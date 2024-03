Papst Franziskus prangert „Impf-Skeptiker“ an und nennt Verweigerung der COVID-Impfung einen „fast selbstmörderischen Akt der Verweigerung“.

Papst Franziskus hat erneut für die COVID-Impfung geworben und diejenigen verurteilt, die sich weigern, sich impfen zu lassen.

Papst Franziskus hat erneut die Kritiker der Abtreibungsspritze COVID-19 verurteilt und gesagt, dass ihn der Widerstand gegen die Spritze „beunruhigt“, denn „gegen das Gegenmittel zu sein, ist ein fast selbstmörderischer Akt der Verleugnung“.

In einer Reihe von Interviews, die der Journalist Fabio Marchese Ragona für seine kürzlich erschienenen Memoiren geführt hat, hat Papst Franziskus seine Gedanken und Reaktionen auf die COVID-19-Ära hervorgehoben, einschließlich der COVID-Abtreibungsproteste und seiner herzlichen Begrüßung derselben.

Der Pontifex tadelte diejenigen, die die Injektion nicht erhielten oder sich öffentlich dagegen aussprachen:

Die Entscheidung, sich impfen zu lassen, ist immer eine ethische Entscheidung, aber ich weiß, dass sich viele Menschen gegen die Verabreichung des Medikaments ausgesprochen haben. Das hat mich beunruhigt, denn gegen den Impfstoff zu sein, ist in meinen Augen ein fast selbstmörderischer Akt der Verweigerung.

Franziskus verurteilte auch Kardinal Raymond Burke, der sich vehement gegen die Spritzen ausgesprochen hatte und ebenfalls mit COVID-19 und schweren gesundheitlichen Problemen ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

„Es gab sogar einige Anti-Vaxxer unter den Bischöfen: Einige waren dem Tode nahe“, sagte Franziskus in versteckter Anspielung auf den amerikanischen Kardinal von 2021.

Franziskus bezeichnete die durch COVID verursachten Todesfälle als „düsteres Szenario“ und erklärte, dass „sich dieses düstere Szenario mit der Ankunft der ersten Impfstoffe zu ändern begann“, ohne die zahlreichen Nebenwirkungen zu erwähnen, die mit der Einführung der experimentellen Impfstoffe verbunden waren, darunter die Zunahme von Herz-, Gehirn- und Blutkrankheiten.

Der Pontifex, der von Anfang an ein entschiedener Befürworter der Impfungen war, erklärte, dass „eine allgemeine Angst entstand, als die oberflächlichen Erklärungen über die Funktionsweise der Impfstoffe von Injektionen des Virus in den Körper sprachen. Es wurde auch behauptet, dass die Fläschchen nur Wasser enthielten, und einige Leute sagten sogar öffentlich, dass den Menschen Mikrochips implantiert würden“.

„All das“, sagt er, „hat zu Verwirrung und Panik geführt“.

Vor allem auf dem Höhepunkt der COVID-19-Kampagne propagierte Franziskus regelmäßig die „moralische Pflicht“, sich als „Akt der Liebe“ gegen Schwangerschaftsabbruch impfen zu lassen. Bereits im Spätsommer 2020 schlug er vor, dass „alle“ den COVID-19-Impfstoff nehmen sollten. „Ich glaube, dass aus ethischer Sicht jeder den Impfstoff nehmen sollte“, sagte er. Der Papst fügte hinzu: „Es muss getan werden“.

Im Januar 2021 gehörten Franziskus und Papst Benedikt XVI. zu den ersten, die die mit Abtreibungsmittel verunreinigten Injektionen erhielten, die Pfizer dem Heiligen Stuhl zur Verfügung gestellt hatte. Beide erhielten in den folgenden Monaten Auffrischungsimpfungen.

Franziskus kommentierte dies gegenüber Ragona: „Als die ersten Lieferungen im Vatikan ankamen, habe ich mich sofort impfen lassen; später habe ich auch die Auffrischungsimpfung erhalten, und Gott sei Dank habe ich mich nicht angesteckt. „

Mit Freude nahm der Papst die Initiative zur Kenntnis, die er zusammen mit dem Päpstlichen Almonitor, Kardinal Konrad Krajewski, ergriffen hat, um finanziell Bedürftige und „Transgender“-Personen einzuladen, sich im Vatikan impfen zu lassen.

Die von Pfizer hergestellten Abtreibungspillen sowie die Herstellung einer COVID-19-Injektion, die mit der Zelllinie HEK 293 getestet wird, stammen aus Nierengewebe, das einem gesunden Baby entnommen wurde, das in den 1970er-Jahren in den Niederlanden abgetrieben worden war. Scheinbar unbeeindruckt von der ethischen Frage traf sich Franziskus im Jahr 2021 zweimal heimlich mit Francis Bourla, dem CEO von Pfizer, der auch auf einer vom Vatikan organisierten Gesundheitskonferenz sprach.

Der Vatikan führte auch die COVID-Impfung für Angestellte und Besucher des Vatikans ein, wobei die Möglichkeit, „negativ“ auf das Virus getestet zu werden, abgeschafft wurde und nur noch der Nachweis der Genesung vom Virus als Alternative zur Impfung erlaubt ist. Ein weiteres Mandat führte dazu, dass drei Schweizergardisten im Jahr 2021 ihre Arbeit verloren, nachdem sie sich geweigert hatten, die Injektion mit dem Risiko einer Abtreibung zu erhalten.

Das Mandat für die COVID-Injektionen endete schließlich im Juni 2022, wurde aber für die Schweizergarde verlängert. Noch im Januar 2023 waren COVID-Impfungen für Journalisten erforderlich, die den Papst auf seinen Reisen begleiten wollten – ein Mandat, das im April dieses Jahres auslief.

Kardinal Burke wies auf die enge Verbindung zwischen Impfungen und Abtreibung hin und erklärte, dass es „niemals moralisch gerechtfertigt ist, einen Impfstoff zu entwickeln, der Zelllinien von abgetriebenen Föten verwendet“, und die Vorstellung, einen solchen Impfstoff in den eigenen Körper zu injizieren, „zu Recht verabscheuungswürdig“ sei. Er betonte auch, dass Impfungen den Bürgern nicht „totalitär“ aufgezwungen werden dürften.

Ähnliche scharfe Kritik an den Injektionen wurde auch wiederholt von Bischöfen wie Bischof Athanasius Schneider geäußert. So drückte Bischof Athanasius Schneider – zusammen mit den Mitunterzeichnern Kardinal Janis Pujats, Bischof Joseph Strickland und den Erzbischöfen Tomash Peta und Jan Pawel Lenga – in einem Hirtenwort vom 12. Dezember 2020 seine feste Überzeugung aus, dass jeglicher Gebrauch eines Impfstoffes, der mit dem “unsagbaren Verbrechen” der Abtreibung belastet ist, unter keinen Umständen “für Katholiken akzeptabel sein kann”.

Seither haben Tausende Studien, Wissenschaftler, führende Ärzte und Mediziner das beispiellose Ausmaß von Verletzungen und Todesfällen im Zusammenhang mit COVID-Injektionen belegt. Jüngsten Schätzungen zufolge starben weltweit mehr als 17 Millionen Menschen an den Folgen dieser Injektionen, was sie zur schlimmsten von Menschen verursachten medizinischen Katastrophe in der Geschichte macht.

Mit Stand vom 23. Februar 2024 meldete das US Federal Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 37.231 Todesfälle, 214.906 Krankenhauseinweisungen, 21.524 Herzinfarkte und 28.214 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, unter anderem. Eine israelische Studie vom April 2022 weist darauf hin, dass die COVID-Infektion selbst nicht in vollem Umfang für die Myokarditis-Zahlen verantwortlich ist, auch wenn oft das Gegenteil behauptet wird.

VAERS-Meldungen sind technisch gesehen unbestätigt, da jeder eine Meldung einreichen kann. Forscher der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stellten jedoch eine „hohe Verifizierungsrate von VAERS-Meldungen über Myokarditis nach einer mRNA-basierten COVID-19-Impfung“ fest und kamen zu dem Schluss, dass eine „Untererfassung wahrscheinlicher“ sei als eine Übererfassung. Ein Bericht aus dem Jahr 2010, der der Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) des US-Gesundheitsministeriums vorgelegt wurde, warnte davor, dass VAERS „weniger als 1 % der unerwünschten Impfstoffereignisse“ erfasst.