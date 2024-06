Pfizer-Chef: „Covid war eine Probe“ und „unsere besten Tage liegen noch vor uns“

Pfizer-Chef Albert Bourla hatte knapp vor einem Jahr im Economic Club of Chicago einige bemerkenswerte Aussagen gemacht, die damals weitgehend unbemerkt blieben, jetzt aber für Aufregung sorgen.

„Ich glaube wirklich, dass die besten Tage für Pfizer noch bevorstehen, denn Covid war für mich wie ein Testlauf“, sagte Bourla.

“Er fügte hinzu: “Wie kann man eine Organisation mobilisieren und das Unmögliche möglich machen [im Kampf gegen] eine große Krankheit?

Pfizer’s CEO said that “Covid was a rehearsal” and that “the best years of Pfizer are ahead.”



As we have said all along, Covid was a trial run for an even bigger tyrannical undertaking still to come.



