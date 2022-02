Pfizer und FDA verlieren ihren Antrag auf weitere Verzögerung der Veröffentlichung der Sicherheitsdaten des Covid-Impfstoffs

childrenshealthdefense.org: Ein Bundesrichter hat in der vergangenen Woche einen Antrag der US-Arzneimittelbehörde FDA und von Pfizer abgelehnt, die gerichtlich angeordnete Freigabe von fast 400.000 Seiten an Dokumenten über die Zulassung des Impfstoffs COVID von Pfizer zu verzögern.

Bundesrichter Mark Pittman vom US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Texas erklärte in einer Verfügung vom 2. Februar, dass die FDA geschwärzte Fassungen der fraglichen Dokumente nach folgendem Zeitplan freigeben muss:

10.000 Seiten pro Stück, fällig am oder vor dem 1. März und 1. April 2022.

80.000 Seiten pro Stück, die am oder vor dem 2. Mai, 1. Juni und 1. Juli 2022 vorgelegt werden müssen.

70.000 Seiten, fällig am oder vor dem 1. August 2022.

55.000 Seiten pro Monat, jeweils am oder vor dem ersten Werktag eines jeden Monats, bis die Freigabe der Dokumente abgeschlossen ist.

Die Anordnung räumt der FDA die Möglichkeit ein, überschüssige Seiten im Rahmen dieses Freigabezeitplans zu „banken“, d. h., wenn die Behörde ihre monatliche Quote in einem bestimmten Monat überschreitet, kann sie diese zusätzlichen Seiten auf einen nachfolgenden Monat übertragen.

Die Entscheidung von letzter Woche ist die jüngste Entwicklung in einem laufenden Gerichtsverfahren, das mit einem Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) begann, der im August 2021 von Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT), einer Gruppe von Ärzten und Fachleuten des öffentlichen Gesundheitswesens, gestellt wurde.

PHMPT, eine Gruppe von mehr als 30 Medizinern und Wissenschaftlern aus Institutionen wie Harvard, Yale und UCLA, reichte im September 2021 eine Klage gegen die FDA ein, nachdem die Behörde ihren ursprünglichen FOIA-Antrag abgelehnt hatte.

In diesem Antrag forderte PHMPT die FDA auf, „alle Daten und Informationen über den Impfstoff von Pfizer“ freizugeben, einschließlich Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit, Berichte über unerwünschte Wirkungen und eine Liste der aktiven und inaktiven Bestandteile.

Die FDA argumentierte, sie verfüge nicht über genügend Personal, um die Schwärzung und Freigabe von Hunderttausenden von Seiten an Dokumenten zu bearbeiten, und behauptete, sie könne nur 500 Seiten pro Monat bearbeiten.

Dies hätte bedeutet, dass der Dokumentenbestand erst in etwa 75 Jahren vollständig freigegeben würde.

In seiner Verfügung vom 6. Januar wies Pittmann die Behauptung der FDA zurück und forderte die Behörde stattdessen auf, bis zum 31. Januar 12.000 Seiten an Dokumenten und danach weitere 55.000 Seiten pro Monat freizugeben.

Pfizer reagierte auf die Anordnung vom 6. Januar, indem es am 21. Januar ein Memorandum beim Gericht einreichte und beantragte, dem Verfahren beizutreten, um sicherzustellen, dass Informationen, die nach dem FOIA von der Offenlegung ausgenommen sind, angemessen geschützt werden, während die FDA der Anordnung des Gerichts nachkommt“.

Pfizer behauptete, die Offenlegung der Dokumente zu unterstützen, bat aber darum, in den Fall einzugreifen, um sicherzustellen, dass Informationen, die rechtlich von der Offenlegung ausgenommen sind, nicht „unangemessen offengelegt werden“.

Wie The Defender berichtet, hätte dieser Antrag, wenn ihm stattgegeben worden wäre, auch eine weitere Verzögerung bei der Freigabe der nächsten Tranche von Dokumenten bis zum 1. Mai bedeutet.

Die Anwälte von PHMPT baten Pittman in einem am 25. Januar eingereichten Schriftsatz, den Antrag von Pfizer abzulehnen, was zu Pittmans Anordnung vom 2. Februar führte.

Der erste Stapel von Dokumenten, der im November 2021 vorgelegt wurde und insgesamt nur 500 Seiten umfasste, enthüllte, dass es in den ersten 90 Tagen nach der Freigabe des Impfstoffs COVID von Pfizer-BioNTech mehr als 1.200 impfstoffbedingte Todesfälle gab.