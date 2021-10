Pfizer-CEO – Bidens „guter Freund“ – arbeitet privat daran, Reformen der Arzneimittelpreise zu verhindern

Nur wenige Stunden, nachdem Präsident Joe Biden den CEO von Pfizer, Albert Bourla, als „guten Freund“ bezeichnet hatte, enthüllte Politico, dass der Pharmamanager seine Mitarbeiter dazu drängt, den Plan der Demokraten zu bekämpfen, Medicare die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente direkt aushandeln zu lassen – ein populärer Vorschlag, den Biden befürwortet hat.

Politico erhielt eine Kopie einer dreiminütigen Videobotschaft, in der Bourla die üblichen – und irreführenden – Argumente der Pharmaindustrie gegen den Medicare-Verhandlungsplan wiedergibt, den führende Demokraten trotz der Einwände mehrerer von Big Pharma unterstützter Gesetzgeber in ein Budgetversöhnungspaket aufnehmen wollen.

„Als wir die Kollegen von Pfizer gebeten haben, in weniger als einem Jahr einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln, haben Sie das getan“, sagt Bourla in dem Video. „Als wir Sie gebeten haben, die Produktion schnell auszuweiten, damit wir 3 bis 4 Milliarden Dosen pro Jahr herstellen können, haben Sie es getan. Jetzt bitten wir Sie, etwas ebenso Wichtiges zu tun, nämlich sich über politische Maßnahmen zu informieren, die dazu beitragen, dass unsere Durchbrüche in die Hände derjenigen gelangen, die sie brauchen, und gleichzeitig die Fähigkeit unseres Sektors zu schützen, diese Durchbrüche überhaupt erst zu entwickeln.“

Laut Politico enthielt die per E-Mail verschickte Videobotschaft „einen Link mit der Aufschrift ‚KLICKEN SIE HIER, um heute eine E-Mail an Ihren Kongressabgeordneten zu senden‘. Ein Haftungsausschluss am Ende lautete: ‚Die Teilnahme an einer Pfizer Grassroots-Mobilisierung ist völlig freiwillig und keine Voraussetzung für Ihre Beschäftigung bei Pfizer.'“

Die Berichterstattung von Politico am Mittwoch erfolgte kurz nachdem Biden in einer Rede auf einem vom Weißen Haus veranstalteten Coronavirus-Gipfel Bourla und Pfizer dafür gelobt hatte, „Partner und führend“ im Kampf gegen die weltweite Coronavirus-Pandemie zu sein.

„Ich möchte Pfizer und seinem CEO und Vorsitzenden Albert danken“, sagte der Präsident. „Albert war ein guter Freund und hat uns sehr geholfen“.

Pfizer und sein Impfstoffpartner BioNTech haben den größten Teil ihrer Impfstoffvorräte an die USA und andere wohlhabende Länder verkauft, während Milliarden von Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen weiterhin keinen Zugang zu einer einzigen Dosis haben. Eine letzte Woche von der People’s Vaccine Alliance veröffentlichte Analyse schätzt, dass Pfizer/BioNTech und Moderna „mehr als 90 % ihrer Impfstoffe an reiche Länder verkauft haben und dafür das bis zu 24-fache der potenziellen Produktionskosten verlangen.“

„Der Impfstoff Covid macht inzwischen mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes von Pfizer aus“, heißt es in der Analyse. „Pfizer hat in der ersten Hälfte dieses Jahres Impfstoffe im Wert von mehr als 11 Milliarden Dollar verkauft. Für 2021 rechnet Pfizer nun mit einem Gesamtumsatz von 33,5 Milliarden Dollar mit Impfstoffen, was den Impfstoff zu einem der umsatzstärksten Pharmaprodukte in diesem Jahr und möglicherweise in der Geschichte der Pharmaindustrie macht.“

Biden in the AM: Albert Bourla is my good friend.



Bourla in the PM: Biden’s drug plan is the worst and I hate it.https://t.co/XQJaAMnmjf — Adam Cancryn (@adamcancryn) September 22, 2021

In den letzten Wochen haben die großen Akteure der Pharmaindustrie aggressiv gegen die Arzneimittelpreisreform der Demokraten mobilisiert und Millionen von Dollar in Anzeigen gegen Vorschläge gesteckt, die von einer überwältigenden Mehrheit der US-Wähler befürwortet werden.

Die Lobbyarbeit von Big Pharma scheint sich auszuzahlen. Eine Aufstellung der Washington Post zeigt, dass mindestens neun Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat bereit sein könnten, gegen die Arzneimittelpreisreformen ihrer eigenen Partei zu stimmen, die – wenn sie in Kraft treten – die unkontrollierte Fähigkeit der Pharmaunternehmen gefährden würden, himmelhohe Preise für lebensrettende verschreibungspflichtige Medikamente festzulegen. Eine kürzlich von Gallup und West Health durchgeführte Studie ergab, dass sich 18 Millionen Erwachsene in den USA in diesem Jahr ein verschriebenes Medikament nicht leisten konnten.

Letzte Woche hat ein Trio von Demokraten – Reps. Scott Peters aus Kalifornien, Kurt Schrader aus Oregon und Kathleen Rice aus New York – den Medicare-Vorschlag im Energie- und Handelsausschuss des Repräsentantenhauses blockiert, was den Zorn von Patientenverbänden und progressiven Gesetzgebern auf sich zog. Laut OpenSecrets sind Pfizer-Mitarbeiter und PACs die größten Spender für Peters‘ Wahlkampfausschuss in diesem Wahlzyklus.

„Viel zu lange war es nicht der Kongress, der die Pharmaindustrie reguliert hat. Viel zu lange war es die Pharmaindustrie, die den Kongress reguliert hat“, sagte Senator Bernie Sanders (I-Vt.), der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Senats, am Dienstag bei einer Kundgebung vor dem Hauptsitz der Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, der größten Lobbygruppe der Pharmaindustrie in den USA.

„Im Moment geben sie viele Millionen Dollar für Wahlkampfspenden, Fernsehwerbung und Lobbyarbeit aus, um das 3,5 Billionen Dollar schwere Versöhnungsgesetz zu verhindern, das endlich die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente senken wird, indem es Medicare die Möglichkeit gibt, mit der Pharmaindustrie zu verhandeln“, so Sanders weiter. „Heute sagen wir Big Pharma ganz klar: Die Zeit, in der ihr in Washington, D.C. das Sagen habt, ist vorbei.“