt wurden, so war die AntWort – Wir Wussten von NICHTS.

Tja, nun haben wir Internet, heißt Man(n Frau auch) hat die Möglichkeit auch andere Infos Auf –bzw. AbzuRufen, doch meist sind die Dummmachenden StaatsMedien angesagt. SELBSTDENKEN keine Option.

Deutscher Michel, hast immer noch die SchlafKappe auf, doch es ist an der Zeit nun endlich AufZuWachen, sonst verTräumst du noch dein ganzes Leben.

Du kennst doch den Spruch – Wem NICHT zu Raten Ist, Dem Ist auch NICHT zu Helfen, also Hilf Dir Selbst dann Hilft Dir GOTT.

In diesem Sinne soll’s nun genug Sein mit der eigenen WahlFreiheit.

Mit’m Motto – Es gibt Nix zu Tun also Lassen Wir’s SEIN wünsche ich Freude am LASSEN. Wenn Weniger Mehr Ist, Ist NICHT’s ALLES.

Tschüs – Seine Selbstheit ICH;-)

Ps – Ne (Wahl)Urne ist n TotenGefäß und gibst due deine Stimme ab, haste Keine mehr.