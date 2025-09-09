Pepe Escobar

Die Geschichte wird vermerken, dass die erste Septemberwoche 2025 den Beginn des eurasischen Jahrhunderts auf eine völlig neue Ebene gehoben hat.

Das war die Erwartung vor drei entscheidenden, miteinander verflochtenen Terminen: dem jährlichen SCO-Gipfel in Tianjin; der Siegesparade in Peking; und dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok.

Doch die Erwartungen wurden sogar übertroffen, angesichts der Breite und Tragweite dessen, was gerade geschehen ist.

Der SCO-Gipfel in Tianjin festigte das chinesische Drängen auf die Errichtung einer echten globalen Governance – was in der Praxis die unzeremonielle Beerdigung der „regelbasierten internationalen Ordnung“ bedeutet, die sich unter der neuen US-Regierung zu einem regelosen internationalen Chaos ausgewachsen hat: im Wesentlichen ein Ethos von „Wir sprengen die Welt in die Luft, wenn wir sie nicht kontrollieren können.“

In Tianjin diskutierten nicht nur die 10 Vollmitglieder der SCO, sondern auch 2 Beobachter und 15 Partner – mit einer starken Präsenz aus Südostasien – über die Feinheiten, die für eine friedliche Entwicklung zu beachten sind. Das Foto der Woche, wenn nicht des Jahres oder Jahrzehnts, war der trilaterale Handschlag von Putin, Xi und Modi: die Rückkehr des ursprünglichen, von Primakow geprägten RIC (Russland-Indien-China) in voller Stärke. Wie Professor Zhang Weiwei von der Fudan-Universität in Wladiwostok bemerkte, expandiert die SCO nun stetig in drei Bereichen: Energie; saubere Industrien; und KI. Parallel dazu wird Zentralasien endlich als „geografischer Segen“ und nicht mehr als „Fluch“ gesehen.

Unmittelbar nach Tianjin stieg auch die russisch-chinesische strategische Partnerschaft auf eine völlig neue Ebene, als Präsident Putin von Präsident Xi im Zhongnanhai, der offiziellen Residenz des chinesischen Staatsoberhaupts, empfangen wurde – für eine umfassende Bestandsaufnahme des Planeten.

Am nächsten Tag erstrahlte Peking unter blauem Himmel bei der beeindruckenden Militärparade anlässlich des 80. Jahrestages des chinesischen Sieges über die japanische Invasion und das asiatische Kapitel des Nazi-Faschismus. Das war eine selbstbewusste geoökonomische Supermacht, die ihre militärischen Fortschritte zur Schau stellte.

Am selben Tag begann in Wladiwostok das Östliche Wirtschaftsforum: eine unvergleichliche Plattform zur Diskussion des Aufschwungs des gesamteurasischen Geschäfts.

Was China vorgeschlagen hat

Was China vorgeschlagen – eigentlich in Tianjin bekräftigt – hat, geht weit über das Konzept des wangdao hinaus, das sich auf eine aufgeklärte, wohlwollende Macht, aber keinen Hegemon bezieht. Was als Markenzeichen einer Pax Sinica unter Xi beschrieben werden könnte, ließe sich in dem Motto zusammenfassen: „Handel treiben, nicht Krieg führen – und zum gemeinsamen Wohl, oder zur Gemeinschaft einer gemeinsamen Zukunft“, wie es in der Terminologie Pekings heißt.

SCO-Partner wie auch BRICS-Partner verstehen sehr wohl, dass China nicht die Pax Americana ersetzen will, die immer auf der Kanonenboot-„Diplomatie“ des nun treffend umbenannten Kriegsministeriums beruhte. Welche Hysterie der Westen auch inszenieren mag – ob Tibet, Hongkong, Xinjiang, Südchinesisches Meer, Taiwan – nichts wird Peking von seinem zivilisatorisch integrativen Kurs abbringen.

Die Geburt einer neuen Logistikordnung

Der Weg von Tianjin nach Wladiwostok entwickelte sich vor allem auf drei miteinander verbundenen Fronten: Öl und Gas; Konnektivitätskorridore; und massiver wirtschaftlicher Entwicklung.

Der kollektive Westen kann seine Pathologie, den Osten ständig zu unterschätzen, einfach nicht ablegen. Jahrelang wurden sowohl BRICS als auch SCO in Washington als irrelevante Schwatzbuden verspottet. Doch gerade der multilaterale Geist ermöglicht es, dass etwas Bahnbrechendes wie die Pipeline „Power of Siberia-2“ Realität wird.

„Power of Siberia-2“ war bereits vor einigen Jahren geplant, doch war es schwierig, einen Konsens über die endgültige Route zu finden. Gazprom bevorzugte Westsibirien nach Xinjiang über die Altai-Berge. Die Chinesen wollten den Transit über die Mongolei, direkt ins Zentrum Chinas.

Am Ende setzte sich die mongolische Route durch. Sie wurde vor zwei Jahren beschlossen, und in den letzten Wochen wurde auch der endgültige Preismechanismus unter Marktbedingungen festgelegt. Dieser massive geoökonomische Gamechanger bedeutet, dass das Gas von der Jamal-Halbinsel, das Europa über die Nord-Stream-Pipelines versorgen sollte, nun China versorgen wird.

Präsident Putin legte in seiner Rede auf der Plenarsitzung in Wladiwostok besonderen Nachdruck auf Energie und Konnektivität.

Doch um die Details zu erfassen, gab es kaum etwas Besseres als die beiden wohl wichtigsten Panels des Forums.

Eines befasste sich mit der integrierten Entwicklung der Arktis und des russischen Fernen Ostens, mit besonderen Einblicken von Wladimir Panow, der nicht nur Rosatoms Top-Experte für die Arktis ist, sondern auch stellvertretender Vorsitzender der Staatlichen Kommission für Arktisentwicklung.

Ein weiteres Panel ging wirklich in die Tiefe und zog eine Parallele zwischen den Ursprüngen der Nördlichen Seeroute (NSR) vor 500 Jahren – als der russische Diplomat Dmitri Gerasimov den ersten Entwurf der Nördlichen Seeroute und die erste Karte des Arktischen Ozeans und der Küstenlinien Muskaus erstellte – und den technologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.

Dieses Panel präsentierte einen besonders eindrucksvollen Vortrag des Rosatom-Generaldirektors Aleksej Lichatschow, ergänzt durch Experten wie Sergej Vakhurov, den stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Seekollegiums. Lichatschow erläuterte die komplexe Gestaltung eines arktischen Korridors, der hauptsächlich Rohstoffe transportiert: ein widerstandsfähiger Transportkorridor für ganz Nordostasien.

Das ist nichts weniger als die Geburt einer neuen Logistikordnung – denken Sie an KI-gestützte Wettervorhersagen plus Eisbrecher – mit entscheidendem russischem Input.

Wird Wladiwostok das nächste Hongkong?

Wie Putin in seiner Rede auf der Plenarsitzung betonte, liegt der Kern der Sache im Transarktischen Transportkorridor: wohl der Schlüssel-Konnektivitätskorridor des 21. Jahrhunderts.

So ist es kein Wunder, dass sich die Diskussionen in Wladiwostok um die Schlüsselrolle der Kernenergie und der nuklearen Eisbrecher drehten, um eine stabile Schifffahrt entlang der NSR-Route zu gewährleisten – Seite an Seite mit Umweltbelangen und den Mühen, großangelegte Investitionen in Energieproduktion, -verarbeitung und Infrastrukturbau zu sichern.

All das verschmolz mit einer rechtzeitigen Diskussion über die „Greater Eurasia Partnership“ – den Kern der russischen geoökonomischen Politik – mit wichtigen Beiträgen von Alexej Overtschuk, dem stellvertretenden Vorsitzenden der russischen Regierung, und dem umgänglichen Suhail Khan, dem stellvertretenden Generalsekretär der SCO.

Ein absolut zentrales Ergebnis all dieser Diskussionen war die erstaunliche Neuausrichtung von Rosatom – das gleichzeitig Geschäfte mit China, Indien und Südkorea entlang der ultrastrategischen NSR ausbaut.

Das bedeutet im Wesentlichen, dass Russland alle Vektoren bewertet, wenn es darum geht, vollständige Konvoisysteme für eine ganzjährige, 365 Tage umfassende arktische Navigation zu organisieren: einmal mehr nichts weniger als eine neue wirtschaftliche und technologische Ordnung.

Koppeln Sie das nun mit einer lebhaften Diskussion darüber, wie der Globale Süden und Osten die neue Wachstumswirtschaft anführen werden.

So enthüllte etwa Herman Gref, CEO der Sberbank, dass die größte russische Bank weltweit mittlerweile die zweitgrößte nach Transaktionen ist – nur hinter JP Morgan.

Wen Wang von der Renmin-Universität bemerkte, wie China einen sehr starken De-Amerikanisierungsprozess in Bildung und Technologie durchläuft und dabei „sein eigenes Wissenssystem“ aufbaut.

Er sieht enormes Kooperationspotenzial zwischen Russland und China – wirtschaftlich und finanziell – und betonte die dringende Notwendigkeit, die Finanzmärkte auf beiden Seiten zu öffnen. So könnte Wladiwostok zum nächsten Hongkong werden. Mehrere Diskussionsteilnehmer des Forums stellten fest, dass Wladiwostok alles hat, um zu einem strategischen Zentrum für die Integration des Globalen Südens zu werden.

Die Arktis wird im Mittelpunkt möglicher Geschäftsabschlüsse zwischen Russen und Amerikanern stehen; ernsthafte Diskussionen laufen seit März, auch beim jüngsten Treffen zwischen Putin und Trump.

Mitten in den kolossalen logistischen Herausforderungen könnte ein wirtschaftlicher Durchbruch in der Arktis, in der Nähe und innerhalb Alaskas, für die USA letztlich ein Ausweg aus einer wirtschaftlichen Katastrophe sein. So könnte die Arktis – die de facto von Russland dominiert wird – am Ende zu einer privilegierten Arena werden, um das „Imperium des Chaos“ zu domestizieren.

Russland hat in der Arktis bereits umfangreiche, komplexe Infrastrukturen aufgebaut – in Echtzeit modernisiert. Riesige Häfen, LNG-Verarbeitung, ganze Städte von Arbeitern und Technikern, der enorme Vorteil der Flotte von Atomeisbrechern (neun in Betrieb, zwei weitere im Bau) – all diese Fortschritte sind russisches geistiges Eigentum, das im Umgang mit den USA genutzt werden kann.

Am Ende festigten diese aufregenden Tage der letzten Woche die Zukunft. Großmeister Lawrow lieferte einmal mehr die prägnante Version – kommentierend zum Dreifach-Handshake von Putin, Xi und Modi: „Eine Demonstration, dass drei Großmächte, die drei große Zivilisationen repräsentieren, die Gemeinsamkeit ihrer Interessen in mehreren Bereichen anerkennen.“

Das ist weit mehr: Das ist eine neue Welt im Entstehen.