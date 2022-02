Pandemie und Impfstoffe als Rechtfertigung für einen „globalen Putsch“

Von Lucas Leiroz: Er ist Forscher in Sozialwissenschaften an der Rural Federal University of Rio de Janeiro; geopolitischer Berater.

In den letzten Wochen hat die Welt auf die große politische Krise in der kanadischen Gesellschaft geachtet. Die Verlängerung der Proteste und das Erstarken der von den Truckern organisierten Bewegung gegen den Impfpass wurde von den westlichen Medienagenturen als eine weitere Episode der „antiwissenschaftlichen Rebellion“ behandelt, was eine äußerst irreführende Behauptung ist, die darauf abzielt, die Demonstranten zu diffamieren, anstatt das Problem eingehend zu analysieren. Je weiter die restriktiven Maßnahmen parallel zur Impfung voranschreiten, desto deutlicher wird, dass sich mit diesem Prozess eine große globalistische Agenda ausbreitet, bei der es nicht nur um die Frage „Wissenschaft gegen Pseudowissenschaft“ geht.

Seit Beginn der Pandemie wurden von verschiedenen relevanten Gruppen der internationalen Gesellschaft eine Reihe von Plänen zur Diskussion gestellt. Im Jahr 2020 entbrannte eine große Debatte darüber, wie die Ausbreitung des Virus am besten einzudämmen sei. Die Globalisten waren der Meinung, dass es an der Zeit sei, die internationale Zusammenarbeit auf die Spitze zu treiben, und versuchten, Agenden zur Verteidigung von Maßnahmen mit universellem Aspekt voranzutreiben. Auf der anderen Seite setzten politische Gruppen, die sich mehr mit nationalen Interessen befassten, auf isolationistische Maßnahmen und machten die Globalisierung für die weltweite Gesundheitskrise verantwortlich.

Mit dem Aufkommen der Impfung setzte sich die Situation der globalen Polarisierung fort. Ungeachtet der Wirksamkeit von Impfstoffen, die eine Immunisierung gewährleisten, traten mit Beginn der Impfkampagnen eine Reihe von Problemen auf. Erstens gibt es eine äußerst ideologische und irrationale Debatte darüber, welche Impfstoffe verwendet werden dürfen und welche nicht. In den USA und in der EU sind zum Beispiel Impfstoffe aus bündnisfreien Ländern trotz ihrer erwiesenen Wirksamkeit nicht zugelassen. In den westlichen liberalen Demokratien gibt es einen institutionellen Boykott gegen russische, chinesische und kubanische Impfstoffe, während die Verwendung von Impfstoffen, die von großen amerikanischen und europäischen Pharmaunternehmen hergestellt werden, praktisch obligatorisch ist und die Bürgerrechte des nicht geimpften Teils der Bevölkerung durch verschiedene Sanktionen eingeschränkt werden.

Es wäre naiv zu glauben, dass die Entscheidung der westlichen Länder für die von Big Pharma hergestellten Impfstoffe ausschließlich auf die Sorge um die öffentliche Gesundheit zurückzuführen ist. In dieser Angelegenheit spielen wirtschaftliche, politische und geopolitische Interessen eine Rolle. So wie sich die Situation entwickelt, scheint es ein gleichzeitiges Interesse daran zu geben, so viele Menschen wie möglich zu impfen und die Rückkehr zur Normalität immer weiter hinauszuzögern – oder, anders gesagt, den „neuen Normalzustand“ einzuführen und die restriktiven Gesundheitsmaßnahmen aufrechtzuerhalten. In Ländern, in denen Impfstoffe aus eigener Herstellung verwendet werden, wie Russland und China, geht der Vormarsch der Impfungen mit der allmählichen Rückkehr zur Normalität einher, während im Westen immer mehr Menschen geimpft werden, während gleichzeitig die Freiheiten von Tag zu Tag mehr eingeschränkt werden.

Diese Situation deutet darauf hin, dass es im gegenwärtigen globalen Status quo eine Interessengemeinschaft zwischen wirtschaftlichen, politischen und ideologischen Gruppen gibt. Die Pandemie hat einen neuen Horizont an Möglichkeiten für einige der wichtigsten aktuellen globalen Agenden eröffnet. So wurden beispielsweise in der Umweltfrage die Ergebnisse einer Welt mit weniger Industrie, einer langsamen Wirtschaft und mehr Menschen in geschlossenen Räumen als ökologisch positiv angesehen. Die Agenda des so genannten „grünen Kapitalismus“ wurde erheblich weiterentwickelt und zielt darauf ab, moderne Technologien zu nutzen, um das heutige Produktionsniveau so weit wie möglich zu reduzieren und eine ökologisch „gesündere“ Welt zu schaffen. Eine Welt, in der mehr Menschen in Gebäuden leben und weniger industriell produziert wird, wäre also eine „bessere“ Welt. Gleichzeitig ist es jedoch notwendig, die Menschen zu impfen, da Big Pharma eine wichtige Rolle im Pandemieszenario spielt und die Interessen der Unternehmen in diesem Sektor erfüllt werden müssen.

Theoretisch ist die Gesundheit eines Geimpften nicht durch den Kontakt mit Nichtgeimpften gefährdet, da er durch den Impfstoff geschützt ist – und wer dagegen spricht, muss zwangsläufig an der Wirksamkeit der verwendeten Impfstoffe zweifeln. Damit dieses ganze globale Projekt des „neuen – und grünen – Kapitalismus“ jedoch wirklich umgesetzt werden kann, muss die Bevölkerung „geschult“, „indoktriniert“ und „erzogen“ werden, und sei es auch mit Zwangsmitteln. Anstatt also einfach nur Impfstoffe anzubieten, entscheiden sich die Regierungen dafür, diejenigen zu bestrafen, die sich nicht impfen lassen wollen, und schränken die Bürgerrechte ein.

Die Situation wird nicht gut aufgenommen. Seit mehr als einem Jahr finden weltweit Proteste statt. Die sogenannten „Impfgegner“-Gruppen beanspruchen ihr Recht, sich nicht impfen zu lassen, und berufen sich dabei auf die individuellen Freiheiten, werden aber von den offiziellen Kräften der liberalen Demokratien bekämpft. In jeder anderen Situation würde die Verweigerung eines Impfstoffs keinen Skandal auslösen. Es ist üblich, dass Menschen z. B. die Behandlung von Krankheiten abbrechen, und das sollte auch bei Impfstoffen so sein – aber jetzt stehen andere Interessen im Streit.

Derzeit gibt es eine Interessenvereinigung zwischen liberalen Regierungen, Big Pharma und Bight Tech (denn je mehr Menschen zu Hause bleiben, desto mehr Technologien werden eingesetzt), in der alle Parteien darin übereinstimmen, eine „grünere“ Weltordnung im Namen ihrer Profite und Agenden aufzubauen. Der kanadische Wirtschaftswissenschaftler Michel Chossudovsky hat diese Versuche, eine neue Weltordnung zu schaffen, als „globalen Staatsstreich“ bezeichnet. Dieser „globale Staatsstreich“ steht im Zusammenhang mit der These vom „Great Reset“, die vom Weltwirtschaftsforum als Weg zu einem modernen und ökologischen Kapitalismus vorgeschlagen wird, der die Weltordnung „zurücksetzt“.

Offensichtlich wird nicht alles von den Menschen einfach akzeptiert. Die Anti-Impf-Proteste, die überall auf der Welt stattfanden, haben nun mit den Truckern in Kanada ihren Höhepunkt erreicht. Der so genannte „Freiheitskonvoi“ hatte ursprünglich nur das Ziel, das Recht der Fahrer einzufordern, ohne Impfpass im ganzen Land zu arbeiten, aber die Gewalt der Polizei und die Unzufriedenheit der Bevölkerung trugen zur Zunahme der Demonstrationen bei, die nun die wichtigsten Städte des Landes einnehmen und den Präsidenten zu einer Not-Evakuierung zwangen.

Der Freiheitskonvoi wächst von Tag zu Tag und hat sich bereits über die Grenzen Kanadas hinaus ausgedehnt, und auch in den USA finden Proteste statt. Dieses Szenario kann nur eskalieren: Die Vertreter der traditionellen Arbeiterklassen werden mit Sicherheit immer unzufriedener mit der globalistischen Agenda des grünen Kapitalismus, was zu Konflikten und sozialen Krisen auf der ganzen Welt führen wird.

Schließlich ist das Szenario immer noch eines, in dem die Regierungen aufgerufen sind, souverän zu handeln. Das Eintreten für das Projekt des grünen Kapitalismus bedeutet im Grunde die Kapitulation vor einem globalen Staatsstreich, der den Interessen der Technologie- und Pharmakonzerne dient. Diese Unternehmen fordern die Länder einfach auf, ihre Industrieprogramme zu stoppen und versprechen im Gegenzug einen „Reset“ und eine „grüne Zukunft“. Die Regierungen, die an diesem Projekt beteiligt sind, haben im Namen des Davoser Forums einfach ihre strategischen Ziele aufgegeben.

Es ist notwendig, dass die Debatte, die zu Beginn der Pandemie aufkam, wieder aufgenommen wird und dass souveräne Maßnahmen ergriffen werden, um Impfkampagnen zu starten, deren Ziel es ist, die öffentliche Gesundheit zu gewährleisten und nicht globalistische Agenden zu verschleiern.