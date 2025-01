Pfizer beauftragte einen Ghostwriter, um die „heißen Chargen“, die tödlichen Chargen der Covid-Impfstoffe, zu erklären

Von Rhoda Wilson

Eine dänische Gruppe veröffentlichte 2023 eine statistische Analyse, die überproportional viele unerwünschte Ereignisse bei den ersten Pfizer-BioNTech-Impfstoffen zeigte, was auf Kritik von Anders Hviid, einem Professor für Epidemiologie, und später von Borja Somovilla del Saz, einem 23-jährigen Informatikstudenten, stieß.

Die Kritik von Somovilla del Saz war die prominenteste, da sie von Pfizer-BioNTech und dem Paul-Ehrlich-Institut („PEI“) aufgegriffen wurde.

Eine Untersuchung des Hintergrunds und des Schreibstils von Somovilla del Saz hat Ungereimtheiten aufgedeckt, die auf die Beteiligung externer Parteien hindeuten, und seine Kritik an verschiedenen Veröffentlichungen zur Impfstoffsicherheit und anderen Themen scheint reaktionär und strategisch terminiert zu sein.

Es scheint, dass Somovilla del Saz ein Ghostwriter ist, der von der Pharmaindustrie eingesetzt wird, um Botschaften zu verbreiten, die ihren Interessen entsprechen.

Rauch, Spiegel und Ghostwriter

Von Health Advisory & Recovery Team

Im Jahr 2023 veröffentlichte eine dänische Gruppe eine statistische Analyse, die überproportional viele unerwünschte Ereignisse bei den ersten Pfizer-BioNTech-Impfstoffen zeigte. Die Grafik mit blauen, grünen und gelben Punkten wurde weit verbreitet.

Abbildung 1: Diagramm der dänischen Chargen nach gemeldeten unerwünschten Ereignissen im Vergleich zu den versendeten Dosen, gruppiert und farbcodiert

Die Geschichte hinter den Kulissen ist eine Geschichte von mangelnder Transparenz, fehlender behördlicher Aufsicht und mangelnder Konsistenz bei der Herstellung. Die Kritikpunkte des Papiers lassen sich leicht widerlegen. Interessanterweise kam der prominenteste Kritikpunkt von einem 23-jährigen Informatikstudenten. Vielleicht ist er ein Universalgenie, oder vielleicht deuten die Beweise darauf hin, dass er ein Ghostwriter ist, der von einer Branche eingesetzt wird, die für ein solches Verhalten bekannt ist.

Wie sich die Geschichte entwickelte

Die Hauptautorin Vibeke Maniche veröffentlichte ihr Werk am 11. April 2023 um 7:13 Uhr auf Twitter. Innerhalb von 12 Minuten schrieb Anders Hviid, Professor für Epidemiologie am Serum-Institut und eine Schlüsselfigur in der Überwachung der Impfstoffsicherheit in Dänemark: „BETRUG oder Inkompetenz? … Dies ist ein Fall von vorsätzlicher Fehlinformation.“ Wenn unabhängige Wissenschaftler sich die Zeit genommen haben, einen riesigen Datensatz nach Chargennummern zu sortieren und eine detaillierte Analyse durchzuführen, dann scheint eine solche Reaktion eines Fachkollegen gelinde gesagt voreilig zu sein.

Er schrieb dann an die Herausgeber der Zeitschrift und drängte sie, den Artikel zurückzuziehen. Die Herausgeber blieben standhaft und leiteten die Kritik an die Autoren weiter, die jeden Punkt erfolgreich verteidigen konnten. Er wurde gebeten, einen Brief zu schreiben, der am 15. Juli veröffentlicht wurde und darauf hinwies, dass möglicherweise nicht alle versandten Dosen verabreicht wurden. Vor der Veröffentlichung seines Briefes wurde ein separater Brief eingereicht, der nicht von ihm, sondern von einem einzigen Autor verfasst wurde, Borja Somovilla Del Saz, einem 23-jährigen Informatikstudenten.

Was war da los?

Wer ist Borja Somovilla del Saz?

In seiner Arbeit vom Juli 2023 argumentierte Borja Somovilla del Saz, dass die höheren Nebenwirkungsraten in den ersten Chargen auf die Verteilung an Risikogruppen, darunter Beschäftigte im Gesundheitswesen und ältere Menschen, zurückzuführen seien. Als De Welt BioNTech um einen Kommentar bat, verwies das Unternehmen auf seine Arbeit und sagte: „Dazu gibt es nichts weiter zu sagen.“ Wie seltsam, dass ein Pharmaunternehmen nichts weiter hinzuzufügen hat als das, was ein 23-jähriger Informatikstudent verfasst hat? Auch das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland bezog sich auf seine Arbeit. Noch seltsamer. Ist er ein Universalgenie oder steckt etwas anderes dahinter?

Auf Research Gate (wo Akademiker ihre Publikationen teilen) gibt er seine Fähigkeiten als „Computer Networking“ an. An anderer Stelle wirbt er für Nachhilfe im Bereich Programmierung. Er hat seinen Abschluss an der Universidad Del Pais Vasco gemacht, gibt aber an, an der Universität Valencia zu studieren, wo er lebt und eine akademische E-Mail-Adresse hat. Er hat einen Twitter-Account, der auf einen spanischen Blog verweist.

Zu seinen Veröffentlichungen auf Research Gate gehören folgende:

1. Eine Folgebewertung der Ergebnisse des Surgeon General von Florida: „Überdenken der Einbeziehung von Ladapos Arbeit in die Metaanalyse: Bedenken hinsichtlich der Validität und Auswirkungen“, Februar 2024 (angenommen in 2 Monaten)

2. Eine Kritik der Veröffentlichung des Gesundheitsministeriums von Florida, in der diesem Voreingenommenheit bei der Berichterstattung über Herztode bei Männern vorgeworfen wird: „Fragwürdige Belastbarkeit der Ergebnisse einer Metaanalyse“ Aug. 2023 (angenommen in 17 Tagen)

3. Sein Brief zum dänischen Chargenpapier: „Chargenabhängige Sicherheit des BNT162b2-mRNA-COVID-19-Impfstoffs“.

4. Spanischer Kommentar zu Covid-Impfstoffen: „Beweise für die Verwendung von Covid-Impfstoffen (Update: 25.12.2022)“

5. Kritik des Malhotra-Papiers: „Kommentar zu Malhotra et al (2022): Heilung der pandemischen Fehlinformation mit mehr Fehlinformation?“ (nur Vorabdruck)

6. Papier, das die Behauptung kritisiert, dass Abtreibung eindeutig negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat: „Kritik an Colemans neuer Studie: „Die Turnaway-Studie: Ein Fall von Selbstkorrektur in der Wissenschaft, der durch politische Motivation und nicht verifizierte Ergebnisse auf den Kopf gestellt wurde“

Der letzte Punkt ist interessant. Dieser Artikel ist im Stil eines Sozialwissenschaftlers verfasst, der sich durch eine wortreiche und blumige Sprache, die extensive Verwendung langer Zitate, die Verwendung eines akademischen Vokabulars auf Kosten der Klarheit und die Konzentration auf die Kritik theoretischer Rahmenbedingungen und des Studiendesigns auszeichnet, anstatt sich auf eine gründliche Datenanalyse einzulassen oder neue empirische Erkenntnisse zu präsentieren.

Seine früheren Veröffentlichungen – in spanischer Sprache verfasst – konzentrierten sich auf nicht verwandte Themen wie LGBTQ+-Rechte und andere Abtreibungsfragen. Trotz der weltweiten Impfstoffdebatte im Jahr 2021 und Anfang 2022 veröffentlichte Somovilla del Saz bis Ende 2022 nichts zu diesem Thema. Seine erste Kritik an einem Covid-Artikel folgte auf Aseem Malhotras vielbeachtete Veröffentlichung – eine der ersten von Experten begutachteten Artikel, die mRNA-Impfstoffe kritisierten und ein reaktionäres Motiv vermuten ließen. Seine früheren Arbeiten waren alle auf Spanisch verfasst, bis er im September 2022 auf Englisch umstieg. Es gibt noch weitere wichtige Unterschiede zwischen seinen Covid-Arbeiten und früheren Arbeiten.

Sein Arbeits- und Schreibstil

Sein Schreibstil offenbart Ungereimtheiten.

Frühere Arbeiten, wie seine „Response to Catholic.net“ (2021), enthalten Gesprächsphrasen wie „Let’s see the claims“ und „this doesn’t hold up“, neben häufigen Auslassungen von Artikeln, wie „review of studies shows lack of …“ Diese informellen Merkmale stehen in starkem Kontrast zu späteren Werken, wie seiner Kritik an Malhotra (2022), die eine ausgefeilte akademische Sprache verwendet, einschließlich Verben wie „underscores“ und „dem demonstrates“ (zeigt) verwendet, neben der formellen Verwendung von Artikeln wie ‚the‘ und ‚a‘.

Ebenso wird in der Malhotra-Kritik (2022) das Oxford-Komma konsequent verwendet, während es in früheren Werken wie der ‚Response to Catholic.net‘ ganz weggelassen wird. In späteren Werken werden Phrasen wie ‚non-peer-reviewed‘ oder ‚self-controlled‘ getrennt, während in der Turnaway-Kritik (2022) die Trennung fast vollständig fehlt.

Selbst innerhalb einzelner Artikel treten Unstimmigkeiten auf. In der Ladapo-Kritik (2023) variiert die Silbentrennung beispielsweise zwischen „non-peer-reviewed“ und „non peer reviewed“, und der Ton wechselt zwischen formell und umgangssprachlich, als gäbe es mehr als einen Autor.

Solche Ungereimtheiten, in Kombination mit dem Zeitpunkt seiner Kritiken, lassen auf eine mögliche Beteiligung externer Parteien schließen. Ghostwriting oder der strategische Einsatz externer Stimmen ist in der Pharmaindustrie nicht ungewöhnlich. Unternehmen nutzen oft Dritte, um Botschaften zu verbreiten, die ihren Interessen entsprechen, insbesondere in umstrittenen Bereichen wie der Impfstoffsicherheit. War dies hier der Fall?

Wissenschaftliche Debatte?

Es ist völlig richtig, dass Wissenschaftler für ihre Arbeit zur Rechenschaft gezogen werden, aber hier war es anders. Die wichtigste Erkenntnis war, dass die Sterblichkeitsrate für „Blue Batches“ nur 4 % der Dosen ausmachte, aber mit 50 % der impfstoffbedingten Todesfälle in Verbindung gebracht wurde. Diese risikoreichen „blauen“ Chargen wurden nach nur 80.000 Dosen zurückgezogen – weit weniger als die Standardchargengröße von einer Million Dosen. Die geringere Verteilung der gekennzeichneten Chargen wurde bestätigt. Handelte es sich um eine vorsätzliche Vorsichtsmaßnahme, eine Produktionsanomalie oder wurden die Chargen zurückgezogen, nachdem Probleme aufgetreten waren? Wenn diese Chargen tatsächlich in ihrer Größe begrenzt waren, müssen die Aufsichtsbehörden noch eine klare Begründung für diese Abweichung von den üblichen Vertriebspraktiken liefern. Obwohl die früheren Chargen kleiner waren, scheint es höchst unwahrscheinlich, dass sie mehr als zwölfmal kleiner gewesen wären.

Die Hauptargumentation war, dass dies darauf zurückzuführen sei, dass den gebrechlichen Menschen frühere Dosen injiziert wurden und eine größere Anzahl zufälliger Todesfälle gemeldet wurde, und dass die frühen Chargen aus logistischen Gründen eine geringere Chargengröße hatten. Keine dieser Behauptungen hält einer genauen Prüfung stand. Der Anteil der über 70-Jährigen lag bei diesen frühen Chargen bei nur 21 %, ein Verhältnis, das dem der vorherigen Chargen ähnelte. Außerdem ist die Melderate bei älteren gebrechlichen Menschen, die sterben, viel niedriger als bei jüngeren Menschen, bei denen der Tod unerwartet eintritt.

Eine weitere Behauptung war, dass Angehörige der Gesundheitsberufe eher ihren eigenen Zustand melden als den ihrer Patienten. Angesichts der Tatsache, dass die Zahl der gemeldeten Todesfälle zwischen der schlimmsten und der am wenigsten schädlichen Charge um das 1.104-fache gestiegen ist, ist es eine gewagte Behauptung, dass Angehörige der Gesundheitsberufe eher ihren eigenen Tod melden als den ihrer Patienten.

Eine Studie aus der Tschechischen Republik bestätigte unabhängig davon die dänischen Ergebnisse und stellte erhebliche Überschneidungen bei problematischen Chargen fest. Die schwedischen Daten stehen noch aus, und die Autoren berichten, dass dies dieses Muster bestätigt und die Ergebnisse über mehrere Datensätze hinweg validiert. Bemerkenswert ist, dass in Pfizers eigenem internen Sicherheitsbericht dieselben neun Chargen unter den 20 problematischsten für unerwünschte Ereignisse aufgeführt sind. Diese Ergebnisse deuten auf ein systemisches Problem mit bestimmten frühen Chargen hin, das sich nicht einfach durch demografische Faktoren oder ein erhöhtes Bewusstsein erklären lässt.

Abbildung 2: Melderate unerwünschter Ereignisse für jede der neun Chargen, die sowohl in Dänemark als auch in der Tschechischen Republik verwendet wurden

Produktions- und Fertigungsstandorte

Die Chargendiskrepanzen deuten auch auf mögliche Unterschiede in den Herstellungsprozessen hin. Zunächst produzierte Pfizer mRNA in seiner Anlage in Andover, Massachusetts, bevor die Produktion Mitte 2021 an den Standort von BioNTech in Marburg, Deutschland, verlagert wurde. Während die Anlage in Marburg mehrere problematische Chargen für weitere Tests kennzeichnete, wurden viele der „gelben“ Chargen, die mit den wenigsten unerwünschten Ereignissen in Verbindung gebracht wurden, nicht denselben Qualitätskontrollmaßnahmen unterzogen. Woher wussten sie, welche sie testen sollten?

Abbildung 3: Deutsche Tabelle, die zeigt, ob PEI Tests durchgeführt hat, in der letzten Spalte, farblich gekennzeichnet nach der Farbzuordnung im dänischen Papier

Abtreibungen aufgrund von fetalen Anomalien

Daten aus England und Wales zeigen einen Anstieg der Abtreibungen aufgrund von fetalen Anomalien zwischen März und Mai 2021, einem Zeitraum, in dem diese Eingriffe deutlich über dem erwarteten Niveau lagen. Frauen, die im ersten Trimester mit den frühen „blauen“ Chargen geimpft wurden, hätten in diesem Zeitraum die 20-wöchige Ultraschalluntersuchung zur Feststellung von Anomalien erreicht. Obwohl kein kausaler Zusammenhang endgültig nachgewiesen wurde, rechtfertigt der Zeitpunkt dieser Erkenntnisse weitere Untersuchungen zu möglichen Zusammenhängen zwischen chargenspezifischen Sicherheitssignalen und Schwangerschaftsergebnissen.

Abbildung 4: Abtreibungen in England und Wales aufgrund von fetalen Anomalien zwischen März und Mai

Formelle Antworten

Das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlichte im August 2023 eine Erklärung. Sie behaupteten, dass die Anzahl der Berichte genau mit den verabreichten Dosen für jede Charge in ihrer Analyse einer prospektiven Umfrage unter den Geimpften namens SafeVac 2.0 korrelierte. Was sie nicht klarstellten, war, ob die ersten Chargen in diese Analyse einbezogen wurden oder nicht. Ihre Beweise deuten darauf hin, dass Unterschiede in den Komorbiditäten und im Alter zwischen den Chargen nur minimale Auswirkungen auf die Melderaten haben.

Die dänische Arzneimittelbehörde führte eine Analyse durch. Auch sie fand Ausreißer unter den frühen Chargen, führte dies jedoch auf eine verstärkte Berichterstattung durch Mitarbeiter des Gesundheitswesens und ältere Menschen zurück. Die im Herbst 2021 in Pflegeheimen verabreichten Auffrischungsdosen führten nicht zu weiteren Ausreißern in den Daten.

Abbildung 5: Berichte an dänische Behörden nach Charge und Zeit

Offene Fragen

Die Diskrepanzen bei den Pfizer-Impfstoffchargen und die damit verbundenen Verteidigungen lassen viele Fragen offen:

Testlücken : Warum wurden einige der sichersten Chargen keiner strengen Qualitätskontrolle unterzogen?

wurden einige der sichersten Chargen keiner strengen Qualitätskontrolle unterzogen? Globale Überschneidungen : Warum überschneiden sich problematische Chargen, die in Dänemark gemeldet wurden, mit denen, die in der Tschechischen Republik gemeldet und durch schwedische Daten bestätigt wurden?

überschneiden sich problematische Chargen, die in Dänemark gemeldet wurden, mit denen, die in der Tschechischen Republik gemeldet und durch schwedische Daten bestätigt wurden? Umgehung der Vorschriften : Warum haben sich die Aufsichtsbehörden auf die Kritik eines Studenten verlassen und die in unabhängigen Studien geäußerten Sicherheitsbedenken nicht direkt angesprochen?

Warum haben sich die Aufsichtsbehörden auf die Kritik eines Studenten verlassen und die in unabhängigen Studien geäußerten Sicherheitsbedenken nicht direkt angesprochen? Fetale Anomalien: Welcher Zusammenhang besteht möglicherweise zwischen den frühen Chargen und dem Anstieg der Abtreibungen aufgrund fetaler Anomalien, der von März bis Mai 2021 beobachtet wurde?

Schlussfolgerung

Der Skandal um die Pfizer-Impfstoffcharge wirft ein Schlaglicht auf beunruhigende Unstimmigkeiten bei der Herstellung, Qualitätskontrolle und behördlichen Aufsicht. Die Abhängigkeit von Zahlen wie Borja Somovilla del Saz in Verbindung mit unzureichenden Erklärungen von BioNTech, Pfizer und dem PEI unterstreicht systemische Probleme bei der Handhabung und Kommunikation von Bedenken hinsichtlich der Arzneimittelsicherheit. Während die Debatte weitergeht, bleibt die Notwendigkeit von Rechenschaftspflicht, Transparenz und einer gründlichen Untersuchung der Signale für die Impfstoffsicherheit von entscheidender Bedeutung.

Über den Autor

Das Health Advisory & Recovery Team („HART“) ist eine Gruppe hochqualifizierter britischer Ärzte, Wissenschaftler, Ökonomen, Psychologen und anderer akademischer Experten, die sich aufgrund gemeinsamer Bedenken hinsichtlich der politischen und leitenden Empfehlungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zusammengeschlossen haben. Die Gruppe ist weiterhin besorgt über den Mangel an offener wissenschaftlicher Debatte in den Unternehmensmedien und den beunruhigenden Trend der Zensur und Schikanierung derer, die die „offizielle“ Darstellung in Frage stellen.

Neben ihrer Website HIER können Sie ihnen auch auf Substack HIER, Facebook HIER und Twitter HIER folgen.