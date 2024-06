PCR-Tests für die Vogelgrippe „erhöhen nur die Zahl falscher Fälle“, sagen Kritiker

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Regierungsbehörden verlassen sich auf PCR-Tests, wenn sie die Tests auf Vogelgrippe ausweiten, aber Kritiker argumentieren, dass die Technologie wahrscheinlich zu falsch-positiven Ergebnissen führen wird, genau wie bei COVID-19, weil sie als diagnostisches Instrument nie genau war.

Dr. Deborah Birx, Coronavirus-Koordinatorin der Trump-Administration, erklärte gegenüber Kasie Hunt von CNN, dass die USA bei der Vogelgrippe „dieselben Fehler“ machen wie bei COVID-19, das sich ihrer Meinung nach ausbreitete, weil es nicht genügend Tests für asymptomatische Infektionen gab.

Birx fordert nun, dass jede Kuh wöchentlich auf Vogelgrippe getestet wird und dass Milchviehhalter regelmäßig getestet werden. Sie hält es auch für wahrscheinlich, dass unentdeckte Fälle beim Menschen zirkulieren.

„Wir haben die Technologie“, sagte Birx. “Das Großartige an Amerika ist, dass wir unglaublich innovativ sind und die Fähigkeit haben, solche Durchbrüche zu erzielen.

Bei der von Birx erwähnten Technologie handelt es sich um die Polymerase-Kettenreaktion oder PCR-Tests – dasselbe Diagnoseinstrument, das während der COVID-19-Pandemie unter Beschuss geriet, weil es ungenaue Ergebnisse, einschließlich falsch positiver Ergebnisse, lieferte.

NEW – Deborah Birx wants to test millions of cows in the U.S. weekly and test dairy workers for "asymptomatic" bird flu cases.pic.twitter.com/EchXB7ckWS — Disclose.tv (@disclosetv) June 5, 2024

Kritiker wie Simon Goddek, Ph.D., wehrten sich auf X (früher Twitter) und beschuldigten Birx, „absichtlich dieselbe Strategie zu verwenden, um einen weiteren gefälschten Gesundheitsnotfall zu fabrizieren“.

Am Mittwoch, dem Tag nach Birx’ Interview, veröffentlichte das JAMA einen eigenen Artikel, in dem es sich für eine Ausweitung der Vogelgrippetests aussprach.

„Kein Experte für Tiergesundheit oder öffentliche Gesundheit ist der Meinung, dass wir genug Überwachung betreiben“, sagte Keith Poulsen, DVM, Ph.D., Direktor des Wisconsin Veterinary Diagnostic Laboratory an der University of Wisconsin-Madison, gegenüber JAMA.

Dr. Andrew Pekosz von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health erklärte gegenüber JAMA, dass mehr Tests durchgeführt werden sollten, um asymptomatische und leichte Infektionen zu erkennen. Arbeiter in infizierten Betrieben sollten zweimal wöchentlich getestet werden, und Kühe sollten einmal pro Woche getestet werden.

Erfinder: PCR-Test nie als Diagnoseinstrument gedacht

PCR-Tests beginnen mit winzigen DNA- oder RNA-Fragmenten, den so genannten Nukleotiden, und vervielfältigen diese, bis sie groß genug sind, um identifiziert zu werden. Die Nukleotide werden in Zyklen vervielfältigt, und mit jedem Zyklus verdoppelt sich die Menge des genetischen Materials in der Probe. Die Anzahl der Zyklen, die erforderlich ist, um eine identifizierbare Probe zu erzeugen, ist die „Zyklusschwelle“ (Ct).

PCR-Tests wurden während der COVID-19-Pandemie zu einem Begriff, da sie als „Goldstandard“ für die Identifizierung positiver Fälle, insbesondere bei asymptomatischen Personen, angesehen wurden.

Bereits im Dezember 2020 warnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jedoch davor, dass die Verwendung eines hohen Zyklusschwellenwerts zu falsch-positiven Ergebnissen führen könnte. Die Behörde forderte die Gesundheitsdienstleister auf, den Test bei der Diagnose von Patienten zusammen mit anderen Faktoren – insbesondere dem Vorhandensein von Symptomen – zu berücksichtigen.

Die WHO warnte auch die Anwender der Tests, die Anweisungen sorgfältig zu lesen, um festzustellen, ob die Zyklusschwelle geändert werden muss, um Hintergrundgeräusche zu berücksichtigen, die dazu führen könnten, dass eine hohe Zyklusschwelle fälschlicherweise für ein falsches positives Ergebnis gehalten wird.

„Wenn die Proben einen hohen Ct-Wert aufweisen“, heißt es in der Pressemitteilung, „bedeutet dies, dass viele Zyklen erforderlich waren, um das Virus nachzuweisen. Unter bestimmten Umständen ist die Unterscheidung zwischen Hintergrundrauschen und dem tatsächlichen Vorhandensein des Zielvirus schwer zu treffen.”

Kary Mullis, der für die Erfindung des PCR-Tests mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, bezeichnete es als unangemessen, den Test als diagnostisches Mittel zum Nachweis einer Virusinfektion zu verwenden.

Sogar Dr. Anthony Fauci gab während der Pandemie zu, dass ein hoher Zyklus – der häufig verwendet wurde – nur „tote Nukleotide“ und keine Virusinfektion nachweisen konnte.

Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) reagierte nicht sofort auf die Anfrage von The Defender, welche Zyklusschwellenwerte für die Untersuchung von Tieren auf Vogelgrippe verwendet werden.

Massentests „werden nur dazu dienen, eine falsche Fallzahl zu erhöhen“

Bis Dienstag hat das jüngste zirkulierende Vogelgrippevirus Berichten zufolge 81 Milchviehherden in neun Staaten und Geflügelfarmen in 48 Staaten infiziert. Das Virus kann für Geflügel tödlich sein, verursacht aber bei Rindern im Allgemeinen keine schweren Erkrankungen.

Beim Menschen ist die Vogelgrippe selten. Die Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) gehen davon aus, dass sie nur ein geringes Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellt.

Bei der jüngsten Vogelgrippewelle wurden in den USA nur drei Personen positiv auf das Virus getestet, nachdem sie in unmittelbarer Nähe einer infizierten Kuh waren. Bei allen drei traten milde Symptome auf – zwei hatten Augenreizungen und einer hatte Husten und Halsschmerzen. Alle erholten sich ohne Zwischenfälle.

Die WHO meldete am Mittwoch, dass ein Einwohner Mexikos an einer Vogelgrippe-Infektion gestorben ist, doch die Bedrohung der Allgemeinbevölkerung durch das Virus ist nach Angaben der WHO gering.

Die Vogelgrippe ist nicht auf den Menschen übertragbar, aber das hat Gesundheitsbeamte wie den leitenden Wissenschaftler der WHO, Jeremy Farrar, und den Kommissar der US Food and Drug Administration, Robert Califf, nicht davon abgehalten, öffentlich Befürchtungen zu schüren, dass das Virus plötzlich mutieren, ansteckender und auf den Menschen übertragbar werden und eine Pandemie auslösen könnte.

Mainstream-Medien wie Scientific American warnten, dass die Vogelgrippe „noch keine Pandemie“ sei, sich aber zu einer solchen entwickeln könnte, wenn die Menschen weiterhin Dinge wie Rohmilch trinken. Und die New York Times warnte gestern, dass die Anpassung des Virus möglicherweise noch nicht abgeschlossen ist”.

Die CDC berichtete am Dienstag, dass sie die genetischen Veränderungen des Virus überwacht und „nur wenige genetische Veränderungen, die für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind, festgestellt wurden“.

Dennoch stockt die US-Regierung ihren nationalen Vorrat an bestehenden Impfstoffen auf, die von CSL Seqirus hergestellt werden, und steht kurz vor Verträgen mit Moderna und möglicherweise Pfizer zur Finanzierung der Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs für das Virus.

Am Dienstag kündigte Finnland an, dass es den Impfstoff ausgewählten Personengruppen zur Verfügung stellen wird.

Andere Gesundheitsexperten haben die Panikmache als „übertrieben“ abgetan, und einige vermuten, dass die „Panikmache“ aus Profitgründen erfolgt.

Dr. David Bell, ein Arzt für öffentliches Gesundheitswesen und Biotech-Berater, erklärte gegenüber The Defender im vergangenen Monat, die Vogelgrippe sei eine „Farce“.

„Wir hatten seit über einem Jahrhundert keinen schlimmen Ausbruch mehr, und es ist sehr wahrscheinlich, dass dies auch in Zukunft nicht der Fall sein wird“, so Bell. “Wir nutzen die Technologie, um so zu tun, als ob es neue Bedrohungen gäbe, weil wir sie jetzt erkennen können.

Der Kardiologe Dr. Peter McCullough sagte letzten Monat, dass Massentests an gesunden Tieren – wie Birx sie vorschlägt – nur dazu dienen, „eine falsche Fallzahl zu erhöhen“.

Bundesbehörden setzen PCR-Tests bei Tieren, Abwasser, Landarbeitern, Fleisch und Milch ein

Die Bundesregierung hat im vergangenen Monat eine neue Finanzierungsrunde angekündigt, um die Auswirkungen der Vogelgrippe einzudämmen. Im Rahmen des Plans wurden 93 Millionen Dollar für die CDC bereitgestellt, um die genomische Sequenzierung des Virus durchzuführen, die Überwachung von Landarbeitern zu verstärken und die Tests auf nationaler Ebene für die Vogelgrippe bei Tieren, Abwässern, Landarbeitern und Fleisch zu verbessern und auszuweiten.

Die FDA hat außerdem zusätzliche 8 Millionen Dollar für die Überwachung und Prüfung des kommerziellen Milchangebots bereitgestellt.

Laktierende Milchkühe müssen auf Vogelgrippe getestet werden, bevor sie die Staatsgrenzen überqueren dürfen, so eine Anordnung des USDA vom 24. April.

Der Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) des USDA fordert die Landwirte außerdem auf, Rinder und Herden mit Verdacht auf eine Infektion, die Symptome wie verminderte Milchproduktion oder Atemwegsprobleme aufweist, freiwillig zu testen. APHIS übernimmt die Kosten für die Tests, wenn sie in einem zugelassenen Labor durchgeführt werden und die Landwirte zustimmen, dass die getesteten Rinder und Betriebe verfolgt werden.

Die zugelassenen Labors führen PCR-Tests für mehrere verschiedene Grippestämme durch, die Marker für die Vogelgrippe sein könnten, darunter FluA matrix, H5 und optional H5N1 2.3.4.4b”, um festzustellen, ob die Rinder infiziert sind.

Alle Labore, unabhängig davon, ob sie auf der zugelassenen Liste des USDA stehen oder nicht, müssen dem USDA wöchentlich bis 17 Uhr am Montag alle positiven Influenza-A-Testergebnisse melden. Farmen mit positiven Fällen werden unter Quarantäne gestellt.

KFF Health News berichtete, dass zusätzliche Tests bei Landarbeitern es den Forschern ermöglichen würden, „Infektionen zu verfolgen“. Das Problem besteht darin, dass sich die Menschen in der Regel testen lassen, wenn sie sich wegen einer Krankheit in Behandlung begeben, doch gehen Landarbeiter in der Regel nur dann zum Arzt, wenn sie sehr krank sind.

Seit der Entdeckung des ersten Falles wurden die Landarbeiter aktiv auf Symptome überwacht, aber nicht auf PCR getestet. Als Reaktion darauf kündigten die Bundesbehörden im Mai an, dass sie Landarbeiter dafür bezahlen würden, sich auf das Virus testen zu lassen, und zwar im Rahmen eines Programms, das auch Landwirten Anreize bietet, ihre Milchviehherden testen zu lassen.

Die Arbeiter erhalten 75 Dollar, wenn sie der CDC eine Blutprobe und einen Nasenabstrich geben.

Die Bundesmittel dienen auch der Unterstützung einer neuen Abwasserüberwachung mit PCR-Tests. Das 2020 gestartete National Wastewater Surveillance System der CDC sammelt und veröffentlicht Viren, die in Einrichtungen im ganzen Land festgestellt werden.

Diese Abwassertests werden von Organisationen wie WastewaterSCAN durchgeführt, einem Programm zur Überwachung von Infektionskrankheiten, das an der Stanford University angesiedelt ist, mit der Emory University zusammenarbeitet und aus philanthropischen Mitteln finanziert wird, unter anderem von der Sergey Brin Family Foundation, die vom Gründer von Google gegründet wurde.

Die Organisation hat vor kurzem die Vogelgrippe in San Francisco entdeckt, obwohl es unklar ist, ob sie „von tierischen Abfällen, Milch, Menschen oder einer Kombination von Quellen“ stammt, so die Los Angeles Times. WastewaterSCAN hat am 3. Juni damit begonnen, H5-Daten von seinen 190 Probenahmestellen im ganzen Land in seinem Online-Dashboard zu veröffentlichen.

Andere private Unternehmen, die PCR-basierte Abwasserüberwachung betreiben, wie Biobot Analytics, werden neben der CDC auch von Risikokapitalfirmen finanziert.

Der USDA Food Safety and Inspection Service testet auch Fleisch von verurteilten Kühen. Ende letzten Monats gab die Behörde bekannt, dass 95 von 96 gekeulten Kühen negativ auf Viruspartikel getestet wurden und dass kein Fleisch dieser Kühe in die Lebensmittelversorgung gelangt ist.

Die Behörde teilte außerdem mit, dass das Hackfleisch aus Einzelhandelsbetrieben in Bundesstaaten, in denen Kühe positiv auf Vogelgrippe getestet wurden, allesamt PCR-negativ für das Virus war.

Die Behörde experimentierte auch damit, Fleisch mit hohen Viruskonzentrationen zu impfen, es anschließend zu kochen und auf das Virus zu testen. Das Virus wurde in den mittelmäßig oder gut durchgebratenen Fleischpasteten nicht nachgewiesen, und in den blutigen Pasteten war es „weitgehend inaktiviert“.

Die FDA untersuchte auch Molkereiprodukte im Einzelhandel in 17 Bundesstaaten. Die Behörde wies darauf hin, dass PCR-positive Ergebnisse nicht unbedingt auf lebende Viren hindeuten, die ein Risiko für die Verbraucher darstellen könnten.

Die Behörde fand viele Proben mit positiven PCR-Tests, aber keine wurde positiv auf das lebende Virus getestet.