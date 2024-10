Pepe Escobar: Rendezvous mit dem Schicksal – BRICS bietet Hoffnung in einer Zeit des Krieges

Von Pepe Escobar

Das ist es. Ein Date mit dem Schicksal. Alles ist bereit für das wichtigste geopolitische/geoökonomische Treffen des Jahres und wohl des Jahrzehnts: den BRICS-Gipfel unter russischer Präsidentschaft in Kasan, der Hauptstadt von Tatarstan, wo sunnitische Tataren in perfekter Harmonie mit orthodoxen Christen zusammenleben.

Die ganze mühsame Arbeit der Sherpas und Analysten im Jahr 2024 – unter der Aufsicht des leitenden russischen Diplomaten für BRICS, des stellvertretenden Außenministers Sergej Rjabkow – mündete in drei abschließenden, separaten Schlüsselkonferenzen in Moskau vor dem Gipfel, an denen die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der BRICS-Staaten, Arbeitsgruppen und der Wirtschaftsrat teilnahmen.

All dies in einem Kontext, der der globalen Mehrheit inzwischen vertraut ist. Das kombinierte BIP der aktuellen BRICS-Staaten liegt bei über 60 Billionen US-Dollar und damit weit vor dem der G7. Ihre durchschnittliche Wachstumsrate bis Ende dieses Jahres wird voraussichtlich bei 4 % liegen, was über dem globalen Durchschnitt von 3,2 % liegt. Und der Großteil des Wirtschaftswachstums in naher Zukunft wird von den BRICS-Mitgliedstaaten ausgehen.

Schon vor dem Treffen der Finanzminister und Zentralbankgouverneure betonte der russische Finanzminister Anton Siluanov, dass die BRICS-Staaten bestrebt seien, „politisierte“ westliche Plattformen zu umgehen – ein subtiler Hinweis auf den Sanktions-Tsunami und die Aufrüstung des US-Dollars –, während die BRICS-Staaten daran arbeiten, ihr eigenes, der globalen Mehrheit zugewandtes internationales Zahlungssystem zu schaffen.

Der Kontext für die Entscheidungen, die diese Woche in Kasan getroffen werden, ist nicht weniger als brisant, da das unkontrollierte Chaos der ewigen Kriege des Hegemons – von der Ukraine bis nach Westasien – sogar die schwere Arbeit der BRICS-Staaten und die Notwendigkeit, ein neues internationales System geoökonomischer Beziehungen praktisch von Grund auf neu aufzubauen, erheblich beeinträchtigt hat.

Ein glaubwürdiges Szenario für eine Kriegseskalation könnte durch die Weitergabe geheimer Informationen auf hoher Ebene an die Five Eyes über die Vorbereitungen Israels und der USA für einen Angriff auf den Iran vereitelt worden sein. Der Angriff wird letztendlich stattfinden – mit schlimmen Folgen –, aber wahrscheinlich nicht diese Woche, da er zeitlich so hätte geplant werden können, dass er den Gipfel in Kasan ausdrücklich und vollständig stört und ihn aus den globalen Schlagzeilen verdrängt.

Die gemeinsame Erklärung der Finanzminister und Zentralbankgouverneure der BRICS-Staaten mag nicht allzu abenteuerlich klingen, aber die Einschränkungen spiegeln nicht nur die Vorsicht gegenüber einem gefährlichen, in die Enge getriebenen Hegemon wider, sondern auch die internen Widersprüche zwischen den BRICS-Mitgliedern.

In der Erklärung wird „die Notwendigkeit einer umfassenden Reform der globalen Finanzarchitektur zur Stärkung der Stimme der Entwicklungsländer und ihrer Vertretung“ anerkannt. Dennoch ist klar, dass die USA nicht im Geringsten an einer tiefgreifenden Reform des IWF, der Weltbank und des Bretton-Woods-Systems interessiert sind. Vor allem Russland und China sind sich voll und ganz bewusst, dass es einer Post-Bretton-Woods-Ära bedarf.

Die Erklärung ist eindringlicher in Bezug auf die grenzüberschreitende Zahlungsinitiative der BRICS-Staaten, die als BCBPI bezeichnet wird, und begrüßt „die Verwendung lokaler Währungen im internationalen Handel“ und „die Stärkung der Bankennetzwerke“, um dies zu ermöglichen. Doch im Moment ist alles nur „freiwillig und unverbindlich“. Von Kasan wird erwartet, dass es dem Prozess etwas Schwung verleiht.

„Keine antiwestliche Gruppe, nur eine nichtwestliche Gruppe“

In seiner Rede vor dem BRICS-Wirtschaftsrat am vergangenen Freitag und in einer anschließenden Diskussionsrunde mit den Leitern der Mediengruppen der BRICS-Mitglieder fasste Präsident Putin alle wichtigen Dossiers zusammen. Hier sind die Höhepunkte.

Zur Rolle der in Shanghai ansässigen NDB, der BRICS-Bank: Russland „wird die Kapazitäten der NDB erweitern“. Die Bank sollte der Hauptinvestor in große Technologie- und Infrastrukturprojekte für BRICS-Mitglieder und den gesamten globalen Süden werden. Das ist absolut sinnvoll, da die NDB die Infrastrukturentwicklung finanziert und mit lokalen Privatunternehmen geschäftlich verbunden ist. Der nächste Präsident der NDB wird übrigens ein Russe sein; der Spitzenkandidat ist Aleksei Mozhin, der zuvor beim IWF tätig war.

Die Schaffung einer einheitlichen digitalen Infrastruktur für BRICS ist bereits im Gange. Russland arbeitet an der „Nutzung digitaler Währungen in Investitionsprozessen im Interesse anderer Entwicklungsländer“. Dies steht im Zusammenhang mit der Arbeit von BRICS an einer eigenen Version von SWIFT für internationale Finanztransaktionen. Und auch mit BRICS Pay – einer Debitkarte, deren erster Testlauf während des Business Council letzte Woche stattfand, nicht unähnlich AliPay in China, und die bald in allen BRICS-Mitgliedsländern eingeführt werden soll.

Eine gemeinsame Währung der BRICS-Staaten: „Wird noch nicht in Betracht gezogen, dieses Thema ist noch nicht reif.“ Die Entdollarisierung, betonte Putin, schreite Schritt für Schritt voran: „Wir unternehmen einzelne Schritte, einen nach dem anderen. Was die Finanzen betrifft, haben wir den Dollar nicht fallen lassen. Der Dollar ist die universelle Währung. Aber nicht wir haben das getan – uns wurde verboten, ihn zu [verwenden]. Und jetzt werden 95 % des gesamten Außenhandels Russlands in nationalen Währungen abgewickelt. Sie haben es selbst mit eigenen Händen getan. Sie dachten, wir würden zusammenbrechen.“

Die Herausforderung einer einheitlichen BRICS-Währung: „Dies erfordert eine gründliche wirtschaftliche Integration (…). Abgesehen von einem hohen Maß an Integration zwischen den BRICS-Mitgliedern würde die Einführung einer einheitlichen BRICS-Währung eine vergleichbare Währungsqualität und ein vergleichbares Währungsvolumen mit sich bringen (…). Andernfalls werden wir mit noch größeren Problemen konfrontiert sein als denen, die in der EU aufgetreten sind.“ Putin erinnerte daran, dass die Volkswirtschaften der EU-Staaten zum Zeitpunkt der Einführung des Euro weder vergleichbar noch gleich waren.

Putin wird in Kasan mindestens 17 bilaterale Treffen abhalten. Er betonte erneut, dass „die BRICS keine antiwestliche Gruppe ist, sondern nur eine nichtwestliche Gruppe.“

Und er nannte die wichtigsten Wirtschaftsmotoren der nahen Zukunft: Südostasien und Afrika. Die Entwicklung “wird objektiv gesehen hauptsächlich in den BRICS-Mitgliedsländern stattfinden. Das ist der globale Süden. Das ist Südostasien. Das ist Afrika. Es wird ein positives Wachstum in mächtigen Ländern wie China, Indien, Russland und Saudi-Arabien geben, aber die Länder Südostasiens und Afrikas werden aus mehreren Gründen ein schnelleres Wachstum aufweisen.“

Er hob auch die wichtigsten Infrastrukturentwicklungsprojekte unter den BRICS-Staaten und dem Globalen Süden hervor: die Nordostpassage – die von den Chinesen als Arktische Seidenstraße bezeichnet wird – und den Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor (INSTC), mit der BRICS-Triade Russland-Iran-Indien als Schlüsselpartner. In Bezug auf die Nordostpassage betonte Putin, dass „wir eine Eisbrecherflotte aufbauen, die weltweit ihresgleichen sucht. Es wird eine einzigartige Flotte sein, sieben nukleare Eisbrecher und 34 dieselbetriebene, hochklassige, schwere Eisbrecher.“

Zur strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China: Sie ist einer der Schlüsselfaktoren für Stabilität in der Welt; in den Beziehungen zwischen den beiden gibt es ‚keine Älteren oder Jüngeren‘. Auf dem Schachbrett der Welt „mischt sich Russland nicht in die Beziehungen zwischen den USA und China ein“, auch wenn „die Europäer durch die NATO nach Asien gezogen wurden. Niemand fragt die Europäer, ob sie ihre Beziehungen zu China ruinieren wollen, ob sie NATO-Einheiten nutzen wollen, um nach Asien zu gelangen und eine Situation zu schaffen, die der Region, insbesondere China, Sorgen bereiten würde. Dennoch werden sie wie Welpen mitgeschleift.“

„Ewigwährende Kriege“ als Ziel der BRICS

In Kasan wird es eine Sondersitzung zu Palästina mit BRICS-Mitgliedern und BRICS-Outreach-Partnern (darunter die Türkei) geben. Putin ist der Meinung, dass „die Auflösung des Nahost-Quartetts ein Fehler war“. Das Quartett bestand aus Russland, den USA, den Vereinten Nationen und der EU. Theoretisch hätte es den Friedensprozess zwischen Israel und Palästina vermitteln sollen. In der Praxis hat es das nicht getan.

Der berüchtigte Kriegstreiber Tony Blair war Teil des Quartetts. Diplomatisch sagte Putin: „Ich habe nicht die Absicht, die Vereinigten Staaten in jeder Hinsicht zu beschuldigen, aber leider war es falsch, die vier [das Quartett] aufzulösen.“

Er betonte erneut, dass „Russland konsequent die Ansicht vertreten hat, dass die Entscheidung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, zwei Staaten – Israel und Palästina – zu gründen, umgesetzt werden sollte.“ Und, was von Bedeutung ist, er fügte hinzu, dass „Russland in ständigem Kontakt mit Israel und Palästina steht.“

REPUBLIC OF SRPSKA PRESIDENT: BRICS IS GROUP OF ‘FREE COUNTRIES WHO RESPECT EACH OTHER’S SOVEREIGNTY’



In an interview with Sputnik ahead of the 2024 BRICS summit in the Russian city of Kazan, President of the Republic of Srpska Milorad Dodik focused on why the Serbian… pic.twitter.com/ikhmNZ4x97 — Sputnik (@SputnikInt) October 20, 2024

Übersetzung von „X“: PRÄSIDENT DER REPUBLIK SRPSKA: BRICS IST EINE GRUPPE „FREIER LÄNDER, DIE DIE SOUVERÄNITÄT DES JEWEILS ANDEREN ACHTEN“ In einem Interview mit Sputnik vor dem BRICS-Gipfel 2024 in der russischen Stadt Kasan ging der Präsident der Republik Srpska, Milorad Dodik, darauf ein, warum die serbische autonome Einheit beschlossen hat, an der Veranstaltung teilzunehmen. Er ging auch auf die Bedeutung der BRICS ein, die er als „eine Organisation freier Länder, die die Souveränität der anderen respektieren und den Weltfrieden bewahren wollen“ bezeichnete.

Dies kann als strategische Vermittlung und ernsthafter Austausch über inoffizielle Kanäle interpretiert werden. Dennoch wagte er sich nicht direkt ins Feuer, sondern sagte nur, er hoffe, dass der „endlose Schlagabtausch“ zwischen Israel und dem Iran aufhören werde, und fügte hinzu, dass „die Suche nach einem Kompromiss im arabisch-israelischen Konflikt möglich ist, aber dies ist ein sehr heikles Gebiet“.

All dies ist für den BRICS-Kontext von großer Bedeutung, da die „Ewigwährenden Kriege“ in Westasien die Arbeit innerhalb der BRICS ernsthaft behindern. Darüber hinaus richten sich die „Ewigwährenden Kriege“, ob kalt, hybrid oder heiß, im Wesentlichen gegen drei BRICS-Mitglieder, nämlich Russland, Iran und China – nicht zufällig als die drei größten existenziellen Bedrohungen für den Hegemon bezeichnet.

Und das bringt uns unweigerlich zur Ukraine. Putin betonte: „Die russische Armee ist zu einer der kampfstärksten und modernsten Armeen der Welt geworden (…). Wenn die NATO es leid sein wird, diesen Krieg gegen uns zu führen, dann fragt sie einfach. Wir waren bereit, weiter zu kämpfen, den Kampf fortzusetzen, und wir werden die Oberhand behalten.“

Putin bestätigte die Erkenntnisse des Militäranalysten Andrei Martyanov, der sich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt, und erklärte, dass moderne Kriegsführung ein Krieg der Mathematiker sei – etwas, das den NATO-Kriegsspielen völlig entgeht: „Ich habe von den Menschen, die vor Ort kämpfen, gehört, dass der Krieg von heute der Krieg der Mathematiker ist. Funkstörgeräte wären gegen bestimmte Lieferfahrzeuge wirksam und würden sie unterdrücken. Die andere Seite hat beispielsweise berechnet und kalkuliert, wie groß die Gegenkraft ist, und programmiert die Software ihrer Angriffsmittel in einer Woche oder drei Wochen neu.“

Was das Schlachtfeld betrifft, so könnte Putin angesichts des demütigenden Untergangs der „regelbasierten internationalen Ordnung“ im schwarzen Boden von Novorossiya nicht nachdrücklicher auf das „Nuklear-Ukraine“-Manöver hinweisen: „Es ist eine gefährliche Provokation, denn jeder Schritt in diese Richtung wird eine Antwort nach sich ziehen (…). Ich sage es ganz offen: Russland wird dies nicht zulassen, egal was passiert.“

In Kasan steht mehr auf dem Spiel als je zuvor. Bis zum Ende der Woche wird die globale Mehrheit wissen, ob Kasan als Meilenstein eines neuen, aufstrebenden Systems internationaler Beziehungen in die Geschichte eingehen wird oder ob krasse Taktiken des Teilens und Herrschens den unaufhaltsamen Untergang der alten Ordnung weiter hinauszögern werden.