„Pandemievertrag“ wird der WHO die Schlüssel zur Weltregierung übergeben, vorgeschlagene Klauseln würden Anreize für die Meldung von Pandemien“ schaffen und Länder bei Nichteinhaltung“ bestrafen

Die ersten öffentlichen Anhörungen zum vorgeschlagenen „Pandemievertrag“ sind abgeschlossen, die nächste Runde soll Mitte Juni beginnen.

Wir haben versucht, dieses Thema auf unserer Titelseite zu halten, und zwar ausschließlich deshalb, weil der Mainstream es so gerne ignoriert und weiterhin parteiische Kriegspornos und Propaganda verbreitet.

Als wir – und andere – auf die Seite mit den öffentlichen Eingaben verwiesen, war die Resonanz so groß, dass die Website der WHO tatsächlich kurzzeitig abstürzte, oder sie taten so, als sei sie abgestürzt, damit die Leute aufhörten, ihnen Briefe zu schicken.

Wie auch immer, es ist ein Erfolg. Hoffentlich können wir das im Sommer wiederholen.

Bis dahin deutet alles darauf hin, dass sich die spärliche Presseberichterstattung, die zumeist auf den metaphorischen „letzten Seiten“ des Internets zu finden ist, darauf konzentrieren wird, den Vertrag „stark genug“ zu machen und sicherzustellen, dass die nationalen Regierungen „zur Rechenschaft gezogen“ werden können.

Ein Artikel in der britischen Zeitung Telegraph vom 12. April titelt:

Reales Risiko, dass ein Pandemieabkommen „zu verwässert“ sein könnte, um neue Ausbrüche zu verhindern

Er bezieht sich auf einen Bericht des Gremiums für ein globales Übereinkommen zur öffentlichen Gesundheit (GPHC) und zitiert eine der Autorinnen des Berichts, Frau Barbara Stocking:

Unsere größte Befürchtung […] ist, dass es zu einfach ist, zu denken, dass Rechenschaftspflicht keine Rolle spielt. Ein Vertrag, bei dem die Einhaltung der Vorschriften nicht gewährleistet ist, hat, offen gesagt, keinen Sinn.

In dem GPHC-Bericht heißt es weiter, dass die derzeitigen Internationalen Gesundheitsvorschriften „zu schwach“ seien, und es wird die Schaffung eines neuen „unabhängigen“ internationalen Gremiums gefordert, das „die Bereitschaft der Regierungen bewertet“ und „Länder öffentlich tadelt oder lobt, je nachdem, ob sie eine Reihe von vereinbarten Anforderungen erfüllen“.

In einem anderen Artikel, der von der London School of Economics veröffentlicht und von Mitgliedern der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit (KLUG) mitverfasst wurde, wird die Idee der „Rechenschaftspflicht“ und der „Einhaltung“ ebenfalls sehr stark betont:

Damit dieser Vertrag Zähne hat, muss die Organisation, die ihn verwaltet, die Macht haben – entweder politisch oder rechtlich -, die Einhaltung durchzusetzen.

Der Bericht spiegelt auch den UN-Bericht vom Mai 2021 wider, in dem mehr Befugnisse für die WHO gefordert werden:

In ihrer derzeitigen Form verfügt die WHO nicht über solche Befugnisse […] Um den Vertrag voranzubringen, muss die WHO daher finanziell und politisch mit mehr Macht ausgestattet werden.

Sie empfiehlt, „nichtstaatliche Akteure“ wie die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds, die Welthandelsorganisation und die Internationale Arbeitsorganisation in die Verhandlungen einzubeziehen, und schlägt vor, dass der Vertrag finanzielle Anreize für die frühzeitige Meldung von „Gesundheitsnotfällen“ bietet [Hervorhebung hinzugefügt]:

Im Falle einer erklärten gesundheitlichen Notlage müssen Ressourcen in die Länder fließen, in denen die Notlage auftritt, und Reaktionsmaßnahmen wie Finanzierung und technische Unterstützung ausgelöst werden. Diese sind besonders für LMICs relevant und könnten genutzt werden, um die rechtzeitige Weitergabe von Informationen durch die Staaten zu fördern und zu verbessern und ihnen die Gewissheit zu geben, dass sie nicht willkürlichen Handels- und Reisesanktionen ausgesetzt werden, wenn sie sich melden, sondern dass ihnen stattdessen die notwendigen finanziellen und technischen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, die sie benötigen, um wirksam auf den Ausbruch der Krankheit zu reagieren.

Doch das ist noch nicht alles. Sie werfen auch die Frage auf, wie Länder bei „Nichteinhaltung“ bestraft werden können:

[Der Vertrag sollte über ein anpassungsfähiges Anreizsystem verfügen, das Sanktionen wie öffentliche Verweise, Wirtschaftssanktionen oder die Verweigerung von Leistungen vorsieht.

Um diese Vorschläge aus dem Bürokratischen ins klare Deutsch zu übersetzen:

Wenn Sie „Krankheitsausbrüche“ „rechtzeitig“ melden, erhalten Sie „finanzielle Mittel“, um sie zu bekämpfen.

Wenn Sie Krankheitsausbrüche nicht melden oder die Anweisungen der WHO nicht befolgen, verlieren Sie internationale Hilfe und müssen mit Handelsembargos und Sanktionen rechnen.

In Kombination würden diese vorgeschlagenen Regeln buchstäblich Anreize schaffen, mögliche „Krankheitsausbrüche“ zu melden. Weit davon entfernt, „zukünftige Pandemien“ zu verhindern, würden sie diese aktiv fördern.

Dass nationale Regierungen, die sich weigern, mitzuspielen, bestraft werden, und dass diejenigen, die mitspielen, bestochen werden, ist nicht neu. Das haben wir bereits bei Covid gesehen.

Zwei afrikanische Länder – Burundi und Tansania – hatten Präsidenten, die der WHO den Zutritt zu ihren Grenzen verboten und sich weigerten, bei der Pandemie-Erzählung mitzumachen. Beide Präsidenten starben unerwartet innerhalb weniger Monate nach dieser Entscheidung, um dann von neuen Präsidenten abgelöst zu werden, die die Covid-Politik ihres Vorgängers sofort wieder rückgängig machten.

Weniger als eine Woche nach dem Tod von Präsident Pierre Nkurunziza erklärte sich der IWF bereit, Burundi fast 25 Millionen Dollar an Staatsschulden zu erlassen, um die „Krise“ des Covid19 zu bekämpfen.

Nur fünf Monate nach dem Tod von Präsident John Magufuli erhielt die neue Regierung von Tansania 600 Millionen Dollar vom IWF, um „die Covid19-Pandemie zu bekämpfen“.

Es ist ziemlich klar, was hier passiert ist, nicht wahr?

Die Globalisten unterstützten Putsche und belohnten die Täter mit „internationaler Hilfe“. Die Vorschläge für den Pandemievertrag würden diesen Prozess lediglich legitimieren, indem sie ihn aus den verdeckten Kanälen in offene, offizielle Kanäle verlagern.

Bevor wir nun die Auswirkungen der neuen Befugnisse erörtern, sollten wir uns daran erinnern, welche Macht die WHO bereits besitzt:

Die Weltgesundheitsorganisation ist die einzige Institution in der Welt, die befugt ist, eine „Pandemie“ oder einen öffentlichen Gesundheitsnotstand von internationalem Belang (PHEIC) auszurufen.

Der Generaldirektor der WHO – ein nicht gewähltes Amt – ist die einzige Person, die über diese Macht verfügt.

Wir haben bereits erlebt, wie die WHO diese Befugnisse missbraucht hat, um eine Pandemie aus dem Hut zu zaubern … und ich spreche nicht von Covid.

Vor 2008 konnte die WHO nur dann eine Grippepandemie ausrufen, wenn es eine „enorme Anzahl von Todesfällen und Erkrankungen“ UND einen neuen und eindeutigen Subtyp gab. Im Jahr 2008 lockerte die WHO die Definition von „Grippepandemie“, um diese beiden Bedingungen zu streichen.

Wie in einem Brief an das British Medical Journal aus dem Jahr 2010 hervorgehoben wurde, bedeuteten diese Änderungen, dass „viele saisonale Grippeviren als pandemische Grippe eingestuft werden könnten“.

Hätte die WHO diese Änderungen nicht vorgenommen, wäre der Ausbruch der Schweinegrippe 2009 niemals als Pandemie bezeichnet worden und wäre wahrscheinlich unbemerkt vorübergegangen.

Stattdessen gaben Dutzende von Ländern Abermillionen von Dollar für Schweinegrippe-Impfstoffe aus, die sie nicht brauchten und die nicht funktionierten, um eine „Pandemie“ zu bekämpfen, die zu weniger als 20.000 Todesfällen führte. Viele derjenigen, die die WHO berieten, die Schweinegrippe zum öffentlichen Gesundheitsnotstand zu erklären, hatten später nachweislich finanzielle Verbindungen zu Impfstoffherstellern.

Trotz dieses historischen Beispiels eklatanter Korruption würde eine vorgeschlagene Klausel des Pandemievertrags die Ausrufung eines PHEIC noch einfacher machen. Laut dem Bericht vom Mai 2021 „Covid19: Make it the Last Pandemic“ [Hervorhebung hinzugefügt]:

Künftige Erklärungen einer PHEIC durch die WHO-Generaldirektorin sollten auf dem Vorsorgeprinzip beruhen, wo dies gerechtfertigt ist

Ja, der vorgeschlagene Vertrag könnte es der Generaldirektorin der WHO erlauben, einen globalen Notstand auszurufen, um eine potenzielle Pandemie zu verhindern, nicht als Reaktion auf eine solche. Eine Art Pandemie-Vorbeugung.

Kombiniert man dies mit der vorgeschlagenen „Finanzhilfe“ für Entwicklungsländer, die „potenzielle Gesundheitsnotfälle“ melden, wird deutlich, worauf sie hinauswollen – im Wesentlichen die Bestechung von Regierungen der Dritten Welt, um der WHO einen Vorwand für die Ausrufung des Notstands zu liefern.

Wir kennen bereits die anderen wichtigen Punkte, die wahrscheinlich in einem Pandemievertrag enthalten sein werden. Mit ziemlicher Sicherheit wird man versuchen, internationale Impfpässe einzuführen und den großen Pharmakonzernen Gelder zukommen zu lassen, damit sie „Impfstoffe“ immer schneller und mit noch weniger Sicherheitstests herstellen können.

Aber all das könnte verblassen im Vergleich zu den rechtlichen Befugnissen, die dem Generaldirektor der WHO (oder welcher neuen „unabhängigen“ Einrichtung auch immer) übertragen werden, um nationale Regierungen zu bestrafen, zu tadeln oder zu belohnen.

Ein „Pandemievertrag“, der nationale oder lokale Regierungen außer Kraft setzt oder überstimmt, würde supranationale Befugnisse an einen nicht gewählten Bürokraten oder „Experten“ übertragen, der diese nach eigenem Ermessen und völlig subjektiven Kriterien ausüben könnte.

Dies ist die eigentliche Definition des technokratischen Globalismus.