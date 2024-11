Die New York Post berichtet, dass Russland die Idee eines „Resets“ mit den USA diskutiert, der durch die Wahl von Donald Trump als Präsident möglich gemacht wurde. Kirill Dmitriev, CEO des russischen Staatsfonds, erklärte, Trumps „überzeugender Sieg zeigt, dass die einfachen Amerikaner der beispiellosen Lügen, Inkompetenz und Boshaftigkeit der Biden-Administration überdrüssig sind. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für einen Neustart der Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten.“

Trump und Putin befürworten diesen Reset, ebenso wie die russischen Medien, die Fragen in diese Richtung stellen:

„Was bedeutet die Trump-Administration für die Konflikte in Gaza und der Ukraine? Wird er in der Lage sein, in mindestens einem dieser Konflikte Frieden oder zumindest einen Waffenstillstand zu vermitteln?“

„Wird Trump die Verteidigungsverpflichtungen der USA in Europa zurückfahren? Falls ja, wird dies eine Chance für die europäischen Länder eröffnen, eine Art kollektive Sicherheitsvision zu entwickeln, die nicht auf die USA angewiesen ist, vielleicht in Einklang mit Macrons Vorschlägen?“

„Wird es Änderungen in den Beziehungen zwischen den USA und der NATO geben? Wird der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte in der Lage sein, mit dem Weißen Haus unter Trump effektiv umzugehen?“

Ich halte diese Fragen für relevant, da Trump solche Absichten hat. Aber hat er die Mittel dazu?

Trump hat Selbstvertrauen, aber auch Ego und Neigung zur Prahlerei, Eigenschaften, die nicht geeignet sind, um mit Putin, Xi und dem obersten Führer des Iran umzugehen.

Trump ist eine starke Persönlichkeit. Manche starke Männer fühlen sich mit starken Untergebenen wohl, andere bevorzugen Ja-Sager. Trumps erste Amtszeit war geprägt von Personen mit schwachem Charakter und geringer Integrität, die sich als verräterisch erwiesen. Hat er aus seinen Fehlern gelernt und kann er nun starke Männer finden, die bereit sind, ihren Ruf zu riskieren? Und wird er bereit sein, um ihre Bestätigung im Senat zu kämpfen, oder werden seine Berater ihn davon abbringen, aus Angst vor schlechter Presse und Niederlagen?

Es gibt Hinweise darauf, dass Trumps Übergangsteam bereits gesagt hat, dass Bobby Kennedy nur eine Beraterrolle erhalten soll, in der er Informationen über schädliche Lebensmittel und Impfstoffe sammelt. Sollte Kennedy als Chef der FDA oder als Gesundheitsminister nominiert werden, würde Big Pharma sicherlich in jedem Senatsbüro Druck machen, indem sie droht, alle Wahlkampfbeiträge zu kürzen und an Herausforderer zu leiten. Sollte Trump zurückschrecken, würde das sein Image als Kämpfer für Amerika schwächen und seine Anhänger enttäuschen. Der Widerstand des Senats gegen Kennedy könnte Trumps Macht tatsächlich stärken, da er die Namen der Senatoren öffentlich nennen könnte, die sich der Wiederherstellung der Gesundheit der Amerikaner widersetzen.

Ein weiteres Problem ist, dass viele von Trumps Anhängern glauben, Amerika verliere seine Kriege, weil die Führung zu schwach sei, um „für Amerika einzutreten“. Stärke für Amerika zu zeigen, schützt ihn vor Medienlügen, die ihn als russischen Agenten darstellen könnten. Ein vernünftiges Abkommen mit Putin könnte jedoch solche Anschuldigungen hervorrufen. Leider spielt dies den kriegstreibenden Neokonservativen in die Hände, die seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion die US-Außenpolitik dominieren. Ihre Härte macht sie zu attraktiven Verbündeten für Trump, da sie gemeinsam ein starkes Auftreten präsentieren, das seine Anhänger sehen wollen. Auch Trumps Anhänger wurden von der Vorstellung indoktriniert, dass Russland, China und Iran Amerikas Feinde sind.

Ein großes Problem für Trump ist seine enge Verbundenheit mit Israel, ebenso wie die des US-Kongresses und der US-Medien. Um Israel in die Schranken zu weisen, müsste er sich gegen den mächtigen Israel-Lobbyismus stellen. Manche Analysten sind überzeugt, dass die USA Israel für ihre Hegemonie über das Öl im Nahen Osten nutzen. Falls das zutrifft, wäre eine Änderung dieser Politik ein gewaltiges Unterfangen.

Ich glaube, Trump würde sich gern aus der NATO zurückziehen. Wie Putin will er sich auf innenpolitische Probleme konzentrieren. Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass Trump eine Regierung aufstellen kann, die einen NATO-Austritt unterstützt. Viele amerikanische Wirtschaftsinteressen profitieren von der Kontrolle über Europa und die Ukraine. Berichten zufolge gehört einem Drittel der ukrainischen Landwirtschaft mittlerweile US-Agrobusiness-Unternehmen. Die Bedrohung für Europa ist nicht Russland, sondern die eigene Politik, die europäische Länder durch wahllose Einwanderung in „Türme zu Babel“ verwandelt, während gleichzeitig vor einer russischen Invasion gewarnt wird. Ob eine so unsinnige Situation politisch gelöst werden kann, bleibt fraglich.

Im Fall der Ukraine wird ein Einlenken Trumps gegenüber Putin von seinen Gegnern möglicherweise als „amerikanische Niederlage“ gewertet, nicht als Sieg des Friedens. Wenn Putin jedoch ein gesichtswahrendes Angebot von Trump annimmt, könnte dies als Niederlage für Putin erscheinen, was für die Russen nach Jahren des Opfers schwer hinzunehmen sein könnte.

NATO ist eine Schöpfung Washingtons, und der Generalsekretär ist eine Marionette Washingtons. Ohne die USA ist die NATO bedeutungslos und könnte Russland kaum feindlich gegenüberstehen. Ohne die USA müssten europäische Länder zivilisierte Beziehungen zu Russland aufbauen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Fragen erst beantwortet werden können, wenn klar ist, welche Regierung Trump aufbauen kann. In den nächsten zweieinhalb Monaten bleibt die US-Regierung in den Händen der Demokraten und der herrschenden Elite. Dies gibt ihnen genügend Zeit, die USA auf einen Kurs entgegen Trumps Plänen zu verpflichten, oder gar Zeit für einen weiteren Attentatsversuch. Trump hat bis zu seiner Amtseinführung im Januar keine Exekutivgewalt. Es ist wichtig zu verstehen, dass die herrschende Elite Trumps Präsidentschaft als existenzielle Bedrohung für sich selbst betrachtet und alles daran setzen wird, ihn einzudämmen.

Die Weltbevölkerung unterstützt einen Reset. Überall sind die Menschen des ständigen Zitterns müde, ob ein Narr in Washington sie in den nuklearen Untergang führt. Hoffen wir, dass Trump es schafft, den Einfluss der korrupten amerikanischen Elite auf die USA und die Welt zu brechen. Dafür wird es starke Männer und Frauen wie Tulsi Gabbard in starken Positionen brauchen. Eine kompromittierte Regierung wird scheitern. Es ist höchste Zeit, die Kriege für die Profite der US-Rüstungsindustrie und die unrealistischen Ideale der neokonservativen Hegemonie zu beenden.