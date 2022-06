Pfizer-Dokument zeigt hohe Rate von geimpften schwangeren Frauen, die ihre Babys verloren haben

Der traditionellen Medizin zufolge wurden Impfstoffe nie an schwangere Frauen oder sogar an solche, die versuchen, schwanger zu werden, verabreicht. mRNA-Impfstoffe wurden und werden immer noch nicht von der FDA zugelassen und werden dennoch in großem Umfang bei schwangeren Frauen beworben, was eine völlige Umkehrung der erfolgreichen medizinischen Praxis darstellt. Die wirkliche Wissenschaft spielt keine Rolle mehr. Die Pseudowissenschaft gibt den Ton an.

Am 3. Juni 2021 dokumentierte der pensionierte Neurochirurg Dr. Russell Blaylock den Irrsinn dieser Kehrtwende:

Wie bereits erwähnt, meldeten bis zum 20. Mai 2021 etwa 1.140 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse, nachdem sie eine oder zwei Dosen dieses Impfstoffs erhalten hatten. In der Vergangenheit war es Standardwissen, dass eine Frau während der Schwangerschaft keinen Impfstoff erhalten sollte oder wenn eine Frau überhaupt beabsichtigt, schwanger zu werden. Die WHO stimmte dieser Politik zu, aber aufgrund von Einwänden der CDC änderte sie ihre Empfehlungen von „keine Impfung“ zu „Impfung aller schwangeren Frauen“. Und das, obwohl alle Hersteller dieser Impfstoffe zugegeben haben, dass keine Studien über die Auswirkungen dieser Impfstoffe auf schwangere Frauen oder ihre Babys durchgeführt worden sind.

Blaylock wurde für seine Ansicht diffamiert, dass „Immunstimulation in der Frühschwangerschaft zu hohen Fehlgeburtenraten führt“, während er gleichzeitig feststellte, dass laut VAERS-Daten „wir 351 Berichte über Fehl- und Frühgeburten bei Frauen hatten, die während der Schwangerschaft geimpft wurden“.

Ein Jahr später, nachdem Pfizer sein Bestreben, interne Dokumente für immer zu verstecken, verloren hatte, wurden sie durch einen FOIA-Antrag und einen Gerichtsbeschluss hervorgeholt. Aus diesen Dokumenten geht hervor, dass 82 % – 97 % der geimpften schwangeren Frauen ihre Babys verloren haben! Nach Angaben von „Operation Rescue“:

In der jüngsten Veröffentlichung vom 2. Mai 2022 wird in einem Dokument mit dem Titel „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf“ auf Seite 12 mitgeteilt, dass bis zum 8. Februar 2021 270 Frauen die mRNA-Injektion während der Schwangerschaft erhalten hatten. Aber 238 Fälle wurden offenbar nicht weiterverfolgt („no outcome provided“). Daher ist der Ausgang der Schwangerschaft bei diesen Frauen unbekannt.

Bei der Analyse der eigenen Daten von Pfizer wird deutlich, dass 82 % bis 97 % der dokumentierten Schwangerschaftsausgänge zum Tod führten. (Die 15-Punkte-Schwankung ist abhängig vom endgültigen Ergebnis der Frauen in der Kategorie „Ergebnis steht noch aus“).

Dies bedeutet eindeutig, dass Pfizer sehr wohl wusste, dass ihre EUA-only-mRNA-Injektionen katastrophale Folgen für schwangere Frauen haben könnten – und dennoch öffneten seine Führungskräfte die Schleusen der Propaganda, um so viele schwangere Frauen wie möglich zu impfen.

Am 2. Juni 2022 berichtet eine Zeitschrift: „Pfizer sagt, der COVID-19-Impfstoff sei trotz irreführender Berichte sicher für schwangere und stillende Frauen“. Pfizer erhebt Einspruch und behauptet, dass die oben genannten Daten veraltet seien und dass neue Studien abgeschlossen worden seien, die die vollständige Sicherheit für schwangere Frauen belegten. Der Artikel stellt fest:

Nach Angaben von Hopkins Medicine haben mehr als 200.000 schwangere Frauen den Impfstoff COVID-19 erhalten, ohne dass es zu unerwünschten Wirkungen kam.

Auf der Website der Johns Hopkins Universität wurde jüngst ein Artikel veröffentlicht, in dem es heißt:

Warum ist es für Schwangere wichtig, sich impfen zu lassen?

Die Daten deuten stark darauf hin, dass die Vorteile einer COVID-19-Impfung die Risiken für schwangere Frauen oder solche, die es werden könnten, bei weitem überwiegen. Die CDC erklärt:

Obwohl das Gesamtrisiko gering ist, besteht für schwangere oder kürzlich schwanger gewordene Frauen im Vergleich zu nicht schwangeren Frauen ein erhöhtes Risiko einer schweren Erkrankung durch COVID-19. Zu den schweren Erkrankungen gehören Erkrankungen, die einen Krankenhausaufenthalt oder eine Intensivbehandlung erfordern, die ein Beatmungsgerät oder eine spezielle Ausrüstung zum Atmen benötigen, oder Erkrankungen, die zum Tod führen. Darüber hinaus besteht bei Personen, die während der Schwangerschaft mit COVID-19 behandelt werden, ein erhöhtes Risiko für Frühgeburten und Totgeburten sowie möglicherweise ein erhöhtes Risiko für andere Schwangerschaftskomplikationen.

In der Zwischenzeit haben Suchmaschinen wie Google, Bing und Yahoo! praktisch alle Berichte gelöscht, die sich kritisch über die Sicherheit von mRNA für schwangere Frauen äußern.

Unterm Strich müssen Sie sich entscheiden, ob Sie der unaufrichtigen Propaganda des Medizinkartells glauben wollen oder Menschen wie Dr. Russell Blaylock und vielen anderen Experten und Wissenschaftlern, die Alarm schlagen.