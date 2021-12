Omicron-Variante und Impfstoffresistenz – Sollten Sie Omicron fürchten?

mercola.com

Eine weitere SARS-CoV-2-Variante mit der Bezeichnung Omicron ist Berichten zufolge bei vollständig „geimpften“ Patienten in Botswana aufgetreten. Einige wenige Fälle sind auch in anderen Regionen der Welt aufgetreten.

Als Reaktion darauf haben Japan, Israel und Marokko ihre Grenzen für alle ausländischen Reisenden geschlossen. Die USA, das Vereinigte Königreich, Kanada und die Europäische Union haben ein spezielles Reiseverbot für Reisende aus dem südlichen Afrika verhängt. Australien hat seine Pläne zur Wiedereröffnung verschoben, und China hat eine „Null-Toleranz-Politik“ gegenüber der neuen Variante angekündigt.

Die Angst vor Omicron ist wahrscheinlich ungerechtfertigt, da er weitaus milder verläuft als frühere Stämme. Zu den Hauptsymptomen der Infektion gehören extreme Müdigkeit über mehrere Tage, Kopf- und Gliederschmerzen, Kratzen im Hals und zeitweise trockener Husten. Es wurden keine schweren Fälle festgestellt.

Während die Massenimpfkampagne offenbar die rasche Mutation des Virus vorantreibt, setzen Regierungen in aller Welt weiterhin auf diese gescheiterte Strategie

Laut Dr. Anthony Fauci, Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, könnte Omicron sowohl den monoklonalen Antikörpern als auch den durch die COVID-Impfung hervorgerufenen Antikörpern entgehen, aber er besteht darauf, dass eine COVID-Impfung (wenn Sie nicht geimpft sind) oder eine Auffrischungsimpfung (wenn Sie vollständig geimpft sind) die beste Lösung ist

Von dem Arzt, der die Omicron-Variante entdeckt hat. Im Gegensatz zu Fauci hat sie tatsächlich Erfahrung mit Omicron. „Die Milde der Symptome, die wir sehen, ist offenbar kein Grund zur Panik, denn wir sehen keine schwer kranken Patienten…“

From the doctor that discovered the omicron variant. Unlike Fauci, she actually has experience with omicron.



“The mildness of the symptoms that we are seeing apparently there’s no reason for panicking as we don’t see severely ill patients…”

pic.twitter.com/d8pJbOCKw8 — Aaron Ginn (@aginnt) November 28, 2021

Das Unvermeidliche ist nun da. Eine weitere SARS-CoV-2-Variante mit der Bezeichnung Omicron ist Berichten zufolge bei vollständig „geimpften“ Patienten in Botswana aufgetreten. Auch in anderen Regionen der Welt sind eine Handvoll Fälle aufgetreten. Nach den Weltuntergangsschlagzeilen und den von den Regierungen verhängten Abriegelungen und Grenzschließungen zu urteilen, möchte die technokratische Elite wirklich, dass alle in Panik geraten.

Als Reaktion darauf schlossen Japan, Israel und Marokko sofort ihre Grenzen für alle ausländischen Reisenden. Die USA, das Vereinigte Königreich, Kanada und die Europäische Union verhängten ein Einreiseverbot für Reisende aus dem südlichen Afrika. Australien verzögerte seine Pläne zur Wiedereröffnung, und China kündigte eine „Null-Toleranz-Politik“ gegenüber der neuen Variante an. Aber ist die Angst berechtigt? Wahrscheinlich nicht.

Die Omicron-Variante scheint sich zwar schneller zu verbreiten als frühere Mutationen und betrifft Menschen unter 40 Jahren in höherem Maße als früher, aber es gibt keine Hinweise darauf, dass sie tödlicher ist. Im Gegenteil, sie könnte sogar milder sein.

Das scheint die Meinung von Dr. Angelique Coetzee zu sein, der Vorsitzenden der South African Medical Association, die die Omicron-Variante entdeckt hat und in einem kürzlich erschienenen Interview (siehe Video oben) sagte:

Wenn man sich die Milde der Symptome ansieht, die wir beobachten, gibt es offensichtlich keinen Grund zur Panik, da wir keine schwer erkrankten Patienten sehen… Die vorherrschende Beschwerde ist starke Müdigkeit für ein oder zwei Tage, mit Kopfschmerzen, Körperschmerzen und Schmerzen. Manche haben ein Kratzen im Hals und manche einen trockenen Husten, der kommt und geht. Das sind mehr oder weniger die Hauptsymptome, die wir gesehen haben.

Viren mutieren in der Regel zu weniger gefährlichen Varianten

Das alles ergibt Sinn, wenn man bedenkt, was wir bereits über Viren wissen. Wie Paul Elias Alexander, Ph.D., vom Brownstone Institute berichtet:

Die WHO hat gesagt, dass sich die Omicron-Variante schneller verbreiten kann als andere Varianten. Wahrscheinlich stimmt das. Das Virus verhält sich genau so, wie sich Viren verhalten. Sie sind wandelbar und mutieren, und gemäß der Muller’s-Ratchet-Theorie erwarten wir, dass es sich dabei um immer mildere Mutationen handelt und nicht um tödlichere, da der Erreger bestrebt ist, den Wirt zu infizieren und nicht in eine evolutionäre Sackgasse zu geraten.

Das Virus wird nach unten mutieren, damit es den Wirt (uns) nutzen kann, um sich über unsere zelluläre Stoffwechselmaschinerie zu vermehren. Die Delta-Variante hat uns das gezeigt: Sie ist sehr ansteckend und meist nicht tödlich – besonders für Kinder und gesunde Menschen … Es gibt keine Berichte über eine erhöhte Virulenz/Tödlichkeit dieser neuen Omicron-Variante, und das wird auch so bleiben, basierend auf dem, was wir von Delta und früheren Varianten gesehen haben. Es gibt keine Garantien, aber wir arbeiten auf der Grundlage von Risiken, und alles deutet darauf hin, dass dies auch für diese neue Variante gilt.

Nur weil es in Südafrika eine Welle geben könnte, heißt das nicht, dass es auch in den USA oder Israel oder an anderen Orten mit größerer natürlicher Immunität Wellen geben wird. Das war der Preis dafür, dass die Menschen ihr tägliches Leben genießen konnten. Die Länder, die die Abriegelung beendet haben, werden diese neue Variante der Angst wahrscheinlich hinter sich lassen und es wird ihnen gut gehen. Dies ist eher eine Überreaktion der WHO und der Regierungen und viel Lärm um nichts.

Ist eine neue Runde von COVID-Spritzen die Antwort?

„Es wird unweigerlich kommen. Die Frage ist, ob wir darauf vorbereitet sein werden.“ Dr. Anthony Fauci erklärt gegenüber GStephanopoulos dass „falls und wenn, und das wird der Fall sein“, die Omicron-Variante die USA erreicht, die Gesundheitsprotokolle „hochgefahren“ werden sollten.

“Inevitably, it will be here. The question is will we be prepared for it?”



Dr. Anthony Fauci tells @GStephanopoulos that “if and when, and it’s going to be when,” the omicron variant reaches the U.S., health protocols should be „revved up.“ https://t.co/cBo22ICrUo pic.twitter.com/AMzK01rlFK — This Week (@ThisWeekABC) November 28, 2021

Während die Massenimpfkampagne offenbar die rasche Mutation des Virus vorantreibt, setzen Regierungen in aller Welt weiterhin auf diese gescheiterte Strategie. Mehr Impfungen sind die Antwort, sagen sie.

Der Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Dr. Anthony Fauci, hat erklärt, dass Omicron sowohl den monoklonalen Antikörpern als auch den durch die COVID-Impfung hervorgerufenen Antikörpern entgehen könnte. Der Direktor der National Institutes of Health, Dr. Francis Collins, erklärte kürzlich gegenüber den Zuschauern von Fox News:

Bitte, liebe Amerikaner, wenn Sie zu den Menschen gehören, die noch abwarten, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, sich impfen zu lassen. Oder wenn Sie noch nicht geimpft sind, sollten Sie es jetzt tun.

Das ist verwirrend, wenn man bedenkt, dass die Impfungen weder vor einer Infektion noch vor einer Ausbreitung schützen und dass Omicron offenbar bei vollständig „geimpften“ Patienten auftrat. Und wenn die Omicron-Variante tatsächlich die durch die COVID-Impfung ausgelösten Antikörper umgeht, warum sollte man sich dann überhaupt impfen lassen?

Eine Variante, die sich dem Impfstoff entzieht, ist ein klarer Beweis dafür, dass Massenimpfungen problematischere Mutationen begünstigen, so dass die Empfehlungen einfach nicht mit den verfügbaren Daten übereinstimmen.

COVID-Impfungen sind ein Fehlschlag

In seinem Artikel hebt Alexander eine lange Liste von Studien hervor, die zeigen, dass die COVID-Impfungen eine suboptimale Wirksamkeit haben, darunter die folgenden:

The Lancet Infectious Diseases October 202110 – Vollständig „geimpfte“ Personen, die an einer Durchbruchinfektion erkranken, haben eine ähnliche Spitzenviruslast wie ungeimpfte Personen und übertragen die Infektion effizient auf ungeimpfte und „geimpfte“ Personen im häuslichen Umfeld.

The Lancet Preprint – Vollständig „geimpfte“ vietnamesische Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die an einer SARS-CoV-2-Delta-Infektion erkrankten, wiesen eine 251-mal höhere Viruslast auf als die Fälle, die mit früheren Stämmen infiziert waren. Die Impfungen scheinen also nicht vor einer Infektion mit dem Delta-Stamm zu schützen.

In einer medRxiv-Vorabveröffentlichung vom 31. Juli 2021 von Riemersma et al. wurde kein Unterschied in der Viruslast zwischen ungeimpften und „vollständig geimpften“ Personen festgestellt, die Durchbruchsinfektionen entwickelten. Sie stellten außerdem fest, dass die Delta-Variante in der Lage ist, „teilweise den polyklonalen und monoklonalen Antikörpern zu entkommen“.

Eurosurveillance rapid communication, Juli 2021 – Ein Ausbruch der Delta-Variante in einem finnischen Krankenhaus deutete darauf hin, dass die Impfungen die Ausbreitung der Infektion kaum verhinderten, selbst bei den „Geimpften“ und trotz routinemäßiger Verwendung von Gesichtsmasken und anderer Schutzausrüstung.

Kurzmeldung von Eurosurveillance, September 2021 – Ein Anstieg von Infektionen mit der Delta-Variante in Israel zu einem Zeitpunkt, als mehr als 55 % der Bevölkerung „vollständig geimpft“ waren, zeigte ebenfalls, dass die COVID-Impfungen gegen diese Variante unwirksam waren. Die Infektion breitete sich sogar bei denjenigen aus, die vollständig geimpft waren UND eine chirurgische Maske trugen.

The Lancet Preprint, Oktober 2021 – In dieser schwedischen Studie wurde festgestellt, dass die Wirksamkeit der Pfizer-Injektion von 89 % an den Tagen 15 bis 30 nach der Injektion auf 42 % ab Tag 181 abnahm. Ab dem 211. Tag war kein Schutz vor Infektionen mehr erkennbar. Die Injektion von Moderna schnitt etwas besser ab und sank am Tag 181 auf 59 %. Die Injektion von AstraZeneca bot von Anfang an einen geringeren Schutz als die von Pfizer und Moderna und nahm schneller ab, bis sie am Tag 121 den Nullpunkt erreichte.

BioRxiv September 2021 – Sechs Monate nach der zweiten Pfizer-Injektion wurde festgestellt, dass die Antikörperreaktionen und die T-Zell-Immunität gegen das ursprüngliche Virus und die bekannten Varianten deutlich abgenommen hatten und in vielen Fällen nicht mehr nachweisbar waren.

Journal of Infection August 2021 – Wenn die Delta-Variante die Ursache der Infektion war, hatten neutralisierende Antikörper eine geringere Affinität für das Spike-Protein, während Antikörper, die die Infektion verschlimmern, eine höhere Affinität aufwiesen.

The Lancet Infectious Diseases November 2021 – 26 % der Patienten, die mit bestätigter schwerer oder kritischer COVID-19-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wurden, waren „vollständig geimpft“; 46 % hatten einen positiven COVID-Test, waren aber asymptomatisch, 7 % hatten eine leichte Infektion und 20 % eine mittelschwere Erkrankung. Von denjenigen, die Symptome einer Infektion entwickelten, erkrankte also die Mehrheit schwer oder kritisch.

medRxiv August 2021 – Personen ohne vorherige SARS-CoV-2-Infektion, die die Pfizer-Impfung erhielten, hatten ein 5,96-fach erhöhtes Risiko für eine Durchbruchsinfektion und ein 7,13-fach erhöhtes Risiko für eine symptomatische Erkrankung im Vergleich zu Personen mit natürlicher Immunität.

Können COVID-19-Injektionen ADE begünstigen?

Im Laufe des Jahres 2020 wurden zahlreiche Studien veröffentlicht, in denen das Risiko eines Antikörper-abhängigen Enhancements (ADE) nach COVID-Injektionen hervorgehoben wurde. In einer Veröffentlichung vom 28. Oktober 2020 wurde beispielsweise betont, dass:

… Impfstoffe, die empirisch nach dem traditionellen Ansatz entwickelt wurden (bestehend aus dem unveränderten oder minimal veränderten viralen Coronavirus-Spike, um neutralisierende Antikörper hervorzurufen), unabhängig davon, ob sie aus einem Protein, einem viralen Vektor, DNA oder RNA bestehen und unabhängig von der Verabreichungsmethode, die COVID-19-Krankheit durch antikörperabhängiges Enhancement (ADE) verschlimmern können.

Zwar gibt es noch keine schlüssigen Beweise für ADE, aber es gibt Anzeichen, die in diese Richtung weisen. Zwanzig Jahre Forschung haben gezeigt, dass die Herstellung eines Impfstoffs gegen Coronaviren mit Risiken behaftet ist. Tatsächlich haben die meisten früheren Bemühungen um einen Impfstoff gegen Coronaviren – gegen das Coronavirus des schweren akuten respiratorischen Syndroms (SARS-CoV), das Coronavirus des Mittleren Ostens (MERS-CoV), das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) und ähnliche Viren – zu einer ADE geführt.

Das bedeutet, dass der Impfstoff nicht Ihre Immunität gegen die Infektion stärkt, sondern vielmehr die Fähigkeit des Virus, in Ihre Zellen einzudringen und sie zu infizieren, erhöht, was zu einer schwereren Erkrankung führt, als wenn Sie nicht geimpft worden wären. Die Übersichtsarbeit „Antibody-Dependent Enhancement of Virus Infection and Disease“ aus dem Jahr 2003 erklärt dies folgendermaßen:

Im Allgemeinen werden virusspezifische Antikörper als antiviral betrachtet und spielen bei der Kontrolle von Virusinfektionen auf verschiedene Weise eine wichtige Rolle. In einigen Fällen kann das Vorhandensein spezifischer Antikörper jedoch auch für das Virus von Vorteil sein. Diese Aktivität wird als Antikörper-abhängige Verstärkung (ADE) der Virusinfektion bezeichnet. Die ADE der Virusinfektion ist ein Phänomen, bei dem virusspezifische Antikörper den Eintritt des Virus und in einigen Fällen die Replikation des Virus in Monozyten/Makrophagen und granulozytäre Zellen durch Interaktion mit Fc- und/oder Komplementrezeptoren fördern.

Dieses Phänomen wurde in vitro und in vivo bei Viren zahlreicher Familien und Gattungen von Bedeutung für die öffentliche Gesundheit und die Tiermedizin beobachtet. Diese Viren weisen einige gemeinsame Merkmale auf, wie die bevorzugte Replikation in Makrophagen, die Fähigkeit zur Persistenz und die antigene Vielfalt. Bei einigen Viren ist die ADE der Infektion zu einem großen Problem für die Krankheitsbekämpfung durch Impfung geworden.

Die 2014 veröffentlichte Arbeit „Antibody-Dependent SARS Coronavirus Infection Is Mediated by Antibodies Against Spike Proteins“ (Antikörperabhängige SARS-Coronavirus-Infektion wird durch Antikörper gegen Spike-Proteine vermittelt) kam zu dem Schluss, dass monoklonale Antikörper, die gegen SARS-CoV-Spike-Proteine erzeugt wurden, die Infektion tatsächlich fördern, und dass insgesamt „Antikörper gegen SARS-CoV-Spike-Proteine ADE-Effekte auslösen können“, was „Fragen hinsichtlich eines potenziellen SARS-CoV-Impfstoffs aufwirft.“

Bislang sind alle Omicron-Fälle relativ mild verlaufen, doch sollte sich herausstellen, dass vollständig „geimpfte“ Menschen schwer erkranken, während ungeimpfte dies nicht tun, wäre dies ein Hinweis darauf, dass ADE im Spiel ist.

SARS-Impfstoff verursacht nachweislich ADE

Ein interessanter Artikel aus dem Jahr 2012 mit dem vielsagenden Titel „Immunization with SARS Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on Challenge with the SARS Virus“ (Immunisierung mit SARS-Coronavirus-Impfstoffen führt zu pulmonaler Immunpathologie bei der Infektion mit dem SARS-Virus) zeigt, was viele Forscher inzwischen befürchten, nämlich dass COVID-19-Impfstoffe die Anfälligkeit für schwere SARS-CoV-2-Infektionen erhöhen könnten.

In dem Papier werden Experimente untersucht, die zeigen, dass die Immunisierung mit verschiedenen SARS-Impfstoffen zu einer pulmonalen Immunpathologie führt, sobald man mit dem SARS-Virus konfrontiert wird. Die Autoren stellen fest:

Inaktivierte Vollvirus-Impfstoffe, ob mit Formalin oder Beta-Propiolacton inaktiviert und ob mit oder ohne Alaun-Adjuvans verabreicht, zeigten nach der Provokation eine Th2-Typ-Immunpathologie in der Lunge. Wie bereits erwähnt, führten zwei Berichte die Immunpathologie auf das Vorhandensein des N-Proteins im Impfstoff zurück; wir fanden jedoch die gleiche immunpathologische Reaktion bei Tieren, die nur den Impfstoff mit dem S-Protein erhielten, obwohl sie offenbar von geringerer Intensität war.

In drei von vier Tiermodellen (nicht bei Hamstern), darunter zwei verschiedene Inzuchtmausstämme mit vier verschiedenen Typen von SARS-CoV-Impfstoffen mit und ohne Alaun-Adjuvans, wurde also eine immunpathologische Reaktion vom Th2-Typ bei der Provokation geimpfter Tiere beobachtet. Ein inaktiviertes Impfstoffpräparat, das dieses Ergebnis bei Mäusen, Frettchen und nichtmenschlichen Primaten nicht hervorruft, ist nicht bekannt. Diese kombinierten Erfahrungen geben Anlass zur Sorge für Versuche mit SARS-CoV-Impfstoffen am Menschen. Klinische Versuche mit SARS-Coronavirus-Impfstoffen wurden durchgeführt und es wurde berichtet, dass sie Antikörperreaktionen hervorrufen und „sicher“ sind. Die Nachweise für die Sicherheit beziehen sich jedoch nur auf einen kurzen Beobachtungszeitraum.

Der vorliegende Bericht gibt Anlass zur Sorge, dass bei geimpften Personen eine immunpathologische Reaktion auftreten könnte, wenn sie dem infektiösen SARS-CoV ausgesetzt sind, das die Grundlage für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen SARS bildet. Weitere Sicherheitsbedenken beziehen sich auf die Wirksamkeit und Sicherheit gegen antigene Varianten von SARS-CoV und auf die Sicherheit von geimpften Personen, die anderen Coronaviren ausgesetzt sind, insbesondere solchen der Typ-2-Gruppe.

Höhere Impfraten, höhere Infektionsraten

Ein Trend, der auf ADE hindeuten könnte, ist die Tatsache, dass Gebiete mit höheren Impfraten auch höhere Infektionsraten aufweisen. Würden die Impfungen eine Infektion verhindern, wäre das Gegenteil der Fall. Der Bezirk Waterford in Irland beispielsweise hat mit 99,7 % die höchste Impfrate des Landes, aber auch die höchste tägliche COVID-Fallzahl.

Die Regierungen baten uns um zwei Wochen, um die Kurve abzuflachen und die Krankenhäuser darauf vorzubereiten, damit sie sich um Wellen und andere nicht-COVID-Krankheiten kümmern können. Wir als Gesellschaften haben unseren Regierungen zwei Wochen gegeben, nicht 21 Monate. ~ Paul Elias Alexander, Ph.D.

Und aus irgendeinem Grund ist die COVID-Sterblichkeitsrate in den USA im Jahr 2021 höher als im Jahr 2020, vor der Einführung der Impfungen, sodass diese eindeutig nicht hilfreich sind. Wie Alexander in seinem Brownstone-Artikel feststellt:

Die Regierungen baten uns um zwei Wochen, um die Kurve abzuflachen und die Krankenhäuser darauf vorzubereiten, damit sie sich um Wellen und andere nicht-COVID-bedingte Krankheiten kümmern können. Wir als Gesellschaften gaben unseren Regierungen zwei Wochen, nicht 21 Monate. Sie haben es versäumt, sich um die nicht-COVID-bedingten Krankheiten zu kümmern, und wir haben die Gesunden und Wohlhabenden (Kinder und junge und gesunde Menschen mittleren Alters) eingeschlossen, während wir die Schwachen und Hochrisikopersonen wie ältere Menschen nicht richtig geschützt haben … Dieses Versagen liegt an der öffentlichen Gesundheitsvorsorge und der Regierung.

Was haben die Regierungen der USA, Kanadas, des Vereinigten Königreichs, Australiens usw. außerdem mit den Steuergeldern für die Krankenhäuser und die persönliche Schutzausrüstung (PSA) usw. gemacht? Die Krankenhäuser müssen jetzt vorbereitet sein. Die Regierungen haben versagt! Nicht die Menschen. Die Einsatzkräfte haben versagt, nicht die Menschen

Masken funktionieren nicht. Abriegelungen funktionieren nicht. Die Schließung von kleinen Unternehmen und Schulen funktioniert nicht. Die COVID-Spritzen funktionieren nicht. Doch mit dem Auftauchen von Omicron führen die Regierungen all die gleichen Gegenmaßnahmen wieder ein, die in den letzten zwei Jahren nicht funktioniert haben.

Wahnsinn ist es, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Doch das ist es, was heutzutage als „Wissenschaft“ durchgeht. Die Antwort auf diesen Wahnsinn ist die massenhafte Nichtbefolgung. Wir müssen diese gänzlich unwissenschaftlichen und schädlichen „Heilmittel“ friedlich zurückweisen.

Quellen: