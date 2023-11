Peter Schiff: Eine Krise spielt sich bereits unter dem Radar ab

Die Mainstream-Meinung bleibt optimistisch bezüglich der Entwicklung der Wirtschaft. Die Preis-Inflation sei angeblich besiegt worden. Das Wachstum des BIP war sogar besser als erwartet, und die meisten Ökonomen haben ihre Rezessionsprognosen auf Eis gelegt. Aber in seinem Podcast erklärte Peter Schiff, dass alles nur eine Illusion ist. Die Finanzkrise hat bereits begonnen und sie spielt sich weiterhin unter dem Radar ab.

Niemand versteht, dass diese Krise bereits begonnen hat. Aber glauben Sie mir, sie hat. So begann auch die Finanzkrise von 2008. Sie geschah nicht erst, als Lehman Brothers in Konkurs ging.

Als Lehman unterging, wusste jeder, dass es eine Krise gab. Aber es war schon lange vorher offensichtlich.

Das ist der Grund, warum es untergegangen ist. Es ging nicht einfach so aus dem Nichts pleite. Es war kein Zufall. Der Grund, dass Lehman Brothers, und Bear Sterns, und Fannie und Freddie, und AIG, und all diese Unternehmen untergingen, war ihre Exposition auf dem Hypothekenmarkt. Diese Exposition war für mich über Jahre offensichtlich, aber besonders im Jahr 2007, als der Subprime-Markt zusammenbrach. Das war der Punkt, an dem selbst der Dorftrottel hätte verstehen müssen, was bevorstand. Das Problem war, dass die meisten Leute an der Wall Street nicht einmal klug genug waren, um als Dorftrottel zu gelten, also konnten sie es bisher nicht herausfinden.

Sie benötigten sprichwörtlich einen Amboss, der ihnen auf den Kopf fällt. Das geschah endlich 2008. Aber selbst im Sommer 2008 waren viele Leute ahnungslos.

Wenn Sie sich also fragen: „Peter, wie können wir so nah an dieser massiven Krise sein, ja, wie kann diese Krise bereits begonnen haben, wenn niemand darüber spricht?“ Nun, blicken Sie einfach auf den Sommer 2008 zurück. Niemand sprach darüber.“

Peter betonte, dass diese Krise viel größer sei, weil die Probleme, die sie antreiben, viel größer sind.

Es sind die gleichen Probleme. Sie übertreffen nur die Größe der Probleme, die wir zuvor hatten. Denn statt die Probleme tatsächlich zu bewältigen, haben wir sie aufgeschoben und die Probleme vergrößert. Jetzt müssen wir uns mit den Konsequenzen dessen auseinandersetzen.

Beamte der Federal Reserve behaupten weiterhin, dass das Bankensystem „solide“ sei. Aber Peter sagte, dass alle großen Banken insolvent sind.

Nun, solange sie vorgeben, als ob sie alle ihre unter Wasser stehenden Vermögenswerte bis zur Fälligkeit halten würden, können sie so tun, als hätten sie kein Problem. Aber eines Tages müssen sie aufhören, so zu tun, denn die Umstände greifen ein, und sie müssen tatsächlich die Wertpapiere verkaufen, die sie eigentlich bis zur Fälligkeit halten wollten.

Newsweek veröffentlichte kürzlich einen Artikel mit dem Titel „Amerika steht vor einer Zinszahlungskrise“. Peter merkte an, dass sie zumindest darüber schreiben, aber sie übersehen immer noch die Wurzel des Problems. Es geht nicht nur um die Zinsen. Es geht auch um das Kapital.

Viele Leute behaupten, das Kapital sei unwichtig. Solange die USA die Zinszahlungen leisten können, ist alles in Ordnung. Aber wie Peter anführte, war die Staatsschuld kein Geschenk. Es ist eine Schuld. Aber es liegt in ihrer Natur, dass sie zurückgezahlt werden muss.

Also, wenn sie sagen würden: „Wir müssen die Schuld nicht zurückzahlen“, würde ich sagen: „Haben Sie das mit den Chinesen abgeklärt? Haben Sie es mit den Japanern abgeklärt? Wissen die, dass das der Deal ist? Wissen die, dass sie uns Geld leihen, aber es nie zurückbekommen werden?“ Denn das ist kein Darlehen. Das ist ein Geschenk.“

Natürlich lautet die Antwort immer: „Wir können einfach von jemand anderem leihen, um es zurückzuzahlen.“

Mit anderen Worten, es ist ein Schneeballsystem. Also musste sich Bernie Madoff nie Sorgen machen, Geld zurückzahlen zu müssen, denn er bekam es vom nächsten Dummkopf, der nicht realisierte, dass es ein Schneeballsystem war. Aber was passiert, wenn die Leute erkennen, dass es ein Schneeballsystem ist? Sie möchten nicht teilnehmen. Und das ist es, was passiert. Unsere Gläubiger möchten uns kein Geld mehr leihen, um andere Gläubiger zurückzuzahlen. Das passiert gerade. Das ist der Grund, warum die Anleihenrenditen steigen, denn die Leute, die die Anleihen besitzen, wollen ihr Geld zurück, wenn sie fällig werden, und wir können keine neuen Käufer finden.

Steigende Zinssätze beeinträchtigen die Zahlungsfähigkeit der Vereinigten Staaten. Wenn die Zinsen steigen, muss das Finanzministerium noch mehr leihen, um mit den Zinszahlungen Schritt zu halten. Wenn die Schulden steigen, werden die USA zu einem größeren Kreditrisiko. Es wird auch wahrscheinlicher, dass Regierung und Zentralbank mehr Inflation schaffen müssen, um den Schuldendienst zu leisten.

Also machen höhere Zinssätze Staatsanleihen nicht attraktiver. Sie machen sie unattraktiver. Das ist ein Problem. Das ist ein bodenloser Abgrund. Das ist ein sich selbst verstärkender Zusammenbruch, den wir beobachten, der an Fahrt gewinnen wird.“

Während eines Interviews behauptete der neue Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, dass die USA während der Trump-Jahre die größte Wirtschaft aller Zeiten hatten. Peter nannte das „eine Lüge.“

Wir hatten nicht die größte Wirtschaft in der Geschichte der Welt. Es war nicht einmal annähernd. Wir hatten nicht einmal die größte Wirtschaft in der Geschichte Amerikas. Wir hatten nicht die größte Wirtschaft im 21. Jahrhundert. Wir hatten eine Blase unter Trump. Trump hat die Blase nicht erschaffen. Er erbte die Blase und vergrößerte sie. Diese Blase ist jetzt geplatzt.

Man kann die Ursprünge der Blase bis in die Ära Bill Clinton zurückverfolgen und die von Alan Greenspan eingeleitete Geldpolitik. Diese Blase platzte zum ersten Mal unter Bush 2, wurde wieder aufgeblasen, platzte erneut 2008, und dann schafften sie es, sie wieder aufzublasen.

Die Vorstellung, dass die Leute denken, alles sei noch vor ein paar Jahren großartig gewesen und jetzt sei alles zum Teufel gegangen – das ist falsch, denn es setzt voraus, dass wir es einfach reparieren könnten, ganz einfach. Wir müssten nur zu den Trump-Politiken zurückkehren und es würde uns wieder großartig gehen. Nein! Dieses Problem ist viel größer als nur die schlechten Dinge, die Biden getan hat.

Peter erklärte, wie die Clinton-Administration den Trend begann, kürzerfristige Finanzierungen zu nutzen, um die Zinszahlungen zu senken. Sie konnten das tun, weil die Zinsen so niedrig waren. Natürlich schuf das mehr Risiko, denn steigende Zinsen können diese Zahlungen schnell in die Höhe treiben. Dort sind wir heute. Die Zinssätze steigen und all diese kurzfristigen Schulden werden fällig. Das bedeutet, dass das Finanzministerium zu einem viel höheren Satz leihen muss, um diese Schulden zu ersetzen.

Es wird zu einer kompletten Staatsschulden- und Währungskrise eskalieren, die bereits begonnen hat, aber noch lange nicht zu Ende ist.“

In diesem Podcast erklärt Peter auch, warum die Zukunft der USA eher Argentinien als Japan ähneln wird.