Peter A. McCullough: Bei mehr Impfungen kommt es vermehrt zum Fortzuschreiten von glomerulären Nierenerkrankung

By Peter A. McCullough, MD, MPH

Bei den Impfungen kommt es jetzt vermehrt fortzuschreiten der glomerulären Nierenerkrankung

Das größte Problem in der COVID-19-Krise, mit dem sowohl Ärzte als auch Patienten konfrontiert sind, ist das Fehlen von Zusicherungen zur langfristigen Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe. Den Amerikanern wurde gesagt, diese genetischen Produkte würden mit „Warp-Geschwindigkeit“ getestet. Das mag zwar für das Raumschiff Enterprise wunderbar sein, aber bei der Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen sollte Warpgeschwindigkeit nicht als vorteilhaft angesehen werden. Die Beobachtungszeit in der Forschung ist essenziell, um das Auftreten von Problemen zu bewerten, insbesondere bei den langlebigen mRNA-Impfstoffen und deren biologischem Produkt, dem Coronavirus-Spike-Protein. Für einen typischen abgeschwächten Lebendimpfstoff, einen abgetöteten Impfstoff oder einen Impfstoff auf Antigenbasis beträgt der Mindestzeitraum für die Sicherheitsbeobachtung in der klinischen Entwicklung 2 Jahre. Für genetische Produkte, zu denen auch mRNA und adenovirale DNA gehören, beträgt der Mindestzeitraum 5 Jahre. Angesichts der wahllosen Massenimpfungen haben wir es heute mit etwa zwei Dritteln der erwachsenen Bevölkerung zu tun, die einen neuartigen Impfstoff erhalten haben, und die Entwicklung ihrer medizinischen Grundprobleme ist ein spezifisches Ziel der Forschung, die in vielen Zentren durchgeführt wird. Canney et al. untersuchten 1105 Patienten, die im Jahr 2020 vor der mRNA eine stabile glomeruläre Nierenerkrankung aufwiesen, und verfolgten sie dann, nachdem sie einen oder mehrere der COVID-19-Impfstoffe erhalten hatten.[i] Die glomeruläre Nierenerkrankung kann sich bis zum vollständigen Nierenversagen und zur Dialyse verschlimmern, sodass die Folgen eines Problems mit der mRNA, dem Spike-Protein und dem Fortschreiten der Krankheit erheblich sind. Wie aus der Tabelle hervorgeht, war das Fortschreiten der Nierenerkrankung bei den doppelt Geimpften um mehr als das Zweifache erhöht.

Das bedeutet einen Verlust der Nierenfunktion, der bei den Geimpften in der Regel dauerhaft ist. Bei einer multivariablen Anpassung blieb dieser Effekt bestehen. Daraus kann geschlossen werden, dass die Verschlechterung der Nierenerkrankung auf den Impfstoff und keinen der anderen traditionellen Risikofaktoren (hoher Blutdruck usw.) zurückzuführen ist. Wenn Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch an einer Nierenerkrankung leiden und von einem Hausarzt oder Neurologen zu einer Impfung gedrängt wurden, teilen Sie ihnen bitte diesen Artikel mit und schlagen Sie ihnen vor, nie wieder ein experimentelles Produkt ohne langfristige Sicherheitsgarantien zu empfehlen. Ein solches Produkt sollte vom Patienten nur in Erwägung gezogen werden, wie es bei einer Forschungsstudie der Fall wäre, und zwar ausschließlich auf der Grundlage seiner persönlichen Präferenz und seiner Bereitschaft, an einer Form der klinischen Untersuchung teilzunehmen.

Quelle:

[i] Canney M, Atiquzzaman M, Cunningham AM, Zheng Y, Er L, Hawken S, Zhao Y, Barbour SJ. A Population-Based Analysis of the Risk of Glomerular Disease Relapse after COVID-19 Vaccination. J Am Soc Nephrol. 2022 Nov 4:ASN.2022030258. doi: 10.1681/ASN.2022030258. Epub ahead of print. PMID: 36332971.