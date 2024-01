Pfizer zahlt 43 Milliarden Dollar für Hersteller von Krebsmedikamenten mit einem Umsatz von nur 2,2 Milliarden Dollar aus

Von Brenda Baletti, Ph.D.

In Anbetracht der sinkenden Umsätze mit seinen COVID-19-Impfstoffen erwarb Pfizer Seagen, ein Biotech-Unternehmen, das Medikamente herstellt, die mithilfe monoklonaler Antikörper Krebsmedikamente in Tumore einbringen und gleichzeitig die Schädigung des umliegenden Gewebes begrenzen.

Pfizer hat im vergangenen Monat 43 Milliarden Dollar für die Übernahme eines Biotech-Unternehmens ausgegeben, das Krebsmedikamente entwickelt und dessen Umsatz für 2023 auf 2,2 Milliarden Dollar geschätzt wird.

Seagen, ehemals Seattle Genetics, ist auf die Arbeit mit der Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Technologie (ADC) spezialisiert. Die wichtigsten Medikamente des Unternehmens verwenden monoklonale Antikörper, um Krebsmedikamente an den Tumor zu bringen und gleichzeitig die Schädigung des umliegenden Gewebes zu begrenzen.

Die Übernahme war seit Anfang 2023 geplant, aber Pfizer musste im Rahmen des regulatorischen Prozesses mehrere Hürden überwinden, um die kartellrechtlichen Bedenken der Federal Trade Commission (FTC) auszuräumen. Um die FTC zufriedenzustellen, erklärte sich Pfizer bereit, die Lizenzgebühren aus seinem bestehenden Blasenkrebsmedikament Bavencio an die American Association for Cancer Research zu spenden.

Vor der Übernahme hatte Seagen vier Krebsmedikamente auf dem Markt – Adcetris, Padcev, Tivdak und Tukysa -, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen waren. Das in Bothell, Washington, ansässige Unternehmen hat außerdem mehrere andere Medikamente in der Entwicklung.

Der Gesamtumsatz von Seagen mit diesen Medikamenten belief sich 2022 auf knapp 2 Milliarden Dollar und die Verluste auf 610 Millionen Dollar.

Pfizer-CEO Albert Bourla erläuterte den hochpreisigen Kauf im März gegenüber Reportern. „Wir kaufen nicht die goldenen Eier“, sagte er. „Wir erwerben die Gans, die die goldenen Eier legt“.

Bourla fügte hinzu, dass Pfizer plant, Seagen mit den Ressourcen von Pfizer „weiter innovieren zu lassen“ und das Unternehmen davon ausgeht, dass die Produkte von Seagen bis 2030 einen Umsatz von 10 Milliarden US-Dollar einbringen werden.

Das Geschäft mit Seagen markiert eine Änderung des Schwerpunkts für Pfizer, dessen Einnahmen bis 2022 auf 100,3 Milliarden Dollar in die Höhe schnellten, wovon 56 Milliarden Dollar auf den mRNA-Impfstoff COVID-19, das umsatzstärkste pharmazeutische Produkt in einem einzigen Jahr, und Paxlovid, eine COVID-19-Behandlung, die häufig mit Rebound-Infektionen in Verbindung gebracht wird, entfielen.

Da jedoch die COVID-19-Impfstoffverkäufe – wie bei allen Impfstoffherstellern – stark rückläufig sind, ist der Aktienkurs von Pfizer seit 2022 um 42 % gesunken, und die Aktien werden derzeit niedriger bewertet als vor der Pandemie.

Mit der Übernahme von Seagen verdoppelte sich die Onkologie-Pipeline von Pfizer, wie Fierce Pharma berichtete, auf 60 Programme mit neun bereits von der FDA zugelassenen Onkologie-Blockbuster-Medikamenten. Das Unternehmen kündigte an, dass es seine Krebsmedikamente in einer separaten Abteilung entwickeln und vermarkten wird, die von Chris Boshoff, M.D., Ph.D., geleitet wird, der zuvor Leiter der Forschung und Entwicklung war.

„Etwas sehr Unheimliches“ an dem Geschäft

Als Pfizer die Übernahme von Seagen ankündigte, wiesen Online-Kommentatoren schnell auf den Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und steigenden Krebsraten hin, insbesondere auf das Auftreten von „Turbokrebs“ – ein Begriff, der schnell auftretende, aggressive Krebsarten, oft bei jungen Menschen, oder die Rückkehr von Krebs nach der COVID-19-Impfung bei Menschen, die jahrelang krebsfrei waren, beschreibt.

Dr. William Makis, ein Onkologe und Krebsforscher, der sich mit Turbokrebs beschäftigt, schrieb, dass „etwas sehr Unheimliches in den Details dieses Deals lauert“.

NEW ARTICLE: Pfizer completes $43 Billion acquisition of Seagen on Dec.14, 2023 – becomes largest oncology company to treat most TURBO CANCERS caused by mRNA Vaccines – deep dive into the sinister aspects of this very bizarre deal.



Pfizer OVERPAYS $43 billion on small Cancer… pic.twitter.com/ygoHDbVZcE — William Makis MD (@MakisMD) December 17, 2023

Der Biowissenschaftsforscher David Wiseman, Ph.D., erklärte gegenüber The Defender, dass es mit den vorhandenen Daten nicht möglich sei, eine direkte Verbindung zwischen Pfizers Schwenk zur Krebsbehandlung und den Nebenwirkungen des Impfstoffs herzustellen.

Die wachsende Zahl von Berichten über Krebserkrankungen, die mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden, die Sicherheitssignale für Krebserkrankungen in den Daten der Gesundheitsbehörden, das völlige Fehlen von Forschungsergebnissen sowohl von Pfizer als auch von Moderna über die krebserregenden Auswirkungen der Impfstoffe und andere wichtige Informationen über die mRNA-Impfungen in der wissenschaftlichen Literatur machen eine weitere Untersuchung dieses Zusammenhangs jedoch zwingend erforderlich.

„Es gibt viele Daten zu Krebserkrankungen und zur Gesamtsterblichkeit im Allgemeinen von unterschiedlicher Qualität“, sagte er. „Jemand muss sich qualitativ hochwertige Daten besorgen und sie systematisch durchgehen, um der Sache auf den Grund zu gehen.

„Es sieht nicht gut aus, wenn Pfizer sagt: ‚Jetzt sind wir im Onkologiegeschäft'“, so Wiseman. „Und wenn sie bereit sind, 40 Milliarden Dollar dafür auszugeben, dann denke ich, dass sie ein paar dieser Dollar beiseite legen könnten, um die Studien durchzuführen, die wirklich durchgeführt werden müssen – die Langzeitstudien zu krebsbezogenen Fragen im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen.“

Onkologie-Markt boomt

Der weltweite Markt für Krebsmedikamente wird in den nächsten Jahren voraussichtlich sprunghaft ansteigen. Allied Market Research schätzt, dass er von 135 Milliarden Dollar im Jahr 2020 auf mehr als 274 Milliarden Dollar im Jahr 2030 anwachsen wird. IQVIA schätzt, dass der Markt bis 2027 einen Wert von 375 Milliarden Dollar haben wird, und Statista geht von einem Marktwert von über 359 Milliarden Dollar bis 2028 aus.

Dieses potenzielle Marktwachstum kommt zu einem Zeitpunkt, an dem mehrere große Pharmaunternehmen mit einer „drohenden Patentklippe“ konfrontiert sind, wie das Wall Street Journal berichtete, da in diesem Jahrzehnt 200 Milliarden Dollar Jahresumsatz aus dem Patentschutz fallen. Die Unternehmen konkurrieren miteinander um begehrte Biotech-Unternehmen und Medikamente. Mehrere Pharmaunternehmen investieren massiv in ADC-Medikamente und andere Krebsbehandlungen.

AbbVie gab im November bekannt, dass es 10,1 Milliarden Dollar für die Übernahme von ImmunoGen zahlt, dem Hersteller des Eierstockkrebsmedikaments Elahere, das von der FDA im Jahr 2022 eine beschleunigte Zulassung erhielt.

Bristol Myers Squibb kündigte im Dezember 2023 ein 800 Millionen Dollar schweres Vorabgeschäft mit SystImmune für einen ADC-Kandidaten an, der sich derzeit in Phase 2-Studien befindet.

Johnson and Johnson gab am Montag bekannt, dass es den ADC-Entwickler Ambrx und dessen Pipeline an zielgerichteten Krebsmedikamenten für 2 Mrd. $ übernehmen wird.

Merck zahlte im Oktober 2023 4 Milliarden Dollar für die Lizenzierung von drei ADC-Medikamenten von Daiichi Sankyo zur Behandlung verschiedener Krebsarten. Fierce Pharma stellte fest, dass diese Akquisition ADC-Medikamente in den Mittelpunkt von Mercks „Post-Keytruda-Zukunft“ stellt. Das Blockbuster-Krebsmedikament Keytruda wird 2028 seine Marktexklusivität verlieren, was bedeutet, dass dann generische Versionen produziert werden.

Merck fährt auch damit fort, „seine Onkologie-Pipeline durch strategische Akquisitionen zu erweitern“, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, als es eine Vereinbarung zur Übernahme von Harpoon Therapeutics, einem Unternehmen mit einem Portfolio von Krebsimmuntherapien in der Entwicklung, für rund 680 Millionen US-Dollar bekannt gab.

Wachsende Beweise für Zusammenhang zwischen COVID-Spritzen und Krebserkrankungen müssen untersucht werden

Experten sehen immer mehr Beweise für einen Zusammenhang zwischen den COVID-Impfungen und einer Reihe von Krebsarten, und viele fordern weitere Untersuchungen zu diesem Thema.

Vor kurzem haben Kevin McKernan, wissenschaftlicher Leiter und Gründer von Medicinal Genomics, und seine Kollegen DNA-Fragmente von Wirtszellen in den mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna identifiziert.

Die Wissenschaftler, die die Impfstoffe untersuchten, fanden bakterielle DNA, die von den mikroskopisch kleinen Plasmiden übrig geblieben war, die zur Vermehrung der DNA im Herstellungsprozess der mRNA-Impfstoffe verwendet werden.

McKernan sagte, dass die Kommentierung der COVID-19-Impfstoffsequenz von Pfizer mit einem einfachen Online-Tool das Vorhandensein von DNA aus dem Simian-Virus 40 (SV40), einem bekannten Krebsförderer, offenbart.

Er sagte, dies gebe Anlass zur Sorge, dass die Plasmid-DNA bei einigen Impfstoffempfängern zu Krebs oder Autoimmunproblemen führen könnte.

Diese Entdeckung war so besorgniserregend, dass der Generalarzt des US-Bundesstaates Florida, Dr. Joseph Ladapo, wegen Sicherheitsbedenken einen „Stopp der Verwendung von COVID-19 mRNA-Impfstoffen“ forderte, nachdem er berichtet hatte, dass die FDA nicht angemessen auf seine Anfrage zu diesem Thema reagiert hatte.

Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zwischen den Impfungen und Krebserkrankungen wurden erstmals im Jahr 2022 öffentlich bekannt. Der Pathologe Dr. Ryan Cole, der Cole Diagnostics, ein unabhängiges medizinisches Labor in Garden City, Idaho, betreibt, stellte kurz nach der Einführung des Impfstoffs einen Anstieg der Raten aggressiver Krebsarten wie Gebärmutterschleimhautkrebs fest, wie er Brian Hooker, Ph.D. von Children’s Health Defense (CHD), in einer 2022 ausgestrahlten Folge von CHD.TV’s „Doctors & Scientists“ berichtete.

Cole sagte, als er im Februar 2022 zusammen mit Senator Ron Johnson (R-Wis.) vor einem Senatsausschuss aussagte, legte ein Informant die epidemiologische Datenbank des US-Verteidigungsministeriums (DOD) vor, die einen Anstieg verschiedener Krebsarten zeigte.

Cole sagte, das Verteidigungsministerium habe daraufhin die epidemiologische Datenbank „eingefroren“ und die Daten von vier bis fünf Jahren verändert, ein Vorgang, der unweigerlich zu „rechtlichen Auseinandersetzungen und Untersuchungen“ führen werde, berichtete The Defender.

Ein aktueller Bericht von Edward Dowd, der sich auf Daten des britischen Amts für nationale Statistiken stützt, zeigt einen beispiellosen Anstieg der Krebstodesfälle bei den 15- bis 44-Jährigen nach der Einführung der COVID-19-Impfstoffe.

Dowd, Autor von „‚Cause Unknown‘: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022“ (Die Epidemie plötzlicher Todesfälle in den Jahren 2021 und 2022) und seine Kollegen untersuchten alle Codes der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision, (ICD-10) für die Todesursache in Großbritannien im Untersuchungszeitraum 2010-2022, um Trends bei „bösartigen Neubildungen“ oder bösartigen Tumoren zu untersuchen.

Sie fanden heraus, dass die Rate der Krebstodesfälle im Jahr 2022 bei Menschen im Alter von 15 bis 44 Jahren ein starkes Signal für die Sterblichkeit an Krebs zeigte, das im Jahr 2021 begann und sich im Jahr 2022 beschleunigte.

In dem Bericht betonte Dowd, dass diese Forschung „ein erster Versuch war, einige Muster herauszuarbeiten, die in den Trends“ bei Krebs nach 2020 zu beobachten sind, und forderte Forscher auf, das Thema weiter zu untersuchen.

Makis hat den Anstieg der so genannten „Turbo-Krebsarten“ verfolgt und analysiert und über das Auftreten von schnell wachsenden Krebsarten in der Brust, im Dickdarm, in der Speiseröhre, in den Nieren, in der Leber, in der Bauchspeicheldrüse, in den Gallenwegen, im Gehirn, in der Lunge und im Blut berichtet – darunter auch äußerst seltene Krebsarten.

Seine Arbeit umfasst mehrere Fallberichte. Einer dieser Fallberichte, der gemeinsam mit Dr. Peter McCullough verfasst wurde, beschreibt die rasche Verschlechterung der Lebensqualität eines 56-jährigen Mannes, der innerhalb weniger Tage nach seiner COVID-19-Impfung eine Bell-Lähmung entwickelte, die sich zu einem aggressiven Tumor an seinem Ohr und im Gesicht ausweitete.

Eine Reihe von Fallberichten über schnell auftretende Krebserkrankungen wurde von verschiedenen Forschern veröffentlicht. Ein weiteres Beispiel, das im November 2021 veröffentlicht wurde, beschreibt das bemerkenswert schnelle Fortschreiten eines angioimmunoblastischen T-Zell-Lymphoms bei einem 66-jährigen Mann, nur wenige Tage nachdem er seine dritte Pfizer-Spritze erhalten hatte.

Makis zufolge sollte ein solches Fortschreiten eigentlich Jahre oder zumindest Monate dauern.

Die Mechanismen, die diese „Turbokarzinome“ oder andere Krebsarten im Zusammenhang mit COVID-19 mRNA-Impfungen verursachen, sind unklar. Makis und andere haben mehrere Hypothesen zu möglichen Mechanismen aufgestellt. Die vorherrschende Hypothese konzentriert sich auf die Veränderung der in den Impfstoffen verwendeten mRNA, die sich von der mRNA im Virus unterscheidet.

Die modifizierte mRNA im Impfstoff wurde durch einen Prozess namens „Codon-Optimierung“ manipuliert, bei dem einige Nukleotide ausgetauscht werden, um die RNA zu stabilisieren und einen schnellen Abbau zu verhindern.

Dabei werden einige Nukleinsäuren ausgetauscht, um die RNA zu stabilisieren und einen schnellen Abbau zu verhindern. Das resultierende Protein kann jedoch leicht falsch gefaltet werden, was zu chronischen Krankheiten führen oder die angeborene Immunüberwachung unterdrücken kann.

Wiseman erklärte gegenüber The Defender, dass es auch mehrere andere mögliche Mechanismen gibt. Einer davon könnte der SV40-Promotor in den DNA-Kontaminanten sein, über den er zusammen mit McKernan einen Artikel verfasst hat, der als Preprint verfügbar ist. Auch die genomische Integration der modifizierten RNA durch reverse Transkription könnte ein Mechanismus sein, oder das Spike-Protein selbst könnte mit Krebserkrankungen in Verbindung stehen.

Er sagte, dass weitere Forschungen erforderlich sind, um zu bestätigen, ob eine solche Verbindung besteht und welche Mechanismen dahinter stehen.

Er erklärte gegenüber The Defender, dass weder die mRNA-Impfstoffe von Pfizer noch die von Moderna überhaupt auf ihr Potenzial, Krebs zu verursachen, untersucht wurden. Sowohl in den Beipackzetteln von Spikevax als auch von Corminaty heißt es ausdrücklich, dass sie „nicht auf ihr Potenzial, Karzinogenität, Genotoxizität oder Beeinträchtigung der männlichen Fruchtbarkeit zu verursachen, untersucht wurden“.

Die Impfstoffhersteller rechtfertigen dieses Versäumnis, die Karzinogenität der Impfstoffe zu untersuchen, mit dem Verweis auf die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2005 zur nichtklinischen Bewertung von Impfstoffen, die besagen, dass Impfstoffe in der Regel keine solchen Studien benötigen.

Das Problem, so Wiseman, ist, dass diese Richtlinien für antigene Impfstoffe erstellt wurden. Sie besagen auch, dass ein möglicher krebserzeugender Zusammenhang untersucht werden sollte, wenn es Grund zur Annahme gibt, dass er besteht.

Zusätzlich zu all den hier aufgezählten Beweisen, so Wiseman, gibt es mehrere Sicherheitssignale für Krebs in den Regierungsdaten selbst.

Die Proportional Reporting Ratio (PRR)-Analyse der VAERS-Datenbank (Vaccine Adverse Event Reporting System) der Centers for Disease Control and Prevention, zu deren Freigabe die Behörde durch Klagen im Rahmen des Freedom of Information Act gezwungen wurde, zeigte ein Sicherheitssignal für Krebs.

Bei der PRR-Analyse wird der Anteil der verschiedenen Arten von unerwünschten Ereignissen, die für einen neuen Impfstoff gemeldet wurden, mit dem Anteil dieser Ereignisse verglichen, die für einen älteren, etablierten Impfstoff gemeldet wurden, um festzustellen, ob ein Sicherheitssignal vorliegt.

Ein Sicherheitssignal weist darauf hin, dass eine Erkrankung möglicherweise mit einem Impfstoff in Verbindung steht, aber weitere Analysen erforderlich sind, um einen Zusammenhang zu bestätigen.

Wiseman und mehrere Kollegen legten ihre eigene VAERS-Analyse dem Ausschuss der Nationalen Akademien vor, der im März mit der Überprüfung relevanter unerwünschter Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen beauftragt wurde.

Sie fanden ein Übermaß an Krebsmeldungen für COVID-19-Impfstoffe im Vergleich zu allen anderen Impfstoffen für alle Jahre ab 1990 und lieferten damit weitere Beweise für die ähnlichen Ergebnisse der CDC.

Dies gilt zusätzlich zu den Sicherheitssignalen für zahlreiche andere unerwünschte Ereignisse, die ebenfalls von der CDC festgestellt wurden.

Und obwohl die FDA weiterhin Anfragen nach dem Freedom of Information Act für ihre Analyse der VAERS-Daten abblockt, erklärte ein CDC-Sprecher gegenüber The Epoch Times in einer E-Mail, dass ihre PRR „im Allgemeinen mit der empirischen Bayes’schen Datenanalyse der FDA übereinstimmen“.

All diese Signale deuten darauf hin, so Wiseman, „dass es viel Grund zur Sorge gibt“.