Organisator: Hunderttausende wollen vier Tage lang landesweit gegen die Impfpflicht streiken

Ein landesweiter Streik gegen die Impfpflicht wird vom 8. bis 11. November stattfinden, so die Hauptorganisatorin der Arbeitsniederlegung, Leigh Dundas, eine Menschenrechtsanwältin und Rednerin.

Die Veranstaltung wird am Montag in Los Angeles beginnen. Die Orte der Märsche wurden noch nicht bekannt gegeben.

An den Arbeitsniederlegungen beteiligen sich Beschäftigte aus verschiedenen Branchen, z. B. aus dem Lkw-Verkehr und der Telekommunikation. Die Beschäftigten im Luft- und Schienenverkehr dürfen aufgrund eines Gesetzes aus dem Jahr 1926, dem Railway Labor Act, nicht streiken, aber einige planen, anonym zu protestieren.

„Die Golden Gate Bridge Rallye wird ein epischer und noch nie dagewesener Moment sein. Sie wird am Abend des Veterans‘ Day eine viertägige landesweite Arbeitsniederlegung von Arbeitern und Angestellten überall auf der Welt markieren, von Arbeitern bis zu Angestellten, schwarz, weiß, gelb, rot, jeder Glaube, jedes Bekenntnis, die trotz ihrer Unterschiede in einer gemeinsamen Wahrheit vereint sind: dass Impfvorschriften keinen Platz in einer wirklich freien Gesellschaft haben“, sagte Dundas der Epoch Times.

„Jede Gruppe: Impfgegner, BLM, Schwule, Heterosexuelle, Juden, Muslime, amerikanische Ureinwohner, Asiaten, Latinos, Christen, Atheisten – alle Gruppen – kommen für diesen einen historischen Moment zusammen, um nicht nur unserer eigenen Regierung, sondern der ganzen Welt zu verkünden, dass Impfvorschriften nicht länger toleriert werden. Dass in diesem Land WIR die Regierung sind, weil unsere Gründungsväter diese Wahrheit kannten: eine wirklich freie Nation ist eine Nation des Volkes, durch das Volk und für das Volk. Dass wir die Führer sind, auf die wir gewartet haben. Und dass heute der Tag ist, an dem wir die Impfpflicht als ein Konzept aufgeben, das in einer freien Gesellschaft nicht leben kann, und dass wir in der Tat genau das sind: eine freie Gesellschaft.“

Die Epoch Times sprach mit einigen dieser frustrierten Arbeitnehmer, die an dem Streik teilnehmen werden, um zu erfahren, warum sie dies tun.

Ich wähle Gottes Immunität

Kristen Grace ist seit 18 Jahren Systemingenieurin bei Raytheon.

„Am 8. Dezember werde ich meinen Lebensunterhalt verlieren, weil ich nicht zulasse, dass mir eine experimentelle Gentherapie in den Blutkreislauf injiziert wird. Ich habe mich von COVID erholt und arbeite von zu Hause aus, aber die Regierung hat die Autorität über meinen Körper und meine medizinischen Entscheidungen beansprucht. Ich ziehe die natürliche (Gottes) Immunität der Regierung vor“, sagte Grace.

Brandon Childs dient seit 7 Jahren in der Air Force, 5 Jahre im aktiven Dienst und 2 Jahre bei der Arizona Air National Guard (ANG).

„Ich bin wegen des Mandats nicht mehr Vollzeit bei der ANG und mir wurde von meiner zivilen Arbeitsstelle versprochen, dass sie den Impfstoff nie verlangen würden.

„Als Auftragnehmer der Armee hat sich das jedoch innerhalb des letzten Monats geändert. Ich habe im letzten Jahr drei Familienmitglieder verloren, darunter meinen Vater vor einer Woche. Ich habe bei beiden Stellen REs [religiöse Ausnahmegenehmigungen] beantragt und mir wurde gesagt, dass die Chancen, akzeptiert zu werden, äußerst gering sind und ich mit einer allgemeinen oder unehrenhaften Entlassung (mit einer sauberen Militärakte) bei der einen und einer Kündigung bei der anderen Stelle rechnen muss. Das hat Auswirkungen auf die Leistungen, für die ich gearbeitet und für das Land, das ich liebe, geblutet habe.“

Ein anderer Systemingenieur, der seit 25 Jahren für Raytheon arbeitet, sagte der Epoch Times: „Ich habe eine Anzeige wegen religiöser Anpassung eingereicht. Wenn sie nicht genehmigt wird, werde ich am 8. Dezember entlassen, denn ich werde meine Überzeugungen nicht verletzen oder meine verfassungsmäßigen Rechte für einen Job aufgeben. Ehrlich gesagt, ist dies das stressigste Jahr meines Berufslebens. Ich habe viele schlaflose Nächte hinter mir. Selbst wenn ich zugelassen werde, werde ich wahrscheinlich weiter nach einem neuen Job suchen.

„Ich fühle mich von einem Unternehmen betrogen, dem ich meine besten Jahre gegeben habe. Sie hätten sich für uns einsetzen können, aber sie haben die Profite und die „Wake“-Agenda an die erste Stelle gesetzt. Ich bin umgeben von vollständig geimpften Menschen mit neuen und rätselhaften Gesundheitsproblemen, viele haben COVID bekommen, aber ich werde wie jemand Unreines, Minderwertiges behandelt. Wissenschaft, Logik und gesunder Menschenverstand wurden in den COVID-Müllcontainer geworfen. Ich liebe zwar mein Land, aber ich schäme mich für meine Firma und meine Regierung. Die einzige gute Nachricht ist, dass selbst die vollständig Geimpften jetzt erkennen, dass das Versprechen der Normalität eine Lüge war. Jetzt sind sie wieder maskiert und ihnen wird gesagt, dass Auffrischungsimpfungen obligatorisch sein werden. Und sie erheben sich jetzt auch“, sagte der Ingenieur.

Datenschutz für Gesundheitsdaten

Christopher Burns, ein Anwalt, der in Portsmouth, New Hampshire, arbeitet, sagte: „Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes scheinen der Präsident und eine ganze politische Partei der Meinung zu sein, dass es verfassungsmäßig angemessen ist, einem privaten Arbeitgeber vorzuschreiben, wie er seine privaten Angestellten zu behandeln hat, indem er den Arbeitgeber verpflichtet, von den Angestellten privat geschützte Gesundheitsinformationen zu verlangen.“

Jet, ein Angestellter von Honeywell, ist enttäuscht und deprimiert darüber, dass sein Unternehmen den Impfstoff vorschreibt, den er aufgrund seiner religiösen Überzeugungen nicht nehmen will.

„Ich habe so viele Gefühle zu dieser Situation, dass sie mich in einen Zustand der Depression versetzt hat. Niemals in einer Million Jahren hätte ich mir vorstellen können, dass so etwas in den Vereinigten Staaten passieren würde. So sieht Tyrannei aus, und sie wird auch hier nicht aufhören. Ebenso enttäuschend ist es, zu sehen, dass Honeywell und die anderen großen US-Konzerne beschlossen haben, mitzumachen und die Tyrannei zu unterstützen. Ich werde mich nicht impfen lassen. Ich habe eine religiöse Ausnahmegenehmigung beantragt. Wenn sie nicht gewährt wird, dann ist das eben so. Aufgrund dieses Mandats werden wir jetzt als Bürger zweiter Klasse behandelt. Falls die Leute es vergessen haben sollten, das ist die Definition von Tyrannei: grausame und unfaire Behandlung durch Menschen mit Macht über andere.

Ein Berater von Thomson Reuters, der nicht einmal physisch in dem Unternehmen arbeitet, ist fassungslos, warum er sich impfen lassen sollte.

„Ich arbeite seit 13 Jahren [für Reuters], und mindestens 3 Berater sind zu 100 Prozent remote, 2.000 Meilen vom Büro entfernt! Sie sagen, dass ich mich auch an das Mandat halten muss, weil die Firma Regierungsverträge hat.

„Wie kann ich von meinem Haus aus jemanden gefährden?“, fragte der Berater.

John Knox ist Mitglied der LA Firefighters for Freedom.

„Wir kämpfen gegen diese verfassungswidrigen Mandate, denn alles, was gegen die Verfassung verstößt, ist illegal. Diese Mandate überschreiten eindeutig die verfassungsmäßigen Parameter. Als Feuerwehrleute und Ersthelfer müssen wir Stellung beziehen und den Rest Amerikas wissen lassen, dass wir kämpfen werden und sie sich uns anschließen können“, sagte Knox.

Es ist gegen unsere Rechte als Amerikaner“.

Ein Lehrer der 3. Klasse einer Schule in Maine ist der Meinung, dass die COVID-Impfung nicht vorgeschrieben werden sollte.

„Die Menschen haben das Recht, die Entscheidungen zu treffen, die für ihre Familien und für sie selbst am besten sind. Ich denke, dass dies gegen unsere Rechte als Amerikaner verstößt. Warum sterben wir für dieses Schwert?“, fragte die Lehrerin.

Die Frist für das Impfmandat bei Amtrak läuft ebenfalls am 8. Dezember ab, sagte eine Angestellte der Epoch Times unter der Bedingung der Anonymität über ihre Situation.

„Mitarbeiter mit religiösen Ausnahmen werden entweder 1. Ohne Erklärung abgelehnt, oder 2. für unbezahlten ‚persönlichen Urlaub‘ ‚genehmigt‘ und dürfen sich während ihres unfreiwilligen ‚persönlichen Urlaubs‘ keine andere Arbeit suchen. Dieses ‚Entgegenkommen‘ ist außerordentlich hart und eine Vergeltungsmaßnahme, wenn man bedenkt, dass Mitarbeiter, die von der ärztlichen Schweigepflicht befreit sind, ihre Arbeit mit wöchentlichen Tests fortsetzen dürfen, darunter auch Mitarbeiter mit Kundenkontakt, wie z. B. Schaffner“, sagte sie.

„Jeder Angestellte, der sich nicht an das Impf-Mandat hält, wird wegen Ungehorsamkeit angeklagt und entlassen, wie Amtrak wiederholt intern verkündet hat.“

Eric Mallow, ein Eisenbahner, sagte: „Je länger wir uns ihrer Tyrannei fügen, desto schlimmer wird es werden! Letztes Jahr waren wir absolut unverzichtbar, und jetzt sind wir völlig entbehrlich. Wenn ich für die Rechte der Amerikaner eintrete, überwiegt bei weitem die Schwierigkeit, ein Unternehmen zu verlassen, das mich als unbedeutende Nummer betrachtet.“

Eine Sekretärin aus Arizona erklärte gegenüber der Epoch Times, die Vorschriften seien eine „totale Verletzung“ ihrer Freiheit.

„Wo soll das enden? Wenn sie uns Impfstoffe aufzwingen und unseren Willen auf diese Weise verletzen können, wo ist dann die Grenze gezogen? Wir müssen uns wehren und das nicht zulassen“, sagte die Sekretärin.

Die Epoch Times hat Amtrak und Raytheon um eine Stellungnahme gebeten.