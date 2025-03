Pepe Escobar: Trump in großen Schwierigkeiten, da Putins und Chinas BRICS-Bombe die Welt verblüfft, Europa bröckelt

In diesem Interview spricht der Journalist und geopolitische Analyst Pepe Escobar über die globalen Machtverschiebungen und die Strategie der Trump-Administration in einer möglichen zweiten Amtszeit. Er analysiert die Rolle der USA in Europa, den Ukraine-Konflikt, die Zukunft der NATO und den geopolitischen Einfluss von BRICS. Dabei stellt er provokante Thesen auf, insbesondere zur Abhängigkeit Europas von den USA und zu den Herausforderungen, vor denen Washington in einer sich wandelnden Weltordnung steht. Das Gespräch bietet eine kritische Perspektive auf das aktuelle geopolitische Geschehen und die Strategien der großen globalen Akteure.

Interviewer: Was genau ist das Spiel für die Vereinigten Staaten?

Pepe Escobar: Die Bedrohung, die mich am meisten beunruhigt, ist nicht Russland, nicht China, nicht irgendein anderer externer Akteur. Was mich beunruhigt, ist die Bedrohung von innen: der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte – Werte, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt.

Ein ehemaliger EU-Kommissar zeigte sich erfreut darüber, dass die rumänische Regierung gerade eine gesamte Wahl annulliert hatte. Er warnte, dass, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen, genau dasselbe auch in Deutschland passieren könnte.

Europa hat sich in eine Operation zum Regimewechsel verwickelt, und es gab fast eine Negierung der Rolle der USA in all diesen Dingen.

Interviewer: Was genau glauben Sie, ist die Strategie der Trump-Administration für die Zukunft?

Pepe Escobar: Nun, wenn es eine Strategie gibt – und darauf sollten wir nicht wetten, denn es ist mehr taktisch als strategisch – dann ist es keine langfristige Vision. Wenn es um Trump geht, dann folgt er dem Geld.

Es geht im Wesentlichen darum, Europa in den Zustand zu versetzen, in dem es sich bereits befindet – Vasallenstaaten, aber völlig unter Kontrolle. Vasallen, die für alles, was sie tun, die Erlaubnis der USA einholen müssen, was bereits der Fall ist. In den meisten Aspekten zahlen sie eine Menge Geld, und alle Gewinne fließen zurück in die USA und in den militärisch-industriellen Komplex der Vereinigten Staaten.

Keine Eigenständigkeit, keine Souveränität.

Da die Amerikaner extrem einflussreich sind – und ich bin hier sehr diplomatisch – in der Europäischen Kommission, macht es das für sie noch einfacher, zu tun, was sie wollen. Sie ignorieren vollständig die toxische Medusa Ursula von der Leyen, was für sie sehr einfach ist. Genau das tun sie bereits.

Und was die Ukraine betrifft – das wird ein großer Test sein. Es hängt davon ab, ob Trump 2.0 eine strategische Vision für die NATO hat. Offensichtlich wollen sie eine NATO, die vollständig vom Westen kontrolliert wird, was bereits der Fall ist.

Aber für was?

Nehmen wir ein Beispiel: Diese baltischen „Chihuahuas“ bellen jetzt herum, dass sie die Ostsee zu einem „NATO-See“ machen werden. Wir alle wissen, dass Russland sich das anschauen und sagen wird: „Okay, dann mal los!“ Das ist ein sehr starker Destabilisierungsfaktor.

Dieses Gerede über „Friedenstruppen“ – Russland wird niemals ausländische Friedenstruppen direkt an seiner Westgrenze akzeptieren, die in diesem Fall die Westgrenze von Neurussland wäre. Vergesst es!

Die Spannungen werden also weiterhin bestehen.

Und wer wird dieses neue NATO führen? Vielleicht nicht Frankreich und Deutschland. Der ursprüngliche amerikanische Plan unter der vorherigen Administration bestand aus London, Warschau, den baltischen Staaten und Kiew. Doch dieser Plan fällt bereits in sich zusammen.

Wir wissen nicht, ob sie einen Plan B haben.

Und alle internen NATO-Dokumente sprechen im Wesentlichen davon, dass sich die NATO aufrüstet und sich auf einen Krieg gegen Russland vorbereitet, der um 2030 mehr oder weniger unvermeidlich sein soll.

Das ist das Geschwätz der NATO-Think-Tanks.

Denn sie wissen, dass sie nicht über die Kräfte, die Waffen, die strategische Reichweite oder die militärische Kompetenz verfügen, um überhaupt einen solchen Krieg zu beginnen. Sie würden innerhalb einer Woche, wenn nicht weniger, in Stücke gerissen werden.

Und wir sprechen noch nicht einmal über die russischen Hyperschallwaffen, die alle wichtigen Entscheidungszentren der NATO angreifen würden, wenn es zu diesem Punkt käme.

Das ist etwas für die Zukunft von Trump 2.0.

Für den Moment geht es um die vollständige Unterwerfung ihrer Einflusszonen.

Trump 2.0 setzt auf zwei Einflusszonen:

Europa – bereits vollständig erobert, sehr leicht zu kontrollieren.

Die westliche Hemisphäre – Lateinamerika im Wesentlichen.

Das erklärt auch, warum Brasilien als BRICS-Mitglied von nun an in einer sehr schwierigen Lage sein wird.

Argentinien ist bereits in der Tasche der Amerikaner, aber das ist nicht genug.

Der Schlüssel ist, wo Brasilien sich positioniert.

Das wird die beiden wichtigsten außenpolitischen Schauplätze für Trump 2.0 sein, um die Illusion eines Imperiums aufrechtzuerhalten.

Im Westen – also NATO-Staaten plus die westliche Hemisphäre.

Und mit einigen Ergänzungen, die bereits zur Show gehören:

Kanada,

Grönland,

Panamakanal,

und die Kontrolle über Schlüsselkommunikationskanäle.

Das wahre Ziel ist jedoch die Arktis.

Denn es gibt in Trump 2.0 niemanden, der auch nur ansatzweise die Tiefe, Reichweite und Planung der russischen Nordseeroute im Arktischen Ozean versteht – das, was die Chinesen als „Arktische Seidenstraße“ bezeichnen.

Es ist ein russisches Projekt mit erheblichem chinesischem Input.

Bereits seit Oktober letzten Jahres fahren chinesische Frachtschiffe durch die Nordseeroute.

Und bald, mit der herausragenden Flotte russischer Eisbrecher, wird diese Route das ganze Jahr über nutzbar sein.

Das ist eine Bedrohung für die USA.

Ein völlig neuer maritimer Korridor von strategischer Bedeutung, ähnlich der Nord-Süd-Achse zwischen Russland, Iran und China.

Trump 2.0 schaut sich das Schachbrett an und denkt sich: „Nun gut, wenn wir die Nordwestpassage kontrollieren und Kanada als unseren Lakai haben sowie Grönland, dann setzen wir ein wenig Konkurrenz entgegen.“

Aber wenn man zum Beispiel in Südostasien ist und seine Produkte auf dem schnellsten Weg nach Europa bringen will, wird man die Nordseeroute nutzen.

Es ist schneller, billiger, und es ist die Zukunft.

Malaysia hat bereits erklärt, dass es dabei ist.

Es ist kein Zufall, dass der Ehrengast auf dem letzten Forum in Wladiwostok der malaysische Premierminister Anwar Ibrahim war.

Das alles wird sorgfältig zwischen Russland und seinen vielen asiatischen Verbündeten geplant.

Und die Amerikaner kommen jetzt plötzlich mit dieser Konkurrenz durch die Nordwestpassage – das wird nicht viel ändern.

Es ist faszinierend zu beobachten.

Die Vorstellung, die wir haben, ist, dass Trump von diesen neuen Akronymen hört, nicht genau weiß, was sie bedeuten, aber sie als Bedrohung ansieht.

Also muss er etwas Bombastisches darüber sagen.

So etwas wie: „BRICS ist tot.“

Nicht auf Fakten basierend, nicht auf Beweisen, aber er muss es sagen.

Sein Team erklärt ihm nicht die geopolitische und geoökonomische Bedeutung all dieser Mechanismen und neuen Kommunikationskorridore.

Geht man in Russland zu einem Forum oder einer hochrangigen Debatte, dreht sich das Hauptthema immer um neue Korridore der Konnektivität.

Alle.

In den US-Think-Tanks spricht niemand darüber.

Vielleicht einer.

Aber die USA diskutieren sowieso nichts von Bedeutung, wenn es um Infrastrukturentwicklung geht.

Interviewer: Trump spricht viele Drohungen gegen BRICS aus. Viele Leute sind beeindruckt davon, wie er mit Europa umgeht. Allein aus Gründen des Realismus und eines realistischen Verständnisses dessen, was tatsächlich passiert, denke ich, dass diese Kommentare eine Bedeutung haben.

Zuerst denkt er, dass Spanien Teil von BRICS ist. Dann sagt er Folgendes über China und BRICS:

„Die BRICS-Nationen, ich denke, das zerfällt sehr schnell. Wir haben gesagt, dass, wenn sie etwas tun, um den Dollar zu untergraben, dazu auch China gehört. Ich weiß nicht einmal, ob sie Mitglied von BRICS sind. Ein paar Nationen tun sich zusammen und versuchen, schlau zu spielen.“

Trump weiß nicht, dass China ein Teil von BRICS ist.

Pepe Escobar: In BRICS wahrscheinlich das wichtigste Mitglied, wenn nicht das erste, wie du sagtest.

Russland hat in seiner Rolle eine entscheidende Bedeutung für die Entwicklung von BRICS, insbesondere seit den Sanktionen.

Er hat keine Ahnung, Mann.

Ich werde mich für einen Job bewerben. Danny, kannst du mir eine Empfehlung schreiben?

Wenn ich fünf Minuten am Tag hätte, um Trump BRICS zu erklären – wow!

Interviewer: Viele Leute sind beeindruckt, wie Trump mit Europa spricht. Ich denke, die Trump-Administration, insbesondere Vance und sein Team, leisten der Welt keinen Dienst, indem sie alles auf Europa schieben.

Die Vereinigten Staaten tragen die Hauptverantwortung für den Ukraine-Konflikt – und auch für die Zerstörung Europas, wie wir es kennen.

Ich habe kein Mitleid mit Europa, denn als westliche Vasallenstaaten sind sie bereitwillig mitgegangen.

Der Ukraine-Konflikt ist das, was für die Vereinigten Staaten wirklich tot ist.

All dieses Geschwätz über BRICS – ich sehe keinen Weg, wie die Trump-Administration BRICS stoppen kann.

Was hältst du von diesem Moment insgesamt, in dem sich die Trump-Administration gerade bewegt?

Pepe Escobar: Es ist eine endlose Reality-Show.

Viel Geschwätz, viele theoretische Plot-Twists, eine sehr karnevaleske Atmosphäre.

Aber Substanz ist eine andere Sache.

Wenn Trump oder einige seiner Leute tatsächlich durchdachte Beobachtungen darüber machen würden, wohin sich die globale Mehrheit und das neue System internationaler Beziehungen bewegt, dann wären sie entsetzt.

Und tatsächlich sind einige Mitglieder der US-Machtelite – diejenigen, die hinter den Kulissen die Fäden ziehen, die „Folge-dem-Geld“-Fraktion – bereits jetzt entsetzt.

Ihnen bleibt nicht mehr viel übrig, abgesehen von den Vasallenstaaten in Europa und der westlichen Hemisphäre.

Wir sehen bereits jetzt eine Neuordnung der Einflusszonen – direkt vor unseren Augen.

Der Titel meines letzten Buches lautete: NATOstan gegen Eurasien.

Vielleicht müsste man das noch etwas anpassen: Eurasien gegen die westliche Hemisphäre, aber nicht im Sinne einer direkten Konfrontation, sondern als eine Aufteilung von Einflusszonen, die bereits faktisch passiert.

Wie aggressiv NATO weiterhin sein wird, hängt stark davon ab, wie sehr Trump dies will.

Derzeit liegt es nur in seinen Händen.

Natürlich wird er NATO nicht so unterstützen, wie sie bis vor zwei oder drei Monaten funktionierte – das ist für seine Ziele kontraproduktiv.

Selbst wenn die Europäer zahlen – was bringt das den USA?

Es sei denn, sie kaufen weiterhin übermäßige Mengen an US-Waffen – dann ist es perfekt.

Aber wozu?

Wollen sie einen Krieg gegen China um Taiwan beginnen? Nein, NATO kann das nicht.

Wollen sie mehrere Kriege in Afrika starten, wo sie dann den Hintern versohlt bekommen? Nein, das wird nicht passieren.

Es bleibt also nicht mehr viel übrig.

Und diese osteuropäischen Staaten, die in der NATO eine größere Rolle spielen wollen – die baltischen „Chihuahuas“, Polen, Rumänien – sind unbedeutende Akteure.

Niemand nimmt sie ernst.

Weder die Russen, noch irgendjemand sonst.

Nicht einmal innerhalb der NATO.

Interviewer: Es ist interessant, dass Trump bisher nichts über die Türkei gesagt hat.

Pepe Escobar: Stimmt. Gar nichts.

Interviewer: Sehr merkwürdig.

Pepe Escobar: Absolut nichts. Das ist interessant.

Interviewer: Rubio war gerade in Israel und hat dort den üblichen „Wir stehen euch bei gegen den Iran, egal was passiert“-Auftritt hingelegt. Aber ansonsten hört man kaum etwas.

Pepe Escobar: Sie warten ab, wo Trump genau in Bezug auf die Türkei steht.

Denn wenn die Türkei in der NATO keine Rolle mehr hat, könnte es heißen: „Bye-bye, wir brauchen euch nicht mehr.“

Das ist durchaus eine Möglichkeit.

Natürlich gibt es in Istanbul eine starke atlantische Fraktion, die NATO-freundlich ist.

Aber dann schauen sie nach Osten, wo alle Geschäfts- und geopolitischen Möglichkeiten liegen.

Und fragen sich: „Was zum Teufel machen wir mit diesen europäischen Vasallen?“

Nichts.

Wir sehen vielleicht die ersten Anzeichen des internen Zusammenbruchs der NATO.

Das könnte Jahre dauern, natürlich.

Genauso wie wir die ersten Anzeichen des Zusammenbruchs der EU sehen.

Viele dachten, dass der Zusammenbruch parallel verlaufen würde – und das gilt wohl immer noch.

Ich denke, beide werden gemeinsam in den Abgrund taumeln.

Das kann Monate dauern oder bis zum Ende des Jahrzehnts, aber es ist unvermeidlich.

Vor allem, weil es keinen praktischen Grund für das Fortbestehen beider gibt.

Die europäischen Bürger werden selbst zu dieser Erkenntnis kommen müssen – und das tun sie bereits.

In Bezug auf die NATO gibt es jedoch nur einen Akteur, der entscheidet: Washington.

Und wenn Washington sagt, „wir brauchen das nicht mehr“, dann ist es vorbei.

Interviewer: Wir beobachten bereits eine Neuordnung des geopolitischen Schachbretts.

Pepe Escobar: Absolut faszinierend.

Es ist fast ein großes Paradoxon.

Denn die US-Außenpolitik kann ohne ihre „Verbündeten“ – also Vasallen – nicht funktionieren.

Zu sagen, dass Europa selbst für Europa verantwortlich sein wird, bedeutet eigentlich nur – was?

Es geht um eine riesige Einflusszone.

Europa und Eurasien sind schwer zu trennen.

Osteuropa ist im Grunde Eurasien.

Es sieht sich nicht als westlichen Block.

Die USA verlangen von ihren „Alliierten“, dass sie sich mehr auf sich selbst verlassen – aber gleichzeitig abhängiger von den USA werden.

Das ist eher eine Rebranding-Strategie als eine echte Neuordnung der Außenpolitik.

Interviewer: Eine Umbenennung, absolut.

Pepe Escobar: In den nächsten Monaten werden wir sehen, wie weit dieses Rebranding wirklich geht – und ob es ernst gemeint ist oder nur Show.

Ein klarer Indikator wird sein, was mit den sogenannten „Friedenstruppen“ passiert – falls es eine Einigung über die Ukraine gibt.

Bis dahin wissen wir nichts.

Es könnte alles nur Show sein.

Aber je nachdem, was die Amerikaner vorschlagen und was die Russen dazu sagen – etwa eine „Pufferzone mit NATO-Truppen“ – wird klar werden, wie realistisch das ist.

Die Russen würden sagen: „In welcher Welt lebt ihr?“

Pepe Escobar: Trump könnte etwas anderes vorschlagen, zum Beispiel eine entmilitarisierte Zone oder was auch immer.

Und natürlich besteht die Möglichkeit, dass die Westukraine aufgeteilt wird – und die Amerikaner werden nichts dazu sagen.

Dann hätten wir die europäischen Vasallen, die sich gegenseitig bekämpfen:

„Ich nehme diesen Teil!“ –

„Ich nehme Galizien!“ –

„Ich nehme Transkarpatien!“

Es wird das totale Chaos sein.

Interviewer: Exakt.

Pepe Escobar: Ich denke, es ist noch zu früh, aber die Möglichkeiten der Zersetzung sind enorm.

Und was werden die Amerikaner den Russen anbieten?

Vorausgesetzt, sie wollen den Krieg tatsächlich in einem breiteren Rahmen beenden – was wir noch nicht wissen.

Oder wird das ein „Minsk 3“ mit einem Waffenstillstand, sodass alles in ein paar Jahren wieder von vorne beginnt?

Die Russen haben bereits gesagt: „Vergesst es. Wir müssen das gar nicht erst diskutieren.“

Die Amerikaner sollten wissen, dass sie eine neue Version von Minsk 3 vergessen können – Moskau wird das niemals akzeptieren.

Und dann stellt sich natürlich die Frage: Wird es eine Rolle für die NATO in dem übrig gebliebenen Teil der Ukraine geben?

Und natürlich auch in Teilen Osteuropas?

Das ist die Schlüsselfrage.

Daran wird sich zeigen, ob die NATO plötzlich oder schrittweise kollabieren wird.

Interviewer: Definitiv.

Pepe Escobar: Es war auch interessant, wie einige Leute auf den Auftritt von Hegseth reagiert haben. Viele waren begeistert.

Natürlich hat er einige vernünftige Dinge gesagt.

Aber es gab auch einige völlig absurde Aussagen.

Zum Beispiel, als er von europäischen und „nicht-europäischen“ Truppen sprach.

Was bedeutet das überhaupt?

Interviewer: Ja, das klang sehr vage.

Pepe Escobar: Als würde er sich auf irgendeine dubiose Truppe aus Somaliland oder sonst wo beziehen.

Ich weiß, dass Trump eine Art Fetisch für Somaliland und einige dieser abtrünnigen Republiken hat.

Interviewer: Vielleicht meinte er osteuropäische Staaten, die nicht in der NATO sind?

Pepe Escobar: Vielleicht. Aber es zeigt, dass es hier noch viel Spielraum gibt – und dass diese Diskussionen uns noch lange begleiten werden.

Ich sehe keine kurzfristige Lösung.

Es wird absolut faszinierend sein, die nächsten Monate zu beobachten.

Und wenn es am 9. Mai eine Jalta 2.0-Verhandlung geben sollte – am Tag des Sieges in Russland – dann wird das der entscheidende Tag sein.

Bis dahin kann noch alles passieren.