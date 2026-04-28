Peter Thiels Palantir Technologies könnte „das gefährlichste Unternehmen der Welt“ sein: Hier ist der Grund

Ein Kommentar auf Substack erklärt, wie Palantir Technologies innerhalb der Trump-Regierung und auf der ganzen Welt eine außergewöhnliche Menge an Macht ausübt.

Palantir Technologies, ein Unternehmen, von dem Sie vielleicht noch nie gehört haben, übt innerhalb der Trump-Regierung und weltweit eine außergewöhnliche Menge an Macht aus.

Palantir Technologies wird von mindestens einem scharfsinnigen Beobachter als „das gefährlichste Unternehmen der Welt“ angesehen – nicht nur wegen seiner tyrannischen Überwachungsreichweite in das Leben amerikanischer Bürger, sondern auch wegen seiner beängstigenden Macht, durch seine Computeralgorithmen tödliche militärische und gesellschaftliche Entscheidungen auszulösen.

Interessanterweise hielt der homosexuelle Tech-Milliardär Peter Thiel – Vorsitzender von Palantir Technologies, größter Anteilseigner und ideologisches Rückgrat des Unternehmens – kürzlich während der Fastenzeit in Rom eine vierteilige Vortragsreihe über den biblischen Antichristen.

Bereits 2009 schrieb Peter Thiel, dass er aufgehört habe zu glauben, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar seien.

Palantir Technologiess beispiellose Bedrohung für die menschliche Existenz

„Vergesst ExxonMobil. Vergesst Lockheed Martin. Vergesst Facebook, Raytheon, Pfizer, BlackRock, jeden Bösewicht, auf den man euch in den letzten dreißig Jahren trainiert hat zu zeigen“, schrieb Dean Blundell in einem erschütternden, augenöffnenden Substack-Kommentar. „Diese Unternehmen sind gefährlich auf die Weise, wie eine geladene Waffe auf einem Tisch gefährlich ist – untätig, bis sie jemand aufhebt, und gewöhnlich tut das jemand, und gewöhnlich sterben Menschen, und danach schreiben wir Bücher darüber.“

„Palantir Technologies ist in einer Kategorie gefährlich, die diese Unternehmen nicht einmal betreten“, erklärte Blundell. „Palantir Technologies ist das erste private Unternehmen in der Geschichte, das erfolgreich vier Dinge verschmolzen hat, die jede Zivilisation in der aufgezeichneten Geschichte – bewusst und unter enormen Kosten – getrennt gehalten hat“, bis jetzt.

Diese vier Fähigkeiten seien: der Überwachungsapparat des Staates; die Zielerfassungsmaschine des Militärs; das ideologische Projekt einer Fraktion, die offen wolle, dass die Demokratie endet; und das Kapital von Jeffrey Epstein.

Der Vorsitzende von Palantir Technologies schrieb laut Blundell 2009, dass Freiheit und Demokratie nicht länger vereinbar seien:

Der CEO hat gerade ein Buch veröffentlicht, in dem argumentiert wird, dass die Entnazifizierung nach dem Krieg ein Fehler gewesen sei und manche Kulturen „rückschrittlich“ seien. Sie finanzieren einen Blogger, der Sklaverei verteidigt. Sie halfen dabei, den Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten ins Amt zu bringen.

Das ist kein Unternehmen, das zufällig schlechte Politik hat. Die schlechte Politik ist die Produkt-Roadmap.

Bezüglich Palantir Technologiess beispielloser, kaum vorstellbarer Macht zur Überwachung und zum Eindringen in das Leben jedes Bürgers erklärte Blundell:

Die Steuerunterlagen jedes Amerikaners. Die Akte jedes Einwanderers. Jedes Kennzeichen, das von jeder Kamera erfasst wird. Jede Gesundheitsakte, die wegen Betrugs markiert wird. Jeder Name auf einer Beobachtungsliste. Die Plattformen Foundry und Gotham von Palantir Technologies greifen nicht nur auf diese Daten zu – sie sind die Ebene, durch die die Regierung sich selbst inzwischen sieht.

Die Ostdeutschen brauchten 91.000 Stasi-Offiziere und 189.000 Informanten, um 17 Millionen Menschen zu überwachen. Palantir Technologies erledigt denselben Job für 330 Millionen Amerikaner mit einem Serverrack und einem Login.

Die Israel Defense Forces nutzt Palantir Technologies, um Ziele in Gaza auszuwählen, und die United States Army übergab Palantir Technologies kürzlich einen Vertrag über 10 Milliarden Dollar.

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Die anfängliche Finanzierung von Palantir Technologies wurde zu großen Teilen durch eine Kapitalspritze von 40 Millionen Dollar ermöglicht, die von Jeffrey Epstein bereitgestellt wurde.

Blundell veröffentlichte seinen fesselnden Beitrag, nachdem Palantir Technologies eine 22-Punkte-Erklärung mit dem Titel „The Technological Republic“ veröffentlicht hatte, in der sein Aufstieg, seine Unternehmensphilosophie, seine Tätigkeit und seine Pläne dargelegt werden. Der Beitrag auf X hat mehr als 35 Millionen Aufrufe erzielt.

Palantir Technologiess kurzes Online-„Manifest“ löste keine Kontroverse aus. Wie Blundell bemerkte: „Die Presse gähnte. Der Markt jubelte“, und die Aktie von Palantir Technologies „stieg“.

„So sieht ein Regime aus, während es sich installiert“, erklärte Blundell. „Keine Panzer. Keine Braunhemden. Eine Softwarelizenz, eine CIA-gestützte Finanzierungsrunde, ein Büro im Tolkien-Stil, ein Bestsellerbuch und ein Vorsitzender, der glaubt, die Verfassung sei ein Fehler.“

„Sie schrieben es nieder. Sie hefteten es an den Anfang ihres Feeds. Dann gingen sie schlafen, als hätten sie dem 21. Jahrhundert nicht gerade eine Lösegeldforderung gefaxt“, schrieb er.

Auch andere sahen das Entsetzliche in dem, was Palantir Technologies gepostet hatte. „Ein belgischer Philosoph nannte es ‚Technofaschismus‘. Yanis Varoufakis sagte, wenn das Böse twittern könnte, würde es so klingen“, bemerkte Blundell. „Ein Theoretiker auf Substack nannte es ‚den organisierenden Motor der Todesspirale des westlichen Imperiums‘.“

Lesen Sie hier Blundells vollständigen Kommentar.